Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están. En un esfuerzo editorial de proporciones recorrimos casi toda la provincia recabando informaciones fehacientes para ustedes. Muchos se acercan para compartir opiniones y pareceres. Si habría que definirlo en una palabra, esta no sería otra que “preocupación”, para ser suaves. Pero expongamos los hechos y que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Una última cosa, esto está orientado para lectores que entiendan y se informen. La papilla informativa no es nuestro fuerte.

Las “promesas junto al bidé” de Taccetta sobre las cenizas aún tibias del incendio más grande de la historia de la provincia. El intendente de Esquel salió raudo a anunciar la promesa de comprar cámaras de última generación para la detección temprana de focos ígneos. De mejorar las condiciones salariales, equipamiento y movilidad de brigadistas y bomberos ni una palabra. Se ve que comprar cámaras es más redituable…en términos de combate al fuego claro. Los prestadores turísticos, por su parte, están que trinan, perdieron por completo enero y la mitad de febrero. Una temporada para el olvido.

No obstante el intendente, al que sabemos muy afecto al “autobombo”, no se inhibió para señalar que las gestiones y obras en marcha en Esquel, son una clara muestra de que “las promesas se cumplen con ideas, gestión y mucho trabajo”.

Finalmente renunció Norma Trucco al HCD por desaveniencias con el intendente, recordemos que ya había renunciado a la titularidad del cuerpo en el 2023. Difícil la relación con el Sr Taccetta.

El sainete de la intervención federal a la cooperativa eléctrica de Trelew aumenta día a día. Como la tarifa. La presidenta del HCD de Trelew, Claudia Solís, quedó lo que se dice pagando cuando aseguró que no había comunicación oficial sobre la renuncia del efímero interventor Pablo Punta y lo siguen esperando para la reunión del 18 de febrero. Aunque en una de esas tiene suerte y la reunión se hace puesto que el juez federal Hugo Sastre, si bien le aceptó la dimisión al efímero interventor lo conminó a permanecer en su puesto hasta el 23 de febrero en que el Sr juez deberá decidir qué hacer con la conducción cooperativa. Por su parte el intendente Gerardo Merino salió a explicar a la opinión pública que Puerta había renunciado por motivos personales y negó que la intervención hubiera fracasado…

Por su parte el diputado Manuel Pagliaroni (MC) en FM El Chubut ante Rodrigo Mansilla, durante el programa “Invencibles”, afirmó que la cooperativa no puede pagar a Cammesa y pidió sanciones por responsabilidades técnicas y políticas. Aseguró que no puede pagar ni la deuda ni el corriente. Y aseveró que una salida transitoria puede ser la municipalización de los servicios…..

El que tampoco pudo evitar acercar un palito a la hoguera fue el presidente de la Cámara de Comercio del Este del Chubut (CICECH), Andrés Koss, quien calificó el Convenio colectivo de los trabajadores de la cooperativa de inviable y pidió encarecidamente que los interventores no se limiten a pedidos de más incrementos de tarifas.

Trascendió que una de las pocas decisiones que alcanzó a tomar el renunciado interventor Pablo Punta fue designar al ingeniero civil Gustavo García Moreno como gerente de aguas y cloacas.

Los ánimos se van encrespando y quien carece de templanza para afrontarlos parece ser la actual presidenta del HCD de Trelew y vicepresidenta de la UCR de Chubut. Florencia Rossi, ya que de ella se trata, salió con los tacos aguja de punta, “Los que no se sientan representados que den un paso al costado”, cuestionó la formación de bloques unipersonales, en obvia referencia la Concejal Cáceres. Ponderó la gestión del intendente Merino y todo lo que está haciendo con fondos propios…que será de aquella UCR democrática y respetuosa del disenso interno, se preguntaba un vecino poncho de vicuña al hombro y chambergo.

La dura realidad social y económica golpea a nuestro pueblo mientras la dirigencia juega a las escondidas persiguiendo fantasmas. En el barrio Costanera de Trelew los vecinos se organizaron y entregan más de 200 viandas de comida todos los sábados para paliar la situación de los más empobrecidos.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia se realizó una muy emotiva y nutrida Misa en la Catedral, ante el dolor, por la memoria y la solidaridad del pueblo creyente por los sucesos últimos que se viven en la ciudad petrolera. Es que los acontecimientos últimos fueron una retahíla de desgracias, una camioneta sobre la reja de una casa, un vehículo en contramano que chocó,volcó y cuyo conductor quedó hospitalizado. Sucesivos hechos delictivos en el barrio Prospero Palazzo. Secuestros y desapariciones. Las siete plagas de Egipto parecen haberse desatado sobre la ciudad.

El secretario de ambiente de la provincia, Juan José Rivera, salió a aclarar que la actividad petrolera no fue la causa ni el origen mediato ni inmediato de los deslizamientos del cerro Hermitte. Recordemos que la semana pasada había sido el ministro de hidrocarburos quien diera una explicación semejante. ¿Son los funcionarios quienes se convierten en voceros de las empresas? Porque no se conocen expresiones de YPF o de PAE ni de ninguna otra petrolera. Tampoco los estudios de Impacto Ambiental para el fracking ni investigaciones sismológicas. ¿No debieran nuestros funcionarios controlar estos aspectos?

El gobierno provincial anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $250.000 para docentes y auxiliares de la educación, en obvia intención de que las clases comiencen con puntualidad.

Por si algo faltaba, el secretario de infraestructura de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, cuestionó al gobernador Torres por algunas declaraciones de este, a las cuales consideró livianas e inapropiadas, remarcando que la situación actual “requiere estudios científicos rigurosos, trabajos de campo detallados y una coordinación institucional seria, en suma rigor técnico para avanzar”. La que intentó copar la parada fue la concejal Luciana Ferreira de “Despierta Chubut” que salió a cuestionar a Ostoich y defender al gobernador. Luciana es cuñada de Ana Clara Romero y de una muy conocida familia de Comodoro.

En otro ángulo de la información se conoció que PAMI suspende pagos a hospitales de la Patagonia y se denuncia que Toto Caputo pisa los fondos a los prestadores privados de la Patagonia quienes anunciaron que solo atenderán urgencias del Pami. Aseguran que acumulan un 60% de retraso frente a la inflación y que con algunas prestaciones médicas específicas directamente pierden dinero.

Se promocionó el inicio de prospección de merluza en Camarones. El impacto real se producirá cuando la ciudad cuente con la energía suficiente para que se instalen plantas de procesamiento que dinamicen la actividad económica y creen empleo local en tierra. A este fin es bueno recordar que el interconectado Garayalde-Camarones fue contratado a la constructora FABRI S.A. en agosto de 2022 por el entonces gobernador, Mariano Arcioni por un valor de $993.744.223, 81 y un plazo de ejecución de 640 días corridos. La obra clave para la región, enfrentó graves incumplimientos y retrasos con escaso avance tras cobrar anticipos. Se desconoce el estado actual del expediente con denuncias de inacción ya que la empresa presentó apenas 5% de avance tras dos tercios del tiempo transcurrido del plazo originario. Pero de los anticipos tampoco se sabe nada.

Parece, finalmente, o al menos por ahora, que se terminaron controlando los incendios forestales gracias a la lluvia y nieve que se precipitaron en la cordillera. La comarca andina cumplió dos meses bajo fuego, se consumieron más de 60.000 ha y se perdieron cerca de 100 viviendas.

El femicidio de Valeria Schwab y un “esclarecimiento” que no termina de conformar a nadie. La fiscal María Laura Blanco confirmó que el femicidio de Valeria Schwab fue cometido por el hombre que se suicidó con posterioridad al ataque homicida. La fiscal informó que del análisis de las cámaras que se pudieron constatar y de las pruebas de ADN se permite confirmar que el agresor interceptó a la victima cerca de la costanera, la abusó y al día siguiente, preso de un profundo y presunto arrepentimiento, se quitó la vida. El femicida llegó solo al paseo costero y no poseía celular. La verdad es que toda la investigación resulta muy conveniente.

Jessica Schwab, tras la conferencia de los fiscales, aseguró que, “no puedo creer que una sola persona haya podido hacerlo todo sola” declaró que la causa se cierra con una sola prueba de ADN. Reclamó que la investigación avance para esclarecer todas las circunstancias del asesinato. “La justicia no debiera conformarse con lo fácil”, sentenció. La hermana de Valeria Schwab fue categórica, “para mí hay un asesino suelto” y cuestionó la versión oficial del homicidio.

La situación social y económica de la cuenca del golfo San Jorge se complica a pasos agigantados. El diputado nacional Juan Pablo Luque fue claro, “YPF es el gran responsable de los desastres que tiene Comodoro desde el punto de vista urbanístico. Nosotros no tenemos que pedirle nada, aseveró, tenemos que exigirle que hagan lo que tienen que hacer y que no lo han hecho nunca y que encima cuando se van nos dejan un pasivo ambiental enorme.” ( declaraciones a Radiocracia).

El gobernador Torres prometió el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para obligar a las petroleras a que reinviertan en la producción y extracción petrolífera lo que ahorran por la baja en las retenciones a las exportaciones. Difícil controlar el destino de esos montos, salvo que el proyecto especifique un procedimiento al efecto.

Chubut a través de su gobernador Ignacio Torres y del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharasvilli, le exigen a YPF explicaciones por la venta del Yacimiento Manantiales Behr. El lento recambio de operadoras está teniendo impacto en los niveles de actividad y empleo. Pretenden acelerar decisiones. Aparentemente el problema principal radica en la demora del pago por Manantiales Behr de u$s 575 millones, la empresa debe efectivizar un 60% de ese monto para tomar posesión efectiva del yacimiento. Es un yacimiento importante entre los de explotación convencional, el séptimo de los que se encuentran en producción el país. Durante el tercer trimestre del 2025 registró una producción de 25.000 barriles diarios. Pero parece que los antedentes de Rovella y su implicación en la “causa cuadernos” le complica obtener el financiamiento requerido. Choele Construcciones SRL no aporta mucho.

La inseguridad un flagelo que crece en la provincia y el ministro del ramo sigue sin aparecer ni en fotos. Trelew esta semana fue escenario de violentas balaceras, un herido de cinco tiros y un ebrio lastimado con una botella que está grave. Tierra de nadie. Se realizaron allanamientos en las 1000 viviendas por abuso de armas, vecinos denuncian diarios tiroteos. Hubo una detenida por resistencia a la autoridad. Hay un nuevo desaparecido en Comodoro Rivadavia, un hombre de 58 años y se produjo un nuevo asesinato en las 1008 viviendas, un joven de 29 años perdió la vida en circunstancias que están siendo investigadas.

Mmmmmmmmm decía la muda. Se informó por parte de la fiscal Gamarra el allanamiento al empresario Tato Ceresetto y al Dr Gonzalo Carpintero. Fueron denunciados por el dirigente sindical de ATE Trelew , José Severiche por un intento de soborno para causar desorden social. La información fue promovida con profusas publicaciones de los supuestos implicados.

La provincia se constituirá en querellante en la denuncia por el presunto intento del boicot del inicio de clases. Así lo anunció el Ministro de Educación José Luis Punta tras la denuncia de José Severiche. Por su parte la ministra de familia, Florencia Papaiani cree que hay otros “actores intelectuales” detrás del presunto intento de frenar las clases.

El abogado defensor del Gonzalo Carpintero, Federico Ruffa, cuestionó la figura de Cohecho y habló de una “utilización política de la justicia”. Le cuestionó a la fiscal que haya hablado de gravedad institucional, que busque afectar la imagen del gobernador, “puesto que esto no tiene nada que ver con sus funciones. La justicia persigue delitos”, le recordó .

Quien dio un pasito más para entender el pensamiento del gobierno fue el ministro de gobierno, Eraso Parodi, quien sin pelos en la lengua, expresó”no tenemos dudas de que esto proviene del empresariado pesquero, por la actualización del canon pesquero”. Y finalmente el que puso las cosas claras y a tope, fue el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia, Pablo Asnaghi, quien aseguró que la flota amarilla, “le debe 1200 millones a Chubut por el canon pesquero” y habló de una “animosidad evidente” contra el gobierno provincial.

Finalmente el contador Tato Ceresetto, después de pedir derecho a réplica hasta por la red social X pudo obtener algo de espacio en los medios que le permitieron negar cualquier vinculación con el supuesto boicot al inicio de clases y aseguró que “no tiene pie ni cabeza” vincular al sector pesquero con un hecho de esta naturaleza.

No obstante, la beligerancia no cede. En un fuerte comunicado firmado por todos los intendentes de la provincia, menos Dante Bowen de Dolavon y Othar Macharasvilli de Comodoro, estos piden investigar si hubo “ intereses económicos o sectoriales” detrás del presunto intento para sabotear el inicio de clases.

Cafecitos, rumores, trascendidos, grageas informativas, adelantos y otras yerbas… Sorprendió el ministro de justicia de la nación, Mario Cúneo Libarona, al aseverar que “el femicidio es inconstitucional porque es sólo para la mujer”. Si pretendió ser una broma, es de muy mal gusto.

Envuelto en denuncias de corrupción renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica. ¿La justicia? Bien gracias. Ni a declarar lo llamaron.

La inflación de enero fue del 2,9%. Se constató un fuerte incremento en los alimentos. La inflación lleva ya 8 meses sin desaceleración.

La reforma laboral salió del senado con 42 votos afirmativos. Con el apoyo de la UCR, el PRO y los gobernadores adictos al régimen. Las senadores Edith Terenzi y Andrea Cristina votaron a favor de la reforma. Los gobernadores canjearon beneficios para las cuentas provinciales por votos.

El ministro Toto Caputo colocó deuda nueva por $ 9,06 billones . Un rollover de casi 124% pero debió pagar tasas cercanas al 40%.

Una minera de uranio con proyectos en Mendoza y Chubut debutó en Wall Street. Salto 35% y frenaron su cotización. Se trata de Jaguar Uranium una empresa de origen canadiense. Chubut concentra 8 de los 17 proyectos más atractivos de explotación de uranio del país.

El uso de maquinaria industrial cayó a su nivel más bajo en 21 meses. Las causas: el impacto de la apertura importadora y la baja del consumo. Se utiliza el 53,8 % de la capacidad instalada (cifras del INDEC). Sin embargo los sectores textil y automotriz operan a solo un tercio de su capacidad productiva.

Comodoro Rivadavia es la ciudad de Chubut con el costo de vida más alto, según el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, seguido por Trelew y Puerto Madryn. En Comodoro se necesitó $1.726.430 para cubrir la canasta básica total.

Violencia de género en Comodoro Rivadavia: actualmente hay 500 casos activos.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz