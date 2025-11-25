Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola cómo están? Espero que bien. Acá lo más trascendente de los Quinchos de la provincia. Poco asado y mucho chorizo. La situación no da para más…..vamos a la info y volvemos a agradecer los envíos y aseguramos que todos los datos son procesados. Gracias por la confianza.

Mercado Libre opera en Trelew y hay preocupación en los comerciantes minoristas. Las cámaras empresarias empresarias más representativas de la provincia piden a las autoridades menos impuestos y más igualdad de competencia, eliminar impuestos distorsivos y bajar la carga burocrática que dificulta crear y sostener negocios.

Por su parte desde la intendencia impulsan políticas de difícil factura como proponer la expropiación de 4 edificios del centro si no están terminados en cinco años. No deben de haber olvidado que según la Constitución todas las expropiaciones son “previo pago”, no?

Esquel y las incoherencias de Taccetta que desnudan la improvisación de sus actos de gobierno. Se ocupó esta semana de destacar los alcances de la ordenanza que busca implementar los retiros anticipados, lo que aún no queda claro es si está consensuado con la provincia ya que es esta quien paga los retiros y si la caja provincial está en condiciones de absorber estos nuevos pasivos sin que el peso recaiga en los haberes de los jubilados actuales, y si fue acordado con los representantes de los pasivos del ISSyS.

Aparentemente hay tres empresas interesadas en construir el módulo II de relleno sanitario. El intendente abrió los sobres de la licitación. La inversión ronda los $1.300 millones y será íntegramente financiado con fondos municipales. Mmmmmmm decía la muda….

Otra medida que impulsa Taccetta es la reducción de impuestos para generar nuevas inversiones y trabajo en el sector privado….las quejas del sector empresario no se hicieron esperar, “pero como, esto es para las nuevas inversiones, y los que venimos invirtiendo desde hace años?, ahora con el párate que hay destinan disminuciones a inversiones inexistentes y no nos tiran una soga?” La reunión de la Cámara se estaba poniendo tensa, las críticas arreciaron y todos convinieron en hacer llegar estas filosas consideraciones al Sr Intendente.

El affaire Alpesca – Red Chamber – Profand con final abierto. Marcelo Mou, la cara visible de Red Chamber, se mostró exultante: “recuperamos lo que es nuestro, aseguró, y Chubut reafirma su vocación de soberanía económica y responsabilidad institucional “, que tal Mou, bajando línea en nombre de la provincia…..

Por su parte el intendente de Puerto Madryn quiso dejar clara su postura, “Me interesa que la empresa funcione, expresó, y los trabajadores tengan su fuente laboral. La industria pesquera necesita estabilidad para sostener empleos”. Categórico y con un claro mensaje a Fontana 50 tras el regreso de la empresa Red Chamber.

El secretario de pesca, Andrés Arbeletche, aseguró categóricamente que con Profand no se va a terminar con ningún litigio. No se sabe donde funda sus certezas, pero anda un rumor de que le habría quitado un permiso a un armador artesanal cuyo barco se hundió en febrero pasado y se lo transferiría a la empresa española junto con un cupo de 5.000 toneladas de merluza. De ser cierto, habrá que ver si con eso para la bronca.

También el sindicato de la Alimentación expresó su descontento con las últimas disposiciones, exige que Red Chamber el alta de todo el personal y que rápidamente salgan a pescar porque hay más de 500 familias, aseguran, esperando.

La difícil situación de la cuenca hidrocarburífera y sus repercusiones en Comodoro Rivadavia y zona de influencia. Según el ex ministro de Hidrocarburos y actual concejal la actividad petrolera ha caído un 20% y se han perdido 7000 puestos de trabajo. Es en este marco que se promocionó un acuerdo con Luis Caputo ministro de Economía de la Nación y el gobernador Torres para eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo, actualmente del 8%, y la disminución de las regalías de la provincia a un 8% de las 12% actuales más el bono extraordinario del 3%. Por su parte las empresas se comprometen a destinar estos mayores ingresos, que se calculan en u$s 370 millones cuando esté implementado también en Santa Cruz y de u$s 240 millones en Chubut, en la reinversión en el sector y en la actividad de la cuenca, garantizando el sostenimiento de la actividad y de los puestos laborales. Van a tener que vigilar a los remolones de siempre como PAE y los nuevos. Deberán sostener la producción, cumplir con la integralidad de los planes de inversión y garantizar la reactivación de pozos en cuencas maduras. Mmmmmmmm decía la muda de nuevo. Como parla esta muda!

El que no pudo -ni quiso- quedar al margen de la difusión del acuerdo fue el senador Ávila y titular del Sindicato de Petroleros Privados, quien expresó, “esta ayuda que consigue tanto el gobernador como el ministro de Hidrocarburos, y todos los que hemos puesto el hombro, es beneficiosa porque se terminan los despidos en Chubut”.

Otro que dejó sustanciosas apreciaciones fue el titular del sindicato Camionero, quien primero definió claramente según su estilo, que “la reforma laboral es para eliminar todos los derechos laborales”. Ya refiriéndose a la actual situación de Manantiales Behr alertó que podría repetirse el antecedente adverso del yacimiento El Trébol, “paralizar toda la actividad y después entregar el yacimiento a no se quien, sin actividad. Así se repite la historia y un montón de gente queda sin laburo. Si repetimos la historia no aprendimos nada y tampoco decimos nada. Si esto es así, Comodoro la va a pasar realmente mal”, sentenció.

Una cuestión no menor, es que cuando se conoció el texto del acuerdo suscripto con Nación, el mismo en el artículo 1 del acuerdo habla del compromiso de la “modificación” de las retenciones y no de la extinción de las mismas, además de condicionarlas a que la provincia, en un plazo de 60 días, avance con un paquete de medidas como regalías diferenciales, reducciones impositivas y nuevos incentivos. Sin especificaciones.

O sea, un gran veremos…

Cafecitos, rumores, chismes, datos, trascendidos y otras yerbas…. La Patagonia Sur es la región del país con la canasta alimentaria más cara del país. Según el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB el changuito básico supera los $ 820.000

Dicen que abandonaría la administración de Taccetta otro funcionario, Gustavo Simieli, quien asumió la Secretaría General en enero de este año. No trascendieron los motivos pero muchos aseguran que se cansó del destrato a que lo somete el intendente.

En septiembre la provincia percibió solamente u$s 27 millones en concepto de regalías petrolíferas, el nivel más bajo en los últimos 5 años.

La escuela 7702 de Comodoro Rivadavia se movilizó en busca de soluciones. Está sin techo, producto de los fuertes vientos, y con problemas estructurales, como el agua, la calefacción y las comunicaciones.

Aumento un 75% el endeudamiento de las familias con billeteras virtuales y bancos; según el Banco Central los individuos deben 5,6 millones en promedio y por cabeza, a los bancos, fintechs y otros canales de financiamiento informales.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz