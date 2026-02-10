Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están. La información recabada en los Quinchos no es mucha pero es sustanciosa. Los problemas se repiten y no se les encuentra solución. Muy solo el gobernador . Parece que es el único que no se ha tomado vacaciones…

Gobernador Costa enfrenta una difícil situación energética que se traslada al agua. Como no es frecuente de ver, movilizaciones y autos haciendo sonar sus bocinas fueron la respuesta de los habitantes de la localidad ante la circunstancia de hallarse por más de doce horas sin los servicios elementales y más básicos. Aparentemente el desperfecto se originó con la instalación de nuevos equipos en la central local. Obra de la provincia que resultó con fallas técnicas que obligaron a interrumpir el servicio. El intendente Miguel Gómez comunicó que están a la espera de un nuevo generador cuya instalación y puesta en funcionamiento será a cargo de la empresa “Sullair Argentina” que garantiza la prestación…

Los incendios que no ceden y mantienen en vilo a la población. Grave desgaste psicológico y pérdidas materiales. Hay brigadistas solidarios de varias provincias. Nada parece alcanzar. El gobierno nacional se desentiende del grave problema. El intendente de Cholila, Silvio Boudargham advirtió que “el fuego no está controlado para nada”. La ciudad está cercada por varios focos ígneos. Ímproba tarea de bomberos y brigadistas para evitar que las llamas ingresen a la ciudad.

Los deslizamientos del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia desatan una crisis habitacional en la ciudad. Hechos recientes. Los lotes de YPF que deberían servir para paliar el perjuicio ambiental producido. La crisis habitacional desató un debate con respecto a las tierras que aún mantiene YPF en el ejido urbano de la ciudad. Son más de 16.000 lotes.

También hay que destacar que se vienen produciendo otros hechos que se presentan como aislados pero la población que está atenta no puede disimular sus resquemores. Por ejemplo, el techo que se derrumbó en una vivienda de Km8 desató todo tipo de especulaciones.

Los estudios geológicos encargados por el municipio y estudios de la UNPSJB revelan que en el barrio Sismográfica hay al menos 17 pozos petroleros sin sellado de seguridad y más de un centenar de perforaciones en la zona.

También hay un estudio geológico que advierte sobre el futuro del barrio Médanos. El geólogo José Paredes afirmó que, “la ladera sigue peligrosa e inestable con 3,5 millones de m3 que podrían deslizarse”.

La problemática de la seguridad siempre es un capítulo que tiene mucho más en el debe que en el haber. El ministro hace rato que no se lo ve ni en fotos. Se percibe cierto malestar y descontrol en las fuerzas policiales. En Comodoro se vivió un suceso de ribetes cinematográficos. Persecución policial a un vehículo con disparos de las fuerzas del orden en pleno centro de la ciudad. Finalmente todo se resumió a un menor que había sustraído el vehículo de su padre y asustado frente a un control de rutina, no tuvo mejor idea que escapar. Podría haber sido un desastre. “Falta profesionalidad en la fuerza”, nos advertía un viejo comisario, mientras se atusaba con su mano derecha el grueso bigote.

Por los partidos políticos. Parece que el verano ha desatado una fiebre de incontinencia verbal. Se avizora un año movidito. Mario Cimadevilla, el patriarca de la UCR, alertó sobre el “silenciamiento” del centenario partido y pidió debatir el rumbo a adoptar en las próximas elecciones.

La presencia de Juan Grabois, diputado nacional, en la comarca andina, donde reclamó mayor prevención para evitar futuros incendios, desató una catarata de críticas y la voz que más se hizo escuchar fue la del propio gobernador que lo acusó de “hacer turismo de una desgracia”.

Otro que se despachó fuerte fue el intendente de Trelew, Gerardo Merino, “Cáceres es un traidor y un perdedor, igual que Coliñir, los dos perdieron por la elección de la intendencia. Cáceres es nefasto y entró (al HCD) por la minoría”.

Por su parte, Damián Biss, el intendente capitalino, no quiso quedar afuera de la conversación y llamó a fortalecer el rol de la UCR también, y pidió un partido con más autocrítica para corregir los errores de gestión. No se explayó más.

La crisis de la cuenca petrolífera no se detiene. Parece estar sumida en un pozo sin final. Entre la salida de CALFRAC y el cierre de SERPECOM no dejan de perderse puestos de trabajo que no se recuperan.

La crónica reveló que hubo dos detenidos por la policía en un extraño intento de sabotaje al Yacimiento CDR sobre el tendido eléctrico en km3. Se trata del Yacimiento CERRO DRAGÓN, el más importante de la Argentina en explotación convencional. Es operado por Panamerican Energy (PAE) con más de 2900 pozos en la región, de donde se extrae petróleo y gas. Panamerican es una empresa conformada por British Petroleum (BP), Bridas Corporation y la empresa china CNOOC (filial de la estatal China National Offshore Oil Corporation) que es dueña del 50% de Bridas Corporation, la otra mitad pertenece a la familia Bulgheroni o sea que CNOOC detenta el 25% del paquete accionario total de PAE. Los que saben sospechan…

El sainete del INDEC es inacabable. Pero en el fondo revela algo que todos sabíamos: los números no cierran. Tras la renuncia de Marcos Lavagna, el que puso las cosas en claro fue el ministro Caputo, “la inflación tiene que bajar porque no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, así que no hay que cambiar ningún índice”. Así de corta.

Como iba a funcionar la nueva medición del INDEC: daba mayor peso estadístico a los servicios públicos y reducía la incidencia de los alimentos y bebidas no alcohólicas que bajaba del 27% al 22,7% mientras que el rubro “ Vivienda, electricidad, gas y otros” , se incrementaba del actual 9,4% al nuevo 14,5%. También aumentaba el peso del transporte y se reducía el de indumentaria y calzado. Con la postergación decidida se mantendrán los ponderadores actuales. La crisis se desató cuando el ministro Caputo se enteró que la nueva medición arrojaba un 3,4% para enero y le piden a Marcos Lavagna que no lo difunda.

Cafecitos, chimentos, rumores, desmentidas, grajeas informativas y otras yerbas. Fuerte aumento de la mortalidad infantil durante el año 2024, es la primera vez que se registra un incremento desde el año 2002. El guarismo llega al 8,5 por cada mil nacidos vivos. Esta circunstancia se verifica en 15 de las 24 jurisdicciones del país.

El tesoro de los Estados Unidos volvió a comprar pesos por 808 millones de dólares para que la gestión Milei-Caputo pudiera afrontar un vencimiento con el FMI. Pese a la anunciadas reservas incrementadas hizo falta que el tío Scott abriera la billetera nuevamente.

En Puerto Madryn comerciantes de la calle España aseguran que en los últimos tres años cerraron 19 negocios y las ventas cayeron un 70%.

En salud autorizaron la importación de equipamiento médico usado para clínicas y hospitales de todo el país.

Una estadística alarmante. En el primer del año se registraron 24 femicidios en todo el país.

En materia económica, enero registró el sexto retroceso consecutivo en la recaudación tributaria, cayó un 7,6% real, presionado por una fuerte baja en el IVA.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz