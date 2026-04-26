Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Acá están los Quinchos. Muchos de nuestros lectores no dejan de enviar sus visiones sobre problemáticas locales y su visión de la marcha de la provincia y la nación. Tratamos de reflejarlos a todos. Gracias por tanta confianza. Pero a las cosas!

Una pequeña recorrida por los partidos políticos de la provincia. El PJ de Comodoro Rivadavia conformó su mesa política local con el senador Carlos Linares, el diputado nacional Juan Pablo Luque y el intendente local Othar Macharasvilli en una muestra de unidad y madurez destacada por los militantes y adherentes peronistas. Linares aprovechó la ocasión para dejar bien en claro que él no avizora ninguna unidad con el exgobernador Arcioni, “conmigo no” afirmó taxativamente “Carlitos”, para que no quede ningún atisbo de duda. El titular del sindicato de camioneros, Jorge Taboada, tampoco dejó pasar la presencia del exgobernador de triste memoria, declaró que “hasta apareció Arcioni de candidato en el PJ, falta que aparezca el Hombre Araña y estamos todos”, expresó con su acostumbradas ironías y sentido del humor.

Por su parte en Trelew se promocionó mucho la gorrita de Emanuel Coliñir que promociona su intención de ser intendente de Trelew. Al mismo tiempo se conoció una encuesta, supuestamente encargada desde Fontana 50, donde en primer término figura Massoni, segundo Coliñir, seguido de Juan Aguilar, bastante atrás el actual intendente Merino, muy lejos Florencia Papaiani y último (colade perro) en la consideración popular Julio Kresteff. Pero además del merchandising electoral Emanuel viene realizando, sin prisa pero sin pausa, reuniones con vecinos en los diferentes barrios de Trelew, convencido que es uno de los caminos que lo acercarán al “sillón de Rivadavia”.

El concejal Juan Aguilar se reunió con jóvenes, también pensando en las elecciones a la intendencia en el 2027. Su objetivo es construir un proyecto político colectivo con inserción social para la ciudad de Trelew.

El que también dejó claro sus deseos fue el Intendente de Dolavon, Dante Bowen quien en el acto por los 107 años de la ciudad anunció oficialmente que “quiere” ser gobernador. Que tanto. Por lo bajo se le escuchó decir, “porque no yo”…caprichitos.

En Rawson el HCD rechazó unánimemente la pretensión del Banco Chubut de que la municipalidad devuelva el inmueble donde funciona la fábrica de adoquines. La interna está cada vez más pesada entre el intendente y el gobernador y no se evalúa que el conflicto deja una política de pavimento y 25 puestos laborales en ascuas.

La lucha de los adultos mayores para salvar las prestaciones de un PAMI cada vez más desfinanciado ex profeso por el torniquete de Luis Caputo y Javier Milei. Defensoria de Adultos Mayores comunicó haber presentado un amparo colectivo con medida cautelar urgente contra el Pami en rechazo a cirugías programadas suspendidas a los afiliados. El amparo y las medidas cautelares son medidas urgentísimas sobre las cuales los jueces deben expedirse en forma perentoria, pero la Defensoria no comunica que sucedió, en qué juzgado fue presentado y su titular un tal Silva, no responde las requisitorias periodísticas. En virtud de lo expuesto Centros de Jubilados de Chubut impulsaron un reclamo contra el Pami por cortes de prestaciones y lo presentaron ante la jueza Eva Parcio de Seleme en Comodoro Rivadavia

El juego es un flagelo y no debiera ser promovido por el estado, mucho menos cuando la crisis económica lleva algunos a buscar una salida “mágica” para su situación difícil. Otro parece ser el criterio del gobernador Ignacio Torres ya que sus declaraciones sobre el Telebingo fueron reveladoras, la consideró “una herramienta esencial de contención social y fortalecimiento institucional…”

El drama de Cholila con sus jóvenes que atentan contra su propia vida. La docente Pamela Pérez Navarrete expuso el revés de la trama del drama por los suicidios de tres jóvenes en los últimos 60 días, resaltó la falta de trabajo local y la angustia y desazón que embarga a los jóvenes por la pérdida de perspectivas futuras.

El secreto de endeudarnos con alegría. Funcionarios de economía, Miguel Arnaudo, del Bco Pcia del Chubut, Paulino Caballero, y el titular de Hidrocarburos, Federico Ponce, más el abogado Marcos Bensimon viajaron a Estados Unidos en busca de colocar bonos de deuda por 650 M de dólares. El plan del gobierno es utilizar esos fondos frescos para reactivar la obra pública y cancelar los Bocade por un instrumento similar pero a una tasa más baja con mayor plazo, como siempre en las colocaciones de este tipo, garantizar el pago con las regalías hidrocarburíferas.

La provincia enfrenta un horizonte difícil por sus obligaciones ya contraídas, en marzo pagó $40.000 M por 4 letras del Tesoro y un bono.

Finalmente, Chubut colocó deuda en Nueva York por 650 M de dólares con una tasa del 9,45%. Muy alta si pensamos que está garantida por recursos naturales de la provincia. A diez años de plazo. El diputado nacional Juan Pablo Luque, uno de los posibles futuros ocupantes de Fontana 50, se expresó en contra del nuevo endeudamiento y lo ponderó como el más grande en la historia económica de la provincia, “Se está hipotecando do el futuro de la provincia y se condiciona severamente a las futuras gestiones”, expresó con visible malestar.

Una voz discordante fue la del presidente del Bco y uno de los negociadores “es beneficioso y permitirá financiar obras claves” manifestó.

Crece el malestar social por los magros sueldos que ya no alcanzan ni para llegar al día 15 del mes. Asamblea y movilización de UPCN por paritarias, recorrieron las calles de Rawson y rodearon el ingreso de Fontana 50. Pretenden que se inicien en el Ministerio de la Producción. Igualmente ATE realizó un paro por 24 hs por aumentos salariales y recategorizaciones.

En Vialidad las cosas aparentemente se pusieron picantes, el gobierno repudió la irrupción de manifestantes en las oficinas administrativas de la repartición y anunció sanciones.

El poder ejecutivo dispuso un incremento para los docentes por decreto con un salario mínimo garantizado de $800.000 y la Secretaria de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para evitar los paros inminentes y anunciados de todos los gremios de los educadores.

Grande fue la sorpresa cuando los docentes y auxiliares autoconvocados se movilizaron en Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia exigiendo incrementos salariales acordes al costo de vida que deben enfrentar. El Ministro Punta en una virtual tomada de pelo, así lo consideran los docentes, salió a manifestar que el aumento por decreto no fue una decisión unilateral ya que se consideraron las propuestas gremiales. Claro, los gremios rechazaron el 1,1% ofrecido y el incremento otorgado fue del 1,2%…en fin. Además el ministro cuestionó el paro y defendió la continuidad del diálogo paritario…

Los médicos también se declararon en alerta, convocaron a asambleas en hospitales de la provincia y no descartan un paro para la próxima semana.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, aboga por un incremento en el transporte sin considerar la realidad de los esquelenses. Así las cosas, apuntó contra el HCD y advirtió que el transporte urbano está en riesgo por falta de actualización tarifaria. La Empresa Jacobson pretende un boleto de $1.800

Mientras tanto docentes y familias de niños que concurren a la escuela 7722 exigen un estudio estructural para garantizar la seguridad tras la aparición de fisuras y ruidos que ya habían forzado el traslado de clases a otro edificio el año pasado. La comunidad educativa puso de manifiesto la irresponsabilidad de las autoridades que dispusieron el regreso a las aulas sin un diagnóstico técnico profundo. ¿Si sucede una desgracia, Dios no lo quiera, quien se hará responsable? se preguntan. No todo es garantizarle los ingresos a Don Jacobson parece. Este por su parte recortó las frecuencias como represalia por las demoras del HCD en legalizar las subas.

Comodoro Rivadavia en una caída que no encuentra límites. Más de 16.000 personas con problemas de inserción laboral enfrentan un proceso de precarización creciente. El sociólogo Mariano Prado, señaló también la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo. “Hoy la gente tiene que dedicarle más ingreso a los servicios que a la propia alimentación”, señaló el profesional.

Por su parte Pecom promete relanzar Manantiales Behr con una inversión inicial de U$S 110 M, equipos de perforación y recuperación secundaria en pozos maduros. El traspaso efectivo del yacimiento se realizaría el 1º de mayo. De Pan American todavía se espera el resultado del pozo o pozos realizados para evaluar la posibilidad de la explotación no convencional y la realidad de Vaca Muerta II como se había anunciado con un poco de exitismo en vistas del resultado.

En el primer trimestre del año las exportaciones de Chubut alcanzaron los 764 M de dólares, así la provincia pasó a ocupar el 6º lugar entre las provincias exportadoras, la caída del petróleo en un 66% explica la pérdida del 5º lugar que detentaba.

El titular de “Albergue Alternativo” Claudio Roger advirtió sobre un crecimiento sostenido de personas que vivían en la calle en la ciudad y anticipó un duro invierno. “Todos los días nos piden alojamiento y no disponemos de más lugar”, se lamentó amargamente.

También el investigador del Conicet, Gonzalo Pérez Álvarez, remarcó que en el último informe del Indec el conglomerado Comodoro-Rada Tilly registró una pobreza similar al de Rawson-Trelew, en torno al 30%. La conclusión de su estudio es contundente: la pobreza en Chubut ya no es un fenómeno marginal sino una realidad extendida que atraviesa a distintos sectores y que, lejos de mejorar, muestra señales de agravamiento.

La seguridad también va al teatro. El gobernador Torres en un cuidado video cinematográfico con una prolija y estudiada coreografía pidió aplicar la Ley Antimafias para terminar con las organizaciones criminales en Comodoro Rivadavia. Mientras tato la ciudad no sale de su estupor por el doble homicidio registrado para evitar, se supone, que el testigo vaya a declarar por el crimen de su hermano. La misma noche fue baleada una camioneta policial y se investiga la posible relación con el doble homicidio. Más allá de las veleidades escénicas del Secretario Iturrioz hay que recordar que en lo que va del año en la ciudad ya se han cometido siete crímenes, un triste record. Su echar culpas sobre la justicia, poder al cual sigue perteneciendo, no sorprende ya a nadie.

Cooperativa Eléctrica de Trelew: un ejemplo de todo lo que está mal.

Después que el interventor anunciara el gran ahorro que significaría dejar de comprar potencia a Cammesa y adquirirla a Energía del Sur, en respuesta a una requisitoria del HCD la Cooperativa informa que la potencia será adquirida por contrato a la S.A. Podestá, que a su vez la adquiere a terceros. O sea que la compra no se hace en forma directa a Energia del Sur, como había promocionado el Interventor Alfonsín, la triangulación tiene un sobrecosto del 20% así que el ahorro está por verse. A primera vista esto es escandaloso.

Cafecitos, rumores, trascendidos, informaciones que pasan bajo el radar y otras yerbas…

La pobreza infantil golpea al país y grava con una pesada hipoteca su futuro. En Argentina casi el 60% de los niños y adolescentes es pobre y tres de cada diez no se alimentan regularmente. El relevamiento fue realizado por la Universidad Católica.

La Cámara del Trabajo revocó la cautelar y restablece 82 artículos de la cuestionada reforma laboral. Todos se preguntan qué hará la CGT ahora. Puede apelar a la CSJN con resultado cantado o diseñar un plan de lucha en defensa de sus representados…veremos.

Sin respuestas, organizan una feria para subsistir y organizar la vigilia. Los despedidos del Casino de Esquel golpeados por la ratificación de la empresa de las desvinculaciones y su decisión de abonar solo el 50% de las indemnizaciones, solicitan una nueva reunión con el gobernador.

Una Comisión Investigadora del HCD de Epuyen formuló acusación contra el intendente José Contreras por habilitaciones irregulares y falta de información sobre el destino de los fondos para la Emergencia Ígnea de 2025.

Morosidad récord en familias, creció por 16º mes consecutivo en febrero y préstamo personales rozó el 14%.

Nissan anunció que se retira de la Argentina.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz