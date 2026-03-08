Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? He aquí nuestros Quinchos. Mucha información surgida de las aperturas de sesiones de la HLCH y los Concejos Deliberantes municipales. También información que nos hacen llegar gentilmente nuestros lectores. Pero, avancemos sobre ellas….

Por los partidos políticos. Un mundo en guerra, ya son 16 países interviniendo directamente en el conflicto bélico, salarios de hambre, aumento de la desocupación y del trabajo en negro, pero nadie quiere quedar afuera. El diputado Emanuel Fernández, también conocido como el pibe Vascolet, apuesta a una reelección de Torres: “el candidato de “Despierta Chubut” es el gobernador”, dijo para que a todos les quede claro.

La diputada Andrea Aguilera cuestionó conceptos vertidos por el diputado nacional César Treffinger contra el gobernador en un tweet que parece que dolió en las filas oficialistas. Lo trató a Treffinger de “Kuka disfrazado” … dicen que Treffinger aún festeja el chiste. El tweet de Treffinger hasta ocasionó que representantes del radicalismo ratificaran su respaldo al gobierno y rechazarán la fractura del bloque oficialista a través de un documento firmado por dirigentes, legisladores, e intendentes del partido donde advierten que “ no permitirán que intereses mezquinos, sean políticos o corporativos, intenten desviarnos del rumbo definido por el mandato popular”.

ALUAR en el ojo de la tormenta. Todos quieren evitar que se repita lo de YPF. El gobernador se comprometió a buscar un acuerdo con el ministro de economía para revertir la quita de aranceles al aluminio importado, que pone en riesgo cierto las plantas de laminado y el conjunto empresario.

Por su parte el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó que, “nos da tranquilidad la mención del gobernador de que la cuestión arancelaria para el aluminio no modificará nada para el sector.

Los coletazos inexplicables del affaire Red Chambers. Por razones que nadie explica Provincia indemnizó a 45 obreros que debería haber pagado Red Chambers. La decisión cuesta entre 5.000 y 6.000 millones de pesos de los cuales ya se abonó la mitad.

Esquel, la inauguración del periodo de sesiones de parte del intendente, Matías Taccetta. Y aquello que no se mencionó pero preocupa. Caos en la recolección de residuos. Prometen alquilar camiones para normalizar el servicio. El prometedor Juan Ripa….

En la apertura de sesiones del HCD el intendente además de los acostumbrados auto-elogios no se aguantó y lamentó las denuncias penales en su contra, aludiendo a las realizadas por el concejal de “Unión por la Patria”, Martín Escalona, y trato de defenderse haciendo extrañas referencias a la causa Hotesur.

El tema seguridad es uno de los principales problemas de los chubutenses. El ministro del área no comunica y sigue sin aparecer ni en fotos. Una semana más sin novedades de Don Antonio Campos, vecino de Trelew, cuya desaparición fue denunciada oportunamente. Tampoco se conocen avances en la investigación por la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia, aunque se incrementó la recompensa para quien acerque datos fehacientes a 10 millones de pesos.

Tras el femicidio de Valeria Schwab, su hermana denunció que recibió amenazas: “dejen de buscar que me van a encontrar”, … grave. Un nuevo dato es que encontraron un calzoncillo boxer con perfil genético masculino que no es el de extinto Chacano. La fiscal del caso aclaró, que la prenda fue peritada y no guarda relación con la escena del hecho. También confirmó que la causa continúa abierta y que se esperan estudios complementarios y el informe final de la autopsia.

Otra sorpresa fue el hallazgo de un cráneo humano en la zona de escollera grande de Playa Unión que recordó los restos humanos encontrados en el basural de Rawson y de lo que no se supo más nada.

Otro desaparecido en la ciudad petrolera, Franco Joel Ojeda Álvarez falta desde el día 4 donde se lo vio por última vez, en la zona de Rincón del Diablo.

La apertura del periodo de sesiones de la Legislatura provincial y el mensaje del gobernador Torres. Torres abrió el 54º periodo ordinario de sesiones y anunció proyectos sobre la actividad hidrocarburífera y pesquera, que, según explicitó, permitirán inversiones y generación de empleo genuino. También destacó el proceso financiero de desendeudamiento. Además, anunció que, “no va a haber ningún tipo de impacto arancelario sobre el aluminio que se produce en Chubut”.

En pleno discurso el gobernador se dirigió al intendente de Comodoro Rivadavia y lo comprometió a que las 480 has de YPF en el ejido urbano se destinen a salidas habitacionales para los vecinos damnificados por el deslizamiento del cerro Hermitte.

Por su parte, el diputado de la oposición peronista Juan Pais, evaluó negativamente el discurso y cuestionó su falta de autocrítica tras dos años de gestión. “Habló de deudas cuando está pronto a tomar más endeudamiento, ironizó, y habla de Ficha Limpia como si fuera una política de estado pero sabemos que se trata de una pelea interna por dinero”, sentenció.

No obstante, fue Hernán Tórtola, secretario de infraestructura, energía y planificación, quien se encargó de establecer los tres ejes de gestión para el 2026: el acueducto para Comodoro, la construcción de 450 viviendas para personal docente, policial y trabajadores de la salud y la doble trocha Trelew-Rawson.

Todo mal con los “rebeldes” de Biss y la “Banda en fuga” de Paul McCartney. Nicolás Cittadini, señaló sin contemplaciones que “el amparo presentado por Biss paró el dragado y ocasionó un grave perjuicio económico sobre el cual Fiscalía de Estado se está ocupando”. Todo este proceso podría agravarse con la designación del diputado (MC) Manuel Pagliaroni como Jefe de la Oficina de ANSES.

El gobernador Torres también se expresó sobre estas situaciones, y aseguró que terminará las obras de Rawson pese a las diferencias políticas con el intendente Biss. también no se privó de cuestionar a “dirigentes que cambian de espacio según la conveniencia”. La cosa está que arde parece.

Ficha Limpia en la pesca no cayó muy bien en las cámaras pesqueras. Mucha preocupación en las cámaras y malestar, ya que advierten que sus observaciones al proyecto no fueron incorporadas al texto que ya es ley. CAPIP yCAFACH sacaron una comunicacion conjunta expresando su profundo desagrado con la normativa.

Por su parte, la jueza Moreno declaró la nulidad de los allanamientos y ordenó devolver pertenencias al Dr Gonzalo Carpintero Patterson. La jueza declaró la nulidad de las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro. Dejando sin efecto la base de la investigación.

Cafecitos, rumores, trascendidos, noticias que pretenden pasar bajo el radar, grageas informativas, pequeñas dosis. Según la Cámara Argentina de la Construcción la actividad se encuentra inmersa en una crisis sin parangón con más de 120.000 empleo perdidos.

Chubut está ranqueada entre las tres provincias más endeudadas del país, con el agravante que más de la mitad de esa deuda es en dólares.

La CGT nacional marchó a Tribunales a fin de que se declare inconstitucional la reforma laboral. Parece que el próximo secretariado nacional será integrado por profesionales propuestos por el Colegio Público de Abogados.

La UIA rompió el silencio, pidió respeto, advirtió que la situación es crítica y realizó un pedido de diálogo conjuntamente con los empresarios de AEA. En el pedido citaron al ex presidente, Carlos Pellegrini: “Sin industrias no hay nación”.

El gobernador partió con la delegación, integrada por otros nueve mandatarios provinciales amigos del Presidente Javier Milei a Estados Unidos en busca de inversiones, espera reunirse con directivos de Amazon, en el marco del evento “Argentina Week” y la representación de J.P.Morgan.

Una ciudadana argentina varada en Dubai pidió ayuda al titular de la AFA Chiqui Tapia para poder volver al país.

Argentina Week traería la disruptiva opción de futuras fórmulas mixtas para las elecciones a gobernador en algunas provincias en 2027. Eramos tan pobres…

Para la publicación inglesa The Economist, “la recuperación económica argentina convive con el desempleo mas altos niveles de trabajo no registrado y un Milei cada vez más agresivo”. Además resalta la transferencia de ingresos de las clases populares a los sectores más ricos.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz

CHUBUT ELIGIÓ CAMBIAR, Y NO HAY VUELTA ATRÁS



Después de años de desidia y corrupción, que llevaron a la provincia a la peor crisis de su historia, los chubutenses eligieron cambiar y nosotros asumimos la responsabilidad de hacer lo que había que hacer: ordenar las cuentas,… pic.twitter.com/4pkxSOYRXP — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 3, 2026