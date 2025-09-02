Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Aquí una nueva entrega de los Quinchos provinciales. Hemos tratado de cubrir todo el territorio provincial, o casi todo, con información fidedigna y chequeada. Esperemos sea de vuestro agrado.

Por los partidos políticos. Mucha actividad hasta el 26 octubre (mes de cambios). Empezó la campaña. El gobernador Ignacio Torres de recorrida con la vicepresidenta Victoria Villarruel después de la visita a Rio Mayo, en su aniversario, inauguró algunas obras menores en Comodoro Rivadavia y aprovechó para endilgar a gobiernos anteriores que no habían hecho nada, además pidió al intendente local que los supuestos adelantos recibidos por las empresas para la obra del pluvial vuelvan a los contribuyentes. Othar lo miraba mientras se rascaba la cabeza en signo de sorpresa.

Mientras tanto Alfredo Beliz, el Goliat de esta historia, se esfuerza en recorrer la provincia y multiplicar microreuniones esta vez en Rawson y Playa Unión.

Por su parte, el senador Carlos Linares, destacó la importancia de las leyes sancionadas en la última sesión del cuerpo que integra, “vamos a seguir dando pelea en defensa de los argentinos”, y agregó “el gobierno no está leyendo lo que pasa en el país.

Por el lado del Frente del PJ Cristian Ayala se puso el saco y salió a declarar, “Somos la única fuerza que eligió sus candidatos a través de una elección interna”. Malestar en el PJ porque se cortó solo y no es la mejor cara para mostrar. Juan Pablo Luque se despachó con fuerza sobre el opinador, así no vamos a ningún lado, dicen que mascullaba, se olvidan que Arcioni es mala palabra en Chubut y sus socios ni hablar!

La actual diputada nacional y candidata a repetir la banca parece haber elegido como eje de campaña la inundación que sufrió Comodoro en 2017. Se la ve en fotografías con cartelitos pidiendo justicia a sus vecinos y juicio y castigo a los culpables, en especial Juan Pablo Luque. Lo que se dice una campaña “carancho”. Por su parte el candidato Juan Pablo Luque convocó a una conferencia de prensa en la sede partidaria del PJ y señaló que, “en doce años de gestión nunca tuve una sola denuncia”, la vinculación a la causa emergencia económica II es absolutamente inexistente y, sostuvo, que el objetivo es mantener una manto de duda mientras dure la campaña sobre una vinculación que no existe. Pese a eso la justicia avanza y allanó por esas horas el domicilio del contador Issa Pfister, secretario de hacienda municipal por esos años. Luque no trepidó en denunciar que parte del poder judicial es funcional a la política, “nunca creí que se iban a prestar a ser parte de estas maniobras”, se decepcionó. La cosa parece ir en ascenso y el último estoque de la candidata Ana Clara Romero del espacio Despierta Chubut, fue un llamamiento a Luque a “no se victimice” y le recordó que tiene medio gabinete condenado por corrupción. Picante.

Quien aprovechó para cargar las tintas en el mismo sentido es el otro candidato a diputado nacional Alfredo Beliz, quien de visita en Comodoro Rivadavia expuso sus propuestas referidas a la generación de empleo y al sostenimiento del mismo, pero no evitó referirse a su contrincante Luque ligándolo, al igual que el oficialismo, a la causa emergencia climática siguiendo la línea dictada dsde el oficialismo.

Comodoro Rivadavia fue escenario de una jornada en defensa de la inversión en Ciencia y Técnica. El intendente Othar Macharasvilli y el diputado nacional Daniel Gollan participaron de una jornada sobre ciencia e innovación y ambos se expresaron pública y enfáticamente en la urgencia de frenar el ajuste en ciencia y tecnología. Expresaron su preocupación por el impacto del desfinanciamiento en universidades, centros de investigación y el futuro científico del país. Del evento participó con un alto perfil el titular de Comodoro Conocimiento, el Dr Rubén Zárate, alma mater del encuentro.

El gasoducto aún no define traza, intereses pugnan para que atraviese Gral Daniel Cerri y finalice en la estación portuaria de Bahia Blanca. La empresa Southern Energy fue autorizada a exportar GNL con su barco licuefactor por 30 años. Dependerá de la construcción de un ducto de vinculación entre Vaca Muerta y la costa atlántica, se trata de un gasoducto de 470 km. y 36 pulgadas de diámetro que conectará Tratayen (Neuquén ) con San Antonio Oeste (Rio Negro). La obra está comprometida a un consorcio integrado por PAN AMERICAN ENERGY, YPF, Golar, Pampa y Harbou Energy, tendrá capacidad para transportar 28 millones de m3 diarios. La pregunta que ronda en el ambiente es si no es más negocio pasar por Cerri y el polo Petroquimico de Bahia Blanca aprovechando subproductos que elevan los valores de exportación que exportar gas natural crudo, sin procesamiento.

La crisis en el Sindicato Camionero aparenta haber sido superada. Entendimiento en la cúpula. Hugo Moyano pactó una tregua con su segundo, el comodorense Jorge Taboada, y los dos serán reelegidos en las elecciones que se realizarán el 28 de noviembre. Los problemas comenzaron cuando Taboada no fue elegido como sucesor de Pablo en el triunvirato de la CGT nacional y Moyano nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza. Taboada salió a recolectar disidentes “cabreros” por la sustitución de dirigentes por parientes, a lo que es tan afecto el mandamás del sindicato y así obligó a un acuerdo ante el riesgo de ruptura. Moyano, a su vez, contuvo la disidencia de la delegaciones del interior que acaudillaba Taboada, con la creación de subsecretarías en el cuerpo directivo nacional, que ya llegan a 28.

Chubut, crece la crisis del empleo. Comodoro y la crisis petrolera. La provincia exportó más de 1.700 millones de dólares en el primer semestre del año. En julio alcanzó un récord de U$S 331 millones. Es la quinta provincia exportadora después de la pcia de Bs As, Santa Fe, Córdoba, y Neuquén. Las exportaciones crecieron 9,8% en el primer semestre. De ahí que no se explique la posición de las empresas del sur provincial a no incorporar personal sino que por el contrario siguen reduciendo plantillas a través de “retiros voluntarios” que por lo general se canalizan a través de escribanías para esquivar la autoridad de trabajo provincial. Por su parte el empresario Celso Pontet aseguró que, “el sector de la construcción sigue sin repuntar, el escenario económico de la provincia es de paralización, falta gestión e ideas, nos derramamos en anuncios sin contenido ni realización posterior”. También aprovechó para despacharse contra el diputado César Treffinger de LLA, “no hace nada, no recorre y descansa en la figura de Javier Milei”. Consideró que no cree que impacte el escándalo de las coimas en la dirección de discapacitados que salpica a los Menem y la propia hermana del presidente y terminó considerando que votar al peronismo implicaría un retroceso.

Red Chambers y la ex Alpesca, el nuevo capítulo de la pesquería “No podemos permitir que a Alpesca venga un nuevo paracaidista”, se despachó el Secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, quien manifestó estar esperando el fallo judicial que confirme la rescisión del contrato con Red Chambers y la provincia. También advirtió, que a la empresa que se haga cargo de la ex Alpesca el gobierno le exigirá sostener los empleos, el pago puntual de los haberes y el reconocimiento de las condiciones laborales y de antigüedad de todo el personal. “Por nuestra parte consideramos rescindido el contrato por el vencimiento del plazo y por los incumplimiento en que incurrió la empresa” sentenció el funcionario, agregando que es de su conocimiento que hay varias empresas interesadas, americanas y españolas, abundó. También aprovechó para calificar como una exageración la denuncia de Red Chambers por espionaje industrial radicada en los tribunales federales de Comodoro Py. Se confirmó, por otra parte, que el grupo CONARPESA está interesado en la ex Alpesca, así lo aseguró Álvarez Castellano, quien dejó en claro que no va a permitir que Luis Núñez, secretario general del sindicato de la alimentación, le ponga condiciones. El dirigente del STIA Luis Núñez no se quedó atrás y confrontó, “si me dan a elegir me quedo con cualquiera menos con CONARPESA”, lapidario.

La laguna Chiquichano y todo el entramado lagunar contaminado. Lo que le faltaba a Trelew. Las primeras voces de alarma partieron de vecinos y comerciantes que se quejaban de los líquidos en las calles del Bº Primera Junta y los comerciantes que están instalados en el predio de la laguna Chiquichano quienes denunciaron que por los olores y emanaciones la gente no quería ir a comer a los carritos.

Un informe del 2023 ya advertía que el sistema de tratamientos de efluentes estaba “en mal estado y fuera de operación”. El intendente Gerardo Merino señaló la responsabilidad de CORFO ya que una sola de las cuatro bombas estaría en funcionamiento. Las declaraciones de la bioquímica de la empresa Rasa alertó que los vecinos del Bº Primera Junta tienen en sus patios los líquidos contaminantes del Parque Industrial que son los mismos que desembocan en la laguna Chiquichano y continúan hasta la laguna del Ornitólogo. Señaló que la causa se encuentra en la rotura de la bomba de CORFO que impide volcar esos efluentes al sistema de contención laminar diseñado por la misma Corfo.

La inefable Laura Mirantes, ministra de Producción aseguró en declaraciones públicas que se estaba revirtiendo las aguas de la laguna pero que aún se desconocían las causas del derrame. “El trayecto desde el origen de los efluentes hasta la reserva natural, está siendo monitoreado por un drone”. …

El intendente Gerardo Merino algo tuvo que salir a decir, ya que sus anteriores declaraciones responsabilizando a Corfo no cayeron para nada bien en Fontana 50, es así que recurrió a la originalidad de culpar a las gestiones anteriores por el abandono del Parque Industrial. Aseveró que de las cuatro bombas funciona solo una y que cuando hubo fondos nacionales no se aprovecharon para la reparación.

Por su parte el Concejal Juan Aguilar presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer las causas e impacto de los derrames de líquidos contaminantes en la laguna Chiquichano. La iniciativa no fue acompañada por los ediles de Juntos por el Cambio, no obstante fue aprobada.

Tarifas eléctricas descontroladas en la Cordillera ponen en crisis la producción regional de frutas finas. Norma Arbilla, diputada provincial por Arriba Chubut advirtió que las tarifas eléctricas dejan al borde de la quiebra a productores de la Comarca Andina. Según los productores recibieron facturas del servicio eléctrico con aumentos de hasta el 1.000%. Un productor que habitualmente pagaba $500.000 recibió facturas por $5.000.000 por el servicio eléctrico. La diputada presentó un Pedido de Informes al poder ejecutivo para conocer la composición de la tarifa eléctrica. Además agregó: “decían los productores que si mañana les cortan la luz se les pudre la fruta que tienen en las cámaras sin comprador, porque la fruta importada tiene el mismo valor de venta puesta en góndola que su costo de producción”. La diputada exhortó a que no se realicen cortes de servicio porque falta de pago hasta no encontrar solución a la problemática.

Juicio a CONARPESA por vertido de efluentes contaminantes sin tratamiento al golfo. Finalmente y ante sorpresa de todos, absolvieron a los directivos de la empresa y quedó sin resolver que pesquera contaminó las aguas del golfo. La jueza Patricia Reyes declaró la nulidad de la acusación por “violación del principio de congruencia”. Por su parte, el fiscal Alex Williams, visiblemente ofuscado por el fallo, adelantó que impugnará la medida para que sea revisada por el STJ. Desde CONARPESA, no obstante, confirman que la contaminación ambiental existe y que hay plantas del parque pesquero que derraman el líquido crudo al golfo Nuevo. Luego de conocer la sentencia, el presidente de CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano apuntó, “No se investigó ninguna otra planta, porque le pasamos pruebas de donde podía venir el vertido y se siguió sin investigar y acusándonos”. Además admitió que evalúa denunciar al fiscal de la causa, Alex Williams y deslizó un Jury en su contra, “estoy convencido que el fiscal inventó esta causa, no se porque ni con qué motivación, (comento con suspicacia), pero quiero llegar hasta el final y si la ley me lo permite denunciarlo.”

Un congreso importante de la regionales de la CGT en Puerto Madryn . Luis Núñez, en su posición de anfitrión y convocante destacó la importancia de unificar la voz del movimiento obrero patagonico organizado. “Es un momento crítico”, alertó el dirigente. Entre las Regionales presentes estuvieron: La Pampa: General Pico, Santa Rosa, Viedma y Zona Atlántica por Río Negro, y de Chubut, Cordillera y Comodoro Rivadavia y también Zona Sur de Santa Cruz. Tierra del Fuego se conectó en forma remota. Fue el 3º Encuentro de la Confederación de Regionales de la Patagonia. Se elaboró un documento final que da cuenta de la situación laboral y social en las provincias del sur argentino que será elevado a la CGT nacional para su conocimiento y tratamiento.

Cafecitos, rumores, datos, filtraciones, chismes, rumores 6 otras yerbas…. En la provincia solo el 16% de los estudiantes completa la secundaria en tiempo y forma. Las diferencias socioeconómicas agravan la situación; en los sectores más desfavorecidos el 44% de los jóvenes no logra terminar sus estudios. Estos datos surgen de una estadística nacional elaborada por la ONG “Argentinos por la educación”

La Defensoria del Pueblo de Chubut, a cargo de la Dra Claudia Bard, presentó su informe anual ante lapso Legislatura correspondiente al lapso anual 2024 y primer trimestre del 2025. Recibieron y evacuaron más de 5.000 consultas de vecinos con algún inconveniente con el estado o en situación de vulnerabilidad de derechos. Muchas quejas por tarifas de servicios públicos, y privados, coberturas médicas y sanitarias y pensiones por discapacidad.

Inflación: 7 de cada 10 argentinos desconfían de las cifras proporcionadas por el INDEC, según un sondeo realizado por la consultora Zendrix. El mismo reveló que el 67,4% de la población considera que los datos oficiales no reflejan la suba real del costo de su vida.

En Chubut en lo que va del año se han recepcionado 3.534 denuncias por violencia de género. La falta de políticas provinciales, sumada a las políticas nacionales recortadas, invisibilizan agresiones y potencian a los agresores que se mueven en un marco de mayor impunidad.

Los alimentos importados ya son el 10% del componente de la venta de los supermercados.

Las empresas reaccionan frente al alto costo financiero, hay más suspensiones y pase a precios, sobre todo los de primera necesidad.

Suspenden cirugías programadas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por falta de anestesistas.

El establishment económico o círculo rojo, como es su nueva denominación, se divide en la consideración del escándalo de las coimas en las compras de medicamentos con sobre precios de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), solo Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian y Alejandro Bulgheroni salieron a respaldar al presidente Javier Milei. Matilde Guardia tuvo efusivos elogios hacia Javier Milei, es más conocida como Bettina Bulgheroni, esposa de Alejandro y amiga íntima de Karina Milei que la nombró como “Embajadora d la Marca País Argentina “.

Por Natalio Ruíz