Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Acá les traemos una apretada síntesis de informaciones recabadas en sabrosos Quinchos de la provincia y en reuniones empresarias y en los habituales mentideros políticos. Espero los disfruten.

Por los partidos políticos hasta octubre (mes de cambios). Claro está que aún no ha empezado la campaña política, los partidos excepto el justicialismo que fue a internas, después de la presentación de sus respectivos candidatos no han producido ningún hecho digno de destacarse. Solamente en el oficialismo se nota una insistencia en introducir como tema de debate la reforma constitucional que suprime los fueros y tutelas dentro de los tres poderes del estado y otros sectores, como los sindicalistas, que hoy gozan de los mismos. Los esfuerzos hasta ahora no han logrado interesar a la sociedad, más preocupada por cuestiones más cercanas que hacen a su diaria existencia y en algunos casos subsistencia.

Juan Pablo Luque y Juan Manuel Peralta celebraron un nutrido encuentro con la militancia y adherentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, claro y conciso estuvo Luque quien dio con lo que la militancia parece hoy querer escuchar, “la gente sabe que solo este espacio puede ponerle un freno a la crueldad del gobierno nacional”.

Por otro lado, sorprendió a propios y extraños la abstención de la senadora Andréa Cristina cuando se votó el proyecto de ley que blinda los presupuestos universitarios, que finalmente se convirtió en ley, más teniendo en cuenta que la senadora es egresada de una UNPSJB.

Juicio a Conarpesa por contaminación ambiental en planta de Puerto Madryn Las pruebas por contaminación complican a la pesquera y Fiscalía solicitó la condena de los acusados. Durante la audiencia surgieron elementos que comprometen a integrantes de la pesquera. Testimonios y constataciones técnicas apuntan a la existencia de vertidos de efluentes sin tratar directamente al mar.

¿Fentanilo en Chubut, si o no? En esta semana se denunció que se habría detectado fentanilo contaminado en la provincia. Serían 189 ampollas que habría comprado una clínica privada. Los mismos médicos declararon el “estado de emergencia”. Esta noticia, como no podía ser de otra manera, promovió mucha preocupación entre familiares y pacientes que se encuentran internados y que han sido tratados con dicha droga. La secretaria de salud, Denise Acosta, no negó la veracidad de la información pero aseveró que los lotes correspondientes al laboratorio HLB Pharma que recibieron un seguimiento por parte de la ANMAT están siendo monitoreados desde febrero del corriente año. Además la funcionaria admitió cierta “extrañeza” por la forma en que se difundió la noticia en los medios nacionales, agregando que esta incluyó “indebidamente” a Chubut en el listado de los distritos con lotes contaminados. Muy contradictoria la información. Esperemos que se extremen los cuidados para evitar nuevas desgracias que se sumen a los 96 decesos registrados hasta el día de la fecha.

El escandaloso trámite en el poder judicial de Chubut en cabeza del Superior Tribunal no ceja. El Dr José Heredia se expresó drásticamente sobre el juez Carlos Richieri a quien acusó de desconocimiento del derecho, las leyes y la constitución y agregó, que como aún no ha sido confirmado en su cargo van a procurar que sea destituido.

Por otra parte ya habría ingresado a la Legislatura el pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr Javier Raidan.

Crisis del empleo en la provincia. Chubut fue la provincia que más empleo perdió en mayo: se destruyeron más de 1.100 puestos laborales en un mes. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei la cantidad de puestos perdidos en la provincia asciende a 5.400 según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En abril se habrían perdido 853 puestos de trabajo y a eso se suma la desaparición de 303 empresas en el último año. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los sectores más golpeados son, servicios petroleros, construcción, pesca y servicios financieros. Ademas de que los nuevos empleos son de inferior calidad y en muchos casos directamente precarios. La caída aún no encuentra piso, finaliza el reporte.

Nuevo conflicto en la pesca. La hora de Red Chambers. La empresa anunció que denunciará al secretario de pesca, Andrés Arbeletche, por difamación y aseguró a la comunidad que el contrato de funcionamiento se encuentra en plena vigencia. El titular de pesca los había acusado de “incumplidores seriales”. Calificación que había compartido, extrañamente, el titular de CAFACH, Gustavo González. Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó su beneplácito con la marcha de la empresa y pese a la revisión de la addenda, manifestó que se deben considerar los puestos laborales “Espero que la empresa siga funcionando de la manera que lo está habiendo hasta hoy”.

Por su parte la empresa denunció en los tribunales de Comodoro Py un caso de “espionaje” en su contra, sospechan de infiltrados “con acento español” en una comitiva del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que podrían haber pasado información a un grupo interesado en quedarse con la ex Alpesca. Por su parte Luis Núñez, líder del Sindicato de la Industria de la Alimentación señaló al grupo español PROFAND , que tiene las pesqueras CONSERMAR y PUERTO DESEADO en Trelew, como la empresa que pretende seguir la posta de Alpesca si es que el gobierno rescinde el contrato por incumplimiento.

Crisis en Comodoro Rivadavia. El ministro de hidrocarburos Jorge Ponce asistió a la Legislatura a brindar un informe situacional. Mucha incertidumbre en la ciudad en materia de educación privada, la crisis del sector petrolero impacta en colegios y alumnos. SADOP, gremio que nuclea a los docentes privados, denunció que “cobran hasta un millón de pesos de cuota y precarizan el empleo docente”.

El gobernador Torres cruzó a la oposición y consideró que hay mucha mala fe en la convocatoria a Ponce a la Legislatura, pero no obstante consideró que el ministro “no solo va a defender muy bien su gestión, sino que va a poner en evidencia un montón de cuestiones sobre las que algunos se hacen los distraídos” y remató con un “no hay que olvidarse de los Arcioni de la vida tampoco”. Estimamos que dirigido a algún diputado o diputada en particular.

El ministro en su exposición frente a los diputados dijo que la situación era difícil, como si hubiera sido falta, atribuyó parte del problema al contexto macroeconómico internacional y no supo responder a la requisitoria por la pérdida de empleos ya que esa estadística, según dijo, la llevaba la secretaria de trabajo. Del encuentro también participó el secretario general del sindicato de camioneros, Jorge Taboada, quien agradeció la invitación de los diputados, y después increpó al ministro para que explique cuáles eran las medidas concretas adoptadas para sostener el empleo, al tiempo que manifestó su sorpresa ante el silencio de otras organizaciones sindicales y de los intendentes. Denunció que PECOM no accede a atender a las organizaciones gremiales y que PAE no revela datos de sus inversiones a futuro ni los avances en la prospección no convencional, sumiendo a sus trabajadores en una dura situación de inseguridad. Es más, Taboada advirtió que la Cuenca en su conjunto podría desembocar en un estallido regional, “estamos preocupados por la desinversión que hay en la actividad petrolera, tenemos más de 90 camioneros colgados a la espera de la reactivación”, manifestó.

Cafecitos, rumores, trascendidos, habladurías, infidencias y otras yerbas. Se conoció una propuesta de la empresa TGS (Transportadora de Gas del Sur) de construir un poliducto desde Vaca Muerta hasta Bahia Blanca, a fin de impulsar una infraestructura de separación de líquidos que proyectan para el 2030. Se trata de reducir costos frente a un gasoducto a Río Negro y aprovechar el potencial exportador de subproductos con alto valor agregado.

El precio de una canasta de productos básicos de consumo masivo registra aumentos de hasta 344% entre noviembre de 2023 y julio 2025. El dato surge del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, elaborado en base a las cifras oficiales.

La actividad industrial está a nivel del 2007, lleva 4 meses en caída. Retrocedió 2,1% entre marzo y junio, según el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico perteneciente a las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe, basado en datos del INDEC.

El gobierno nacional mantuvo el ajuste en julio y sostuvo el superávit primario con recortes en salarios públicos, educación, obra pública, viviendas y energía, alcanzó al 1,1% del PBI, pero si se suman los intereses de las LECAPS arroja un rojo fiscal del 1,5%, alrededor de 168.000 millones de pesos.

La rentabilidad de los bancos cayó a la mitad por el aumento en los encajes y el corralón que implica, sin contar los impactos de las moras y el alto costo del crédito. Se acuerdan seguido de “Toto” Caputo.

La evolución de la cantidad de trabajadores desde el periodo noviembre/2023 a mayo/2025 arroja una disminución de puestos laborales nacionales de 223.537 trabajadores registrados.

Por Natalio Ruíz

