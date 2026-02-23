Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola cómo están? Semana movida, a nivel nacional y con correlatos provinciales. Muchas reuniones y reacomodamientos políticos, veamos juntos un poquito de la información recabada en comidas, Quinchos y reuniones de gente poderosa.

La adjudicación para protección costera de Playa Unión sin mucha información. El gobierno provincial adjudicó la obra a la empresa Sudelco por un monto de $5.500 millones con un plazo taxativo de 150 días corridos. Se dice que hubo dos oferentes, aunque no se publicitó cuál es la otra empresa, ni cuánto cotizó y no encontramos registros gráficos de la licitación. Preguntamos pero nadie quiere hablar del tema…

Taccetta de liquidación punto com. En el marco del 120º aniversario de la ciudad de Esquel el intendente decidió sortear gratuitamente 120 lotes con servicios destinados los gremios y vecinos inscriptos en el registro de tierras fiscales. Como era eso del populismo?

La cooperativa eléctrica de Trelew en su laberinto. El concejal Aguilar cuestionó el convenio firmado con Cammesa y advirtió sobre irregularidades administrativas que ponen, a su criterio, en duda su legalidad y sustentabilidad financiera. Finalmente el juez Sastre a solicitud del intendente Gerardo Merino designó al Dr Juan Manuel Alfonsin como nuevo interventor de la cooperativa. Actualmente el doctor se venía desempeñando como gerente de la Empresa de Energía de Chubut y antes fue asesor de Cammesa. Pero se descartó un posible conflicto de intereses a los que es tan proclive la conducción política de la ciudad.

Por su parte, la titular del HCD, Claudia Solís, coincidió extrañamente con el concejal Juan Aguilar y consideró impagable el acuerdo firmado con Cammesa ya que es imposible aumentar más la energía, a lo sumo, especificó, los aumentos del costo de vida…..

El extraño caso del Yacimiento Manantiales Behr. El senador Carlos Linares apuntó contra Horacio Marín, el ceo de YPF, por la crisis de Manantiales Behr. Tras el fracaso del traspaso al grupo Rovella, no juntaron el anticipo, el directorio de YPF aceptó la propuesta del grupo Pérez-Companc estimado en 410 millones de dólares que había quedado segundo en la licitación. En el sindicato petrolero dicen que ellos sabían que esto iba a pasar, lo denunciaron, Rovella no tenía antecedentes en explotación petrolífera y además estaba en la “causa cuadernos”. La situación mejoró mucho con la asociación de Rovella con Choel Construcciones SRL que dirige Facundo Ponce, casualmente hermano del ministro de hidrocarburos de la provincia, lo cual le dio más espalda financiera, aunque lamentablemente no alcanzó. El ministro fue enfático, “queremos una empresa competente y solvente”. Y el intendente de Comodoro parece que se desayunó ayer de todo esto y los acusó de jugar al Monopoly….

También tercio en el tema el diputado nacional Juan Pablo Luque, el cual tildó de “papelón confirmado la venta de Manantiales. Hacen lo que quieren y se lo permiten”, acusó enojado, ya que, abundó, “se trata de una muestra más desprecio hacia nuestra cuenca”. El ex intendente puso el foco en la incertidumbre que atraviesan trabajadores y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad.

Los incendios forestales, sus consecuencias sociales y políticas. Nace una nueva estrella de las cenizas como el gato Félix. El presidente del Comité UCR de El Maiten y titular de la Cooperativa de servicios públicos, Sergio Guajardo, declaró que, “los incendios hicieron pelota todo. Quedó una desolación tremenda, desvastada la zona económica y turísticamente. Hace unos días fui a Bariloche y ahí la actividad explota, pero de este lado nada, muy poco”.

Por su parte la vocera de incendios, Laura Mirantes anunció que está dispuesta a ir por la intendencia de Rawson, por el oficialismo pero sin dejar de lado sus lineamientos libertarios. Tal vez confíe que la lluvia y la nieve la sigan acompañando para el éxito de su gestión. Y justo después de esos anuncios se desató un nuevo incendio en el Parque Nacional Los Alerces, del cual se está investigando un posible origen intencional…que original. Y para colmo se le incendia la ruta 3 entre Madryn y Trelew…

De eso no se habla … y de aquello que no se nombra no existe…Ah pero los therian… Una joven de 19 años falleció tras consumir comida de un basural en Caleta Olivia. La víctima y sus tres hermanitos presentaban un avanzado estado de desnutrición, tienen 3, 8 y 13 años. La falta de DNI dificultó los trámites para identificarla, sus padres nunca acudieron al Registro Civil.

El cierre de FATE. Madanes Quintanilla no se quedó en amenazas como Rocca con Tenaris. El hecho es el cierre de la fábrica de neumáticos y el despido de sus 920 empleados y obreros. Pero detrás pueden tejerse especulaciones. EEUU duplicó aranceles al ingreso de aluminio y acero a su país. Del 25% al 50%. Ese es precisamente el principal mercado de Aluar, la principal empresa del holding, además Milei sacó un decreto del poder ejecutivo por el cual libera el ingreso de chapas de aluminio provenientes del exterior, (China e India). Pese a las promesas de Milei y demás de que el tema arancelario se solucionaría, la gran desazón en el grupo empresario fue que en los recientes acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos el incremento arancelario quedó para tratarse a futuro. Pero más allá de estas especulaciones, lo cierto es que la importación de neumáticos entre 2023 y 2025 creció un 34,8% en promedio, según la consultora PxQ. La mayoría de los neumáticos son importados de la República Popular China.

Torres VS CAFACH. Temporada 15. Los diputados González y Tamame se fueron de “Despierta Chubut” y armaron rancho aparte. El gobernador fue categórico, “no me voy a dejar apretar. El que quiera pertenecer al bloque de la flota amarilla, que pertenezca”, espetó a los rebeldes. La cola del langostino pegó otro coletazo

y se llevó puesto al secretario de pesca Arbeletche. Lo sucederá su hasta hoy segundo, Diego Brandan, también se especula con el recambio de la directora de puertos, Gisela Silva.

Los coletazos llegaron también al HCD de Rawson y la concejala Gladys Poblete se separó del bloque que responde a Biss y conformó un uní-bloque “Despierta Rawson” que obedece verticalmente al gobernador Nacho Torres. Dicen que Damian anduvo intercediendo o tratando al menos por la flota amarilla, aunque sin éxito, y eso habría desatado la furia del gobernador. Pero seguramente son exageraciones.

Cafecitos, rumores, chismes, grajeas informativas, apostillas y otras yerbas… Santa Cruz y Chubut lideran la caída del empleo privado en el país. Según registros oficiales ambas jurisdicciones perdieron más de 12.000 puestos de trabajo.

Otro escandalete: Cancillería adjudicó un contrato por $114 millones a la esposa de Sturzzeneger para enseñar inglés. La contratación fue una adjudicación simple directa. Ya fue denunciado penalmente junto a la Oficina Anticorrupción, veremos qué pasa.

El ministro Toto Caputo salió a defender la reforma laboral. Se asombró con los empresarios, “redujimos las cargas laborales y ninguna cámara lo celebra”, se indignó. Las grandes empresas reducirán sus aportes en un 1 % y las pymes en un 2,5% y con eso integran un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se encargará de pagar las indemnizaciones por despidos. Esos fondos son restados al sistema previsional. Esa masa de dinero, aproximadamente unos 2.500 millones de pesos mensuales, seguramente serán manejados por mesadineristas amigos del ministro. Como se ve, nadie tiene nada que festejar, salvo los amigos de Toto.

El diputado nacional Juan Pablo Luque en su alocución en ocasión del tratamiento de la ley de reforma laboral, advierto que las políticas nacionales “convierten a Chubut en zona de sacrificio. El gobierno de Milei busca simplificar despidos y debilitar a los trabajadores”, sentenció visiblemente indignado.

En términos turfísticos, están en la gatera y prontos a salir y desarrollarse, el parque industrial de Esquel, la sub zona franca en el parque industrial de Trelew y el nuevo acueducto de Comodoro Rivadavia.

La carne aumenta sin parar; en Comodoro hay cortes que ya superan los $30.000 “tamos todos loco”.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz