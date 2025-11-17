Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Los Quinchos a full, en la pesca ni hablar. También políticos y de alcahueterias varias. Jaja una semana muy trajinada que no ha dado respiro. Pero vamos a los bifes…

La pesca de Chubut en su laberinto. Un insólito desfile de marchas y contramarchas que deja atónitos a los gremios, empresarios y hasta el propio gobierno nacional que es receptor de las quejas de “LA” embajada. En los Quinchos empresarios más que bronca y calentura hay desconcierto. Algunos fuertes empresarios del sector arriesgan que hay problemas en el gobierno provincial en la toma de decisiones. Que el gobernador habría quedado muy golpeado después del último acto eleccionario y no estaría actuando personalmente y sus más cercanos colaboradores no pegan una. Pasamos, decían los gallegos, de echar a Red Chambers y a través de PROFAND tener participación exclusiva, a esta situación que parece una miniserie de plataformas. Acusasiones de sobornos, apretadas de Cancillería, intentos de aumentos de permisos de pesca, desafíos a boxear entre diputados y el mismísimo secretario de pesca y otros más encumbrados funcionarios aún. Obviamente nadie se queda quieto, corrían rumores de “incentivacion” en la casa de las leyes. Pero más loco es devolver a Red Chambers la explotación de Alpesca y hacerlo homologar por el independiente y racing poder supremo. PROFAND, sorprendido, pide explicaciones por una rescisión de contrato unilateral del poder ejecutivo y entrelinea posibles medidas judiciales. Mientras tanto, y tras una conciliación obligatoria de la secretaría de trabajo, más arreglada que pelea de payasos, todos salen a pescar al famoso crustáceo . La pregunta que quedó flotando sin respuesta en el paquete Quincho fue ¿quién pesca con lo ex permisos de los ex barcos de la ex Alpesca?. Los divorcios tienen eso en contra…lxs ex…..

Las últimas elecciones fueron intensas, tanto que han dejado una cierta inercia en muchos actores que continúan en tren de campaña o así pareciera….la ciudadanía absorta, los observa con desagrado. En ese marco apareció un empresario de Trelew autopostulandose como intendente de Trelew, Julio Krestef, que es el presidente de la Compañía de riego, pero lo que más llamó la atención, que se ofreció para ir por cualquier partido político. Versátil el hombre….

Alfredo Beliz, por su parte, prometió abandonar el sindicalismo y dedicarse de lleno a la actividad política, recorrer la provincia y hasta se permitió aconsejar a la dirigencia del PJ…se siente avalado por los votos obtenidos parece.

Otro, Bowen, está a los gritos en medio del Chorilavon con un chori en la mano, anunciando su próxima candidatura a gobernador. Calma compañeros que para marzo del 27 falta un añito……se viene el “adelantazo” parece…

Algo que habría que tener en cuenta son las expresiones de la diputada nacional electa de LLA Maira Frías, tantas cosas no dijo así que repasemos: en las próximas elecciones los libertarios van por todo, gobernaciones, intendencias, diputados provinciales, concejales, etc. y esa información viene de las más altas esferas del gobierno anarcocapitalista. Ni una moneda para pseudos gobiernos con pelucas truchas, van a buscar pelucones reales y si el resto pide agua, hay anchoas para darles…. Taxativo.

Esquel no deja de sorprender. El intendente Taccetta una versión de pato criollo auténtica, no se detiene ni para almorzar. Suspenden las clases en la escuela Nº 7722 por la ampliación de grietas en las paredes y techos. Se procedió a la evacuación del edificio, mientras tanto, en otra parte de ciudad Gótica, el Intendente se hacía fotografiar entre un ramillete de funcionarios, mientras anunciaba la compra de un camión barredor por nada menos que $200 millones de los fondos municipales. Los vecinos se preguntan si era tan imprescindible esa inversión ante las necesidades manifiestas en la ciudad. Aparte decía un keynesiano (perdón por la palabrota) “como si faltaran brazos desocupados para aferrar escobillones de limpieza”. Pero parece que el “derrame” siempre es tentación….

La crisis Comodorense que no deja respiro y ya impacta en todos los órdenes locales y llega afectar el erario provincial. Largas filas y tensiones en la escuela 743 por la reubicación de estudiantes. Cada vez más padres se ven impedidos de seguir pagando la educación privada y esa demanda se traslada a una escuela pública que no está preparada para contenerlos. Por otra parte, la baja en los ingresos por regalías petrolíferas y la disminución de la actividad económica en general, sumada la disminución en los ingresos reales por coparticipación federal de impuestos han determinado que el gobernador decida volver a endeudar a la provincia con colocación de letras por casi $30.000 millones con vencimiento en 119 días. La provincia ya se endeudó con anterioridad por U$S 41 millones y luego por $50.000 millones…..y conste que en pleno “saneamiento de las cuentas del estado”.

Disciplinando al poder judicial. La pérdida de los “privilegios” fue el principio , ahora se avanza en la privatización de los criterios. El Colegio de Jueces denuncia intromisión del Poder Ejecutivo en apartamiento de jueza penal. Daniela Arcuri, que de ella se trata. Solicitaron al Consejo de la Magistratura “se haga cesar la interferencia indebida que un funcionario del Poder Ejecutivo ( ¿el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner?) y uno de los miembros del propio poder pretenden ejercer sobre la función jurisdiccional”. La jueza en cuestión habría advertido sobre la situación de detención en el penal y comisarías. Vaya osadía.

Cafecitos, rumores, trascendidos, datos al pie, revoleado al pasar y otras yerbas….. Economía de Nación enfrenta vencimientos por USD 1.800 millones hasta fin de año. No hay un mango para nadie. gobernadores ahorrarse los gastos en pasajes. Además tiene alrededor de 50 días para juntar USD 9.000 millones a las reservas antes de enfrentar la segunda revisión programada con el FMI.

La industria, según cifras oficiales, cayó un 4% en lo que va del año. El sector textil es el más castigado, se derrumbó un 18% en agosto y en un año se perdieron 5000 empleos en el sector.

Con la puesta en marcha de la privatización de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que gestiona las tres centrales nucleares y planifica las futuras, la gestión mileista desmantela un área clave del desarrollo nacional que siempre fue un grano en el poniente de los Estados Unidos. Contra el discurso oficial la empresa es superávitaria y provee el 7% del total de la energía eléctrica producida.

UNA BUENA. Luego de 9 años reflotaron y retiraron del río al BP “Sagrado Corazón”, aunque usted no lo crea, diría Ripley. Aplausos….

El gremio que nuclea a los trabajadores de prensa hizo circular por redes una nota firmada por los trabajadores de un prestigioso periódico de la ciudad de Trelew que no es “El Chubut”, donde se dirigen a la patronal solicitando se les informe en qué fecha la empresa cumplirá con el pago de los haberes atrasados. Otro medio en crisis?

Suena muy fuerte un chisme, en la casa de las leyes se habría formado una nueva pareja, no estamos aún en condiciones de revelar más datos, pero tendría ribetes escandalosos, tanto que nuestro informante se puso colorado…..

Será cierto que le habrían hecho llegar a Bettina Bulgheroni el ofrecimiento para que integre el gabinete del gobernador Nacho Torres, en el Ministerio de Producción, y que no le disgustó la idea pero Dn Alejandro prefirió no apresurarse y le pidió que esperase un poco para ver cómo discurren los próximos acontecimientos políticos en el país. En el ínterin nombraron a Pavón. Mirantes se llevó el saneamiento de la laguna Chiquichano bajo el brazo?

Hasta la próxima

Por Natalio Ruíz