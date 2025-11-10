Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Acá los Quinchos calentísimos, pasamos de mesurados análisis catedráticos de la elecciones de la semana pasada a una andanada de proyectos y planes antipopulares en ciernes. Tiene razón Jorge Taboada, si el ternero vota al carnicero, a llorar al campito….

Una mezcla de celos y envidia esconden una competencia que parece priorizar la competencia en lugar de un crecimiento armónico y compartido. No hay quincho donde participe Oscar Dethier titular de CIMA, que esta controversia no aflore en algún momento e impulsada por este señor y su plática disociativa. Necesita galvanizar la relación para disimular su no pertenencia a través de una práctica profesional habilitante concreta que lo vincule al sector. Un mero burócrata bah. Fue quien le manifestó su preocupación al intendente Sastre por la posible instalación de la pesquera Arbumasa en la Sub zona franca de Trelew y además descalificó la presencia de la empresa tildándola de “política de corto aliento” ya que , en un aguzado análisis, argumentó que Trelew no tiene puerto. Uno de los asistentes que lo escuchaba con muuuuucha paciencia, no pudo menos que señalar un hecho objetivo, Madryn carece de agua potable, si vamos al caso. No se entiende el odio por el odio mismo. Encima ni de Madryn es el señor aunque haga esfuerzos denodados por mimetizarse. No contento con todo esto, dicen que fue el articulador de la firma con el intendente de Comodoro Rivadavia, para fortalecer una articulación del eje industrial entre las dos ciudades. (?)

Red Chamber no se rinde y PROFAND observa con preocupación. Las denuncias escalan, involucran a altos funcionarios de Torres. Permisos y malestar sindical y patronal. Aparentemente la empresa matriz Red Chamber habría radicado una denuncia en el estado de California contra la provincia del Chubut y el entonces ministro de economía y actual Fiscal de Estado Andrés Meiszner por un supuesto pedido de “facilitación” por 6,5 millones de dólares en B-Money. También en la misma está incluida la denuncia de espionaje galaico. El que tomó la “denuncia” con fuerza fue el diario La Nación que tiene un par de periodistas de investigación como Alconada Moon y Carlos Pagni, el autor de “El Nudo”, que derramaron información sobre el caso. Pero consultado el actual Fiscal de Estado, el mismo manifestó que “todas las negociaciones fueron llevadas adelante de manera formal, con la documental comunicaciones correspondientes. Actualmente no existe denuncia alguna contra la provincia, ni sobre el dicente. Ni en el país ni en el exterior.”, publicó el mencionado matutino porteño. Paralelamente ingresó un proyecto de ley a la Lagislatura enviado por el poder ejecutivo que eleva los permisos de la flota amarilla de 40 a 42 y esto sí desató la ira de las cámaras pesqueras y de Conarpesa que se refirieron directamente a los diputados de Despierta Chubut, instándolos a que se inhiban de aprobar semejante proyecto. Lo mismo hicieron los gremios del sector, amenazando con un paro general en caso de que su voz sea desoída. El que aclaró el tema fue el diputado provincial (MC) Manuel Pagliaroni, que, fiel a su vocación pedagógica, se dirigió a los diputados radicales alertándolos por la falta de transparencia del expediente, “este proyecto genera dudas. No hay ningún elemento que justifique salvo favorecer a una empresa que acaban de castigar echándolos de Alpesca. Los radicales deberían votar en contra, recordando las posturas de Gustavo Menna y Andrea Aguilera en temas vinculados a la transparencia pesquera”, concluyó el diputado. El también diputado, pero nacional, el empoderado César Treffinger de La Libertad Avanza, exhortó a los diputados radicales a no votar el proyecto; en su cuenta de “X” publicó, “Está semana sabremos quiénes son parte de la corrupción….quienes voten a favor serán parte del encubrimiento, y de paso cañazo cuestionó, el silencio de los medios”.

Mal momento viene atravesando la paradisíaca ciudad de Esquel. El intendente local ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias y no da pie con bola. Está empecinado en un culto a su personalidad que subalterniza las necesidades ciudadanas. Sequía y calentamiento global, la ciudad enfrenta una emergencia hídrica por la falta de lluvias y nieve. Pero sumado a esto y la merma pronunciada del turismo, su principal recurso y sostenibilidad de las demás actividades conexas, el intendente sigue aumentando los impuestos e incorporando cargos políticos y empleados a la planta permanente del municipio. Ahora pretende ser conocido por la capital del la torta frita con levadura, una idea que se impulsa desde la usina creativa del ejecutivo. Honda preocupación de comerciantes y hoteleros de la ciudad.

Cafecitos, rumores, datos, trascendidos,chismes y otras yerbas La fuga de capitales es récord, advierte el ex presidente del Banco Central de la RA, Miguel Ángel Pesce, quien la calculó en 23.000 millones de dólares hasta septiembre.

La inversión educativa está en los niveles más bajos y el presupuesto 2026 profundiza la tendencia. La falta de recursos de la provincia no puede suplir el recorte de Nación. Este tema se planteó en el zoom del gobernador con los representantes legislativos actuales y futuros. Lástima que Treffinger y la novel Maira Frias prefirieron pegar el faltazo desairando la convocatoria y los legítimos representantes del pueblo de la provincia.

Milei, obediente, ya anunció a Vidal, gobernador de Santa Cruz, que las represas comprometidas con China no se reactivarán por pedido del Departamento de Estado.

Si es cierto que el abogado de “Rappi”, Julián de Diego, está atrás de la letra fina de la “Reforma Laboral”, prepárense para volver al siglo XIX, este doctor y el “industrioso” Funes de Rioja, son los mayores exponentes del derecho laboral decimonónico, esclavista y pro patronal.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz