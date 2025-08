Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están?. Espero que bien. Pasó algo inédito, por primera vez desde que publicamos esta columna, la mayor parte o buena parte de la información recabada es de origen nacional. Proviene de Quinchos de la provincia, juntadas y aportes de lectores. Pero este hecho demuestra que el impacto negativo de las políticas nacionales ya no se pueden disimular más en la provincia. Esperemos que pase. Acá está la información, esperemos que sea valiosa para ustedes.

Por los partidos políticos, se avizora más cerca octubre (mes de cambios), pero la interna peronista se lleva la mayoría de las miradas. Luque encabezó encuentros con militantes en su ciudad, Comodoro Rivadavia, en ocasión de conmemorar el paso a la inmortalidad de Eva Perón. Ante una multitud de militantes peronistas endureció su discurso contra el gobernador Nacho Torres. Aclaró, “yo no uso fondos públicos para sentarme a la mesa de Mirtha Legrand, no le pago a Fantino ni para aparecer junto a Susana Giménez . Nosotros no somos socios de Milei, ese es nuestro verdadero enemigo”, declaró. Acto seguido partió a la ciudad de Sarmiento donde lo esperaba la militancia de la UOCRA para otro nutrido acto.

Por su parte Dante Bowen, el contrincante, estuvo en Esquel donde aseguró que la renovación política ya se siente en la cordillera, “la cordillera está despertando, y esa energía es fundamental para el proceso de renovación que estamos impulsando en toda la provincia”, remarcó el precandidato en un acto.

El senador Linares también tomó partido y se expresó desde la poesía: “Juan Pablo (Luque) cuando camina, genera esperanza”. Casi un hexámetro Odiseo.

Alfredo Beliz, que pretende ser el cuarto en discordia y seguramente así terminará, crítico a los “estrategas” que se autodenominan “alternativas de unidad”; críticas a Linares, Luque, Fita y Blas Meza Evans a los que trató de parásitos enquistados en el aparato partidario.

La ministra Florencia Papaiani también salió,o la sacaron, a la palestra a jugar la interna, el precio de pertenecer, así que apuntó contra Luque. “Estuvo dos años escondido y ahora aparece en Comodoro para embarrar la cancha y generarle problemas al intendente de su propio partido”. Repitió los conceptos vertidos días antes por el gobernador casi textualmente, aunque al final se descubrió por su sesgo maternal. Su marido no quiso ser menos, César Mac Karthy manifestó que pese a su expulsión del PJ igualmente concurrirá a votar a Dante Bowen junto a integrantes de su agrupación política.

De La Libertad Avanza esta semana se supo poco y nada. Después de los escandalosos enfrentamientos con Ricardo Bustos, periodista, sólo resta esperar que el “capanga” partidario, César Treffinger, oficialice la candidatura de su hijo a diputado nacional y devele un misterio conocido por todos. Un oximoron.

Néstor Di Pierro, cuestionó duramente a Juan Pablo Luque, lo trató de radical, de cerrar el municipio a los reclamos populares cuando fue intendente y de privilegiar sus intereses personales. Todo pasó después de sendas reuniones con encumbrados dirigentes del oficialismo vernáculo. Esos son los rumores que corrieron…

Se conocieron fuertes reclamos de “vecinos” de Comodoro Rivadavia porque consideran que la causa Emergencia Climática está frenada. “Queremos que se investigue a fondo a todos los responsables, incluyendo a los funcionarios que aún no fueron investigados por el presunto uso indebido de fondos”. Recordemos que en ese momento el intendente era justamente Juan Pablo Luque. Todo muy oportuno….

El derrumbe del plan económico del gobierno nacional ya es ostensible en todo el territorio nacional. Preocupación en los agentes económicos y en las provincias. Javier Milei fue ovacionado en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural cuando anunció la baja de las retenciones al campo. En su discurso apuntó al kirchnerismo, su obsesión, y le advirtió a los hombres y mujeres del campo, “la casta está afilando cuchilllos para volver a sentarse en el poder. No los dejen volver. Esos parásitos son asesinos de nuestros hijos y son capaces de condenar a generaciones futuras a la pobreza, en referencia a los gobiernos de justicia social”, entre los delirios, aplaudidos por la paqueta concurrencia, no le permitió el ingreso al predio a su vicepresidenta, la “traidora”, según gusta de calificarla.

Hemorragia financiera, Chubut pagó $106.511 millones de deuda en el primer semestre del año.

En Comodoro Rivadavia la construcción muestra su peor crisis. Derrumbe de las edificaciones privadas, cayó un 29% en el primer cuatrimestre en comparación inter anual. Desde el gremio de constructores advierten que no hay perspectivas de obra pública, ni local ni provincial. Consideran que hay más de 1700 desocupados.

Las industrias en modo defensivo: más empresas se reconvierten y cambian producción local por importaciones, con la correlativa caída de empleos en el sector.

Fenómeno Shein: casi el 70 % de la ropa que se compra en Argentina es importada.

La actividad económica se desacelera y solo creció un 1% en lo que va del año, según mediciones oficiales. Pero el FMI mantiene sus proyecciones para el país: estimó un crecimiento del 5,5% para este año……

DASS fabricante de Adidas, Nike y Asics en el país despidió 164 trabajadores tras la apertura de las importaciones.

Según una detallada encuesta de Zuban Córdoba, el 65,1% dice que empeoró su situación económica en los últimos 6 meses. El trabajo fue realizado entre el 16 y el 17 de julio. El 50,3 manifestó tener miedo a perder su trabajo. Los opositores al gobierno plantean: 39,1 % unirse para enfrentar a Milei en las elecciones de octubre y el 28,4 considera que ya es hora de radicalizar las protestas y la movilización callejera. Sobre los cambios urgentes para mejorar la situación del país el 39,6% plantea la necesidad de modificar políticas sin cambiar el gobierno, el 28,1 propone un cambio de estilo hacia el diálogo y el 11,1% considera que es necesario un cambio de liderazgo.

Las rutas nacionales se cobraron 11 vidas en tres días, una tragedia tras otra en las vacaciones de invierno.

Pese a la baja de la retenciones el campo exige más. Alertan que los números siguen en rojo.

Por el desplome de la actividad del acero, Acindar suspendió 500 trabajadores abonando el 75 % de sus sueldos. Fuerte crisis en la industria textil, el 76% de su capacidad instalada está parada, todo el consumo se importa. Volviendo al acero, su producción se hundió casi 9% mensual en junio por menor demanda de sectores clave. Se constata ingreso de acero importado desde China.

Crece la preocupación entre los empresarios por el futuro del plan económico, “no está nada claro”, ni tasas de interés, dólar ni actividad, manifiestan. En ese marco la cámara de comercio americana-argentina (AmCham) advirtió por la continuidad del cepo a las empresas que entorpece, y obliga a extraños rulos, para sacar los dividendos de las multinacionales de ese origen que aún actúan en el país. Ya se fueron catorce.

La crisis petrolera se profundiza, Comodoro Rivadavia y toda la zona sur sufren la oleada social y económica que trae aparejada. Los pasivos de YPF son incalculables, territorios empetrolados, cañerías abandonadas, subsuelos contaminados, remediaciones a medias, y otras consecuencias de la actividad. Othar, el intendente, se quejó porque lo dejaron afuera y amenaza con judicializar el acuerdo con provincia.

El sindicato petrolero lanzó un cese de actividades a la espera del dictado de la conciliación de la autoridad laboral, para suspender la retención de servicios, de forma ya. Advierten graves incumplimientos de YPF y PECOM por falta de pago a contratistas lo que impacta en los trabajadores en incumplimientos diversos, desde pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones por despidos.

SCHLUMBERGER se retira de la cuenca y aumenta la incertidumbre laboral en Comodoro Rivadavia. Con la reducción en un 45% de la actividad en perforación y la falta de incentivos nacionales, una nueva empresa se despide de la región, dejando cientos de puestos de trabajo en riesgo y un panorama que se complejiza cada vez más para la producción petrolera regional.

Escandalosa entrega de soberanía. Milei le reconoció al billonario inglés José Lewis la propiedad de la hidroeléctrica de Lago Escondido. La firma del decreto es cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus propios vecinos. Aparentemente es parte de la recaudación de campaña. El magnate arrastra escándalos y en abril de este año fue condenado por los tribunales de Manhattan a tres años de prisión en suspenso por el uso de información privilegiada. Recordemos que en 2022, Lewis financió una cumbre secreta de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios de comunicación argentinos que se alojaron en su mansión. Entre ellos estaban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola, todos cercanos al ex presidente Macri.

Es atronador el silencio de los organismos de control y de la justicia ante este abuso de autoridad y violación de normativa vigente que limita la posesión de ciertas zonas, como los perfilados, en manos de extranjeros.

La pesca nuestra de cada día. Los conflictos, algunos, parecen encaminados gracias a un “apaciguador”. Un espartano de los “300”. A veces vilipendiado otras enaltecido. La relación entre el poder y sus servidores. En Puerto Madryn trabajadores temporarios de empresas pesqueras se manifestaron por la falta de reincorporación. Son trabajadores de temporada de GRECIAMAR y LA ESCALONA que según denuncias del STIA desvían langostinos a Rawson mientras permanecen inactivos en “la más linda”. También se manifestaron en las puertas del grupo SAN ISIDRO.

Tras meses de negociaciones parece definitivamente superado el conflicto de la pesca del langostino en aguas nacionales. Un resumen podría ser: rebajas salariales, pagos no remunerativos y un dólar especial. La liquidación de sueldo tendrá un componente no remunerativo del 70%, descuento del 9% en los salarios y un compromiso a volver a negociar en enero de 2026. El gremio se comprometió a no descontar la cuota sindical del 4% a los trabajadores. El acuerdo establece, además, que los sueldos proporcionales se calcularán sobre el 78% del valor comprador de dólar del Banco Nación. Se aplicará un valor de reconversión de 0,91 sobre el total bruto de cada liquidación por marea. El gallego, en sus merecidas vacaciones, habrá esbozado una sonrisa y habrá pensado “gracias Gallo, coño”.

Cafecitos, trascendidos, rumores, revelaciones, off the records, y otras yerbas. Mucho malestar en el poder judicial por la actuación del juez “youtuber” de Esquel que falló contra la Asociación de Magistrados y hasta se permitió amonestar a prestigiosos abogados del foro con larga trayectoria como son los Drs Pérez Galimberti y Heredia. Una situación muy tirante se percibe en todo el ámbito judicial, el descrédito de los miembros del Superior entorpece el normal funcionamiento del poder. Se percibe una pérdida de confianza ciudadana, un halo de impunidad indisimulable, y una flagrante violación a los derechos laborales y humanos. Es preciso, se comenta en los pasillos, fortalecer las fiscalías y poderes judiciales sin permitir intromisiones extrapoder, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y ampliar internamente los mecanismos alternativos de solución de controversias para resolver los conflictos de manera equitativa.

Una buena de verdad. La Legislatura eliminó el cupo en el transporte público que limitaba viajes a personas con discapacidad en Chubut. Aplausos.

El que está muy nostálgico es Jorge Pitiot. Armó un acto en el Concejo de Localidad del PJ trelewense donde fueron homenajeadas históricas militantes de la ciudad. En un ambiente de compañerismo y alegría, las mujeres peronistas con más trayectoria fueron celebradas por la Peña Eva Perón que dirige el veterano ex intendente.

En el primer trimestre del corriente año por cuestiones de violencia doméstica 53 personas por día solicitaron asistencia. Un 9% más que el año pasado. De las 3331 personas afectadas, el 73% son mujeres. El relevamiento lo realizó en todo el territorio del país, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La salida de argentinos del país creció un 59,4% en el primer semestre de este año comparado con el 2024. Compraron u$s 5634 millones. Una sangría que no se detiene.

El presidente Javier Milei sobre las Declaraciones Juradas del año 2024 incrementó su patrimonio en 63,9%. Su hermana Karina, bah la hermana Karina, la de todos, triplicó su fortuna.

En Puerto Madryn la UOCRA reclamó a GENNEIA el pago por los despidos de FABRI. Se busca aplicar la figura de responsable solidario por falta de pago de la liquidación final a los obreros.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz

“UN GRITO FEDERAL”



Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.



Todos, el gobierno nacional y… pic.twitter.com/yXxcbufBFQ — Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 30, 2025