Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Acá llegaron los Quinchos, estamos batiendo récords de lecturas y cada vez más nuestros queridos amigos nos envían informaciones sustanciosas que tratamos de publicar en su totalidad. Las mismas son recabadas en bares, cafés, y Quinchos de distintos lugares de la provincia. Espero que las disfruten!

Nuestra economía de todos los días, un padecimiento cotidiano. ¿Se alargan los meses o se acortan los ingresos? Las subas en los combustibles ya llevan un acumulado mínimo en el mes del 6%, mágicamente y gracias a Zoroastro esto no impacta en el índice inflacionario…. notable.

Cámaras empresariales de la Comarca Andina declararon la “emergencia económica”. Nucleadas en la FECH, tras un diagnóstico crítico de la situación del sector productivo y comercial de la región la consideraron el único camino posible. Los indicadores reflejan “la baja o nula facturación y el incremento de costos que han causado el cierre de establecimientos y ponen a un alto porcentaje al borde de la quiebra. También señalaron la importación de la fruta fina y los aumentos desmedidos de tarifas e impuestos.

Según un estudio del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Avellaneda el peso de los servicios públicos con respecto al salario mínimo pasó del 6,1% en 2015 al 26% en enero de 2019. Recientes estimaciones afirman que este porcentaje se ha elevado a más del 35%.

Como siempre fuera de toda medida, desmedido, estuvo el presidente Javier Milei en su visita al Jockey Club de Buenos Aires, acusó a los gobernadores del país de perversos, ya que, según su visión, aprovechan la baja de impuestos nacionales para subir impuestos provinciales. “El ajuste no es acompañado ni por las provincias ni por los municipios, que siguen manteniendo los mismos niveles en términos del PBI desde que asumimos, es decir que ha habido motosierra en Nación y no en las provincias o municipios”, declaró acaloradamente, entre aplausos enfervorizados de las barras del paquete Jockey Club capitalino.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Trelew, Germán Scandroglio, pidió incentivos fiscales para enfrentar la crisis y recuperar competitividad.

Para la red de alquileres temporarios la ocupación de Puerto Madryn no supera el 25%. Consideran que la ciudad no es un destino caro pero tiene en contra la falta de conectividad. Angelica Crusate, su representante, apuntó que ahora es barato irse al exterior, entonces los que pueden viajar optan por esos destinos.

Anuncian el desarrollo de la minería de uranio en Chubut y la creación de “YPF NUCLEAR” que en conjunto con la CONEA, trabaja en el diseño y la planificación de los proyectos de explotación. Demian Reidel, presidente de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA, afirmó que Chubut será una de las bases de esta fase energética……

El interminable lock out patronal de los empresarios pesqueros somete a una presión desmedida a la economía particular de trabajadores y de la comunidad en general. Más de 100 días de conflicto. En Puerto Madryn hubo allanamientos de la fuerza policial por supuestas amenazas armadas contra marineros para que no firmen contratos individuales a la baja. Cuatro supuestos trabajadores marítimos denunciaron haber sido amenazados por wathsap, les habrían mandado fotos de armas…

Esta situación fue aprovechada por las cámaras pesqueras para suspender la zarpada de la flota congeladora tangonera, aduciendo “la escalada de amenazas, intimidaciones y violencia sufrida por los trabajadores”. También pidieron a la dirigencia política y gremial que condene estos hechos.

En realidad los marineros se mantuvieron firmes en rechazar los acuerdos individuales a la baja propuestos por CONARPESA. La propia tripulación del buque pesquero “Antonio Álvarez” se mantuvo firme y prefirió no embarcar a firmar en contra del Convenio Colectivo.

Fernado Álvarez Castellano no pudo más y sanguíneo como es, explotó de bronca, “me voy a España y que el SOMU mantenga a los marineros”. Aseguró que se cansó de los aprietes del SOMU, que imposibilitan el comienzo de la temporada de langostinos en aguas nacionales y anunció que se retira de las negociaciones. “De momento me voy un mes a España a ver a mi hija y mi familia que hace seis meses que no los veo. Si los gremialistas siguen con esta actitud, me voy a tomar unas hermosas vacaciones y que a los marineros los mantenga el SOMU”, sentenció enardecido el empresario y alma mater de esta movida patronal diseñada en la madre patria.

El gobernador Torres, por su parte, expresó que, “no podemos esperar más”, aseguró que la temporada provincial se desarrollará sin inconvenientes. También cuestionó a los sindicalistas que amenazaron a los pescadores en el muelle de Puerto Madryn, como habían solicitado las Cámaras.

El intendente Gustavo Sastre se expresó con dureza, “Tendría que haberse hecho respetar los que está firmado, el convenio de trabajo vigente”. Reiteró su preocupación por la paralización pesquera y cuestionó la falta de intervención del gobierno nacional. Parece que llegaron a oídos del intendente que los números que manejan las cámaras patronales no serían tan así….

La recorrida por los partidos políticos, la elección de medio término promete traer grandes novedades, octubre ha sido siempre mes de cambios. Carlos Eliceche, el inoxidable dirigente madrynense, confirmó su acompañamiento a Juan Pablo Luque y lo destacó como la figura más competitiva, pero aprovechó para valorar también al otro candidato, Dante Bowen. Por su parte el titular del club Almirante Brown también se inclinó por Dante Bowen, recordemos que es hijo de Carlos. Digamos que coronaron todo el paño, hasta el cero tuvo sus fichas.

El candidato del oficialismo del Partido Justicialista, Juan Pablo Luque, busca hacerse fuerte en Comodoro Rivadavia y restarle votos a Bowen en el Valle. El madernismo con Leila Lloyd Jones a la cabeza apuesta por Bowen ya que “sus diferencias con la camarilla que asaltó la conducción del PJ” son insalvables como declaró un miembro del espacio. Puerto Madryn por ahora, salvo los Eliceche, es una incógnita, sobre todo por las idas y vueltas de los mellizos, siempre escondedores.

Rafael Williams cree que Luque tiene grandes posibilidades de ganar en octubre, la interna es un trámite parece…demasiado está decir que es la lista que él integra, o tal vez sea por eso que está tan convencido de la inexorabilidad del triunfo.

José González no le escatima ni le niega una foto a nadie, ahora se fotografió con Dante Bowen…falta la de Alfredo Beliz que ya va a llegar.

El culebrón de LLA lejos de terminar parece profundizarse, ahora Ricardo Bustos, periodista, acusó a César Treffinger de “dictador comunista”, ya que según el periodista, usó el modelo de Mao Tse Tung y Pol Pot en el Whatsap!!!!! Hilarante…! Otra cómica es la posibilidad de que Federico Massoni pueda ser el candidato al Senado de la fuerza, terminaría así su recorrido por todos los partidos políticos con actuación en la provincia.

Al que se lo vio enojado es al gobernador Torres quien cuestionó fuertemente al precandidato Luque, “pasó dos años desaparecido y ahora busca protagonismo” cuestionó, “quiere figurar en esta campaña, está claro y que busca un cargo y visibilidad para posicionarse”. También le cuestionó estar vinculado a las causas de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

La falta de cumplimiento de las operadoras petroleras de los acuerdos firmados profundizan la crisis de ingresos de la provincia y la situación social del sur provincial, especialmente la castigada Comodoro Rivadavia. Chubut ya avanzó con una importante baja en las regalías para PECOM (un 3% para la producción incremental base y un 6% para los proyectos de explotación terciaria) y a PAN AMERICAN un 3% para los futuros proyectos no convencionales. Todavía ninguna de las dos compañías han presentado proyectos ni planes de inversión que puedan revertir el declive en la producción petrolera, la baja de ingresos por regalías y la pérdida de contratos con Pymes regionales y los más de 4000 puestos de trabajo perdidos. El “Acuerdo de Competitividad” se firmó en mayo y tenía como objetivos, “sostener la producción, preservar las fuentes de trabajo y fortalecer el rol estratégico de Chubut dentro del mapa energético nacional” cosa que según los datos aportados por la Secretaría de Energía y lo que denuncian semanalmente los gremios petroleros, no se viene cumpliendo.

La guerra por los despojos. La pulseada por lo que queda, acciones, tierras, edificios y tensiones entre Torres y Othar con YPF y entre ambos dirigentes. Por ejemplo, el edificio de la ex administración de YPF. Los que están sentados en el Directorio no emiten opiniones, hace poco habrían elevado sus emolumentos a 74.000 dólares mensuales ( el presidente cobra más), sería bueno saber cómo votaron ante el retiro de la empresa de la provincia después de más de 100 años de explotación. El diputado nacional Ávila, .¿se expresó en el recinto sobre el abandono de YPF y sus consecuencias sociales.? siendo el secretario general del gremio petrolero, conoce muy bien las consecuencias.

Otro elemento conflictivo fue el acuerdo alcanzado entre YPF por la reversión de Restinga Alí con la provincia sin dar participación a Comodoro Rivadavia. YPF pagará a la provincia la suma de 25 millones de dólares para evitar reclamos por pozos y pasivos ambientales. El área en cuestión contiene 559 pozos entre tierra y mar. De ellos, 84 perforaciones en el mar y otros pasivos ambientales quedarán sin obligación de cierre o saneamiento. La provincia, por su parte, renuncia a reclamos futuros y se reserva solamente la posibilidad de exigir en caso de hallarse pasivos ocultos. La Legislatura en su última sesión aprobó el acuerdo para consolidar sus derechos sobre sus acciones de YPF y también aprobaron la reversión del área hidrocarburifera Restinga Alí.

Cafecitos, chismes, trascendidos, rumores, sospechas, y otras yerbas…. Otro sismo sorprendió a los vecinos de Añelo en Vaca Muerta, se registraron siete temblores en 48hs. En lo que va del año ya se contabilizan más de 40 sismos en la región según organismos especializados.

A partir de agosto aumentan otra vez las prepagas, pero tranquilos, que no impacta en el índice inflacionario….

El 14 % de los empleados registrados facturan como monotributistas a una empresa en una práctica de sustitución de empleos directos cada vez más extendida. Se abaratan así cargas y contribuciones fiscales en detrimento de los sistemas de seguridad social. Del total de 600.000 monotributistas hoy en el país según el INDEC, muchos son empleos encubiertos. El monotributo viene creciendo como la principal opción laboral, pero es un síntoma de precarización. Dos de cada tres empleos nuevos son informales o independientes. Las autoridades laborales fingen demencia y así vamos…

PAMI tiene prestaciones médicas cortadas en Esquel y Trevelin por falta de pago a los facultativos. Se trata de 1500 damnificados en Trevelin y más del doble en Esquel. Esto sucede desde hace más de 20 días y no aparecen soluciones. Después dan cursos de trato amable a la tercera edad…..

CAMMESA embargó a la Cooperativa de Trelew en 3.300 millones de pesos. Rápidamente aparecieron el inefable Mario Cairella y el interventor Matías Bordieu que en un acto ensayado y llevado a las tablas varias veces en la localidad, le exigió que denuncie penalmente a los responsables de haber llevado a la susodicha Cooperativa al borde de la quiebra. Bordieu agradeció la sugerencia y dijo que a él no se le había ocurrido. Además Servicoop fue también embargada por la mayorista en más de $475 millones…..

Muchos se quejan porque dicen que solo tiramos pálidas y malas noticias. No creemos que sea así, solo tratamos de reflejar la realidad y decir lo que otros callan. Pero si quieren buenas noticias ahí va una: Mariano Cúneo Libarona incrementó su fortuna en $6000 millones. Esto según la declaración jurada presentada y correspondiente al año 2024. Les gusto?

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz