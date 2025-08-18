Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están?. El resumen semanal para ustedes, como siempre un extracto de los comentarios en reuniones variopintas y envíos de lectores a los cuales agradecemos. Aumenta en general la preocupación de todos aunque cada uno manifiesta motivos diferentes. Pero el común denominador es ese: preocupación e incertidumbre. Pero demos paso a las informaciones que hablan por sí mismas.

Por los partidos hasta octubre (mes de cambios). Elecciones de medio término que pueden escoriar la nave provincial. La coalición entre Comercio y camioneros, más otros importantes gremios de trabajadores lanzaron esta semana su local provincial de campaña. Jorge Taboada, líder del sindicato camionero, fue explícito y claro como casi siempre y no se guardó nada. “La firma de La Paz Social no sirvió para nada porque todavía están despidiendo gente” empezó su alocución, para después aseverar, “ a la cuenca del golfo San Jorge la están destruyendo”. “Me imagino que para que provincia entregue un yacimiento tiene que haber un compromiso de inversión para mantener la producción “ analizó. “YPF no se puede ir de la forma que se está yendo, con 84 pozos a orillas del mar. Lo que hicieron en Restinga Alí es una aberración” calificó el sindicalista. Finalmente exhortó “Los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, no dicen nada. Hay que exigirle al estado que arbitre las condiciones para generar empleo, y remató con contundencia, “aquellos que tienen la responsabilidad directa, los funcionarios, brillan por su ausencia y por su silencio”, categórico.

Por su parte Alfredo Beliz, secretario general de Comercio, y candidato en primer término a diputado nacional por “La fuerza de trabajo chubutense”, manifestó que su movimiento viene a ocupar un lugar olvidado por la política vernácula, poniendo en el centro de ella a los trabajadores y el sector pasivo.

En la Legislatura las diputadas Mariela Williams (sastrismo) y Tatiana Goic (camioneros) abandonaron el bloque de Arriba Chubut (PJ y aliados) para conformar un bloque propio, con la venia de las autoridades de la casa y del bloque oficialista. Aparentemente es una consecuencia de la reciente interna del PJ donde estos sectores apoyaron la disidencia de Dante Bowen a la lista del oficialismo que llevaba a Juan Pablo Luque como candidato y que finalmente resultó ganancioso. Las diputadas no soportaron, según comentarios, las admoniciones y rumores de que fueron funcionales al gobernador y su estrategia operando dentro de la interna del PJ. Otro que también renunció a su cargo de secretario político del bloque fue el ex gobernador Ricardo Sastre. Para Juan País fue una “consecuencia lógica, lo ilógico, declaró, es que hubieran seguido perteneciendo al bloque Arriba Chubut, que ahora quedó solo con cinco diputados. El oficialismo así logró conformar un sólido frente de 21 diputados. Nada despreciable. Los 3/4 de la cámara propios.

Juan Pablo Luque, el candidato del PJ, realizó una extensa gira por la cordillera, aseguró que “tenemos una propuesta sólida para poder representar en el Congreso de la Nación” e hizo especial hincapié en la situación de los jubilados y la falta de trabajo sobre todo para los más jóvenes. En todas las localidades visitadas tuvo muy buena acogida, y sus laderos estaban exultantes con los resultados recientes de una medición que lo ponía en posición privilegiada en la consideración de los votantes.

El PICH llevará como candidatos a diputados nacionales a Héctor Vargas y Karen Ramírez. La presidente de la agrupación política y diputada provincial, Andrea Toro, denominó su lista como “una lista para romper con todo el círculo vicioso de la política de siempre”. Nos decía un observador imparcial que no sabe dónde se van a meter después con los resultados en la mano, calculaba no más de un 2% con suerte, “seguro que le echan la culpa a la polarización “, se reía entre dientes mientras se agarraba la cabeza.

Tambien CesarTreffinger, al filo del cierre, sacó el dedo y apuntó a sus candidatos por LLA se trata de María Frias, de Comodoro Rivadavia y Julián Moreira, de Trelew. El comentario es que su intento de llevar a su retoño, que ya había sido exhonerado en una causa de abuso en Tierra del Fuego por retractación de la propia víctima, no había podido prosperar por veto de la propia “Jefe” Karina. La próxima vez…..

Que votan los diputados nacionales oficialistas de Chubut? En la comisión de presupuesto de la cámara de diputados de la nación la diputada Ana Clara Romero no quiso acompañar el dictamen que avalaba el reclamo de los gobernadores por la mala distribución de la coparticipación federal de impuestos y de los aportes del tesoro entre otros reclamos de la misma índole.

Parece desconocer que los números de Chubut están en un fino equilibrio. Cerró el primer semestre con superávit primario, pero con resultado financiero negativo. Los gastos fueron $1,361 billones frente a ingresos por $ 1,342 billones. La batalla con nación es por los recortes y el reparto de fondos. Además Chubut, pagó en lo que va del año casi 100 millones de dólares por el bono internacional contraído por gestiones anteriores.

En Trelew hubo una nutrida movilización contra el reciente veto presidencial. La realizó la ONG NICADPI con el objeto de que se respete la “Ley de Emergencia en Discapacidad”. Con su titular a la cabeza, Liliana Sauter, se congregaron en la plaza Independencia. Solicitaron a los diputados nacionales de la provincia “que se jueguen y voten a favor de las personas con discapacidad”. Merecen ser oídos.

También en Trelew, el secretario de hacienda municipal, Gustavo Paz, afirmó que el municipio reduce sus gastos por el contexto de recesión y menor recaudación. Confirmó que la pérdida de recursos supera los $ 700 millones.

La pelea por la ropa del muerto (YPF) en Chubut. El ruidoso silencio de PAE. La empresa deja tierras y propiedades inmobiliarias por casi 4 millones de dólares. Son las tierras de los clubes, otros macizos y edificios. El municipio de Comodoro Rivadavia se enfrenta por ellos con provincia en una guerra de baja intensidad y con sordina. Sampaoli, el Vice intendente, estaba manejando estos temas pero parece que el intendente lo apartó, esto llevó a decir al Vice, “parece que el intendente prefiere manejarlos él solo”, con una cuota de suspicacia indisimulable.

Desde que el 14 de abril el gobernador Ignacio Torres, anunció que PAE había encontrado gas no convencional similar al de Vaca Muerta en Chubut no se dieron más noticias del avance de las operaciones de la empresa, pese a la renovación de los contratos de concesión por 45 años y una serie de ventajas económicas operativas. Se está a la espera de la respuesta de un pedido de informes de la legislatura sobre la temática que presentó la diputada Tatiana Goic y la anunciada y esperada visita del ministro de hidrocarburos para evacuar dudas e informar sobre la marcha de las operaciones de la empresa.

El sistema de salud profundiza su crisis. El Consejo de Adultos Mayores de Esquel presentó un amparo judicial colectivo ante la Defensoria General para terminar con los cortes de servicio del Círculo Médico. Solicitan la continuidad de las indispensables prestaciones.

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia está colapsado, piden derivar pacientes a otros centros de salud. El senador Carlos Linares solicitó al ministro Luis Petri un convenio de colaboración con el Hospital Militar de la ciudad.

Médicos del Hospital Esquel afirman que es crítica la situación del nosocomio local y piden urgente reunión con el director Carlos Winter.

Las interrumpidas vacaciones de Dn Fernando Álvarez Castellano I Comenzó el juicio a directivos de CONARPESA por contaminación ambiental en Puerto Madryn, son los encargados y responsables del tratamiento de efluentes de la planta pesquera, los cuales eran vertidos al mar sin ningún tratamiento.

Para la defensa de la empresa es una causa que no tiene la suficiente investigación, “en un tema tan importante”. ( suena cínico) No obstante se recorrió la planta pesquera en una delegación a cuyo frente se hallaba la jueza Patricia Reyes a cargo del proceso. La semana venidera se esperan los alegatos de las partes.

La batalla de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Chubut. La Asociación recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la reforma que suprime inmunidades y convoca a un referéndum para modificar artículos de la Constitución de la provincia. Presentó un recurso extraordinario.

El juez Carlos Richeri advirtió a los Dres Pérez Galimberti y Heredia, patrocinantes de la Asociación de Funcionarios y Magistrados en el marco de la denuncia contra los miembros del STJ, por “violencia de género”, a la vez que rechazó sus escritos y los acusó de descalificar a una funcionaria judicial. Aparentemente, y según nos enteramos, envió el material a la Oficina de la Mujer del STJ para que decida si corresponde, a su criterio, esa calificación.

El vicegobernador, Gustavo Menna, tampoco se privó de opinar sobre el tema, “El recurso presentado por la Asociación de Magistrados ante la CSJN es escandaloso”, manifestó indignado.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH) y la Asociación de Magistrados presentaron en la Legislatura un pedido de juicio político contra Javier Raidán, lo acusan de mal desempeño y diversas irregularidades administrativas. Nos decía un legislador que seguramente no prosperaría dada la amplia mayoría oficialista que supera los 3/4 de la cámara.

Un nuevo escándalo sacude las filas judiciales, la Asociación de Magistrados trató de mentirosa a la jueza de Puerto Madryn María Bartés, la cual denunció a la organización asociativa dado que manifiesta no haber estado presente en la asamblea clave donde figura votando. Su reclamo generó una inspección. La AMyFJ salió a desmentirla fuertemente, aseveran que según sus registros la jueza de marras no sólo estuvo presente sino que además, votó favorablemente por denunciar al STJ, aunque ahora se arrepienta y lo niegue. Grave daño ético y moral a la institución se evidencia desde los observadores externos.

El Consejo de la Magistratura abrió un sumario contra el juez de cámara de Esquel, Claudio Petris, tras admitir una denuncia presentada por el fiscal de estado Andrés Meiszner por presuntos delitos de abusos, fraude y enriquecimiento ilícito. Recordemos que fue durante su presidencia de la Asociación de Magistrados que se destaparon los incrementos salariales disfrazados y otras prebendas que se habrían auto adjudicado los ministros del STJ.

Cafecitos, rumores, trascendidos, preocupaciones, off the récords y demás yerbas. Mucha preocupación en los trabajadores de Radio Nacional Esquel, parece que pasará a retransmitir contenido de Buenos Aires dejando la programación local de lado en la FM 88.7 al menos esos son los comentarios.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre la política antiinflacionaria de Javier Milei, “se trata de una modificación en la dinámica de precios para planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del estado”, y alertó, “Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco. Está en riesgo la democracia en Argentina”, finalizó.

Se conoció un duro informe de la Fundación Observatorio PYME, revela que el 70% de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina no logran crecer, un récord de 33% perdió ventas y una de cada cuatro redujo personal. El consumo minorista se desplomó un 12% entre junio y julio. Este año ya se han perdido 29.000 empleos formales.

Brasil, Chile y China compran la mayoría de los productos nacionales de exportación: granos, carne, energía y oro entre las principales exportaciones. No hace falta aclarar que tanto el presidente de la nación como la cancillería los consideran poco menos que enemigos. No se puede creer.

Según la unión de Kioskeros de la R. Argentina (UKRA) por el desplome en las ventas cerca de 16.000 kioscos cerraron en el país durante el último año.

Argentina perdió el 42% de sus glaciares en las tres últimas décadas de acuerdo a lo denunciado en el 28º Congreso Nacional del Agua (Conagua), el deterioro se relaciona con el calentamiento global y el avance del sector minero, como aseveraron varios expositores.

En Esquel los chicos con mucho “humor”, una forma de tomarse las cosas que nos pasan, celebraron las 40 semanas sin calefacción del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) 815, por la rotura de las dos calderas.

Matías Taccetta, intendente de Esquel, fue increpado por Graciela Avilés, la titular del Consejo de la Mujer, para que evite nombrar a José Maria Spinelli en la coordinación de juntas vecinales como fue anunciado. Se le recordó al intendente que Spinelli tiene denuncias en su contra por solicitar favores sexuales como compensación por sus tareas inherentes como funcionario público. Además pidió Ficha Limpia para los cargos municipales.

La inflación en la Patagonia fue la más alta del país, según el INDEC, 2,1% en Julio contra el 1,9 % en el país. En Patagonia acumula el 40,7% en el último año.

El concejo deliberante de Trelew sancionó un protocolo en casos de violencia de género laboral, el mismo se aprobó por unanimidad… los rumores y comentarios sobre este tipo de abusos son reiterados y no cesan. Hasta ahora el paraguas del poder atenúa, disimula y neutraliza, pero todo pasa…

Eskabe, la empresa de calefactores, se encuentra en crisis, despide a trabajadores con más de 30 años de antigüedad en un contexto de caída de consumo, baja de ventas y atrasos salariales. Después de 70 años de giro comercial se enfrenta a la mayor de sus crisis.

La crisis del fentanilo y los ya constatados 96 decesos, derrumban la teoría neoliberal de la reducción del estado como fórmula mágica del crecimiento económico y la mejora de calidad de vida. En Rosario se había detectado contaminación en el fentanilo en febrero de este año y la ANMAT no hizo nada hasta mayo. Acusaciones cruzadas entre funcionarios nacionales, entre Sturzenegger y el ministro de salud, quieren salvar irresponsabilidades en la regulación. Milei, fiel a su estilo acusa al kirchnerismo olvidando que ya llevan casi dos años de gestión y esto es una consecuencia del ajuste en los organismos de control.

Según un estudio nacional de la consultora Analytica, Chubut es la segunda provincia después de Santa Cruz en que es más caro llenar el Changuito de las compras con productos básicos, la compra mensual de una familia tipo de clase media. Santa Cruz ($769.319), Chubut ($759.467). Las más baratas, en la otra punta, resultaron ser Misiones ($691.579) seguida por Chaco ($693.219). Tierra del Fuego iguala en valores con Chubut. Llama la atención la paridad en general de los valores. Del monto de los mismos mejor ni hablar.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz