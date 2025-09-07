Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están! Lo de hoy es de lo mejor, jamón del medio, información chequeada y recontra chequeada. Ganamos en informantes de calidad que nos revelan los entresijos del poder. Acá solamente una grageas, las más conocidas y comentadas en los Quinchos de la provincia. Espero que las disfruten.

Una recorrida por los partidos políticos. Se acerca octubre -mes de cambios-. Toda la carne a la parrilla. La virulencia de la actual diputada y aspirante a seguir en el cargo, Ana Clara Romero, solamente pone en evidencia su desesperación al verse tercera en todas las mediciones encargadas por el oficialismo. Le tiró un granadazo a Juan Pablo Luque, “tenés medio gabinete condenado por corrupción, a nadie le cierra tu movilidad ascendente”. Despacio, que esto recién comienza Dipu…

Juan Pablo Luque, lejos de amilanarse por este artero ataque, realizó un muy buen encuentro en la CGT de Puerto Madryn, allí se comprometió, “nunca vamos a votar ninguna ley contra el pueblo trabajador”. Criticó la gestión del gobierno provincial, “Chubut perdió cerca de 10.000 puestos de trabajo en el sector privado, y aseguró, es la provincia que más empleos ha perdido por habitante según el Observatorio de la Secretaría de Trabajo de Nación ”. Después en referencia a Javier Milei, expresó, “Este presidente es uno de los más crueles, de los más deshumanizados que han pasado por nuestro país, realmente nos está haciendo un daño enorme. Lo que más me preocupa es que el sector político que está gobernando la Argentina y la provincia de Chubut, agregó, no le interesa salir a luchar, para poder mantener nuestro sistema productivo, para poder generar riqueza y puestos de trabajo”, cuestionó el candidato interrumpido por una salva de cerrados aplausos de los trabajadores que llenaban el amplio salón de STIA donde se desarrollaba el encuentro. Un dirigente obrero le expresó lo que era el sentir del común, “necesitamos que llegue al Congreso Compañero, necesitamos la mayoría para torcer el rumbo de políticas despiadadas que está ejecutando este gobierno”. Juan Pablo Luque se comprometió a ello delante del plenario y antes de irse dejó claro, “Chubut está fundida, y ya van a aflorar los casos de corrupción que muchos saben que existen pero temen denunciar”.

El Partido Libertario, una estructura que reporta al armado del gobernador y busca debilitar a La Libertad Avanza, salió públicamente a través de su candidato a diputado nacional, Carlos Bottazzi, quien manifestó que, “la renovación de la Cámara de Diputados es una necesidad urgente. Milei así como está no puede contar con el respaldo de los legisladores”…..menos mal le gritó uno que pasaba por el lugar. Impertérrito el candidato remató con un, “nosotros somos los que conservamos la ideología más pura del presidente Milei”.

Las cooperativas de Trelew y Rawson están en un estado óptimo. Esa parece ser la conclusión final del Juez Hugo Sastre ya que les prorrogó la intervención a ambas, “en virtud de los resultados positivos avanzados”., como reza la resolución. Interventores con sueldos exhorbitantes, que están tres días por semana en la ciudad, y que el único secreto que les permitió saldar la factura mensual con la mayorista es un salvaje incremento tarifario que paga Juan Pueblo.

Gracias Su Señoría, el pueblo se lo agradece.

Los anuncios y promesas se solapan. Pero nadie explica de dónde saldrán los fondos para pagar. El gobernador Torres anunció la licitación para repavimentación de la ruta nº 40 entre Facundo y Los Tamariscos. Presupuesto: 17.353.287.000 pesos. Aclaró que será financiado íntegramente con fondos provinciales en el marco del acuerdo de compensación de deudas con nación. El tramo es de 42 km. Y ahí nomás un comedido de esos que nunca faltan se puso a sacar cuentas y gritaba a su amigo “che, da 413.173.500 por km”, su amigo, titular de una importante constructora, fue escueto pero terminante, “callate boludo”.

La contaminación de la laguna Chiquichano y la ministra de producción en un minué de desencuentros y retos que obligan a rectificaciones vergonzosas. El 30 de agosto salió publicado en todos los medios escritos y radiales las declaraciones de la Ministro de Producción Laura Mirantes, comisaria y libertaria ella, “se arrojaron líquidos con metales pesados a la laguna Chiquichano. Es una combinación que agrava el escenario de la reserva natural, describió con tono marcial, y añadió, “los operarios tendrán que hacerse responsables por no cumplir con el protocolo”, o sea, cortó el hilo por lo más fino, como buena libertaria. Esas declaraciones destempladas le valieron una buena levantada en peso y tan es así que en los medios del 3/9 se publicó la gacetilla enviada por el gobierno provincial donde la propia ministra Mirantes negó que se hayan arrojado líquidos con metales pesados….asi como lee….”Quiero llevar tranquilidad que no hay ese tipo de metales y que sin duda malinterpretaron algunos conceptos cuando informé”, o sea los boludos somos nosotros…gracias. Pero continuó, En ningún momento afirmé que se hayan volcado metales pesados, si expliqué que en el parque industrial se manejan distintos tipos de residuos producto de las distintas actividades de las empresas que allí operan, agregó Mirantes esclareciendonos con lo obvio, destacó, “en ningún momento tampoco se responsabilizó a estas industrias”. Y eso sí aclaró, “avanza el sumario administrativo ya que los operarios de Corfo no controlaron el circuito del agua y no cumplieron el protocolo establecido”. Si querido lector, la culpa es de los trabajadores, de quien más. Increíble.

La pesca. Otro sector en una crisis que se agrava día a día y que impacta en la provincia. Está considerado el sector más golpeado de la economía, ya perdió 200.000 de dólares en lo que va del 2025 y hay 5000 empleos en riesgo. El derrumbe de los precios internacionales, la baja demanda interna y conflictos gremiales generaron una fuerte crisis en la actividad, que ya cayó un 74,6% comparado con el mismo mes del año anterior. Particularmente por la paralización del sector crustáceos (langostino).

Juicio a Conarpesa por el vertido de deshechos industriales sin tratamiento a las aguas del Golfo La empresa tras la sentencia absolutoria, publicó una solicitada en los principales medios de la zona donde acusa al fiscal Alex Williams de “direccionar la causa”. Por su parte la Fiscalía impugnó el fallo de la jueza que absolvió a los acusados por contaminación ambiental, ante el Superior Tribunal de Justicia.

Pero don Fernando Álvarez Castellano, con su simpatía natural y gracejo español, no ha sabido granjearse la simpatía de los trabajadores de la ex Alpesca, que ante rumores de que podría hacerse cargo de la planta ante la posible salida de Red Chambers, firmaron una nota donde rechazan su ingreso.

Escándalo policial en Comodoro Rivadavia. Acusan de abuso sexual al jefe del GEOP y la Policía Federal le allanó su domicilio. Mientras el secretario de Seguridad Iturrioz participa de la campaña de desprestigio político a candidatos de la oposición, vecinos de km 5 denuncian inseguridad y robos reiterados. La extensión del Bº Las Orquídeas atraviesa también una ola de robos que preocupa a quienes viven entre Palazzo y km 8. Cámaras, paredones y vigilancia vecinal se volvieron rutina mientras esperan alguna respuesta de las autoridades pertinentes.

El petróleo también en crisis, la cuenca del Golfo San Jorge al rojo vivo. Ávila y Torres volvieron a garantizar las inversiones petrolíferas en la zona. El secretario general del gremio petrolero y diputado nacional, expresó su preocupación por la difícil situación y la necesidad imperiosa de garantizar la inversión de las operadoras. Extrañaron las declaraciones de Ávila, cuando sostuvo, “este sindicato no le teme a luchar, si tenemos que enfrentar a los jerárquicos lo vamos a hacer, y cuando terminemos lo haremos con los camioneros, porque los yacimientos son de los petroleros, y no tengan dudas de que también vamos a ir por la minería en esta provincia”. Esto fue en el marco de un plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados que lo escuchaba absorto. El gobernador Torres asistió al evento acompañado por el Vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero. Casi un acto de campaña.

Cafecitos, rumores, trascendidos, informaciones cajoneadas, carpetazos y otras yerbas… Éxodo masivo en las Fuerzas Armadas por los bajos sueldos. Unos 2.200 efectivos pidieron la baja este año. La Armada es la más afectada, con salarios que no superan los $600.000.-

Tía Maruca, la conocida fábrica de galletitas, paralizó su planta y dio vacaciones obligatorias a sus 300 empleados.

“Fue él”, la diputada nacional Marcela Pagano apuntó contra Guillermo Francos por la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que, “existe una guerra de espionaje dentro del gobierno. Francos, aseguró Pagano, tiene una agencia de inteligencia paralela con pesos pesados de la contrainteligencia del país, como Sebastián Vito y Víctor Hugo Armellino“. Según Pagano afirmó, “Francos es el único beneficiado al ganar poder en la reestructuración del gobierno”. Pesadas declaraciones sí son ciertas.

Una estimación privada realizada por la consultora Equilibra asegura que la pobreza en el país supera el 43%. La revisión de los métodos estadísticos revela una brecha significativa con los indicadores oficiales y la realidad socioeconómica. Recordemos que los datos oficiales ubican el dato en el 34,7% una diferencia de 8,3% con Equilibra.

Pymes en alerta: sin crédito, con caída del empleo y riesgo cierto de crisis para las que aún han podido escapar a la difícil situación. Comparan el escenario actual al del año 2001.

Las ventas de facturas en las grandes ciudades de la provincia han bajado un 85%, en consonancia con el resto del país, donde ya han cerrado 14.000 panaderías.

Según fuentes generalmente bien informadas, aseguran que estalló una profunda discusión en el seno de la toma de decisiones del gobierno provincial. Varias encuestas encargadas por el oficialismo y también por empresas privadas (PAE y PECOM) ofrecen un escenario electoral de fuerte polarización entre el peronismo y LLA dejando a Despierta Chubut en un honroso tercer lugar pero fuera de los cargos en disputa, que recordemos son solamente dos. La misma fuente nos aseguró que Ana Clara Romero estalló en una crisis de nervios y acusaba a diestra y siniestra que era una operación en su contra. Finalmente le acercaron un vaso de agua y se calmó.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz