Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están? Aquí les traemos los usuales chismes e informaciones recabadas en distintas reuniones, peñas, Quinchos, o reuniones más formales. Muchas circunstancias y de distinta índole se resumen en todo el acontecer provincial. Los dejo con la información.

Los incendios que pese a estar “controlados” según el gobernador Torres no dejan de avanzar. Cholila en zozobra y hasta la propia Esquel en alerta. Llegan brigadistas solidarios de casi todo el país. Los de la provincia están agotados pero al pie del cañón. Colectas y donaciones de varias instituciones, arriban casi a diario. Pero nada parece alcanzar si lo principal no se logra: apagar el fuego que, según recuerdan los lugareños, arrancó el 9 de diciembre del año pasado en el Parque Nacional Los Alerces. Una eternidad.

Por la proximidad del fuego tuvo que llamar a conferencia de prensa el intendente de Esquel. Taccetta brindó el informe respectivo con la idea de llevar tranquilidad a los vecinos, a su lado estaba Juan Ripa…Participan del control brigadistas, bomberos y maquinarias municipales en la zona de Alto Río Percy.

Finalmente, después de mucho trajinar, el reclamo de los gobernadores Patagonicos parece que fue atendido y a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional se declaró la emergencia ígnea. El gobierno nacional se comprometió a transferir $ 4.000 M a Chubut y a girar $ 100.000 M a los bomberos voluntarios de varias provincias. Estos denunciaron que eran erogaciones que el estado les debía del año pasado.

Trelew y el karma de la Cooperativa eléctrica, la crisis del sistema cloacal deja la ciudad sin agua en pleno verano. Situaciones extremas en algunos barrios. Merino, fiel a su estilo, supervisa el arreglo mientras garantiza el operativo con acompañamiento social y sanitario. El debut de Pablo Punta en la intervención no podría haber sido bajo condiciones más adversas. Se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad. Al cierre de esta columna la solución parecía más cercana, recemos para que así sea.

La Cámara de Comercio de Trelew se reuniò con el Intendente Merino. Situación crítica. Cierre de establecimientos tradicionales y baja pronunciada en las ventas. El principal reclamo fue la venta ilegal que muchos consideraron el nudo de la cuestión. Otros reclamaron por el precio y la calidad de los servicios que brinda la Cooperativa, agua y energía eléctrica, exigieron regulaciones sobre los deliverys y las ferias populares. Bordearon el tema pero nadie se animó a decir claramente que el problema es que la gente no tiene un mango! Ya llegará el momento de sincerar realmente que este plan económico cierra sin la gente adentro. Mientras tanto festejemos que el riesgo país bajo de los 500 puntos básicos. Ah eso sí , lo confecciona el JP Morgan, la misma entidad financiera que financia al estado argentino. Casualidades.

El presidente Javier Milei calificó al zar de los capitanes de la industria argentinos como “Don Chatarrin”. La discusión de fondo detrás de la pelea. Paolo Rocca, el dueño de la multinacional TECHINT, perdió una licitación de caños para el gasoducto Vaca Muerta-San Antonio Oeste a manos de una empresa india que cotizó un 40% menos. Aclaremos que la licitación era entre privados, más allá de la presencia de YPF. Y como Don Rocca no está acostumbrado a perder, puso el grito en el cielo y denunció dumping y pidió poder igualar la oferta. El que lo atendió, y no de buena manera, fue el inefable Sturzzeneger, si así como lee, las pulgas se sacuden al perro.

En una inesperada situación, Mercado Libre pidió protección al Estado en su batalla contra la cadena china Temu. Presentó una denuncia formal contra la plataforma por desplegar estrategias engañosas para captar usuarios en el país. Cuando aprieta el zapato, nadie resiste pedir el concurso y protección del papá Estado Benefactor.

El CEO de PAE Marcos Bulgheroni a través de un posteo en la red social X tomo posición en la pelea entre Rocca (Don Chatarrin) y el presidente. En la presente edición se reproduce el posteo. Obedece a la estrategia rey herido, rey desplazado. Y salieron corriendo a llevarle una lustrosa manzana roja a la maestra.

Los deslizamientos y movimientos del cerro Hermitte no serían los únicos. Vecinos del Barrio Laprida se movilizaron a la Intendencia de Comodoro Rivadavia para denunciar que percibieron movimientos en el Cerro Tres Botellas. Están convencidos que estos cerros se comunican entre sí y de ahí su razonable preocupación. No pudieron ser tendidos por el secretario del área, Carlos Jurich, de “Ordenamiento Territorial” justamente, ya que estaba presentando su renuncia, que lejos de estar ligado a los sucesos desgraciados del Cerro Hermitte, estarían motivados en su próxima incorporación a las filas de La Libertad Avanza…..

Mientras tanto se difundió una triste fotografía del intendente Othar Macharasvilli solicitando asesoramiento técnico para realizar estudios geológicos al presidente de YPF.

Los vecinos del Barrio Medanos, por su parte, se dirigieron al HCD donde fueron atendidos por el Vice intendente Sampaoli y los concejales que se encontraban en la casa. Muy preocupados pidieron que se trabaje sobre el drenaje hídrico del suelo. Pidieron un plan de acción perentorio.

El Diputado Nacional Juan Pablo Luque exigió que YPF “se haga cargo del desastre” tras el derrumbe del Cerro Hermitte. “Hay que pedirle a YPF como máximo responsable y principal actor del desastre que tenemos en la ciudad, que se haga cargo. Que devuelva a Comodoro Rivadavia todo el daño que nos ha dejado. La reconstrucción de la ciudad y la asistencia a los damnificados requiere decisiones políticas firmes y un compromiso real de quienes tuvieron un rol determinante en la degradación del territorio”, afirmó categóricamente.

Contra su costumbre el reservado ministro de Hidrocrburos de la provincia salió públicamente a referirse al proyecto no convencional que PAE lleva adelante para explorar el horizonte Shake de la CGSJ. “La compañía ya completó la primera etapa del pozo, explicó amablemente cuál vocero empresario, correspondiente a la perforación vertical. (Esto se comunicó hace 6 meses y se aseguró que se estaba avanzando con el segundo pozo). Se logró extraer información, continuó explicando el ministro con la mejor predisposición, y muestras de roca que están siendo enviadas a laboratorios para su análisis ( a lomo de burro, parece). Con esos resultados la compañía definirá el diseño de la segunda fase del proyecto que contempla la perforación horizontal. Estimamos que esta etapa va a llevar, completó el ministro, por lo menos parte de este año y que hacía fin de año podríamos contar con algunos resultados preliminares, siempre sujetos al análisis de la información que se recabe”. El funcionario precisó que el tramo horizontal comprometido es de 3.000 m o sea 3 km, tal como se estableció al autorizar la reconversión de la concesión”. Sería excelente que el ministro haga público también los estudios d Impacto Ambiental y los controles del estado provincial por la estructura geológica de la cuenca y la contención de los cerros. Llevaría mucha tranquilidad a la comunidad.

El default de ALBANESI. Lo que algunos operadores pretenden que pase bajo el radar informativo. Afectó a cientos de ahorristas y golpea fuertemente el mercado de deuda. El grupo no pagó las Obligaciones Negociables que presentó en la bolsa de valores. Ruidoso silencio e inacción del gobierno nacional y del Agente de liquidación y compensación (ALYCs) de la Cámara Nacional de Valores, la entidad autorizada para actuar como intermediaria entre los inversores y los mercados financieros. Armando Loson, el titular de ALBANESI, empresa vinculada al sector energético fue imposible de hallar. “La justicia no investiga. Nadie interviene. El mercado quedó a la deriva”, declaró uno de los ahorristas defraudado.

Mal momento eligió CROWN POINT, la nueva petrolera defraudado Chubut para salir a buscar financiamiento a través de ON por us 30M para invertir en el Yacimiento El Tordillo. Esperamos la suerte les sonría.

La inseguridad no da respiro y el ministro no aparece. Vecinos denuncian que continúan los tiroteos en las 1000 viviendas de Trelew. No hay presencia policial.

Marchas, bicicleteadas en Comodoro y Trelew por el femicidio de Valeria Schwab y el esclarecimiento de otros hechos de similares características o desapariciones inexplicables, que conmocionan a la opinión pública que busca respuestas y justicia.

En medio de este panorama y en un cerrado hermetismo se investiga el secuestro y violación de una menor en Comodoro.

Aparecieron cadáveres y restos óseos en el basural de Rawson, sobre la ruta 1, la policía busca a quienes se descartaron de estos restos.

En las 1008 de Comodoro balearon a un hombre por un violento robo a una distribuidora. Se desconocen los motivos, pero tranquilos en febrero vuelve el ministro.

Cafecitos, trascendidos, rumores, noticias barridas bajo la alfombra, sorpresas y otras yerbas.

ENCUESTA: Un prestigioso medio local de la ciudad de Trelew publicó una encuesta de la consultora “Social Data” según la cual un 82% de los consultados siente que su economía empeoró con Milei. Mientras que el 69% rechaza la gestión presidencial.

AVIACIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS: Llama poderosamente la atención una serie de viajes en el mayor hermetismo de aviones del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Arribaron a Tierra del fuego, después que el gobierno nacional interviniera y ocupara con fuerzas federales el puerto de Ushuaia de jurisdicción provincial. También otro de similares características aterrizó en Neuquén y los congresistas que traía a bordo así como técnicos, científicos y personal militar visitaron el yacimiento Vaca Muerta.

Las provincias no conocían con antelación la visita ni la finalidad de la misma y Nación tampoco aporta datos…..

PAE SE ADJUDICÓ UNA NUEVA ÁREA: Se trataría de la exploración del área hidrocarburífera “Cinco Saltos Sur” en el yacimiento Vaca Muerta. Las gestiones de Bettina dan sus frutos.

“Presteza” judicial: La justicia avaló el DNU que da más poder a la SIDE y avasalla los derechos civiles de los ciudadanos y también rechazó el amparo judicial presentado por el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur contra la intervención federal al puerto de Ushuaia de jurisdicción provincial.

Argentina recibirá deportados de Estados Unidos: Así se informó desde prestigiosos medios gráficos y televisivos de Estados Unidos, es más, se reveló que estas tratativas se negocian entre bambalinas desde hace por lo menos seis meses. Por su lado, el presidente Javier Milei negó, por ahora, dichas informaciones.

Adorni en el directorio de YPF en representación del paquete accionario del estado nacional. Unos manguitos más ….

Ahorristas: Los ahorristas compraron más de 32.300 millones de dólares, la mayor cifra en 23 años durante el 2025 y lo que va del mes de enero.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz