Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Acá están los acostumbrados Quinchos semanales. En todos los encuentros se percibe una gran decepción por la marcha de la economía e incredulidad en que las autoridades nacionales puedan revertir esta difícil situación. Seguimos recibiendo denuncias, críticas y rectificaciónes. También algunos, pocos, elogios, pero son todos valorados. Instamos a mantener el contacto y profundizarlo. Eso nos hace mejores. Pero vamos a los bifes (la carnicería, territorio vedado jaja).

Valientes declaraciones de Gustavo Sastre sobre la realidad política y económica nacional. El intendente de Puerto Madryn criticó “la política del engaño” del gobierno nacional. Cuestionó la apertura económica y su impacto en el sector laboral y productivo. Exhortó a despertar del sueño que propone el gobierno nacional.

El derrotero de Alfonsín “el caminador” y la Cooperativa Eléctrica de Trelew termina, como siempre, en el saqueo a los bolsillos de los usuarios. El Concejal Rubén Caceres cuestionó el cambio e impacto del nuevo proveedor de potencia y apuntó a la estructura de costos de la entidad prestataria, especialmente en los servicios locales.

Por su parte, el diputado provincial Emanuel Coliñir advirtió sobre una intermediación en la compra de potencia a través de una consultora de Bs As que se quedaría por sus servicios con el 20% de la operatoria y por otra parte remarcó la incertidumbre en torno a la realización de elecciones que estaban previstas para el sábado 11 de abril… y demás está decir, no se realizaron.

Sin embargo, el intendente de Trelew calificó de “histórica” la decisión de dejar de adquirir potencia a Cammesa. Pero no se detuvo solo en eso, envió al HCD un pedido de incremento de tarifas para la cooperativa del 39%. Sabido es que si el Concejo no lo trata en 30 días se aprobará automáticamente.

Por su parte la Concejal oficialista Claudia Monají salió a los medios a declarar y poner en evidencia la difícil situación que atraviesa el comercio local, a la que consideró “muy compleja y al límite”. Como votará el incremento tarifario, se preguntaban en la Cámara de Comercio? El que no tuvo empacho en expresar su opinión fue el intendente, Gerardo Merino, “es necesario ajustar para garantizar la calidad del servicio”.

Expresiones políticas desconcertantes que parecen salidas de una escena de Capusotto. La Concejal Lorena Moreno del bloque Despierta Chubut del HCD de Puerto Madryn, negó una fractura del bloque que preside. Explicó que son 4 ediles y que cada uno trabaja con su propia impronta. Ella y la concejal Garachico trabajan en coordinación con el gobierno provincial, es decir que son oficialistas; en cambio, los otros dos son oposición. Lo que es un bloque organizado, no?

La inseguridad e indefensión crecen en Comodoro Rivadavia. Las autoridades provinciales en materia de seguridad y Justicia no salen de su letargo. La policía, en modo “explicación”. Un feroz tiroteo con armas de grueso calibre sembró el pánico en la zona sur. Crece la preocupación por la violencia armada. El jefe de policía, Andrés García, explicó que son disputas por control territorial entre bandas….

“Yo quiero saber qué pasó con mi hijo” manifestó visiblemente compungida la madre de Diego Serón. Cuestiona la hipótesis de suicidio y plantea irregularidades en la investigación. Convocó a la marcha realizada el día viernes, con un marco estremecedor de ciudadanos, por la muerte de Angel y los casos sin esclarecer del mismo tenor.

En Esquel, el intendente Taccetta fracasa en contener a propios y extraños. Una administración astillada. Grave incidente. Iván Pereyra, gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales atacó físicamente al dueño de la FM del Lago, Daniel Almendra, por reclamos difundidos por la radio de vecinos sobre un puente provisorio convertido, por la magia burocrática, en permanente.

Además también esta semana el intendente confirmó la renuncia de Marcelina Angiorama a la subsecretaría de gobierno, la cual había asumido no hace dos meses. Inexplicable por los dos lados. Taccetta nombra funcionarios a los cuales no contiene ni guía y Angiorama, conociendo el paño, nadie entiende porque pone la cabeza en la guillotina.

El caso de Angel, el niño de 4 años fallecido en circunstancias que son investigadas, conmueve la ciudad de Comodoro y trasciende a todo el país. Imponente movilización con fuertes críticas a la justicia y al gobierno provincial. Angel fue restituido a su madre biológica, la cual lo había abandonado cuando solo tenía un añito. El gobernador Torres manifestó que “ sí hubo falencias en la justicia, se va a saber”. Por su parte el padre de Angel cuestionó duramente a la justicia “pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, aseguró que ya había advertido sobre el peligro que corría su hijo, “nunca me dieron bola. Siempre mi hijo pidió por mi”. Conmovedor.

El grave antecedente de la madre biológica a la cual ya le habían sacado un hijo, no fue tenido en cuenta por el juez. La madre del corazón que crió a Angel reveló que en la Comisaría de la Mujer no le tomaron la denuncia y recien en Fiscalía pudo denunciar a la psicóloga del equipo técnico y a la defensora judicial, “hay responsables, hay cómplices”, se lamentó entre desgarradores sollozos.

El PAMI y las Obras Sociales sindicales en situación terminal. Pami sin hospitales ni sanatorios para sus afiliados, restringe prestaciones en estudios de diagnóstico, aplica pagos de coseguros y los turnos médicos son a tres meses vista. El ministro Caputo restringe fondos y asfixia a la Obra Social de los jubilados. Ante el silencio del ministro de salud, Mario Lugones.

La CGT denuncia una crisis “terminal” de las Obras Sociales que ya no pueden cubrir planes de salud básicos. Un informe de la central sindical advierte que la recaudación promedio está 25 puntos abajo del costo de las prestaciones mínimas. Denuncian un “agujero financiero” imposible de cubrir.

Cafecitos, rumores, trascendidos, datos, aportes, off the récords y otras yerbas… Según datos oficiales del INDEC la mitad de la población trabajadora percibe ingresos menores a 800 mil pesos, 10% logra ingresos más altos que en promedio arrojan la cifra de $ 2.055.000 per capita y otro 10% sobrevive con sueldos que en promedio alcanzan los $117.000 por cabeza y por hogar. Así el 10% más rico, en promedio, gana más de 13 veces el ingreso de los más pobres. Insistimos que es en promedio. La realidad es más cruel.

Mucho malestar provocó el atraso en el pago de haberes a jubilados y activos provinciales que recién se hicieron efectivos el día 10 del corriente mes. Todos preguntan ¿qué pasa?

Otra pregunta que quedó flotando: porque el gobernador de la provincia recorrió la alcaldía acompañado del titular del sindicato de camioneros, Jorge Taboada? Inexplicable.

El presidente Javier Milei cada vez transfiere menos a las provincias. Desde el comienzo de su gestión redujo las transferencias nacionales por todo concepto en un 65,65% en términos reales. Las transferencias por Coparticipación y ATN cayeron 19% también en términos reales.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Treffinger, Frias y Ávila aprobaron los cambios votando el proyecto de La Libertad Avanza, mientras Luque y Glinski votaron en contra. Juan Pablo Luque cuestionó la dicotomía entre producción y ambiente que introdujo LLA, “no hay desarrollo sin agua y no hay Patagonia sin glaciares”, manifestó en el recinto.

Se derrumbó casi el 8% el consumo de lácteos en el país, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

La industria se desplomó el 8,7% en febrero medida interanualmente por una demanda interna débil y el impacto de las importaciones. La industria automotriz se hundió un 24% en igual lapso. La construcción sigue en caída libre. Ambos sectores son los que más impactan en el empleo.

Trascendió que la minera Glencore, una multinacional de las más grandes y diversificadas del mundo con sede en Suiza, premia con un viaje a los Estados Unidos a los legisladores que votaron la reforma de la Ley de Glaciares. Est debe ser investigado ya que de ser cierto es una ilegal intromisión y constituiría delito, tanto de los que ofrecen como de los que reciben.

El dólar más barato que hace seis meses, levantan el cepo para que las empresas giren utilidades al exterior. Las multinacionales ya enviaron más de 1.000 M.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz

DE LAS CENIZAS A UN NUEVO COMIENZO



Dijimos que antes del invierno cada familia afectada por los incendios del último enero iba a estar viviendo en su nueva casa, y estamos cumpliendo.



Por eso, Darío, Margarita, Kiara, Beny, Rosa, Leo y Érica recibieron las llaves de sus nuevos… pic.twitter.com/3ve8HuWkID — Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 10, 2026