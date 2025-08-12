Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Estos son los Quinchos de esta semana, mucha información de la provincia, de toda índole, los lectores nos escriben cada vez más enojados, pero hay cosas que no podemos escribir sin pruebas, entiéndannos. Pero igualmente les aseguramos que todas las denuncias son investigadas. Gracias por confiar en nosotros.

Por los partidos políticos, hasta octubre (mes de cambios) hay actividad febril, se note más o menos. Luego de 22 años y con boleta única, el PJ y sus partidos aliados enfrentaron un proceso interno. Eso sin considerar las PASO que como su mismo nombre indica era obligatorias y organizadas por el Poder Ejecutivo y la justicia electoral. Juan Pablo Luque resultó ganador y será el candidato a diputado nacional en primer término de esa fuerza política. Antes Leila Lloyd Jones y Gustavo Mac Karthy debieron sortear a Bidera, el fiscal obsesivo, de La Campora, que estaba empecinado en obsérvales el voto. Muy cómico. Dante Bowen por su lado, hizo una muy buena elección, como decía un viejo tema de Los Beatles, “Con una pequeña ayuda de mis amigos”, pero eso en todo caso es una virtud en tiempos de ideología “líquida”. Se impuso en Puerto Madryn, sobre 1523 votantes; Bowen consiguió 1038 votos contra 472 de Luque. Al toque salió Gustavo Sastre a manifestar que Luque se había equivocado al buscar representantes en la ciudad que no son queridos en obvia alusión al Ganso Eliceche y a Nancy González. No la iba a dejar pasar.

Donde hubo menos votos que expectativas fue en Comodoro Rivadavia, la ciudad de Luque, donde fue intendente, solamente votaron 2500 personas sobre un padrón de 13000 un escuálido 18%. Pero en resumidas cuentas Juan Pablo ganó la interna por 328 votos (en el recuento definitivo se estira a 381), 5419 a 5091. La lista de consejeros a la Magistratura que presentó Bowen se impuso en Esquel y Trelew por los que deberán integrarse a la lista de Luque.

En Comodoro Rivadavia Luque se impuso por 2011 votos a 675 de Bowen y en Trelew, inversamente, Bowen se impuso por 1135 votos a 862 de Luque.

La participación sobre el padrón fue de 23,41% algo bajo, pero si tenemos en cuenta el estado de desmovilización general propio e inducido y los rigores climáticos propios de la época y la falta de sponsores no estuvo tan mal.

Lo que sí llamó la atención es el veto al Rafa Williams en Esquel. Luque se impuso por el mismo guarismo que él quedó fuera del Concejo de la Magistratura a que era candidato. Las cruces lo crucificaron. Certificado de defunción política.

Sorprendieron gratamente las declaraciones de los dos precandidatos, llamando a la unidad y no respondiendo a las provocaciones del oficialismo que buscaron embarrar la cancha en todo momento. Solo la acusación a Iturrioz por una urna que rápidamente se rectificó Luque y que sirvió para que Iturrioz montara un circo patético. Como si no tuviera cosas más importantes de que ocuparse. Pero ambos contendientes coincidieron en señalar que ahora la competencia será con el gobierno nacional que está haciendo tanto daño a la provincia.

Alfredo Beliz aprovechó la ocasión para cuestionar los resultados de Juan Pablo Luque señalando que el Valle no lo votó y además, “sorprende que un candidato de un frente de cuatro partidos haya sacado apenas dos mil votos en su ciudad”. Dicen que lo están esperando a ver cuántos consigue él en Trelew y la provincia. “El pez por la boca muere”.

La novela de Ricardo Bustos, periodista, continúa, ya se bajó, concretamente declaró que su precandidatura por LLA está “desactivada” y desestimó presentarse por otro partido que no sea el del presidente de la nación. La última novedad es que la justicia federal obligó a Treffinger a afiliarlo y a otros que les tenía pisada la ficha. Un demócrata probado el liberto.

El diputado Emanuel Fernández del oficialismo salió a marcar que “en octubre se define si se defiende a Chubut o se obedece a Cristina Fernández de Kirchner o a César Treffinger”. Habría que recordarle que la actual diputada de su espacio Ana Clara Romero se abstuvo en las dos votaciones: Presupuesto educativo y Emergencia Pediátrica y el Loma Ávila se abstuvo en la segunda y votó a favor del Presupuesto educativo. Ahora anda Ana Clara haciendo videitos en las redes tratando de explicar lo inexplicable.

Los partidos Hacemos Chubut y Familia Chubutense ( en formación) se sumaron al frente del gobernador Torres. Llama la atención el doctrinario Vasco Arrechea y a Exequiel Villagra rumbeando por esos lares pero es lo que hay.

La situación petrolera en una crisis que se profundiza diariamente y la producción en general que no levanta cabeza, ahora hablan desde el gobierno nacional de un crecimiento en forma de “raíz cuadrada”. YPF dejará de informar los aumentos a los combustibles, implementa un sistema de “micropricing” que modifica el valor de los combustibles en las estaciones de servicio de acuerdo al nivel demandado. O sea, SORPRESA!!!

La producción en general y a lo largo del país está en jaque, “los costos subieron 25% y muchas empresas no aguantan más”, declaró Salvador Femenía, secretario de prensa de CAME y advirtió sobre el deterioro creciente del sector de la producción.

Frente a Santos, Brasil, la British Petroleum hizo el mayor hallazgo de crudo en 25 años. No se informó si PAE ARGENTINA participará de la explotación del prometedor hallazgo.

Jorge Taboada, el mandamás de camioneros, instó a la diputada Tatiana Goic a presentar un pedido de informes al ejecutivo sobre la situación de las inversiones petroleras en la provincia ya que, según manifestó, se observa una desinversión brutal. En la Cámara parece que se trocó este pedido por una visita del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, para que brinde un detallado informe. Lo bueno es que Ponce ya lo tiene preparado, viene de exponerlo ante la AmCham ( la cámara de las empresas estadounidenses en Argentina) Energy Forum. Allí anunció que PAE perforará un segundo pozo no convencional este año y defendió los incentivos en áreas maduras. Aseguró que PAE ya completó el primer pozo exploratorio, y defendió los incentivos asegurando, “no son sólo una herramienta técnica, es también una forma de proteger el empleo, la infraestructura y la sostenibilidad de nuestras comunidades”. Esto último, según las expresiones de Jorge Taboada, no se estaría notando.

La industria en general y comerciantes advierten que las supertasas financieras y el freno del consumo adquieren ribetes dramáticos. La UIA remarcó que el sector fabril pierde empleos a un ritmo de 1500 puestos por mes.

Otra luz roja en el tablero son los récords de importación de carne proveniente de Brasil, 1033 toneladas en julio frente a 24 toneladas en el mismo mes del año anterior.

Mala señal del IVA sobre la actividad: -3,2 en julio en comparación i.a.

Otra sorpresa para las empresas provinciales y que las puso en alerta fue la disolución del área Pymes de Nación, ante la renuncia del secretario Marcos Ayerra. Javier Milei cerró la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaria PYME.

Chile suspendió las importaciones de carne Patagónica tras los cambios en la barrera sanitaria. Desde la Federación Rural de Chubut expusieron que era una medida que se esperaba y que cuando no se respetan las reglamentaciones internacionales, se pierden mercados.

Quien careció de reflejos fue el diputado Juan País que en la sesión de esta semana que pasó solicitó al ejecutivo que se interese para evitar el retiro de YPF de Chubut. Un poco tarde se acordó o será una consecuencia de la cercanía electoral. No supieron informarnos.

Quien no se anduvo con eufemismos fue Leandro Centurión, titular de la empresa Intermares de Puerto Madryn, “No hay expectativas de una política para industrializar y generar trabajo en la Patagonia ni en la Argentina”, proyectan mayores dificultades, la actividad disminuyó a la mitad comparada con el 2024 en el sector metalurgia y de servicios industriales. Entre las principales operaciones que traccionan están el sector minero, con presencia en las provincias de Río Negro y Santa Cruz. También analizó que si bien la inflación en pesos disminuyó, los costo internos dolarizados están entre un 30 y un 50% más caros y eso repercute en la industria.

También en la última sesión legislativa la diputada Vanesa Abril propuso crear un Fondo Fiduciario con los 25 millones de dólares para la remediacion ambiental de Comodoro Rivadavia a fin de garantizar que ese monto comprometido por una ley recientemente sancionada no pueda ser usada para gastos corrientes.

El turismo no acompañó en estas vacaciones de invierno. Puerto Madryn registró una ocupación que osciló entre el 25 y el 45% de su capacidad holetelera y gastronómica. Recibió alrededor de 9300 turistas.

En Esquel no les fue mejor, sin nieve y sin turistas la empresa concesionaria del Centro de Actividades invernales La Hoya, le bajó abruptamente la persiana a la temporada 2025. “La naturaleza marca el ritmo”, dijeron en un escueto comunicado anunciando el cierre del centro de esquí. Les faltó agregar, “los esperamos en el Cerro Catedral”. Juan Manuel Peralta, integrante de la lista de Luque pidió revisar la concesión y aseguró que falta gestión en el centro y sobre todo promoción.

La inseguridad avanza en la provincia y el ministro del área no se da por enterado. Como dijimos antes causó mucho malestar que el ministro se ocupe de temas políticos abandonando su actividad principal. En la discusión con Luque deslizó chicanas inconducentes, como decir “desde que investigue la corrupción en el municipio de Comodoro Rivadavia empezó un resentimiento sobre mí”. Mientras tanto Puerto Madryn vivió una noche de violencia cuando dos bandos que se estaban agrediendo, uno del barrio Pujol y el otro del Perón, se unieron contra un efectivo policial que intentó evitar la trifulca. Asaltos de violencia inusitada en Trevelin en el frigorífico Dicasur. Por tercera vez se prendió fuego depósito con documentación del ISSyS. Es más, informaron que habría sido intencional. Estos a título de ejemplo, ya que los hechos son muchos y de violencia creciente .

Parece que don Álvarez Castellano va a tener que interrumpir sus vacaciones Comienza el juicio contra CONARPESA por daño ambiental, es por el vertido, desde la planta de Puerto Madryn directamente al mar, sin el tratamiento correspondiente, de desechos industriales. Los estudios determinaron niveles de contaminación muy superiores a los permitidos con presencia de bacterias Escherichia Coli en cantidades hasta dos mil veces por encima del límite legal.

Cafecitos, rumores, trascendidos, informaciones sueltas, chismes y otras yerbas. Se prevé una ola de aumentos en alimentos y productos de limpieza cercanos al 9% desde este lunes venidero.

El FMI advirtió al gobierno argentino por el riesgo de juicios en el exterior, según proyecciones privadas el riesgo legal estimado está alrededor de treinta mil millones de dólares.

El economista Roberto Cachanovsky apuntó a Javier Milei, “le está tomando el pelo a la gente” y advirtió que hay riesgo de default. Atribuyó la suba de las divisas a la falta de dólares por baja de exportaciones, la demanda estacional por las vacaciones y el desarme desastroso que hicieron de las Letras de Financiamiento (LEFI).

Después de la salida del cepo, a medias, se fueron 12.300 millones de dólares por ahorro y turismo.

La importación de juguetes se duplicó y casi la mitad provienen de China.

Denunciaron por enriquecimiento ilícito a Santiago Bausili por un incremento patrimonial del 880%, inconsistencia en sus declaraciones juradas y vínculos con sectores del poder económico. Pasó de un patrimonio de 365 millones en 2023 a 3.200 millones en 2024. Figuran acciones por más de 400 millones de Pampa Holdings. Toto Caputo es el socio histórico de Bausili en el ámbito financiero. El denunciante pidió una pericia contabe integral. Lo único que se sabe del denunciante es que sería una mujer y que Bausili estaría enfrentando un divorcio controversial. Pero son rumores.

Por la crisis agonizan Compumundo y Garbarino. Riesgo de cierre definitivo.

Crisis del banco Santander, 1200 trabajadores despedidos y cierre masivo definitivo sucursales en todo el país.

Un estudio privado estableció las relaciones entre la política los superiores tribunales de justicia provinciales, en el caso de Chubut arrojó que el 83% tiene o tuvo o perteneció a la política. Alto no? “Sin fueros, se los van a violar en las escaleras”, contaba entre risas un cadete, no sin cierta satisfacción.

Los petroleros proyectan una caída del 30% en la actividad de Vaca Muerta. Preocupa el resultado electoral, el riesgo país y el financiamiento externo.

El patrimonio de Toto Caputo creció un 137% en su primer año como ministro y tiene más de la mitad de su patrimonio fuera del país. Que queda para el resto?

El gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. Entre los productos beneficiados están la minería no metalífera, la metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y semipreciosas.

El sueño de la casa propia a 85 años. Tras la última actualización del salario mínimo un estudio determinó que un trabajador que percibe esa remuneración tardaría 85 años de su sueldo completo para poder comprar una vivienda de 100 m2 en CABA.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz