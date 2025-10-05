Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Los Quinchos y reuniones empresariales y sindicales son el puro lamento, en las peñas de amigos se evitan los temas políticos, aunque siempre terminan en el tapete. Y eso derrama, debe ser lo único que derrama, y así nos enteramos de algunas cuestiones que aquí compartimos. A nuestros fieles lectores les agradecemos las informaciones que nos envían; eso nos alienta en nuestra desinteresada tarea informativa.

Por los partidos políticos, un poquito más de dos semanas y el 26 de octubre (mes de cambios) nos develará muchas incógnitas. El Frente Unidos Podemos denunció el uso de escuelas con fines partidarios ante la Cámara Nacional Electoral.

Corre un análisis político de factura anónima, entre la militancia y algunos dirigentes de “Despierta Chubut”, que hasta salió publicado, y es más o menos así: “ Si “Despierta CHubut” gana, el que triunfa es Nacho, si el resultado es diferente, pierde Ana Clara Romero y Nacho gana con el plebiscito de quitar los fueros…Que es esto lo que en verdad queremos, ya que con tres derrotas al hilo Ana Clara tendrá que irse a la casa”. Envuelta en llamas la diputada nacional fue a Fontana 50 a pedir explicaciones y en un ataque de furia arrojó objetos a diestra y siniestra, improperios y acusaciones de que estaba siendo “operada políticamente”. Se calmó con un vaso de agua. “Esperemos que llegue rápido el acto eleccionario porque este clima no se aguanta más”, se escuchó decir a un agente del orden de imaginaria en el lugar.

El candidato del peronismo y partidos aliados, Juan Pablo Luque, no para, realizó una interesante visita a la empresa Intermares, de Puerto Madryn, para sustanciarse de un reclamo general contra la falta de políticas industriales de la actual gestión y la actividad específica de le empresa. También se hizo presente en el CONICET CENPAT y se expresó sobre el tema científico ejerciendo una fuerte defensa, “el ajuste a la ciencia es un retroceso imperdonable que vamos a frenar desde el Congreso”, fue muy aplaudido.

El que sorprendió fue Alfredo Beliz, también candidato, llamando a reivindicar a la vieja militancia, “Rafa Williams, Di Pierro y el Peludo Di Filippo, que tanta falta nos están haciendo ahora”. Algo desusado en estos tiempos.

El proyecto del diputado Fita de crear un Fondo de Reparo REPROCH (Recuperación y Sostenimiento Productivo Chubut) levantó olas. Con el langostino no …. Fernando Álvarez Castellano se opuso llegando a la ofensivo. Habló de que “con representantes así (por Fita) no se puede, son un chiste, cometen una burrada tras otra”. No sabíamos que Don Fernando vota en la provincia, que se había nacionalizado, en buena hora, bienvenido!!!. González de la CAFACH y los de la CAPIP tampoco perdonaron el proyecto. Básicamente propone recaudar sobre el excedente del cajón de langostinos y lo destina a municipios, sostenimiento del caladero y un fondo anticiclico para los trabajadores y es una sanción que busca evitar la sobrepesca. Claro está que no hay sobrepesca, verdad? Traen cajones hasta en el techo de las embarcaciones sobrepasando largamente su capacidad de bodega. Pero eso nadie lo ve. Hasta una publicación de la actividad se atrevió a llamar al diputado “representante de los mercachifles”…todo para quedar bien con sus mandantes. El diputado Gustavo Fita paga el precio de la defensa irrestricta del patrimonio ictícola de la provincia, como siempre ha hecho en todas las causas ambientales y de defensa del patrimonio provincial. Muchos trabajadores lo admiran diputado, no afloje.

La situación social en Comodoro Rivadavia y zona de influencia, la crisis petrolera y la baja del consumo. El dirigente Ávila reconoció su apoyo a PECOM, pero que esta empresa lo sorprendió al rechazar la antigüedad de los trabajadores y no se hace cargo de las indemnizaciones. Son alrededor de 300 trabajadores. El reclamo que realizaron ante YPF tampoco prosperó, con un escueto “ya vendimos” se sacudieron de encima el problema. Así PECOM desconoció la responsabilidad de la cláusula de garantía por lo que hoy, si se produjeran desvinculaciones, los trabajadores no solo quedarían sin trabajo, sino que también sin indemnizaciones.

Pero la situación alcanza no solo a petroleros, también a UOCRA Yacimientos, Jerárquicos y Camioneros. Y la salida anunciada de YPF de Manantiales Behr, no hace más que agudizar la situación, coincidieron los dirigentes en que cada vez se hace más difícil mantener la paz social. Tanto es así, que pidieron y obtuvieron una reunión con el gobernador, en la misma Ávila le informó que en la cuenca se habían perdido 7200 puestos laborales, ante este calibre de reclamo, el gobernador tomó la palabra y aseguró que, “vamos a hablar del no convencional y también de Manantiales Behr. El resto de las operadoras nos acercaron una proyección de inversiones que no solamente quiero poner sobre la mesa, sino también auditar. Es fundamental que los trabajadores estén al tanto de esas inversiones para el año próximo”, sostuvo el gobernador Torres. En los papeles, después analizados con mayor tranquilidad, faltaba información sobre el plan de inversiones de PAE y los resultados de la primera perforación y los avances de la prometida segunda perforación, seguro que lo llevaba alguien y en un descuido se le voló …

Además de la situación laboral crítica, la ciudad es castigada con cierres de las oficinas de ANDIS y la posible clausura de las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero Maira Frias, la candidata a diputada de César Treffinger de la Libertad Avanza, le restó importancia con un “ahora hay otros métodos, como el wasap o el correo electrónico”, que tal?

Puerto Madryn fue sede de un nuevo encuentro de “Provincias Unidas” el espacio de los gobernadores, como se lo conoce en el mundillo político. El dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, estuvo presente y además ofreció a los gobernadores una visita guiada por su planta ALUAR, manifestando malestar por la falta de gestión del gobierno ante los elevados aranceles que impuso al aluminio la gestión de Donald Trump, que hace peligrar el mercado americano, uno de los principales para su empresa. Envió una señal que seguramente debe de haber sido percibida por las autoridades nacionales. El encuentro en sí estuvo presidido por el gobernador Torres como dueño de casa, el salón se veía colmado de estoicos espectadores que se bancaron cual granaderos once discursos, que eran variaciones sobre el mismo tema. Atrás se escuchaban comentarios como, “le echan la culpa al peronismo, al kirchnerismo y claro, si aparte de los cordobeses que son eso, cordobeses, son todos radicales, y todos apoyaron a Milei en su proyectos y lo siguen haciendo”. Este seguro era un infiltrado. Pero hablaron los 6 gobernadores, Schiaretti, Randazzo, Gustavo Sastre como intendente anfitrión, Menna y Ana Clara Romero…..un poco mucho no?

Malestar general en la provincia con las cooperativas eléctricas por los constantes aumentos tarifarios. En Rawson llegaron a un levantamiento popular con toma del HCD y todo. Finalmente en Rawson suspendieron los aumentos por 60 días y crearán una categoría social para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. También desde el municipio pretenden avanzar con una auditoría sobre el sistema de facturación de la entidad. Esto surgió de una reunión de la que participaron el interventor de la Cooperativa Juan Manuel Ibáñez, el asesor legal de la entidad Mario Bensimon, el intendente Biss, concejales y un representante de los usuarios autonvocados.

En Esquel se realizó una audiencia pública convocada por la Cooperativa local, no asistió ningún delegado, un solo vecino. Un fracaso absoluto. El mismísimo intendente, Matías Taccetta, se sorprendió por el ausentismo pronunciado y sagazmente, reconoció “habrá que ver qué es lo que está fallando”. Un vecino que no había asistido, nos dijo ante la requisitoria de nuestro corresponsal, “ para que vas a ir, te anuncian aumentos, podes zapatear pero esas audiencias no son vinculantes, así que marche preso…”, muy gráfico el usuario.

En Puerto Madryn, denunciaron a consejeros de Servicoop por presuntas maniobras fraudulentas entre 2019 y 2025. La presentación fue realizada por 6 socios cooperativos por retener fondos destinados a la mayorista, Cammesa, falsear balances y generar una deuda multimillonaria.

El ministro de Seguridad Iturrioz, dio la nota en el encuentro de gobernadores y mandó a reprimir a trabajadores de la salud que se manifestaban en las adyacencias en forma pacífica. Fue lo que más se destacó en la redes. Mientras tanto, la ola de robos en Treorky no cede, los vecinos piden protección policial y se quejan porque “nadie hace nada”. Gracias a la intervención del ministro se registraron cortes en la ruta 7 y la ruta 40 en protesta por la represión sufrida

El intendente de Trelew anunció la separación de residuos en húmedos y secos. Es difícil que nadie lo asesore, que nadie le pueda decir, “eso está en marcha, está vigente”, desde gestiones anteriores. Lo que pasa es que muchos vecinos veían que la separación no servía porque todo iba al mismo camión recolector, y eso ha hecho que el cumplimiento de la ordenanza haya disminuido. Pero hagamos una apuesta,ahora que están tan de moda, la ordenanza anterior no fue derogada. O si?

Cafecitos, rumores, datos, hechos, habladurías, chismes y otras yerbas… El empleo informal supera el 43% en el país, el índice más alto desde el 2008.

Las Pymes industriales advierten que 4 de cada 10 máquinas de producción están paradas y que la situación es crítica. Se desploma la venta de combustibles, un 2,9 % menos que el mes anterior. Pero el problema llega a las grandes empresas también, ACINDAR,nada menos, suspendió al 90% de su personal por baja en la ventas y la imposibilidad de competir con la importación.

Cerró la planta de galletitas “Tía Maruca” en Chascomús, 27 trabajadores en la calle sin indemnización.

La UOCRA de Puerto Madryn, alertó a través de su adjunto Javier Moya, que ya han cerrado seis empresas locales que trabajaban con obra pública. Fuerte desempleo en la ciudad sufre su actividad.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz