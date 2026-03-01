Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Está ha sido una semana de nutrida información. Parece que el año arrancó con todo y avizora venir muy movido. La informcion fluyó, de los Quinchos acostumbrados y de la participación de lectores a los cuales agradecemos como siempre su desinteresada participación. Pero vayamos al grano.

La crisis en “Despierta Chubut” abre interrogantes sobre su continuidad. La UCR al borde de la implosión. Gerardo Merino, el intendente de Trelew que anida ambiciosos proyectos para su propia persona, en una reunión del comité departamental de la UCR confirmó que irá por la reelección y por la presidencia de la UCR. Conocedores de la entretela partidaria manifiestan, en cerrados off the récord, que visualiza al gobernador en un estado de debilidad manifiesta, y una demostración fue el fallido intento de imponerle a Gustavo Paz como ministro de economía de la provincia. La opereta fue sostenida desde un diario de la ciudad, que no es Jornada, que lo difundió como un hecho. Dicen que Torres saltó como leche hervida y lo destrató telefónicamente al apresurado Merino.

Otro capítulo fue la tenida entre Damián Biss, Gustavo Menna y el propio Nacho Torres a fin de dilucidar porque caminos anda el escurridizo intendente capitalino. Entre declaraciones altisonantes de lealtad infinita el gobernador instó a Biss a que lo compruebe y llame a la díscola Vanesa Peruzotti para encuadrarla políticamente. Esa fue la prueba que Biss no pudo sortear y la relación quedó profundamente resentida. El grupo de rebeldes, según nos comentan, se orientaría hacia La Libertad Avanza o el peronismo de Luque. En ese intríngulis estaría el grupo que no es menor, entre los que se encontrarían Dulio, Pagliaroni, el “Chuza” y otros conspicuos dirigentes ya maduros.

En el HCD de Rawson fue reelecto como presidente el concejal Dulio Monti y las malas lenguas ya andan diciendo conocer la dirección del sastre que le estaría confeccionando el traje para asumir como próximo intendente.

Los diputados González y Tamame explicaron la creación del bloque “Chubut Unido” en el comité radical de Rawson. De la reunión formaron parte el intendente Damián Biss, el presidente del HCD Dulio Monti y el presidente del comité Eduardo Varela, quienes dieron su “respaldo político” a los diputados díscolos.

El ex presidente de la UCR, Raúl Barneche, ante esta retahíla de acontecimientos pidió una urgente convocatoria de la convención provincial para tratar el marco de crisis en que, a su criterio, se desenvuelve el centenario partido.

El intendente de Esquel también aprovechó el desmadre y anunció que irá por la reelección en el 2027. Está demás decir que nadie le había preguntado nada y que es un tema que hoy no ocupa a la ciudadanía. Más desubicado … no se consigue decían los correligionarios esquelinos.

La “ficha limpia” para la pesca, un round más entre la flota amarilla y el gobierno provincial. Torres anunció públicamente un anteproyecto que inhabilita a personas y empresas con condenas firmes o antecedentes de defraudación fiscal. Incorpora la caducidad automática de permisos y crea un registro público digital para fortalecer controles y la trasparencia en la actividad. Esto abrió una negociación con la flota intentando que el proyecto quede en meros anuncios. Sin duda el acercamiento morigeró el clima belicoso que imperaba en el sector. Hay curiosidad por ver que llegará a la Legislatura al cabo de las negociaciones.

Un tema que se agrega a la discusión es la tasa de dragado de la ría, que el gobierno pretende que se prorratee entre los permisionarios según la cantidad de cajones autorizados. Este monto no podrá descontarse del salario de los tripulantes y el pago será un requisito para la renovación de los permisos.

La cooperativa eléctrica de Trelew nuevamente en el ojo de la tormenta. El concejal Juan Aguilar denunció que el ex interventor Bourdieu vendió acciones de Hidroeléctrica Ameghino propiedad de la cooperativa por 132.000 dólares sin consultar a nadie. Cuestión que amerita una auditoría para determinar el destino de esos ingresos.

El concejal Cáceres calificó como “abusivo” el convenio de trabajo del personal de la cooperativa y recordó que según auditorías realizadas el total de conceptos remunerativos suman un 14% por sobre el total de la masa salarial.

La seguridad en la picota. El ministro sigue sin aparecer. La familia de Valeria Schwab advierte que hay otros perfiles de ADN y que no es para nada un caso cerrado, como se lo pretende mostrar. La familia se presentó como querellante en la causa a fin de impulsarla. En el barrio Cerro Solo un comerciante baleado en ocasión de un asalto terminó su vida después de estar días en grave estado y los vecinos han denunciado una seguidilla de robos en zona norte, tres hechos en Km5 entre el 20 y el 22 de este mes. A estos casos se suman desapariciones de ciudadanos en Trelew y Comodoro Rivadavia que engrosan los casos sin resolver.

La merma de los ingresos provinciales condiciona la política hacia Nación y convierte al gobernador Torres en uno de los gobernadores “amigos” del presidente. El asesor general de gobierno Emiliano Chialva, reconoció que el gobierno busca reducir gastos ante un déficit mensual en la caja previsional que ronda los $8000 millones mensuales y que el 93%de los ingresos están destinados al pago de haberes. La abrupta caída en la coparticipación y en la regalías hidrocarburíferas condicionan la política salarial provincial.

En este marco se deben inscribir dos hechos que no pasaron para nada desapercibidos. Uno es la creación de un nuevo bloque en el Senado, “Impulso País” al cual se integraron las senadoras Terenzi y Cristina a instancia de los gobernadores Nacho Torres y sus pares de Misiones, Córdoba Corrientes y Tucumán. Un agrupamiento paraoficial. Y el otro es la invitación del presidente Milei a Torres al viaje a Nueva York, una especie de rueda de negocios en busca de inversiones tan prometidas pero que nunca terminan de aterrizar.

El 125º aniversario de Comodoro Rivadavia estuvo en un marco discreto, casi recoleto,en virtud de los avatares que soporta. A tal punto que Othar, el intendente, difundió un mensaje previamente grabado, en el que habló de la crisis, recordó los deslizamientos del cerro Hermitte y apuntó contra la salida de YPF. También le pidió a PECOM estar a la altura de las circunstancias y pidió ayuda y asistencia del gobierno provincial.

Los concejales de “Arriba Chubut” exigen al ejecutivo intervenir ante YPF por tierras e inmuebles pertenecientes a la empresa dentro del ejido urbano de la ciudad y además, que cualquier traspaso de estos inmuebles o lotes quede en manos del municipio. Esta sería una forma de brindar una rápida relocalización a barrios que sufrieron los deslizamientos o que estuvieran asentados en zonas geológicamente consideradas inestables. Urgen soluciones. Vecinos del barrio Sismográfica denunciaron a la Municipalidad por incumplimientos de los deberes de funcionario público. La presentación alcanza al actual intendente y se extiende a todos los intendentes con mandato cumplido, que tuvieron conocimiento y responsabilidad en los hechos. El diputado nacional Juan Pablo Luque respaldó y se sumó al pedido de los concejales.

El “grupo Madanes” en el núcleo delirante de Javier Milei. Temores por la continuidad de Aluar. El intendente Gustavo Sastre salió con los tapones de punta y reclamó que “defender Aluar es defender la fuente de trabajo de miles de madrynenses”. La baja de aranceles al ingreso de aluminio laminado de China del 28% a 0 pone en el tapete la viabilidad de la empresa, sensación que se agudizó después del cierre de FATE y el despido de 920 trabajadores.

El concejal Federico Garitano también se expresó con contundencia, “la quita de aranceles al aluminio es un acto de defunción para la industria local”, manifestó.

La cuestión es que el presidente en su embate contra los capitanes de la industria, Rocca y Madanes, encontró un aliado a pedir de boca: Roberto Mendez, dueño de una distribuidora de neumáticos que salió a declarar: “Estábamos robando, las multinacionales y nosotros no teníamos un mercado real, nunca ganamos tanta plata”. Un ignoto empresario guionado que permitió sustentar la posición antindustraialista del gobierno nacional con récord en empresas destruidas y puestos laborales perdidos a razón de uno cada 4 minutos.

Cafecitos, rumores, trascendidos, grageas informativas y otras yerbas…. Parece que la Cancillería terminó admitiendo que solo se anotaron diez alumnos a los cursos de inglés que imparte la “ONG” de la esposa del ministro Sturzzeneger por un contrato de 115 millones de pesos. Vergonzoso.

Otro escándalo fue denunciado en el ANSES. Es por sobreprecios de $2000 millones en contratación de empresas de limpieza. Se trataría de La Montovana y Linser, que pertenecería a un hombre del riñón de Scioli bajo el amparo del Toto Caputo. Seguro que es otro rumor infundado.

Según el INDEC (versión Toto Caputo) la actividad económica cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4% por el agro, la minería y la intermediación financiera, que son las que menos empleos generan, alrededor del 10% solamente. Se evidenciaron pronunciadas bajas en la industria y comercio.

La tasa de actividad laboral entre adultos mayores alcanzó el 48,6%. Según un informe del “Instituto Argentina Grande” entre las personas de 66 años o más la actividad creció 11% interanual. El instituto definió estos ingresos como “supervivienciales”, al especificar que no responden a una elección sino a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y el encarecimiento de los medicamentos y servicios de salud.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz

