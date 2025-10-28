Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos



Hola, como están? Espero que bien. Quinchos tradicional se toma un respiro.

Desde la semana que viene, volvemos como si nada hubiera pasado….(jejeje) y esos doce millones de compatriotas hubieran concurrido a expresar su voto. Casi un 30% de abstención electoral, el porcentaje más amplio desde la recuperación de la democracia en 1983. Pensemos que Javier Milei obtiene un triunfo incuestionable con el 27,27 % del padrón general….

A modo de Introducción Han pasado pocas horas desde el acto eleccionario, pero las suficientes para tratar de hacer un balance que, como todo primer acercamiento, seguramente esta en riesgo de contener errores de apreciación que se irán corrigiendo por la propia dinámica de los hechos.

La polarización nacional. El partido de gobierno y su líder Ignacio Torres no pudieron torcer la tendencia que se evidenciaba claramente hacia la polarización, como quedó comprobado en todo el país, por un lado La Libertad Avanza apoyada desembozadamente por el gobierno de los Estados Unidos, la primer potencia mundial, nada menos, y por el otro un peronismo demonizado al extremo, con su lideresa presa y una vacancia de conducción en proceso de normalización. Y esto puede sonar más a expresión de deseo que a realidad, puesto que el reordenamiento no necesariamente debe producirse por sí mismo. En la historia del peronismo por lo general es la externa lo que termina determinando los procesos internos. Cita indeclinable y naturalmente obvia en un movimiento pragmático como es el peronismo.

Provincias Unidas y un modestísimo debut. Frente a estos dos grandes bloques en pugna, cada uno con sus apuestas, anhelos y contradicciones poco pudieron hacer las fuerzas provinciales por conformación o por inspiración. Por ejemplo, de los seis gobernadores de Provincias Unidas tan solo uno, Gustavo Valdez, de Corrientes, triunfó en su provincia; el resto fue absorbido por la polarización nacional. No obstante contarán con 17 diputados nacionales del espacio y tres senadores a partir del recambio de diciembre.

El referéndum sobre los fueros. Cierto es que Nacho Torres jugaba un partido propio en la provincia referido al referéndum para eliminar los fueros para magistrados, legisladores, miembros del poder ejecutivo y dirigentes sindicales. Y acá si, tuvo un resultado positivo, la ciudadanía mayoritariamente acompañó su propuesta. Y de alguna manera le sirvió al gobernador para despegarse diplomáticamente de la baja performance de los candidatos a diputados nacionales de Despierta Chubut, sobre los que había depositado cifradas esperanzas. Ni siquiera ganaron en sus mesas, escuelas y ciudad. Rada Tilly se pintó del violeta más intenso que permite la paleta cromática.

El mundo empresarial. En los ambientes empresarios hay mucha expectativa por los días y medidas venideras. Todos esperan que este resultado favorable para el presidente Milei termine con la recesión y se active la economía real. Que vuelva el empleo y la actividad a moverse y con ellos el necesario consumo, sin el cual no hay posibilidad cierta de despegue económico.

El ámbito laboral. Por el lado del mundo del trabajo la expectativa es igual o superior si se quiere, la actividad de la mayoría de los rubros tradicionales en la provincia están pasando por un mal momento: pesca, petróleo, construcción, comercio, por nombrar solo algunos, los más destacados. Y súmese a esto las medidas que anuncian desde nación con respecto a la Reforma Laboral, que si bien hasta ahora no es más que un título, de lo que se conocen algunas pistas, hasta no ver real y cabalmente el proyecto es aventurado expresarse.

Los Quinchos atípicos de la semana. Así que con este panorama los Quinchos de este fin de semana han sido de reflexión, de inquietudes por lo que vendrá y ansiedad porque llegue pronto y mejore la situación agobiante que sufrimos casi todos.

Anuncian cambios de gabinete para relanzar la gestión. En el gobierno provincial más allá de algunas recriminaciones naturales y obvias, sobre todo a algunos referentes municipales, se esperan cambios profundos en la estructura ministerial. Renuncias solicitadas aún no hay pero son varios ya los que las han presentado para dejar las manos libres al gobernador para que pueda encarar con energía y caras nuevas esta segunda y última etapa de su bienio de gobierno.

La semana próxima volveremos al esquema tradicional de Quinchos, con algunas perlitas que siempre se comentan y un pormenorizado relato del quehacer provincial. Pero creímos que estos hechos surgidos y por surgir del acto electoral merecían un análisis de otra tipo. Más medular, de fondo, si se quiere. Esperamos haberlo trasuntado en estas líneas. Lo que viene es harto difícil. Y hay momentos de tanta inestabilidad y ansiedad que, “cuando la gente teme perderlo todo se aferra íncluso a su verdugo”, como dice el filósofo y psicoanalista esloveno Slavok Zizek.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz