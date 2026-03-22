Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están. Esta semana nuestros Quinchos están pletóricos de información, nuestras direcciones de Mail estallan con datos y aportes que vamos vertiendo en la medida de nuestra posibilidades. Gracias por la confianza y por apalancar nuestro crecimiento. Pero vamos a lo jugoso…

Esquel siempre encierra una sorpresa. Crisis hídrica, complicaciones por cortes de agua que realiza la Cooperativa 16 de Octubre y no anticipa a los vecinos para que puedan prevenirse. ¿ Lo harán a propósito se preguntan?.

Donde se espera una renovación a full acorde a los nuevos tiempos es en la Cámara de Comercio, se presenta para presidirla un novel dirigente: Jorge Castillo…..jejeje

A Taccetta no le quedó otra que destacar los avances en las obras de cordón cuneta. Pasó del parque industrial a estas mínimas obras. Resulta que el HCD le objetó que el otorgamiento de lotes no se hizo a través de una convocatoria pública. El asesor legal del HCD emitió un dictamen en coincidencia con los planteos de la oposición, parece que las empresas fueron digitadas sin observar el debido proceso administrativo.

Mientras tanto, trabajadores de bosques denuncian violencia e intimidación. Tras los incendios, empleados de la secretaría han retomado su plan de lucha en demanda de la apertura de una paritaria salarial, la reincorporación de 5 contratados y denuncian el hostigamiento y trato hostil que reciben de parte del secretario y directores.

Crisis laboral en Comodoro Rivadavia y su reflejo social. Fuerte subida de las retenciones del poder ejecutivo nacional al petróleo convencional: de un 3,58% al 8% . Mal le paga Javier Milei al gobernador Torres haberlo acompañado a Nueva York como uno de los “amigos” en las jornadas “Argen Week”. Con amigos así….

El Sindicato Petrolero exigió a PECOM equipos torre, indispensables para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. También el gobernador Torres presiona a la empresa por las esperadas inversiones en Manantiales Behr, el yacimiento productivo histórico de la Cuenca, con un barril encima de los 100 dólares es urgente un plan de inversiones que garantice actividad sostenida y garantice empleo a los trabajadores. PECOM no dice nada…

En la ciudad creció hasta un 40% la demanda de atención en centros de salud municipales, algo inédito en tiempos pasados, de pleno empleo.

PAMI no cumplió con los pagos prometidos y peligra el Centro de Día “Sol” a quien se le debe desde noviembre del año pasado. El Centro brinda asistencia y contención a casi 40 personas con distintos grados de discapacidad.

Aumenta el trueque en la ciudad, la señora Blanca, una de las organizadoras, contaba que “empezamos siendo 20 personas, hoy ya somos más de 240 familias”.

A dos meses del derrumbe, vecinos del Bº Sismográfica marcharon por las calles de la ciudad exigiendo soluciones, “Nos quitaron el barrio, nos quitaron el miedo, no tenemos respuestas concretas”.

El PRO se reunió en Parque Norte. ¿Vuelve el ingeniero? El gobernador Torres participó del congreso partidario y reivindicó el agrupamiento político como “el espacio para dar las discusiones importantes” en referencia a las del año próximo.

La seguridad, además de la “radarización”, también existe. Un adolescente falleció tras ser apuñalado en un “boliche” de Puerto Madryn; tenía solamente 16 años, aparentemente atacado por otro joven de 17 años que está detenido.

En Comodoro Rivadavia, disparos en la zona sur, sobre la avenida Estados Unidos al 500, un testigo aseguró que los disparos fueron al aire desde un vehículo Corsa, sin dominio a la vista. En el lugar quedaron vainas servidas, en la oscuridad de la noche.

En Trelew escapó peligroso homicida que estaba detenido en el IPP en una visita programada al psicólogo, fuerte despliegue policial para dar con el profugado. Para el ministro de seguridad, Héctor Iturrioz, el hecho se planificó desde el celular del prófugo. Además responsabilizó a la Justicia. Nunca un mea culpa…

En la semana, dos vehículos incendiados en la madrugada rawsense.

La hermana de la joven Valeria Schwab pidió investigar un nuevo video relacionado con el femicidio:“Estoy más convencida que nunca en que hay más personas involucradas”. En la audiencia, la familia reiteró la solicitud de mantener la causa abierta en los tribunales comodorenses.

Indignación de comerciante por robo de su negocio a una cuadra del centro de monitoreo de Trelew. Tres cámaras de videovigilancia oficiales que tiene frente a su local no funcionan y un patrullero que pasó por el lugar, mientras el hecho se cometía, no se percató del mismo y continuó su camino.

En Comodoro apuñalan a un chico de 14 años cuando se dirigía a la escuela. Felizmente el menor está fuera de peligro.

En el Bº Moure, la señora Dora Gerez, articula la entrega de collares y pulseras para proteger a personas mayores y niños, la vecinalista indicó que más del 60% de los habitantes del barrio ya cuentan con alarmas comunitarias y están tratando de coordinar con otros barrios herramientas tecnológicas para garantizar una rápida asistencia ante situaciones críticas dentro del hogar.

El “videito” que explotó en Chubut sobre la fiscal, el sobrino y Martín Pescador… Allanaron la casa del “Chavo” Ferreyra, supuestamente nada que ver con el videito. El pedido de allanamiento lo realizó el fiscal Omar Rodríguez, el mismo que investiga el caso de corrupción en la justicia….Finalmente fue preso por tres meses por violencia de género… La familia del Chavo asegura que el video lo filtró una ex pareja suya por despecho. La madre aclaró, “me costó mucho pagarle los 11.000 dólares a Martín (Castro), más allá de que mi marido tiene un buen sueldo, el trabaja en la pesca hace más de 25 años”, argumentó la señora.

Tratamiento allanaron el domicilio del Dr Martín Castro en Trelew en el marco de una presunta causa de cohecho y fraude.

Fuga de cerebros en “Despierta Chubut”. La Libertad Avanza cobija voluntarios y obligados acercamientos. El concejal de Trelew, Martín Luna, se separó del oficialismo y conformó un unibloque “Trelew Avanza” y pese a que lo niega, tiene la peluca en el bolsillo. Si esto no se detiene no va a quedar ni el loro en el bloque oficial.

La justicia, finalmente, le torció el brazo al diputado nacional César Treffinger y lo obligó a aceptar la afiliación de su principal competidor en la conducción de LLA. Nada menos que al “mineroperiodista” Ricardo Alejandro Bustos. Se lo vio saliendo de una ferretería céntrica con un serrucho de proporciones, seguramente motivado por su afición a la carpintería.

Preguntas que giran en el torbellino informativo y quedan sin respuestas. Escuchado en una mesa de café céntrico de Comodoro: “Che, quién ganó la licitación del transporte al final?….Como que no hay definición todavía…en serio me decís? No, me estás jodiendo”. (Textual).

Para Caputo, el ministro de economía, el país no está en “estanflación” y no descartó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perfore el 1% este año….. el relato a como dé lugar y contra viento y marea.

Mientras el BCRA afloja el cepo y permite a bancos extranjeros girar el 60% de sus utilidades correspondientes al año 2025 en tres cuotas; Blackrock y otros gigantes de Wall Street imponen un “corralito” ante el masivo retiro de fondos por la guerra. Morgan Stanley y otros gigantes también bloquearon el retiro de fondos.

Biss, el intendente rawsense, denuncia la utilización de la justicia con fines de “disciplinamiento” partidario. “No nos van a disciplinar con una operación política”, declaró Damián Biss, visiblemente ofuscado, ante la difusión de una denuncia; el Intendente puso a disposición de la justicia toda la documentación respaldatoria de un plan de pagos por una deuda contraída en la gestión de Rosana Artero.

Por otra parte , el Dr Javier Raidan, presidente del STJ, en su mensaje de balance anual ante los diputados sostuvo que, “la justicia provincial ha iniciado un cambio de paradigma que la ubicará en el más alto nivel nacional”.

Cafecitos, rumores, trascendidos, grageas informativas, otra yerbas. La recomendación del CEO de YPF, Ing. Horacio Marín, es directamente una tomada de pelo, una falta de respeto a los usuarios; le avisó a los argentinos que si necesitan combustible carguen hoy y no mañana…por los aumentos.

La nafta súper aumenta un 13% en marzo en surtidores de YPF y ya supera el 20% en el año contra una inflación oficial del 9%.

Los fiscales Gamarra y Lucas Papini pidieron el sobreseimiento y la justicia dictó el sobreseimiento definitivo para Alfredo Prior en la causa ISSyS. “En el sistema acusatorio cuando los fiscales no acusan y piden sobreseimientos el proceso avanza con inusitada rapidez”, nos aseguró el Dr Procesin, a quien concurrimos en consulta.

Una empresaria del barrio de Nueva Pompeya, lindante con Parque Patricios, en Capital Federal es la que confeccionó los mamelucos con que se distingue Milei en los eventos sociales. Bueno, la señora se fundió y tuvo que cerrar su PYME y hoy es chofer en una app para subsistir…

Boris Johnson, ex primer ministro británico, tildó a Bitcoin de “esquema Ponzi gigante”, es un fraude, agregó insistentemente Boris. Una opinión para tener en cuenta?

Otro efecto de la guerra es el inusitado incremento en el precio de la urea, este fertilizante es indispensable en el campo y podría complicar la próxima cosecha, con la consabida merma de ingresos de dólares al país por las exportaciones.

El diputado nacional Juan Pablo Luque se reunió con los nuevos directivos de la UNPSJB y compartieron su repudio por la falta de preocupación en sancionar la Ley de Financiamiento universitario.

IOSFA, la obra social de las fuerzas armadas, atraviesa una crisis de proporciones. Damnificados denunciaron penalmente a Luis Petri, ex Ministro de Defensa de la Nación y actual diputado nacional por “malversación de fondos públicos” y “abandono de personas.

La desocupación en el Valle está por encima del promedio patagónico. El aglomerado Rawson-Trelew acusó un 5,4% superior al 4,8% regional. Siempre según los datos oficiales del INDEC, obvio.

El petróleo vuelve a subir y ya roza los 110 u$s, mientras se intensifican los ataques a la República Islámica de Irán. Teherán denunció explosiones en instalaciones de producción de petróleo y gas natural, incluido el yacimiento más grande del país y uno de los mayores del mundo, que comparte con Kuwait.

Hasta la próxima…..

Por Natalio Ruíz

Queridas familias de Dolavon:



Hoy es un día muy importante para ustedes, y también para todos los que estamos acá, porque sabemos lo que significa este momento.



Sabemos, sobre todo, que este camino no empezó hoy y que llegar a la casa propia lleva tiempo: es un proceso largo,… pic.twitter.com/wlivnZjcHH — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 21, 2026