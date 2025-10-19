Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. El panorama “quinchistico” teñido por la cercanía de las elecciones y no solo por la intriga de quién ganará sino por lo que sucederá del famoso “día después”. La economía del país, la provincia, las empresas y los habitantes baila en el filo de una navaja. Rogamos porque las cosas salgan bien o al menos, lo mejor posible. Los invito a la información que recogimos en la semana.

Por los partidos políticos. Falta una semana para las elecciones del 26 de octubre (mes de cambios), toda la carne en el asador. Los resultados, una incógnita. Pero están sucediendo cosas… Florencio Randazzo y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, afirmaron que “Provincias Unidas” romperá la polarización política entre el peronismo y el mileismo y es una apuesta a un país distinto. En una reunión en Buenos Aires con todo el staff de gobernadores, brindaron su apoyo a las candidaturas de Martin Losteau y Florencio Randazzo.

Más de 400 mujeres, según los organizadores, se reunieron en la escuela 122 de Trelew para celebrar el día de la madre con Ana Clara Romero que compartió escenario con la ministra Florencia Papaiani, que se encargó de la organización. Ana Clara aprovechó el escenario y se despachó con un, “hace 20 años que en Comodoro Rivadavia gobiernan los mismos, cambian las caras pero no la inacción y la desidia”, exclamó….las mamás la miraban. Por su parte el gobernador Torres, juega al fleje de la veda electoral, y organizó un acto donde habilitó la traza central de la doble trocha carretera que une a Trelew con la ciudad de Puerto Madryn.

Juan Pablo Luque, pese a todos los ataques mediáticos que sufre a diario, no interrumpió sus giras. “Queremos llegar al Congreso habiendo escuchado a cada pueblo”, expresó en Gualjaina, donde además recorrió las bodegas “Viñas Huancache”, un promisorio emprendimiento local. De ahí se corrió hasta Telsen donde visitó el centro de Jubilados de la localidad y departió con sus integrantes.

Llamó la atención que en la organización del debate de los candidatos que habitualmente realiza el diario El Chubut, faltaron los principales candidatos. No asistió ni el representante del mileismo, ni del peronismo ni del nachismo. Los atriles quedaron vacíos y el debate, que no fue tal, vaciado de contenido. Una lastima. Hay mucho esfuerzo en la organización de estos eventos y realmente fue una pena.

La gestión en Esquel del intendente Matías Taccetta no deja de cosechar críticas de los más variados sectores comunitarios. A los reclamos de los barrios más humildes, se suman sectores medios y la comunidad educativa. Desde el sector comercial y turístico es cada vez más altisonante el reclamo a que el municipio revise a la baja la presión fiscal y contemple la dura situación de las últimas temporadas. Ingresos brutos debiera ser suspendido por lo menos por un año, aseguraron los empresarios y comerciantes.

Se dilata la instalación de las nuevas calderas del ISET 815, las actividades presenciales siguen suspendidas, reclamos de padres, docentes y alumnos no encuentran eco.

Eso sí, las fotos sonrientes son moneda corriente para el intendente y aprovecha cualquier situación. La última, fue la inauguración de un ignoto “Centro de Valorización de Materiales”, una sala clasificadora para la reutilización de residuos, con un título creativo y rimbombante.

Ahora la comunidad educativa de la Escuela Experimental nº205 se movilizó ya que rechazan la imposición de un boletín con calificaciones numéricas y defienden su proyecto educativo que ha sido exitoso por 35 años y se basa en la evolución integral y continuada. Le pidieron al intendente que interceda ante el ministro de Educación de la provincia por lo que consideran un avasallamiento a su proyecto educativo….”veremos las gestiones de Tacceta”, expresó una madre, con un dejo escéptico.

Las impresionantes revelaciones de algunos funcionarios. En Puerto Madryn, la ministra de Producción, Laura Mirantes, advirtió el impacto ambiental y social de las plantas pesqueras ubicadas sobre la avenida Rawson, pero aclaró que, “no es sencillo mudarlas”….algo así nos maliciábamos. También la ministra en Esquel, aseguró a los asistentes a la 48º exposición bovina, que continúa con las gestiones para evitar el ingreso de carne con hueso a la región. Algunos productores esperaban algo más categórico, y se quejaron que las noticias de Mirantes tenían gusto a poco.

Como venimos alertando, el tema inseguridad en la provincia se está acentuando. Hacen falta menos excusas y más acciones. En un hecho sin precedentes balearon la Oficina Judicial en Comodoro Rivadavia desde una camioneta con al menos siete personas involucradas, fueron detenidos, todo en el marco de una causa por homicidio. Pero la cosa no terminó ahí, la camioneta desde la cual se realizaron los disparos fue incendiada, a la madrugada, pese a que estaba precintada frente a la Comisaría Primera. Iturrioz se despachó presto contra, “el paroxismo de la judicatura”. Cuestionó fuertemente a los miembros del poder judicial y pidió cambios profundos para evitar situaciones como las vividas. Hasta les recomendó que muden sus domicilios particulares. Atrevido el ministro.

Desde la Municipalidad, el secretario de gobierno, Sergio Bohe, reconoció que, “el delito sube por la graves condiciones económicas y sociales”, así lo admitió en una reunión con vecinalistas y autoridades provinciales. Por su parte el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, valoró este tipo de reuniones para tener “información de primera mano”, admitió el ministro.

El caso Red Chamber toma derivaciones confrontativas y se agudizan las situaciones que ponen en vilo miles de puestos de trabajo. Desde altas fuentes de Fontana 50 se celebró, lo que se considera un acuerdo histórico entre Chubut y la pesquera estadounidense. El gobernador Ignacio Torres aseguró que hay compromisos de inversión. Se supo de presiones desde Washington. Y se le hizo una oferta a la empresa de que traslade su base de operaciones a Trelew. Por su parte PROFAND comunicó que garantiza empleo y antigüedad a los trabajadores de la ex Alpesca. Pero la disputa de fondo es por los permisos de pesca nacionales y provinciales y los cupos de captura de merluza, variado costero y la estrella menguante del langostino. Y esto si es todo un tema y de difícil resolución. Miren si estará difícil que el secretario de Pesca tuvo que autoratificarse en el cargo.

Cafecitos, rumores, trascendidos, chismes, datos, filtraciones y otras yerbas…. Impulsados por las plataformas virtuales y la falta de trabajo estable, en el país, 160.000 personas trabajan como delivery’s.

En septiembre el consumo minorista cayó otro 2%, se consolida el escenario recesivo.

La gigantesca subida de los servicios públicos unida a la generalizada caída de ingresos de la gran mayoría de la población, llevó a un tercio de la población a endeudarse con bancos y entidades financieras. El pasivo promedio es de $3,7 millones y los que refinancian las tarjetas pagando el mínimo enfrentan tasas superiores al 100%.

Presagios de incrementos de la crisis: se acelera el cierre de empresas, crece la morosidad y el consumo no remonta.

La inflación del INDEC de septiembre fue del 2,1% ( o por lo menos así lo comunican), la Patagonia tuvo la peor nota del país con el 2,4% la más alta.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz

ARRANCÓ LA ERA DEL NO CONVENCIONAL EN CHUBUT



Presentamos el equipo perforador encargado de realizar el segundo pozo no convencional aprobado en la reconversión de Cerro Dragón: un proyecto estratégico, con una inversión privada de más de 250 millones de dólares, que garantiza el… pic.twitter.com/Z4sSVogH5c — Nacho Torres (@NachoTorresCH) October 17, 2025