Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Nosotros tratando de volver a la normalidad. De a poco los Quinchos se van armando, sobre todo los políticos y de los pescadores, algunos sindicales también. Hay que parar la reforma laboral y previsional. La impositiva la deberán discutir los gobernadores. El año que viene promete. Pero vamos a lo de esta semana, que tuvo lo suyo.

La historia de Red Chamber – PROFAND – tiende a complicarse, hasta espías, “coño”, tiene y servicios de la CIA disfrazados de diplomáticos. Un avezado empresario con años en la actividad y de origen nacional, vale destacarlo, explicaba en una reunión del sector pesquero, afín al sector nacional, cada vez más minoritario pero siempre presente, que muchas de los problemas que se suscitan en el rubro están determinados por decisiones de funcionarios que poco conocen del tema. Así embalan al gobernador con propuestas irrealizables y antes de cazar la gallina ya la están pretendiendo cocinar. Fue una ingenuidad pretender despojar a Red Chamber de los barcos y permisos de pesca, adjudicarlos a “los espías” de castizo acento, y que todos aceptarán estas circunstancias sin decir ni pío. Y en una apretada síntesis, destacaba como están las cosas hoy, ante la mirada absorta del resto de los comensales, hoy por hoy, el gremio está cabrero porque se le había prometido una cosa y salió todo mal, hay mucha incertidumbre sobre el futuro entre los trabajadores y esto se transforma en presión sobre Luis Núñez y los dirigentes del STIA. Todo lo prometido a Profand está en aguas de borraja y la duda es hasta cuándo pagará los sueldos de los trabajadores. La embajada de Estados Unidos metió la cola y Red Chamber se agrandó. Le ofrecieron una planta en Trelew pero acá el gran tema es, como siempre, los permisos de pesca, las cuotas de captura de los barcos, los barcos mismos y, remató el amenizador de la reunión, la negativa de las cámaras a que se otorguen más permisos de captura de langostino por los informes del INIDEP adversos a la masa ictícola que viene disminuyendo por la sobrepesca y cuestiones estacionales, y de competencia. A partir de ahí, según nos contaron, la reunión fue un lío, todos hablaban y discutían pero quedaron dos reflexiones, una, quien asesora al gobernador y la segunda como se sale de este atolladero. Por ahora sin respuestas.

Lo que dejaron las elecciones. En el búnker de Alfredo Beliz estaban exultantes con los votos obtenidos, y la verdad es que hicieron una buena elección. Pero esto es como en el futbol, cuando los técnicos después de una derrota dicen seguiremos trabajando para superarnos….y no es así. Cada partido dura 90’ y después viene otro totalmente distinto. Las condiciones son distintas, el estado de ánimo de la afición y de los jugadores son distintos, los rivales cambian, etc. etc. Con los actos eleccionarios es lo mismo así que muchachos a no hacerse los rulos…

Uno de los argumentos más fuertes que esgrimió la gente de Beliz en el Valle no deja de ser cierto, los comodorenses tienen los 5 diputados nacionales y 2 de los 3 senadores. Es como mucho no? También es cierto que el valle tiene el gobernador pero eso es justicia porque es el mejor. (Dicen los valletanos con una sonrisa pícara).

En Despierta Chubut, fingen demencia. Hollman cuestiona los pocos votos que obtuvo Luque y le recrimina haber perdido por 1078 votos contra La Libertad Avanza y Sergio Ongarato nos explica el voto antikuka como causante de la polarización. A ver, le dicen a Hollman, “y por casa como andamos” y a Ongarato le preguntan si entendieron bien, que el explica que la gente considera a Despierta Chubut como kuka …. No se entiende bien. Nacho está chocho con el referendum desaforador y de lo demás mira a Ana Clara porque Gustavo Menna se fue a Londres.

Por el lado de Luque hay una luz de esperanza, los amigos nos comentan que el desafío es trabajar para juntar la tropa “peruca” y enfrentar el desafío de volver al gobierno de la provincia en el 2027. Pero debe ser un trabajo de orfebrería, sin dejar a nadie afuera y a todos contentos. Nacho, por su parte, está evaluando responsabilidades y cambios. No es un adversario para subestimar. Se tiene que quitar “grasa” de encima, funcionarios que no funcionan como decía CFK, lastre. La mayoría le apunta a Iturrioz que lo único que hace es comentar los hechos que se suscitan en su área, la Mirantes…..no se puede decir más…..nada de nada….y los Intendentes que no garantizan el territorio, el peor Taccetta, un campeón para hacerse enemigos. Una última…parece que a Ercoli lo volaron porque no terminó la rotonda a tiempo…..una rotonda….a la entrada del Hospital…..una calamidad….será cierto? Encima dicen que es amigo del Peludo pero eso no está corroborado…el diputado (MC) no tiene muchos.

La realidad comercial de Trelew, Madryn y Comodoro. Está muy picante, no hay ventas, cierran comercios, están literalmente parados. El turismo brilla por su ausencia; y no hay políticas de promoción gubernamentales serias. La presión impositiva de los municipios no ceja y así no hay corazón ni bolsillo que aguante. Muchos prefieren bajar persianas. Desolador panorama.

Cafecitos, rumores, trascendidos y otras yerbas. Pese a los pronósticos sobre la invencibilidad libertaria los concejales de Sarmiento quedaron para el vecinalismo en primer término, la libertad avanza segunda, el peronismo tercero y Despierta Chubut cuarto (se presentaron 4 listas).

Lo que fue revelador, tal vez fruto de su inexperiencia, fueron las declaraciones de la diputada electa de la LLA Maira Frias. Anuncio la estrategia futura sin ninguna necesidad, ya que en el próximo turno electoral, aseguró que van por todo, intendencias Concejos Deliberantes, legisladores provinciales y nacionales y obviamente la gobernación. Esto motivó que el propio César Treffinger tenga que salir a postularse, no vaya a ser que le crezca un Bustos por allí, y de paso se hizo el filoso con un Nacho apocado, mudo, desconocido. Ahora bien, decía un parroquiano del Touring, puede ser que se le dé a Milei y salga del pozo recesivo, tiene el apoyo de EEUU que no es menor, y entonces las bravatas de Maira y de Treffinger tengan asidero, o puede ser que no. Entonces tendría más chances Nacho si es cierto que piensa adelantar las elecciones para marzo del 27. Pero de lo que no hay dudas es que la polarización será otra vez la estrella del acto eleccionario. Y será entre oficialismo, léase Milei, y oposición, el peronismo, no se ve ahora, decía el analista mientras se pedía otro café, cual va a ser el lugar político que ocuparía Despierta Chubut. Lo que sí es una verdad de perogrullo es que Milei no va a largar un mango a las provincias hasta no tener gobernadores libertarios, no que se disfracen de…., libertarios surgidos de actos comiciales donde porten la divisa violeta. Muchos radicales de Despierta Chubut ven factible y querible ese acto de transformismo, en el Pro cada vez son menos a nivel nacional…..algo para pensar decía el bioquímico político del Touring Club.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz