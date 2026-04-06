Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Una semanita más, cargada de información y sorpresas avanza el año. Los Quinchos no produjeron mucha información. Los sectores más privilegiados pudieron aprovechar a pleno los feriados largos. Pero nuestro fieles lectores nos hicieron llegar la otra cara de la realidad. Como siempre muchas gracias a ellos por confiar en nuestro medio. Pero vamos a los bifes…

El PJ se reorganiza con su Congreso de Esquel, mientras que los dos frentes restantes en importancia, el libertario y el Pro+UCR+peronistas sin memoria, atraviesan distintos grados de conflictos internos.

Es sabido que el peronismo cuando olfatea el poder empieza a olvidar las rencillas internas y se reune; lo cual hace que esta táctica se convierta asimismo en una opción de gobierno cierta y ordenada que retroalimenta rasgos acertados para la obtención de ese fin.

Ese y no otro es el mensaje que parece haber dejado el referido encuentro cordillerano. El presidente del PJ, Gustavo Fita, destacó “la presencia de muchos compañeros, más de 40 congresales de toda la provincia. Fue muy importante ya que se avanzó en lo que quería el peronismo, discusión y debate, para construir a futuro un proyecto que represente a los chubutenses”. Todos los dirigentes consultados, de las diferentes fracciones y encolumnamientos, no dejaron de resaltar la unidad y el debate interno.

Por su parte el oficialismo de Despierta Chubut muestra diferentes estrategias. Gerardo Merino, el intendente de Trelew, sigue firme recorriendo la provincia y buscando adhesiones que lo catapulten a la presidencia de la UCR. Esta semana se reunió en Esquel también, con la dirigencia local de la UCR y en Trelew se realizó un nuevo encuentro del ciclo “Mate Debate” en el Comité Radical. Además afianza su relación con el gobernador Nacho Torres. Se los vio muy en tándem recorriendo el CEDETRE de Trelew y dirigiéndose mutuos elogios.

Gerardo Merino, en traje de presidente y futuro aspirante a la poltrona de Fontana 50 como confiesa a sus allegados más íntimos, atacó ferozmente a un atribulado y amilanado Massoni a quien sindicó como “peligroso por haber tomado tantos anabólicos lo que le provoca desequilibrios psíquicos”. También cruzó a Adrián Maderna por sus supuestas intenciones de pretender ser candidato en Trelew. Lo acusó de tener el Municipio lleno de delincuentes… Filoso el Alcalde.

Por otra parte las diferencias entre el gobernador y el intendente de Rawson, Damian Biss, estallaron y ya son indisimulables. Tanto es así que para escapar a la asfixia financiera para lograr su disciplinamiento político, según denunciará oportunamente Biss, a partir de este mes, el municipio capitalino empezará a pagar los sueldos a sus empleados a través del Banco Patagonia. Pierde así el Banco Chubut más de 1000 cuentas sueldos.

La idolatría como política de estado “atrasa”y es fácilmente olfateada por todos los votantes. El vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, incurrió en la chabacaneria institucional cuando trató de subirse al carro del fallo favorable a la Argentina de la cámara de apelaciones de la justicia estadounidense, “reinvindica la posición de Nacho Torres” destacó, innecesariamente.

Otro hecho muy promocionado fue el acercamiento del empresario Daniel Laudonio al staff gubernativo y no va que lo allanan por una causa de lavado de dinero y emisión de facturas apócrifas. Lo que es la vida.

La lucha de los hermanos Sastre contra las mafias avaladas por sectores empresarios y políticos, ligados a La Libertad Avanza. En Puerto Madryn detuvieron a “Pepin” Caminoa por amenazar con un arma de fuego a Ricardo Sastre. Rápidamente se lo sindicó como cercano al referente libertario César Treffinger y empezaron a circular fotos de campaña donde aparecen ambos muy sonrientes.

El ex vicegobernador aseguró que hay más personas involucradas, empresarios que financian campañas de difamación. La redes expusieron a uno de los dueños de Mirabella un tal Gastón Domecq el cual no se ha manifestado públicamente, también a un ex miembro de la policía federal.

Tras las publicaciones, salió una declaración del diputado nacional César Treffinger quien denunció una supuesta campaña de difamación sobre La Libertad Avanza, pero fue el último afiliado Ricardo Bustos quien recordó haberle advertido al referente que tuviera cuidado con los titulares partidarios en Puerto Madryn que eran de lo peor, asimismo aprovechó para criticar a la también flamante diputada Mayra Frias que aparece como beneficiada en el festival de préstamos hipotecarios del Banco Nación a referentes libertarios por una cuantiosa suma superior a los 250 M, la acusó de “casta”. Dijimos que venía con serrucho incluido.

Othar Macharasvilli, el intendente de Comodoro, apuntó contra Camuzzi y sus manejos. “Camuzzi” ya abusó demasiado”, manifestó y pidió al Enargas, el ente de control, que no le renueve la concesión a la empresa por falta de inversiones. Todos los intendentes y referentes saben que es de estricta justicia el pedido de Othar.

La caída de la coparticipación de impuestos afecta seriamente a los municipios. “Recibíamos casi 130 M y desde agosto se redujo a 47 M”, manifestó Héctor Ingram, intendente de Trevelin. Sus declaraciones fueron avaladas por el conjunto de los intendentes que ya no saben a qué artilugios acudir para hacer frente al pago de salarios y gastos básicos de sus respectivas administraciones.

Las petroleras siguen en silencio. Tanto los planes de inversión como información sensible con respecto a lo producido y exportado resultan de difícil acceso. Las empresas que se hicieron cargo de las áreas que abandonó YPF siguen en una relación tirante con los sindicatos de la actividad y las necesarias inversiones siguen haciéndose esperar, frente al silencio del gobierno provincial que debería ser más exigente, según la opinión de los trabajadores. Por el lado de Pan American aunque se publicitó que se comenzaría a perforar el segundo pozo exploratorio que abriría la posibilidad de la explotación no convencional, aún no se informa fehacientemente sobre los resultados del primer pozo. Es información que la cuenca que es azotada por la inseguridad laboral espera con expectativa natural.

La seguridad en la provincia no deja de sorprender. Un árbitro que estaba dirigiendo con tobillera electrónica agredió a un policía. Sí, no leyó mal. Fue en las concurridas cancha de “Marquitos”, de la ciudad de Trelew.

El femicidio de Valeria Schwab aparenta tomar un giro definitivo en apuntar la participación de más personas en el crimen, la familia aportó un video donde se observan sujetos escapando del lugar del crimen. La fiscalía sostiene la hipótesis de un solo actor, pero la familia sostiene lo contrario y aporta elementos probatorios, pide que se identifique a los individuos que aparecen en escena.

El “peligro ruso” se suma ahora al “peligro chino” y desplaza al “riesgo Kuka”. El abogado Jorge Monastersky, presentó una denuncia a la justicia para que se investiguen supuestas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso. Según la denuncia fueron más de. 250 notas que se publicaron en más de 20 medios nacionales. Todas orientadas a desprestigiar la figura del presidente Javier Milei.

Cafecitos, rumores, trascendidos, confesiones off the récords y grageas informativas. Bajo el lema “No kings” se realizaron marchas masivas en Estados Unidos contra el presidente Trump y el conflicto bélico con Irán. Cientos de miles de personas se manifestaron en Nueva York, Washington, Boston, Los Ángeles, Minneapolis y otras importantes ciudades.

Javier Milei, sigue combatiendo al Estado desde adentro, como un topo, como supo declararlo no hace mucho tiempo. Esta vez mordisquea su billetera. Se duplicó el presupuesto para viaticos y viajes al exterior del país…

El gobernador promocionó el acuerdo arribado con Nación por el pago de la deuda de ANSES con la caja provincial. Se trata nada más ni menos que de 48.000 M de pesos, no se comunicó como se harán los pagos, ni desde cuando. Están todos los jubilados expectantes y los próximos a jubilar también. Con ese monto se podría salir de la emergencia previsional o por lo menos es la aspiración.

Según los últimos datos del INDEC aumentó la indigencia y la pobreza en Chubut. El conglomerado más afectado es Rawson-Trelew, en el segundo semestre del año próximo pasado, que acusó un 32,9% el cual supera el promedio patagónico y el nacional.

Los jubilados nacionales desde el comienzo de la gestión actual han perdido más del 20% y el bono para la mínima percepción quedó estancado en $70.000 desde hace más de dos años. En el mismo lapso se han disminuido impuestos que tributa el decil superior de la sociedad y a los bienes suntuarios como los autos de alta gama. Una política errática que afecta a los sectores más necesitados.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz

UN RECONOCIMIENTO HISTÓRICO PARA NUESTROS JUBILADOS



Nos reunimos con @SPettovelloOK y firmamos el acuerdo para que ANSES reconozca la deuda histórica que el Estado nacional tenía con la caja previsional de nuestra provincia.



Estamos hablando de más de $48 mil millones que… pic.twitter.com/lWJLZxHbi3 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 31, 2026

En el estado de Bahía en Brasil, el Complejo Eólico Novo Horizonte muestra lo que el viento puede transformar.



Con 94 aerogeneradores y 423 MW de potencia, puede abastecer a casi 1 millón de hogares y reduce más de 700.000 toneladas de CO₂e al año. 🌎 pic.twitter.com/XglK2IfBE2 — Pan American Energy (@PAEArgentina) March 30, 2026

PAE le dice chau a Chubut

Seguimos recorriendo los lugares donde la energía se transforma.



Esta vez, llegamos a Axion Energy refineria, en Campana.



Es la más moderna de Sudamérica y uno nuestros #DestinosConEnergía, donde producimos combustibles y lubricantes de la más alta calidad. pic.twitter.com/LDQyGCura9 — Pan American Energy (@PAEArgentina) February 27, 2026