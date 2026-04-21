Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Una semana muy cargada de información. Los Quinchos ya están a full y producen informaciones de las más variadas. En muchos aspectos todo lo que pasa a nivel provincial y nacional no da respiro, vamos de sorpresa en sorpresa. Mucho de lo que acercan nuestros lectores y lectoras, aunque no sea publicable, por falta de documentación fehaciente, sirve para ratificarnos en el rumbo elegido y para darnos cuenta de que ya no falta mucho…nos entendemos verdad?. Pero vamos a los bifes….de burro.

El caso Angel crece en la consideración pública y alcanza ribetes nacionales y con el retuit de Elon Musk en X hasta internacionales.

Roberto Castillo, un abogado de Buenos Aires y pareja de la influencer Cinthia Fernández, le dio una trascendencia inusitada al caso del niño muerto en circunstancias a dilucidar pero que en la consideración popular ya tiene a la madre biológica y su pareja como responsables. Los abogados locales entraron en pánico, le objetaron su falta de matriculación en la provincia y otras cuestiones pero para el padre de Angel, no solo le garantiza una representación valiosa sino que aventa cualquier posibilidad de connivencia con el poder judicial provincial. Esta sospecha, con o sin pruebas fehacientes, sobrevuela todo el caso. Volviendo a Castillo y como prueba de lo que decimos, este desde el primer momento no trepidó en analizar las responsabilidades penales de los funcionarios judiciales involucrados en el expediente. El muro de silencio se resquebrajó, y se intervino el fuero de familia, el Superior y la Procuración empezaron a moverse, el que no dijo una palabra fue el inefable Iturrioz. Secretario de Seguridad y Justicia. Mucho malestar en Comodoro Rivadavia con los casos irresueltos de desaparición de personas y hechos que nunca se esclarecen, lo cual se manifestó en una nutrida movilización por las calles céntricas de la ciudad, que obligó a varios a poner las barbas en remojo. El dolor público revela el espíritu de una “sociedad quebrada” por los múltiples acontecimientos que le toca vivir.

Patetismo fiscal. Como no la ven.

Omar Rodríguez fue distinguido como “el fiscal del año 2026” por la Asociación Argentina de Fiscales de Buenos Aires. El comentario fue “se premian entre ellos, una burla en estos tiempos que vivimos”, la gente está exigiendo una justicia distinta y estas cosas conspiran contra la posibilidad de obtenerla. No es tiempo de autobombo ni autoelogios.

Crisis en el sistema educativo. Desde la infraestructura, los sueldos atrasados y el afloramiento de tensiones sociales que lo transforman en un exutario convulsivo.

En Esquel se denunció que la escuela 7722 del barrio Buenos Aires literalmente se está hundiendo. Ya se perciben 18 cm de depresión.

Trelew se convulsionó por un supuesto caso de abuso entre menores de la escuela 21. Decimos supuesto para la justicia y autoridades pero los padres están convencidos y hasta creen saber quién o quienes son los responsables. Lo increíble es ver a la policía, nuestra policia, reprimiendo a los padres que se manifestaron a la puerta del establecimiento exigiendo soluciones. Balas de goma, gas pimienta, inexplicable salvo por la emulación represiva de la Bullrich. Los padres también se movilizaron a la Municipalidad. Las autoridades ministeriales, después de todo esto, separaron a las autoridades y todo el equipo docente de la escuela. La madre del niño abusado relató a los medios que tras la denuncia, “ no me llamaron ni los abogados que me iban a llamar, no me llamaron de la Defensoria de Niños, no me llamó nadie, ni un psicólogo pusieron para mi hijo, quiero que por favor alguien se acerque y me dé una solución o me diga algo, porque me dejaron en la nada”. Silencio de la secretaría de seguridad por la represión a los padres.

En escuelas de la provincia aparecen pintadas con amenazas de violencia en las escuelas. El Secretario Iturrioz relativizó la seriedad de las amenazas pero confirmó refuerzo de controles. Se evacuaron algunos establecimientos. La escuela 714 “Julio Cortázar” de Trelew fue una de las que quedó bajo custodia. En la escuela 792 los niños y jóvenes deben asistir con los útiles en las manos o en bolsas transparentes. También hay alertas en Comodoro Rivadavia y en Esquel. Se activan los protocolos de seguridad

La burrada chubutense. Estamos en boca de la nación. Hasta los “come gatos” se divierten con nosotros.

La carne de burro. ADN chubutense. El intendente de Trelew, Gerardo Merino, participó de la degustación organizada por el productor. Sólo van a quedar los cultos e instruidos.

La vergüenza cubre al CHUSOTO. De partido de poder a quintita para negocios de la “casta”.

El CHUSOTO no tendrá internas para elegir autoridades, tras la validación de una única lista encabezada por el ignoto Daniel Asciutto, un prestanombres del ex gobernador de triste recuerdo , Arcioni. La decisión fue del juez federal Hugo Sastre quien consideró la existencia de una sola lista en condiciones de competir. Así el proceso electoral previsto queda sin efecto y se avanza directa en la proclamación de la conducción partidaria sin necesidad de que los afiliados concurran a votar

Los suicidios y las desprolijidades administrativas en Cholila.

En 60 días se sucedieron tres casos que conmovieron a la comunidad. El bloque del peronismo en la Legislatura planteó el tema, lo consideró “un caso grave de salud mental”. Reclamaron medidas de intervención de salud y educación. Recordemos que la localidad cuenta con 3000 habitantes y carece de los recursos y dispositivos locales lo que los deja inermes ante semejante situación. El concurso de provincia es imperioso. Provincia comunicó mediaticamente que había reforzado los dispositivos de Salud Mental, sin muchas más explicaciones.

La justicia allanó el Municipio y llevaron documentación del área de Hacienda sobre manejo de fondos públicos. Aparentemente se secuestró documentación relativa a la última Fiesta del Asado, que quedó en la mira por presuntas irregularidades.

Tacceta el “renunciador serial” pone en el ojo de la tormenta al gobernador. Arrecian las críticas.

Otra renuncia en el gabinete de Matías Taccetta, se trata de Daniela Otero, Directora de Educación Municipal, que se suma a las de Iván Pereyra y Marcelina Angiorama. De seguir así va a tener que importar funcionarios…

En una reciente visita del gobernador Torres a la localidad, él solicito intendente local le armó una nutrida foto donde habría gente que está sospechada o denunciada como usurpadora de terrenos. Esto lógicamente enojó a otras personas que tienen casas o lotes adquiridos de manera legal y también carecen de servicios. Todo sea por la instantánea. Si buscan bien hay hasta diputadas MC hoy en “el andén”…

La pesca del día viene revuelta, como siempre, no hay novedades en ese frente.

Con acuerdos individuales Conarpesa sacó los 10 barcos pesqueros. Álvarez Castellano, el monarca, aseguró que no hubo objeciones de los marineros. “Trabajan 5 meses y 7 están parados, todos necesitamos trabajar” aseguró “the king of fish”. El SOMU, por su parte, rechazó los acuerdos individuales, a lo que don Fernando, en un dechado de oratoria, sentenció, “que se jodan”.

La CAFACH presentó en el Superior Tribunal de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la ley de Ficha Limpia para la pesca, que no se pide al resto de las actividades vinculadas al estado en sus prestaciones y explotaciones como el petróleo, el transporte, las explotaciones mineras permitidas y otras. El patrocinio de la cámara lo ejerce el Dr Martínez Zapata socio en su estudio del Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, hasta que este asumió como tal…o sea….

La interna en las filas de “Despierta Cubut” ya es indisimulable, afecta a terceros y a la gestión municipal capitalina.

El Banco de la Provincia intimó al municipio a desocupar la fábrica de adoquines. Produce entre 1500 y 2000 adoquines diarios y trabajan más de 25 personas en el emprendimiento.

Mario Iván Lugones, el Ministro de Salud ofende y destrata a los afiliados al PAMI. COMO SI ESTOS HUBIERAN PODIDO ELEGIR. Olvida que pagaron toda su vida laboral a través de los aportes y contribuciones de ley. Menos cintura que un pollo.

Expresó, muy suelto de cuerpo, que los afiliados mayores de 80 años son “ una carga muy grande para el sistema”. Hay casi 1 millón de afiliados en ese rango etario sobre un total de 5 millones de afiliados. También mencionó como parte del problema a los casi 6000 beneficiarios que superan los 100 años. Imaginen la solución de este ménguele vernáculo.

Cafecitos, rumores, trascendidos, noticias, primicias, of the récords y otras yerbas.

Cifras de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa): las ventas minoristas acumulan una caída del 3,6% en el primer trimestre del año y 14 meses consecutivos en baja.

El Banco Mundial cuestionó el régimen de Tierra del Fuego (?)

Milei en AmCham “ no hay inflación, es solamente un acomodamiento de precios”. Pidió paciencia…

Según el INDEC la inflación de marzo fue del 3,4%, en 3 meses casi se consumió toda la previsión presupuestaria anual que fue del 10%. En la Patagonia alcanzó el 2,5% la más baja del país. Educación, vivienda y alimentos empujaron el alza.

Ruidosa manifestación de los trabajadores del casino de Esquel, se movilizaron en reclamo de sus sueldos y en rechazo a la indemnización ofrecida por la patronal. Esperan una reunión con el gobernador Torres.

Toto Caputo y la Bullrich le bajan línea a los empresarios en la reunión de AmCham y los instan a invertir, sacar los dólares de los canutos y contratar personal. Que no sean timoratos. Mientras que en el auditorio, los empresarios cruzaban miradas escépticas y medias sonrisas sardónicas.

En una inédita marcha, más de un centenar de jefes comunales de todo el país llegó a Economía para reclamar a Caputo montos adeudados. La rebelión de los intendentes. Manifestaron el desastre de las rutas del país, más la crisis económica y social de sus castigados distritos.

Economía de Nación renovó vencimientos, secó la plaza de pesos en todo lo que pudo y captó otros u$s 300 M en el mercado local. Los BONAR, que de ellos se trata, remuneran con una tasa del 5,1% para los que vencen en el 2027 pero los que vencen en el 2028, salieron con una generosa tasa del del 8,5% en dólares! Ni el tráfico ilegal de estupefacientes garantiza semejante utilidad…

La encuesta de Satisfacción Política de la Universidad de San Andrés reveló que solo el 28% acuerda con el rumbo libertario. Y estos seguro que no son “kukas”.

El gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para maniobras militares en el Atlántico a través de un decreto del PEN violando la Constitución Nacional que obliga a que estas disposiciones sean abordadas por el Congreso.

Mientras YPF abandona a Chubut y a Santa Cruz y cuando el 60% de los ciudadanos argentinos no llegan a fin de mes, sus directores se aumentan los sueldos a un millón de dólares anuales en una demostración de descontrol y burla implícita a la ciudadanía.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz