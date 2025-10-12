Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Todas las semanas grandes novedades. Las reuniones en la provincia se suceden ya que la cercanía de las elecciones abre otro interrogante, sea cual fuere el resultado, “¿ y después qué? “puede ser la consigna que engloba las incertidumbres post eleccionarias. Algunos Quinchos de trabajadores ya hablan de planes de contingencia. Mucha preocupación en Quinchos empresarios. Pero dejemos los prolegómenos y vamos a las circunstancias…

Desde los partidos políticos. Faltan apenas 14 días para las elecciones de octubre (mes de cambios) y están apretando el acelerador en la recta final. Una muestra de afloramientos federales que dejarían chiquitito al brigadier Don Juan Manuel fue el arrebato de la actual diputada nacional y primera candidata a la renovación de su banca cuando declaró fuerte y claro, “Hay que defender con uñas y dientes a Chubut, frente al abandono histórico de Nación.”

Por su parte el candidato Alfredo Beliz explicó porque ha presentado candidatura por fuera del PJ, “El partido está usurpado por un sector de Comodoro Rivadavia”, y él afirmó ser todo lo contrario…. (?) En una recorrida por barrios de Puerto Madryn fue enfático, “Un diputado representa derechos, no reparte favores”…a lo que un vecino, le aclaró, no se ponga así, es para la yerba de la básica nomas ….

Por su parte los militantes peronistas se convocaron en Lago Puelo, sobre todo los de la comarca Andina, en el marco del proceso de reorganización partidaria, como ellos mismos lo definieron, estuvieron presentes los dirigentes, Bowen, Luque y su compañera de fórmula Elisaincin.

El diputado nacional César Treffinger de La Libertad Avanza llevó a su candidata a diputada nacional Maira Frias al megarecital que ofreció el presidente Javier Milei en el estadio Arena para que se vaya fogueando y presentarle a la dirigencia. Volvieron con una simpática fotito con el presidente Javier Milei con los clásicos deditos para arriba….muy simpática.

Muchas quejas de los diversos partidos políticos se hicieron sentir por una movida que reunió más de cien concejales en Tecka en un supuesto “Foro de Concejales Provinciales”. Aducen que en realidad es una reunión partidaria de “Despierta Chubut” para movilizar a los militantes y dirigentes en este, último tramo, de la campaña, a costa del erario provincial ya que se lo disimula como una actividad institucional.

Esquel paralizada, falta de nieve y la crisis económica impactaron en la ausencia de turismo invernal, la gestión de Matías Taccetta está aislada del gobierno provincial, dicen que el jefe del bloque de legisladores oficialistas no le atiende el teléfono al intendente. Internamente perdura el conflicto con el personal de Obras Públicas y Privadas del municipio por rumores de que pretenderían desde las autoridades, Taccetta concretamente, desmantelar el sector. Pese a que el intendente los reunió, negó los trascendidos y les aseguró que las inversiones que se estaban haciendo en el área demuestran lo contrario, no le creyeron. Cada vez son menos los que le creen.

Pero la gestión de Taccetta ahora lanza una ambiciosa convocatoria para radicación de empresas en el Parque Industrial con lotes sin costo. Pero eso sí, si las empresas no avanzan en la construcción el terreno deberá ser devuelto a la Municipalidad. Según comentarios de la Cámara de Industria y Comercio lo que debiera hacer el intendente es bajar impuestos, esa es la mejor manera de fomentar emprendimientos. Se quejan de que son abusivos y no contemplan la realidad recesiva que hoy castiga a la ciudad. Ingresos Brutos debería ser suspendido por lo menos por un año, según los integrantes de la entidad.

Muchas voces coinciden en que, más allá de opiniones interesadas por la cercanía de las elecciones, se nota un deterioro creciente en la sociedad chubutense. Por supuesto no todo es achacable a la gestión del gobernador Torres, el estrangulamiento y ajuste permanente desde el gobierno de Javier Milei no afloja, (Chubut y Santa Cruz son las provincias más castigadas en el país) por eso a veces no se entienden los salvavidas al oficialismo mileista de los diputados nacionales Ávila y Romero o de la senadora Cristina.

En Puerto Madryn la UOCRA arrastra un reclamo contra FABRI S.A. por despidos y salarios adeudados que tarda en resolverse.

La ola de violencia en Comodoro Rivadavia está se vez se cobró una nueva victima, un joven vendedor ambulante que ejercía ese trabajo para ayudar a su familia y reforzar sus ingresos fue ultimado de un disparo en la cara en una estación de servicio. Aparentemente por una discordia con otros que se adjudicaban como propia la parada de ventas callejeras. Muchos se preguntaban ¿cómo se tolera que un joven muera de esta manera? El reclamo se suma a más de 10 homicidios registrados y cometidos en este año. Tristeza.

Mientras tanto, y como si fuera de otro país, el botín del transporte en la ciudad petrolera continúa, son 3.000 millones de pesos por mes en disputa y una investigación por sobrecostos en marcha.

Rayano en lo ficcional, le allanaron la casa al jefe policial de Sarmiento y aparentemente le encontraron objetos presuntamente sustraídos a los detenidos y presos que él debiera custodiar.

Por la crisis social en Comodoro Rivadavia, más de 10.000 familias reciben asistencia mensual del municipio, así lo reconoció el secretario de Desarrollo Humano, Angel Rivas, quien manifestó, “el desafío es enorme. Hay adultos mayores que no manejan redes sociales ni correo electrónico y nos obliga a llegar por otros medios”, desafiante situación….

La crisis petrolera en Comodoro Rivadavia sigue sin encontrar solución y se profundiza cada vez más. Mucha preocupación en la sociedad civil. El dirigente petrolero y diputado nacional. Loma Ávila, ya al borde de la paciencia, reconoció que la venta de áreas de YPF “fue sucia”, y denunció que, “la empresa juntó gente de todos lados, los enchufó en un solo lugar y le vendió el paquete a PECOM”, aseguró. Estos conceptos fueron acompañados de alguna manera, por el dirigente de los camioneros Jorge Taboada, quien también coincidió en que “en Comodoro las operadoras hicieron un ajuste brutal y salvaje”.

Datos de la Secretaría de Energía de la Nación muestran fuerte baja de las ventas de petróleo de Chubut al extranjero. En agosto la disminución fue de un 67% interanual. En agosto de este año se exportó por 21,1 millones de dólares frente a los 64 millones de US del mismo mes del 2024. Temor por la pronunciada caída en la regalías provinciales.

El Intendente de Trelew, Gerardo Merino no emboca una y su gestión recibe cada vez más críticas adversas. Se conoció que para algunas cosas sí hay plata. La consultora G-Digital S.A., perteneciente a Guillermo Gonzalo Riera, habría facturado más de 70 millones en lo que va del año a la Municipalidad. Esta es una consultoría digital ligada al ex presidente Macri, el tal Riera fue miembro de su gabinete. La especialidad es el manejo de granjas de trolls….sin duda algo que el valle y la ciudad necesitaba con urgencia.

En un acto en el teatro Español, un exultante discurso del intendente se ufanaba de haber recuperado el vecinalismo en la ciudad, ante la mirada atónita de los propios vecinalistas electos, hasta que la representante del Barrio Planta de Gas no aguantó más y pidió hablar, obviamente hubo que dejarla y la señora se despachó con un pedido de obras necesarias para ese sector olvidado, según sus propias palabras, nadie supo que hacer, así que cuando terminó, el intendente se comprometió a subsanar los “olvidos” y por supuesto, un clásico, arrojó culpas a las gestiones anteriores….ante lo cual todos los funcionarios asentían, claro está, ya que la intendencia de Trelew tiene una curiosidad demográfica notable, es la intendencia del país con más radicales por m2.

Crece la preocupación por la falta de agua y el bajo nivel del río Chubut. Es notable como hubo múltiples reuniones en la Municipalidad de Trelew, la Legislatura, la Federación Chubutense de Cooperativas eléctricas, el Instituto Provincial de Agua, la Hidroeléctrica Ameghino y representantes de los productores y de la Cooperativa de Riego del Valle. Arreciaron críticas a la suciedad de los canales, a vecinos desaprensivos que desvían ilegalmente acequias a sus dominios perjudicando a quienes están aguas abajo, la potabilizacion, explicaron desde las cooperativas, está al límite de su capacidad y también se le hizo notar a la hidroeléctrica que desde que se construyó el dique en 1963 y empezó a generar en 1968 jamás se dragó el fondo del espejo de agua ni se hicieron los mantenimientos programados desde que se fue Agua y Energía. Razón por la cual muchos consideran que la cota 147, en realidad no sería tal y que la mitad es barro y limo acumulado contra el dique. Pero las conclusiones en todas las reuniones fue la misma, no hay que preocuparse, falta mucho para el verano….los productores recuerdan épocas difíciles y no quisieran volver a repetirlas, pero si esas son las conclusiones del reunionismo, imagínense la que nos espera.

Cafecitos, rumores, trascendidos, chismes, habladurías y otras yerbas… El poder adquisitivo de la población se contrajo un 32% en general desde fines de 2023, volvió a caer en el mes de agosto y alcanzó el nivel más bajo desde 2001.

Según distintas organizaciones como la Fundación Vivienda Digna, Techo, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina, una de cada tres familias reside en una vivienda inadecuada: viviendas precarias, hacinamiento, falta de agua potable, baños, electricidad insegura y vulneración constante de los derechos humanos básicos, son las falencias relevadas.

El trabajo en negro llegó en el país al 43,2% es el registro más alto en 17 años. La estadística pertenece al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA.

Parece que el gesto de acercamiento de Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar, a la reunión de los “Gobernadores Díscolos” de Provincias Unidas, en Puerto Madryn dio sus frutos. El gobierno nacional pausó las retenciones para las exportaciones de aluminio, acero y productos derivados (Rocca habría presionado por su lado también), hasta el 31 de diciembre o hasta que países que poseen aranceles del 45% (por EEUU obviamente) reduzcan la tasa.

Hasta la próxima….

Por Natalio RuÍz