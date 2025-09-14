Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos



Hola cómo están? Acá la información recabada como siempre en los encuentros y Quinchos de la provincia. Gracias a la info acercada que dado su valor y cuantía iremos publicando en próximas entregas. Acá lo importante.

Por los partidos políticos. Se acerca el 26 de octubre (mes de cambios). La provincia renueva dos diputados nacionales. Y lanza un plebiscito para someter a la población la posible derogación de los fueros en los tres poderes del estado. Juan Pablo Luque, muy activo esta semana, dejó buenas declaraciones, llenas de esperanzas, “vamos por las dos bancas para bancar a los chubutenses”, por ejemplo. Visitó la feria de productores de km 17, fue recibido con genuinas muestras de afecto por parte de vecinos y productores locales. El ex intendente destacó los logros alcanzados durante su gestión en relación al impulso de la economía familiar a través de la producción local, “gracias por la invitación y por los abrazos de afecto que recibí, demuestran que hicimos muchas cosas por la ciudad y que vamos a hacer mucho más por la provincia a partir de octubre cuando la gente nos brinde el respaldo necesario para representarlos en el Congreso”. Además celebró el triunfo en la provincia de Buenos Aires y anticipó uno propio en Chubut. “El triunfo de Fuerza Patria por más de 14 puntos es una clara muestra de lo que sentimos millones de argentinos y argentinas: hay que ponerle un freno a la crueldad del gobierno nacional”, aseguró.

Juan Pablo Luque también se reunió con el secretario general del sindicato de Comercio, José González, ambos coincidieron en que el comercio de toda la provincia vive una profunda crisis, no hay ventas, cae el consumo, los alquileres y servicios públicos están altísimos y muchos empleados se quedan sin trabajo por cierre de locales o ajustes de la plantilla de personal, coincidieron ambos dirigentes. José González aprovechó la visita para expresar, “se necesita generar desde el Congreso leyes que permitan reactivar el sector comercial y protegerlo para evitar más sorpresas”, solicitó .

Por su lado Ana Clara Romero se muestra tímidamente, seguramente le pesan los votos a favor del gobierno desde la Ley Bases en adelante, se muestra sin agenda propia y reitera presentaciones acompañando gestiones del gobernador o del Vice Gustavo Menna.

Para el otro candidato, Alfredo Beliz, “se va a dar otro cachetazo a LLA y a aquellos peronistas que se olvidaron de la gente”. El dirigente sindical de Comercio después de los resultados de la provincia de Bs As parece querer recoger el hilo, “vamos a insistir con el peronismo, no quiero fundar un partido propio, les voy a abrir la puerta a aquellos que expulsaron , que armaron otro frente. Basta con ese peronismo cerrado”.

El gobernador instó a los legisladores nacionales a acompañar el proyecto de hidrógeno verde de la diputada Ana Clara, en un intento de que el electorado olvide sus votos en contra de los jubilados y de la Universidad pública. La diputada salió con los tapones de punta, “el kirchnerismo dejó una provincia y un país detonados, Luque, Linares, Arcioni y Fita son el tren fantasma”, expresó con inusitada violencia verbal. A lo cual Gerardo

Merino, como parte de un guion perfectamente diseñado, complementó, “Somos la mejor opción entre un modelo que desvastó al país y otro que está al borde del abismo”, apuntó.

Otra nueva jugadora, Ariana Mellao del Partido Libertario, que acompaña a Carlos Bottazzi en la dupla de candidatos a diputados nacionales, se diferenció de La Libertad Avanza, “Somos un partido independiente, abierto y democrático”. También apuntó contra legisladores de Chubut que no recorrieron la provincia en 4 años y adelantó que su agenda de campaña incluirá temas como la coparticipación, la reforma tributaria, la deducción de la ley laboral y el abordaje de la salud mental.

El Régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el estado nacional y Chubut (compensación de deudas). Una caja de Pandora que seguramente a mediano plazo traerá cola y dolores de cabeza. En la semana se comunicó el llamado a licitación para reparar la ruta nacional 3 entre Chubut y Santa Cruz. La obra, con un presupuesto de 8.800 millones de pesos contempla también la protección del Cerro Chenque.

Por su parte, y para completar la ensalada rusa, el secretario de infraestructura del municipio de Comodoro, Fernando Ostoich, valoró el acuerdo alcanzado entre Vialidad Nacional y su par provincial para avanzar en la construcción de un muro de contención y protección del cerro Chenque y en el mantenimiento de la ruta 3 en su paso por la ciudad. Las nuevas obras estarán garantizadas, aseguró el secretario, con una ampliación presupuestaria de 14.000 millones de pesos.

En la semana y con una foto de alto voltaje político entre el gobernador Torres y el ministro Toto Caputo, que sorprendió a propios y extraños, se comunicó que Torres había acordado con Nación el traspaso de obras y “el mayor desendeudamiento en la historia de Chubut”. El gobernador afirmó con Caputo, “logramos disminuir la deuda en 101.000 millones de pesos. Implica para la provincia un ahorro de 3.000 millones de pesos mensuales que será destinado a obras”, anunciaron ambos muy sonrientes. De las obras incluidas en el Convenio se destacaron:

*Finalización de la ruta 3 (doble trocha) entre Puerto Madryn y Trelew.

*Reconstrucción de la ruta 40 tramo Facundo – Los Tamariscos.

*Reacondicionamiento de la ruta 40 tramo Tecka – Esquel

*Mantenimiento de la traza urbana de la ruta 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro hasta la de Rada Tilly.

Sueldos públicos en Chubut. Un tema que eclosionó por donde se lo mire. Ya no alcanza con ocultar la información y “contener” dirigentes. La realidad se impone por su propio peso. Cada vez son más fuertes las quejas de los afiliados de SEROS por los altos coseguros que deben abonar para cualquier prestación médica. Según de qué sector de la administración se trate son realmente prohibitivos, por ejemplo Administración Central y Policía, pero el ISSyS no responde y los representantes de activos y pasivos están al óleo. Pintados.

Policías retirados y en actividad piden aumento salarial. En 4 reuniones Cobipol con el gobierno no se llegó a un acuerdo que se acerque a la canasta familiar. Se realizó una asamblea en la plaza Independencia de Trelew con la participación de policías en actividad, retirados y familiares. Después realizaron una marcha por las calles de la ciudad.

Los trabajadores de la salud (SISAP) están de paros intermitentes y asamblea permanente esperando respuesta al pedido de mejoramiento de la pauta salarial y para subsanar la problemática del recurso humano y la precariedad laboral.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, una gestión deficiente que no deja de acumular problemas. A principios de semana un grupo de treinta personas, agrupadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se acercaron al municipio a solicitar un aumento por su labor diaria, “ayudamos a que la ciudad esté limpia y con 20.000 pesos no hacemos nada, no se puede vivir con 20.000 pesos”, se quejaron los trabajadores. Contratos de hambre y explotación que deben ser revisados.

También los trabajadores de UOCRA se movilizaron al municipio cansados de promesas de trabajo en cordones cunetas y que no terminan de plasmarse en realidad, por lo que ellos consideran trabas burocráticas que no contemplan su difícil situación donde no hay trabajo, ni público ni privado y no solo en su rubro, aseguran. Se fueron llenos de promesas.

Pero, pese a la difícil problemática que enfrenta, el Sr intendente, se hizo presente en el aniversario del diario Clarin, que es una demostración de fuerza del “gran diario argentino” como elemento de presión en procura de sus propios intereses ante las autoridades de turno, que lejos están de ser los mismos que los trelewenses. Se lo vio muy sonriente y engalanado para la fiesta, acompañado de la primera dama, que no le iba en zaga en elegancia y brillos. Los problemas quedaron en Chubut parece. Un vecino describió la actitud, “este muchacho siempre perteneció a la agrupación “figuración o muerte”, mientras se reía entre dientes.

Pero no obstante las temáticas sin respuesta, se hizo un momentito para meterse en el barro electoral, “Luque es un calco del kirchnerismo, Chubut no lo necesita”, pontificó. “Pertenece a un espacio que desvastó al país y a Trelew , siguió con su agresiva diatriba personal, difícilmente sea un buen representante de Chubut en el Congreso”, expresó lapidario.

La pesca sin descanso ni paz. Ahora la mira está puesta en Red Chamber. Preocupación. El gobierno notificó a la empresa que debe dejar Alpesca antes de Octubre y pagar millones por los canones adeudados. $2.520 millones se reclaman. También se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la empresa oportunamente para detener el proceso. El secretario de pesca, Andrés Arbeletche, exhortó “se solicita la colaboración para un traspaso ordenado de bienes y una transición no traumática del personal. Los buques Promarsa III y Cabo Virgenes no podrán operar más allá del 30-9-25”, concluyó.

Por su parte Luis Núñez , el secretario general, del sindicato de la alimentación, aseguró que, “el grupo PROFAND se hará cargo de la ex Alpesca. El grupo, explicó el dirigente, es uno de los más grandes de España con más de 1.000 millones de Euros de facturación anuales, según datos del 2024. Enrique García Chillón, fundador, presidente y principal accionista es quien manda. En Argentina ya opera a través de CONSERMAR, ubicada en el parque industrial de Trelew y de Pesquera Deseado, en Puerto Deseado, entre otras”, completó la información.

Inseguridad cotidiana, problemas disciplinarios y salariales en la fuerza policial. Falta de conducción. Iturrioz lejos de hacerse cargo. Duerme. Reemplazaron al jefe del GEOP de Comodoro Rivadavia que está imputado por haber violado a una mujer policía, se trata del Sub comisario Armando Viveros.

Daniel Figueroa, vecinalista del barrio INTA de Trelew, se expresó sobre el homicidio del mecánico, “sabíamos que iba a pasar. A diario se escuchan tiros, y no sabés adonde van a caer”. El mecánico muerto fue considerado un “error” por voceros policiales, fue ultimado mientras estaba trabajando en su taller. Aparentemente los homicidas lo confundieron con otra persona. El ministro de seguridad Héctor Iturrioz descalificó los dichos de Figueroa, “no me cierra, vivimos bajo lluvia de balas y no hay muertos”, declaró a la prensa en una desafortunada minimización descalificando los hechos sucedidos. Sacó la remanida estadística de que “este año es la de menor cantidad de muertos por habitante”, lo mismo que han dicho los últimos ministros y jefes policiales.

En el Loteo Radio Estación, un nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad petrolera, les robaron por tercera vez en menos de un mes. A Laura, vecina del Barrio, le llevaron hasta la mesa y las sillas de su hogar. Piden más seguridad policial e iluminación en el sector.

Escándalo por tarifazos desmesurados en la cooperativa eléctrica de Rawson. El Concejo Deliberante y el Intendente Damián Biss en el ojo de la tormenta. Fuerte repulsa pública. Incrementos de hasta 200% Que hay detrás de la intervención o quien está lucrando con todo esto.

Un nutrido grupo de vecinos se apersonó en el Concejo de Rawson, gente de la ciudad y jubilados pedían explicaciones por los incrementos que consideraban impagables. El Intendente trataba de explicar que el Concejo había autorizado un incremento mucho menor y que debía ser la Cooperativa quien debía rendir cuentas y explicar los incrementos. Llamó la atención un joven muy exaltado al lado del intendente que desafiaba a pelear a los jubilados. Insólito. La gente se moviliza porque no puede pagar. No es difícil de entender. Y no cae bien que el intendente trate de lavarse las manos, ya que él municipio es el titular del servicio concesionado a la cooperativa. Por eso decimos que cada vez está más confuso el tema de la intervención judicial. Y que el perjuicio recae sobre los usuarios ya es una verdad inocultable.

Compañías petroleras en retirada. Se profundiza la crisis en Comodoro Rivadavia y zona de influencia. Toda la zona sur en zozobra social y laboral. José Lludgar, titular del gremio jerárquico de petroleros, llamó a la unidad sindical y bajo el tono de las declaraciones de Loma Ávila. Jorge Taboada de Camioneros, coincidentemente, manifestó que, “el enemigo son las operadoras que abandonan Chubut”, tratando ambos de poner las cosas en su lugar y sacarlo de enfrentamientos entre trabajadores como se había ido de lengua el Loma.

Otro coletazo que nadie esperaba, una transportista petrolera busca reconvertirse y se suman también dos empresas foráneas entre las interesadas por el transporte público de Comodoro. Un conocedor comentaba en los pasillos del HCD, “se le acaba la chancha a Patagonia Argentina”, será?

Por otro lado, el gobernador Ignacio Torres confirmó el traspaso del área “El Tordillo” a CROWN POINT Energy. La petrolera también confirmó la adquisición de las áreas convencionales “La Tapera” y “Puesto Quiroga” con participación mayoritaria de Tecpetrol y las minoritarias de YPF y Pampa Energía.

El secretario general del sindicato de petroleros privados y diputado nacional Loma Ávila expresó que, Todas las expectativas de mejoramiento de la actual situación en la cuenca están puestas en el segundo pozo de PAE”.

Mucha presión sobre las espaldas de Pan American.

“En la Secretaría de Trabajo de Comodoro no dejamos de atender desempleados” aseguró el delegado local, Alberto Riquelme, quien confirmó que un grupo de empleados de PECOM se presentaron para denunciar irregularidades en el pago de sus indemnizaciones. “Es lamentable, cada vez viene más gente a asesorarse” se compadeció el delegado, desde la secretaría desconocíamos esos acuerdos ya que fueron rubricados de forma privada en distintas escribanías, sobre todo la de Arcioni”. Aconsejó que “los trabajadores lo mejor que pueden hacer es recurrir a la instancia judicial porque el único que puede revertir esto es un juez”.

El funcionario advirtió que esta situación no esto aislada, “tenemos muchísimas bajas en todos los rubros: petroleros, UOCRA, seguridad privada, servicio doméstico. También hay muchos empleadores que están atravesando situaciones de quebranto financiero”, amplió.

Cafecitos, rumores, trascendidos, versiones, off the récords, chismes y otras yerbas… Atilra, el gremio de los trabajadores de la industria lechera, votaron en asamblea pedir la quiebra de la empresa SANCOR.

Producto de la recesión económica y de la elevación de los aranceles de Trump, Aluar redujo más del 90% sus ganancias del periodo medidos con respecto a igual periodo del año pasado. Otro elemento adverso es la apertura importadora que genera una competencia desleal.

Se agrava la crisis en el frigorífico Trevelin, los empresarios comunicaron a los trabajadores que no disponen de dinero para abonar la deuda salarial a los trabajadores.

El ministro de economía Toto Caputo después del revés electoral no tuvo mejor idea que declarar la continuidad del programa económico y llamó a elegir, “entre esto o el comunismo en 2027”. Hilarante si no fuera trágico que este señor maneje las finanzas del país. Además considero un exceso que debería reverse las elecciones de medio término, “a la gente no le interesa votar”, interpretó el controvertido ministro….sin palabras.

Según el INDEC la inflación de Agosto a nivel país fue del 1,99 %. Acumulando en el año 19,5% y el año 33,6% si usted no lo nota es problema suyo.

Los combustibles volvieron aumentar esta semana, pero las petroleras ya no los informan.

Hasta la próxima…..

Por Natalio Ruiz