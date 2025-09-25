Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Se aceleran los acontecimientos, pero la información de los Quinchos de la provincia fluye más que antes. Siempre es así, ante escenarios de descomposición política y social los frenos inhibitorios se debilitan y todos tienen la necesidad de expresarse para descomprimir su situación o conjurar el futuro. Como sea, acá va la información.

Por los partidos políticos, se acerca el 26 de octubre, mes de cambios, y empieza una carrera contra reloj. Un reputado analista que pidió no ser revelado dado que entraría en colisión con sus intereses profesionales, puesto que aún continúa asesorando al gobierno provincial, hizo saber al responsable de la campaña, que no es otro que el propio gobernador, que el cariz agresivo que le recomiendan llevar adelante para salir de un supuesto tercer lugar en la consideración pública es un error. No obstante ello, la candidata Ana Clara Romero parece una barra brava decantando a diario acusaciones contra quien considera su principal contrincante, Juan Pablo Luque, acusándolo de cínico e hipócrita y enrostrándole responsabilidades en la utilización de los fondos para paliar la emergencia climática del 2017. Demás está decir que esta preocupación es una erupción electoral, puesto que con anterioridad nunca había expresado ningún tipo de preocupación por el tema. También la recomendación de la consultora preferida de Nacho de que se ponga la campaña al hombro, porque las candidaturas de Romero-Menna se parecen a pasear un perro muerto desde la correa, está adquiriendo ribetes cómicos: van los tres a reportajes periodísticos y es el gobernador quien contesta las principales preguntas mientras que los dos candidatos se especializan en asentir. Hicieron una cartelera gráfica, del siglo pasado, con Nacho en el centro y a su lado ambos candidatos. Dicen que los muchachos están molestos, sobre todo el Vice gobernador que recibe muchas críticas de sus correligionarios porque hacen quedar muy mal a la UCR con esa actitud. Veremos qué resultados les da esta estrategia de “la gallina con sus pollitos”, resumió un reconocido, por lo ácido, militante radical del valle.

Alfredo Beliz y Tatiana Goic , por su parte, hicieron campaña en Comodoro Rivadavia. No se los ve muy inspirados. La polarización es cada vez más evidente y en ese escenario les cuesta meterse. En la intimidad reconocen que es un gasto de energía y recursos con poco sustento a futuro. Hay rumores de que se bajarían de la contienda. Pero a veces esos rumores pueden ser interesados, por ahora siguen adelante.

El que no se despeina es César Treffinger de La Libertad Avanza, firme hasta el final con el presidente parece dispuesto a hundirse con el buque insignia, en la provincia no le preocupa que sus candidatos sean desconocidos absolutamente por el electorado. En el ballotage del 2023, analiza Treffinger, Javier Milei obtuvo el 59,11 % de los votos, un total de 195.543 votos, con que conserve la mitad o menos, con un tercio, colocan una diputada. Esa es toda la alquimia de campaña, colgarse de la peluca, y no hacer olas, calladitos, comiendo pan con queso y sin apuro están seguros de llegar al congreso. El resto solamente busca los fondos de campaña que distribuye el Ministerio del Interior de la Nación.

Por su parte, acertadamente y bien asesorado, Juan Pablo Luque no contesta ofensa ni ataques personales, tienen medido que la gente ha llegado a un límite de tolerancia con esto de la agresividad y la crueldad desmedida y hoy paga mucho más no sumar estridencias a un escenario que se torna cada día más agobiante y angustiante por sí solo para que vengan ahora desde la campaña provincial con cajas destempladas. Reuniones sectoriales, presencia en el interior, escuchar más que hablar y estar presente. Una sola consigna es válida: cada diputado peronista en el congreso es un obstáculo a los delirios mesiánicos de Javier Milei. Eso es lo que votará el campo nacional y popular, el antiperonismo y el liberalismo tienen también su representante en el sillón de Rivadavia, que hoy necesita de su apoyo más que nunca. Y ahí se agota la compulsa. Recordemos que no hay división por tercios con solamente dos alternativas, salvo que utilicemos fracciones,diría Jack el Destripador.

Gerardo Merino en busca de la centralidad informativa, comete errores difíciles de disimular. Está presente en cuanto evento deportivo, educativo, social o cultural se realice en la ciudad. Eso está muy bien pero no tratar de robar cámara y hacer rostro en cuanta selfie perciba. Lo hizo en la 8º Corrida Universitaria, que parece fue una orden general ya que en el mismo momento Ana Clara se disfrazó de atleta y se sacó fotos en una competencia similar en la ciudad petrolera. Lejos de pasar desapercibida destacaba por su esforzado rol deportivo. Pero volviendo al intendente de Trelew, se esfuerza por presentar como novedad y salvación para la ciudad la tan mentada y mentida propuesta de Centro Logístico. Valdría recordar que esa propuesta vine rodando desde que Maximo Pérez Catan fue intendente, en las dos gestiones de Adrián Maderna, cada tanto se volvía a poner en el tapete, siempre con las consecuencias conocidas, la nada misma….y ahora, después de más de catorce años volvemos a lo mismo…es como mucho.

En Puerto Madryn crece la preocupación por la situación recesiva que vive la ciudad. Advierten que se triplicó la demanda de empleo y crecen los emprendimientos unipersonales de subsistencia. Cada vez más vecinos se acercan a la subsecretaría de empleo en busca de alguna oportunidad, incluso vecinos con formación técnica o profesional. La caída en las ventas y la parálisis de los sectores claves, como la pesca, redujo la capacidad de los comercios y empresas para incorporar personal. Estas declaraciones en boca de Marcelo D’Angelo, el subsecretario de empleo, adquieren mayor veracidad porque siempre se ha desempeñado en tareas afines y, cómo se dice comúnmente, conoce bien el paño.

Comodoro Rivadavia sumida en una situación social que no parece encontrar piso. No se nota preocupación desde provincia, hoy hay que atacar el problema, mañana puede ser tarde. Esta vez fue el reconocido abogado laboralista Jorge Echelini, también conocedor del mundo de las empresas regionales, el que da una voz de alerta que, consideramos, no debe ser desoída. Alertó que la retracción del sector petrolero ya provoca despidos masivos y cierre de empresas en la ciudad. Sostuvo que sin medidas de contención, la situación se torna crítica y podría arrastrar a toda la economía local. “La plata se va acabar, alertó, en una primera etapa se inundó el mercado de dinero, ya que las empresas que desvincularon personal pagaron en tiempo y forma, ese es el motivo de que aún no tengamos marchas ni bombos”. Pero la plata en algún momento se va a acabar, continuó analizando el profesional, y si el trabajador busca trabajo difícilmente lo va a conseguir. “Esta situación trae aparejada una realidad aún más dura, el derrame en las industrias de apoyo. Hoy el problema es que no hay medidas de contención, así que no sabemos qué puede pasar en el futuro, o como se expresará la crisis en esta ciudad en el futuro cercano”, finalizó Echelini con mucha preocupación.

Una Legislatura por demás de obediente y disciplinada. Aprueba a rajatabla los envíos del poder ejecutivo. La extensión de la concesión del Casino Club y sus generoso aporte de financiamiento en obras, ya fue aprobado por la Legislatura. La oposición marcó fuertes críticas ya que el plazo lejos estaba de su vencimiento y se extiende por 15 años. En cuanto al incremento presupuestario solicitado por el ejecutivo, fue el diputado Juan Pais quien terminó colocando el punto sobre las íes: “el gobierno es preso de sus propias palabras. En julio dijo que nunca tomaría deuda para gastos corrientes y hoy estamos discutiendo una ampliación que reconoce un déficit de 87.000 millones….”, claro y lapidario pese a intentos de aclaración varios.

Rumores, trascendidos, chismes, filtraciones, off the récords, ensañes de Spagnuolo, y otras yerbas. En el gobierno nacional se evidencia un indisimulable desgaste de gestión. Se acelera la crisis política y LLA no logra contener los múltiples frentes abiertos.

Gerardo Merino parece haber decidido hacer eje en la gestión anterior del Licenciado Adrián Maderna, lo criticó donde más le duele a Adrián, su política social, “decían que eran defensores de los pobres y nunca hicieron nada”, fuerte. Sumado a eso la causa “pollos de papel” promete abrir una puerta a la persecución política para ocultar falencias propias, de inimaginables consecuencias.

Trabajadores de Canal 9 de Comodoro Rivadavia no cobran y sigue la incertidumbre sobre quiénes son los titulares del canal. No concuerdan los trascendidos oficiosos con los papeles asegura el Dr Jorge Echelini que representa a los trabajadores. “Tenemos dueños que en los papeles no figuran como tales” aseguró el Dr.

Puerto Rosales, ubicado en la localidad de Punta Alta provincia de Buenos Aires operó por primera vez tres buques en simultáneo con crudo de Vaca Muerta. La maniobra fue posible gracias a la ampliación del Proyecto Rosa Negra que concluyó su segunda etapa y próximamente iniciará la fase final. La terminal de Puerto Rosales alcanza una capacidad de almacenamiento de 780.000 m3 distribuidos en seis tanques, además de una estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle de 2.000 m habilitado para operar buques Afromax y Suezmax en simultáneo.

Vaca Muerta Oil Sur está en riesgo, así lo han declarado, si no se reactivan perforaciones este año. La caída del precio del crudo y la incertidumbre política frenan las inversiones, reveló un vocero de Tecpetrol entre críticas al gobierno nacional.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz