Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Por los partidos políticos, esto va a ser así hasta el 26 de octubre (mes de cambios). El gobernador Torres encabezó un encuentro de jóvenes, de la provincia y representantes del resto del país, del PRO en Rada Tilly. Destacó el protagonismo de la juventud como motor del cambio y reafirmó la necesidad de construir una Argentina más justa, unida y con oportunidades reales. (Parecido a justa, libre y soberana, no?) siguiendo con sus actividades de campaña se reunió en Comodoro Rivadavia con cámaras empresarias para potenciar el comercio y las actividades turísticas, junto con Gustavo Menna y Ana Clara Romero.

Torres: “Chubut se presentará ante la Corte de Nueva York para defender el patrimonio de la provincia por el embargo de acciones de YPF”, declaró junto a Gustavo Menna y Ana Clara Romero.

Finalmente Caneo y Tortoriello se bajaron de las candidaturas después de una brevísima reunión en la Legislatura con el jefe de la bancada oficialista, Daniel Hollman. Ni siquiera hizo falta que bajara del segundo piso el presidente de la casa, Gustavo Menna. Esto dejó a “Despierta Chubut” sin internas lo cual fue ratificado por el presidente del PRO, Martín Gómez, quien aseveró, “hay cosas más importantes en juego que intereses sectoriales” pero sin especificar.

Papelón histórico en La Libertad Avanza. Treffinger denunció por intimidación a Bustos, la justicia dictó rápidamente la prohibición de acercamiento y el proto candidato no querido fue detenido en pleno acto acto partidario en Esquel por la policía. Bustos fue retirado por la policía del acto. Antes de presentarse en Esquel, Treffinger realizó un acto en Trelew, en el Hotel Aguada, con la presencia de los ignotos Iñaqui Gutiérrez y Eugenia Rolon en calidad de invitados estelares. Se advirtió escasa participación de público. Pero el culebrón de Ricardo Bustos – César Treffinger no termina. Bustos agregó un nuevo capítulo al apelar la medida de prohibición de acercamiento a Treffinger, ya que adujo que la decisión de la justicia le impide desarrollar su campaña. Pero parece no percatarse que el mismísimo Javier Milei se expresó con respecto a la controversia con un posteo inapelable: NOLSALP (no odiamos lo suficiente a los periodistas)…. Pese a todo esto Bustos ratificó su precandidatura a diputado y consiguió que le morigeraran la prohibición de acercamiento a su querido líder, César Treffinger. Pero como si todo esto fuera poco ahora César Treffinger contrató a Federico Massoni para que lo patrocine y obtenga las medidas ejemplares que correspondan imponer al desacato de Bustos.

Luka Jones, el joven intendente de 28 de julio y el veterano intendente de El Maiten, Oscar Currilen, se manifestaron a favor de Dante Bowen en la disputa interna del PJ. Lo de Currilen mejor considerarlo provisorio a próximas visitas de otros candidatos a la ciudad, todos recuerdan porque lo llaman “corcho”, su máxima virtud es flotar…Cano Ingram, intendente de Trevelin y la agrupación “Unidos y Organizados” de Puerto Madryn, también expresaron su apoyo a Dante Bowen. Esta sí es una dupla de renovación en el PJ nos decían militantes cordilleranos, aburridos de que sean siempre las mismas figuritas.

Mientras tanto avanzan las definiciones de las fórmulas que competirán, por un lado Dante Bowen se presenta junto a Ana Llanos, suplentes Ariel Gamboa y Magda Painenao; por otro lado, Juan Pablo Luque lo hará acompañado por Lorena Elisaicin y llevará como suplentes al dirigente cordillerano, Juan Manuel Peralta y Esther Duhalde. Las primeras declaraciones de Juan Pablo Luque están cargadas de futuro, “el peronismo va a demostrar que está preparado para gobernar en el 2027, somos una bisagra para la construcción de una alternativa a Javier Milei” decía mientras se rociaba con SW40. Además, Luque hizo una picardía, se mostró muy sonriente en una fotografía con el histórico dirigente mercantil José González, un tiro por elevación a Alfredo Beliz y su ensayo de partido obrero-camionero funcional a Torres y Milei ya que divide el campo nacional y popular beneficiando las expresiones de derecha y neofascistas. (Esto dicho por un mandril zurdo y pro-soviético al pasar)

La economía provincial con pronóstico reservado. Darío James, intendente de Gaiman, advirtió por la fuerte caída de ingresos en la comuna “tuvimos 70 millones menos en coparticipación y regalías”, manifestó muy preocupado y aseveró que no se presentará a la reelección.

En la municipalidad de Puerto Madryn la situación se agrava ya que la recaudación refleja el impacto del conflicto pesquero. La secretaria de hacienda describió la situación como sumamente compleja.

La baja en ventas de supermercados también es fuente de preocupación, disminuyeron un 6% en Comodoro Rivadavia, el gremio de los empleados de la actividad denuncia que han perdido más de 500 puestos de trabajo en el rubro. Sumado a que los salarios en general acumulan un trimestre de caída contra la inflación y el empleo formal sigue estancado. Todo esto respaldado en cifras oficiales.

El gobernador Torres ratificó el compromiso con la industria hidrocarburífera y pidió a nación medidas de alivio fiscal para las cuencas maduras. Representantes de operadoras de la Cuenca del Golfo San Jorge, diputados y senadores nacionales acompañaron el pedido de Torres: eliminación de las retenciones a las exportaciones.

Miguel Arnaudo, ministro de economía, advirtió sobre la difícil situación que atraviesa la provincia, “2 de cada 3 pesos va a salarios”, fuerte caída de los ingresos y baja del poder adquisitivo y por ende del consumo repercuten fuertemente en la recaudación.

Asimismo la producción de las operadoras con mayor experiencia y, recientemente premiadas con la extensión de la concesión, aún no avanzan con las inversiones prometidas. PAE ha dispuesto toda su capacidad operativa en Vaca Muerta y posterga las inversiones prometidas en Chubut. Existe marcado y creciente malestar.

Iturrioz, el ministro de Seguridad, existe o es un holograma. La inseguridad avanza. A un delivery le roban el auto, lo rocían con nafta, amenazan con quemarlo, lo tiran a un canal de riego y le disparan. Los agresores se retiran convencidos de que el individuo estaba muerto. Esto sucede en Trelew, es un caso más, resalta por la violencia explícita, pero hay una retahíla continuada de hechos similares. También los mismos agresores prendieron fuego una precaria vivienda del barrio INTA.

Ante la irreparable pérdida de la suboficial Marcela Tagariello en Puerto Madryn en cumplimiento del deber, el ministro Iturrioz tuvo un arrebato de carancheo político y terminó cuestionando la “relajación judicial” y pidió el cumplimiento efectivo de las penas, “fue una muerte evitable”, sentenció. Todo esto en el marco de dolor de la familia policial por a pérdida de uno de los suyos.

Más de 100 días de conflicto convierten en crónico el conflicto en la pesca. Con poco tacto dado el cariz de los acontecimientos, el secretario de pesca Andrés Arbeletche declaró, “el negocio del langostino está roto”. Criticó también la falta de políticas nacionales que alivien la presión impositiva sobre el sector. Insistió en que el modelo actual está colapsado y que insistir con las condiciones previas no permitirá avanzar.

Las empresas piden ser liberadas para poder pactar directamente con los trabajadores condiciones de trabajo y remuneraciones ante los fracasos en sendas reuniones con el SOMU en la Secretaría de Trabajo de Nación donde propusieron una baja salarial del 22% lo cual fue rechazado por la representación sindical. Más de 100 días de conflicto producto del lock out patronal que pone en ascuas más de 15.000 puestos de trabajo de la actividad. La marinería no cede a la baja salarial y todos los aprontes de San Isidro y Conarpesa estuvieron al borde de eventos que la intransigencia de las partes parece no advertir. Sin lugar a dudas habría que interceder por parte de las autoridades a fin de evitar que esto pase a mayores.

El mamarracho del STJ lejos de terminar parece profundizarse. El Dr Pérez Galimberti, uno de los patrocinadores de la Asociación de Magistrados presentó un escrito planteando la recusación ante el inaudito fallo de la fiscalía a favor de los ministros del Superior.

Cafecitos, rumores, declaraciones, trascendidos, off the récords, y otras yerbas…. Estadísticas de Chubut: 6 de cada 10 adultos mayores sufren violencia. En 2025 esa es la estadística de adultos que sufrieron violencia, en su mayor caso, intrafamiliar. El destrato de PAMI y de las Obras Sociales no les fue en zaga: medicación, prótesis o dispositivos de asistencia por discapacidad motriz siempre, por lo general, llegan tarde o nunca. Mientras tanto el Defensor de la Tercera Edad, Daniel Silva, calla, no se conoce su accionar ni ninguna presentación judicial en defensa de quienes debería amparar.

En nación reducen un 34% el presupuesto para la atención de niños con cancer. La partida destinada a la protección integral para los enfermos es menor que en el 2023 y no registra ejecución en el 2025.

El presidente de la Fundación Profesional del Transporte y especialista en infraestructura vial, Sergio Ruppel, advirtió que la mitad de las rutas del país se encuentran en mal estado. Denunció deterioro del pavimento y abandono de las funciones esenciales por parte del estado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la responsabilidad por el pago de deudas no puede extenderse automáticamente a los directivos de una empresa y revocaron un fallo que había imputado a miembros del Directorio de Telecom, incluido el actual Canciller Gerardo Werthein…..está clarito no?

La inflación de junio, según el gobierno de Milei, fue de 1,6% y en la Patagonia 1,8% Una familia tipo necesita $1.200.000 para no caer en la pobreza, lo que se considera canasta básica total, mientras que la canasta básica alimentaria se fijo en $506.000. Educación, alquileres y expensas lideraron los aumentos.

La inefable Patricia Bullrich aumentó más de 1800% el presupuesto para gastos reservados de seguridad. Es imposible acceder a la información de para que son utilizados.

Petroquimica Rio III produjo despidos masivos comunicados por e-mail, lo cual desató protestas y profundizó el conflicto laboral ante la crueldad de la metodología.

Por Natalio Ruíz

