Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Acá les dejo los Quinchos provinciales donde se logró recabar algo de información que no haya pasado por los tamices oficialistas, que son los que liman las aristas más filosas y agregan cantidades de edulcorantes, disfrazando la dura y crítica realidad, que esta columna se esmera en demostrar tal cual es, como ustedes, nuestros fieles lectores, nos solicitan y merecen.

Esquel sufre las consecuencias de la gestión Taccetta. Para el olvido. Costará remontar la cuesta a futuro. El concejal del PJ Martín Escalona, a raíz de lo sucedido en la escuela 7722 expresó su preocupación por la “crítica situación edilicia de las escuelas de Esquel en general”. Pero el ejecutivo municipal prioriza otras cuestiones como ya analizamos en entregas anteriores.

Otro berrinche del intendente que terminó en escándalo fue su negativa a que la prensa presencie la charla que brindó el ejecutivo para explicar el presupuesto del año próximo. Cual dictador de “Costa Pobre” el recordado personaje del inolvidable Alberto Olmedo, echó a la prensa del Centro Melipal donde se desarrolló el encuentro, pero sin la participación de los ediles del PJ y del Frente Vecinal que se retiraron del salón en solidaridad con los trabajadores de la prensa. Quedó solo el bloque de Juntos por el Cambio, o sea una reunión entre “amigos”.

Proyección política. Anticipos del escenario 2027. Visitando sedes partidarias. Algunos analistas consideran que la próxima disputa por la gobernación podría repetir los comportamientos electorales del 2023, otros se aferran al modelo 2025. Lo cierto es que circulan rumores de que el oficialismo provincial estaría analizando la jugada de anticipar el acto electoral de octubre del 2027 a marzo. No siempre adelantar da resultados. Consideran, aquellos que no están de acuerdo, que es un riesgo de que Chubut se convierta en un banco de pruebas de las fuerzas nacionales en pugna, libertarios y peronismo, que nuevamente polarizarán la elección. Además alarga los plazos de vacío de poder entre quienes deben abandonar cargos y aquellos que deberán asumirlos. Para pensarlo seriamente.

César Treffinger realizó una “gira de agradecimiento” tras el triunfo electoral de LLA por Rawson, Trelew y Puerto Madryn, buen gesto que premia una performance que sorprendió a propios y extraños.

Carlitos Maestro olió sangre y su instinto lo llevó a morder la mano de Nacho Torres olvidando la consideración que el gobernador siempre le mostró y hasta lo rescató de su ignoto ostracismo. Le sacudió un “la UCR debe tener mayor participación en el gobierno provincial”, a sabiendas que afectaba el núcleo delirante del primer mandatario chubutense.

Federico Massoni cual cruzado encabalga sus fuerzas del cielo contra el sector cooperativo chubutense. “Nada de lo que pasa en las cooperativas sucede sin la autorización del gremio” denunció. Supuestamente actúa en representación de un grupo de vecinos de Madryn y Trelew que se sienten damnificados por las entidades, y le han solicitado investigar administraciones actuales y pasadas de las empresas eléctricas. “Todos los funcionarios que metió el juez federal en la intervención de las cooperativas dependen del sindicato de Luz y Fuerza. Los delitos que generaron estas asociaciones determinan que finalmente sean los usuarios quienes terminan pagando en todas las cooperativas de la provincia” y el abogado puso como ejemplo que la deuda de Servicoop a Cammesa rondaría los 68.000 millones de pesos.

Seguridad. Un ministerio cada vez más cuestionado y que no abandona el ojo de la tormenta. “A la gente no se la traga el mar sin explicación”, así lo aseguró la hija de la mujer desaparecida en Comodoro, en respuesta a las poco felices declaraciones del ministro que demostraron una insensibilidad no acorde ni al cargo que detenta ni a la situación que vive la familia.

En el tema boqueteros de Trelew, el ministro atacó a los jueces que según su opinión fueron liberados de forma displicente. Ahora, en realidad piensa que su responsabilidad se enjuaga echándole culpas a los jueces? Es muy ingenuo el argumento.

Situación hidrocarburifera en Comodoro y la Cuenca del Golfo San Jorge. Cada ves más complicada. Crece el descontento en todos los sectores sociales. Llamó la atención que un concejal de la ciudad de Esquel celebrara “la quita de retenciones al petróleo” ya que demuestra que la lejanía le hace confundir disminución con quita y supeditada al esfuerzo fiscal provincial. Pero su oportunismo no se detuvo allí, sin ningún tipo de vergüenza, instó a trabajar en conjunto con la nación. Desde medios comodorenses ligados a los gremios del sector petrolero se lo acusó de “desinformado, hipócrita, banal e irresponsable”. Le dieron como en bolsa. Y no es para menos, la Cuenca ya lleva perdidos más de 10.000 puestos de trabajo, en una sangría que aún no ve su fin. Además esas disminuciones de las retenciones deberán reinvertirse en la producción o en las distintas etapas prospectivas, y todos sabemos que no es fácil controlar a PAE, PECOM, y los nuevos jugadores; es más fácil que ellos controlen a los controladores, tienen más experiencia en el rubro “controlando al controlador controlado”.

Por su parte el sector sindical petrolero está que trina, ya que según reconoció el dirigente Carlos Gómez la actitud del presidente de YPF, Horacio Marín, es lamentable, ni siquiera se digna a responder las requisitorias del poderoso sindicato de petroleros privados. Asimismo aprovechó Gómez para denunciar la desinversión en los yacimientos convencionales, reivindicó derechos laborales y anunció que el gremio se encuentra en estado de “alerta y movilización”

Cafecitos, rumores, trascendidos, informaciones puntuales, chismes y otras yerbas. Según la Asociación de Hoteles de Turismo se pierden, aproximadamente, 10 puestos de trabajo por día. La ocupación hotelera se ubicó por debajo del 50% en la última temporada invernal.

El costo del financiamiento para obtener un préstamo puede llegar al 300%. Las tasas promedio de los préstamos personales rozan el 84% pero la tasa efectiva asciende al 125% anual, cuatro veces más que la inflación. Hay bancos que cobran por un plazo de 36 meses hasta el 300% del monto otorgado. Las principales “fintech” (empresas tecnológicas financieras como los bancos digitales y plataformas de pago, ejemplos: Ualá, Mercado Pago, Lemon, etc.) llegan hasta 479% anual como costo financiero total.

Golpe a la industria en provincia de Buenos Aires, La Rioja y San Luis en empresas del rubro electrodomésticos, textiles y auto partes. Todas frenaron su producción por la caída general del consumo y el arrollador avance de las importaciones. Se importa hasta ropa usada de China y Estados Unidos, aunque usted no lo crea.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz