Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Esta semana trajo mucha actividad y está pequeña síntesis surge de informaciones enviadas por lectores, de reuniones, peñas y Quinchos, en fin como siempre la mejor información para ustedes nuestros fieles lectores, que ya nos colocan en la columna política más leída de la provincia. Gracias!

Una pasadita por el espinel político. Como decimos siempre, se acerca octubre (mes de cambios). Una noticia ya medio añeja pero señalable es que el gobernador Torres finalmente lanzó el “Frente Despierta Chubut”, había amenazado con el lanzamiento de un partido político propio pero no sabemos porque, ni nadie explicó, terminó reeditando el Frente que le permitió el acceso al gobierno. Obvio hay nuevas incorporaciones de sectores libertarios y peronistas que responden a su conducción, pero en lo esencial el esquema se conserva. Estuvo cómico el fallido anuncio de los candidatos que a esta altura de los acontecimientos no entraña ningún misterio, más allá de la posibilidad de que Papaiani Florencia ocupe alguna suplencia.

Finalmente Juan Pablo Luque ratificó que quiere ser candidato a diputado nacional y que busca la unidad del peronismo (atrás de él, se entiende). Los “chacareros” lo convencieron y ya salen a la caza de los compañeros…eso si no había ni una “chacarera”…llamativo en un movimiento que tiene como mayor referencia a una mujer. Por su lado Dante Bowen sigue su camino, ya sumó a Ariel Gamboa a su espacio y a la valiosa ex diputada nacional Ana Llanos, ambos de Comodoro Rivadavia y con buen predicamento en las bases. Hasta la dirigente Lorena Elisacin ante estos hechos, confirmó que baja su candidatura y apoyará la postulación de Luque. Finalmente, después de tener que juntar avales, quedaron dos listas habilitadas para competir en las internas partidarias: “Arriba Chubut” de Juan Pablo Luque que presentó 3.954 avales y “Primero la Patria” de Dante Bowen 1733 avales más 709 avales adicionales que carecen de la firma de los apoderados. El 12 de julio, el mismo día que estamos escribiendo esta apretada síntesis semanal, se deben presentar las listas de precandidatos completas.

El que sigue arrasando es Miguel Caneo por la UCR, confirmó su compañera de fórmula a Carolina Martínez de la ciudad petrolera y a Claudio Tortoriello (PRO) como primer suplente.

El acto del 9 de Julio que no fue….un papelon más. Los gobernadores se rebelaron, están hinchados …. le vaciaron el acto al presidente Milei en Tucumán por el 9 de Julio. No viajó el presidente Milei “por la neblina”, no hubo mensaje presidencial por cadena oficial como se había anunciado….algunos vaticinaron “Rebelión en la granja” parodiando la novela, ya un clásico, de George Orwell. La bronca, entre otras, se desató cuando el último día de las facultades extendidas por la Ley Bases, el gobierno nacional oficializó la disolución y reestructuración de 21 organismos públicos…. Como vendrá el parto que hasta Clarin tituló “Milei no fue a Tucumán por el clima y el faltazo de los gobernadores. Sólo tres mandatarios iban a ir al acto convocado por el presidente”. “Los gobernadores desairaron a Milei y avanza la embestida opositora en el Congreso” por su lado título La Nación….raro todo.

Milei no se la bancó y salió durísimo contra los gobernadores, dijo que quieren destruir el gobierno y advirtió que si LLA arrasa en sus provincias se van a tener que jubilar. Pero más allá de amenazas, lo cierto es que el gobierno sufrió una grave derrota en el Senado que convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además rechazó el veto al Fondo de Ayuda por las inundaciones en Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas se retiraron de la sesión y Milei anunció más vetos y judicializaciones. Lo tragicómico fueron los llamados a sacar los tanques contra el Congreso, realizado por las principales espadas mediáticas de LLA en redes sociales, cuando Milei enfurecía por la derrota en el Senado, lo cual ya generó denuncias penales ante un poder judicial paralizado frente a la apología a la violencia oficial. Insólito. Llamaron a un golpe de estado públicamente.

La crisis de financiamiento de un servicio esencial: la familia bomberil en ascuas y muy ofendida. Sabido es la limitación que ha introducido el gobierno nacional a incluir cobro de tasas o gravámenes y/o cuotas en la factura de los servicios públicos. Los bomberos se financiaban a través de ellas. Hasta ahora no tienen más que promesas, pero la bronca crece, por ejemplo el cuartel de Rawson ya se declaró en emergencia económica y operativa y suspendieron servicios no esenciales. Saben perfectamente que les será muy difícil financiarse a partir de ahora. Las limitaciones de las arcas provinciales y municipales son evidentes y nación sigue apretando el torniquete para que el ajuste se ejecute. Pero… es realmente pensable una ciudad sin el servicio bomberil?

El interminable lock out patronal que busca ordenar a la baja la actividad pesquera. Nunca visto. Fernando Álvarez Castellano, el titular de Conarpesa y líder de la línea dura de los “gallegos” aseguró públicamente y sin ningún empacho que busca firmar acuerdos directos con los marineros y que estos sean homologados por la autoridad laboral nacional. Capitanes ya arreglo, no se conocen detalles, y Conductores navales parece que también, hasta SOMU congeladores, sólo resta SOMU fresquero, el último bastión de resistencia. Ya en forma desesperada pidieron la intervención personal del gobernador Torres.

Las pesqueras no pagaron el sueldo completo de junio y el SOMU exige inspecciones. El secretario general César Zapata dijo que desde el sindicato rechazaron que estuvieran en medidas de fuerza por lo que pidió a la Secretaría de Trabajo que realice las constataciones pertinentes.

El SOMU sostiene que el conflicto sigue vigente por la presión empresarial para bajar los sueldos. Hubo acuerdo SOMU – congeladores pero persiste con los barcos fresqueros. “Las empresas quieren 30% de baja y nosotros no vamos a ceder”, sostuvo el Prosecretario del gremio de Puerto Madryn, Gilberto Albornoz. Quien, además, aseguró que, “por el momento las empresas no llamaron a nadie a navegar. Solamente están mandando comunicados por WSP a la gente, apretando para que firmen las condiciones que pretenden los empresarios. Conarpesa confeccionó un contrato de ajuste con los precios y valores a la baja que pretenden firmar”, declaró.

El apoyo al “chantismo” pseudo religioso desde Milei mismo. El ex gobernador Capitanich aprovechó la volada y acusó al gobierno de ser un endeudador serial, “es la primera vez que pisa Chaco, nunca mostró el más mínimo interés por la provincia, desconoce su realidad y su economía. Esta visita parece más una devolución de favores”, señaló casi en tren de denuncia. El presidente asistió a la inauguración de un estadio evangélico en Resistencia junto al pastor Jorge Ledesma. La entrada al evento costaba desde 30 mil pesos la más barata a 100 mil la VIP….algo de devolución parece tener lo dicho por Capitanich. El pastor Ledesma, embravecido por la visita declaró que había ocurrido un milagro, tenía 100.000 pesos en una cajita de zapatos y por obra del espíritu santo se habían convertido en 100.000 dólares. Imagínense los comentarios, el más suave fue que vaya a ayudar a Toto Caputo. Pero hete aquí que la justicia empezó a investigar a ver cómo era ese “milagro” y Ledesma que no tiene un pelo de zonzo dijo que eran solamente 10.000 dólares, un error. Mientras tanto Milei desde el “púlpito” seguía con la consabida diatriba que el Estado es el demonio y la solidaridad social un robo y esas cosas que ya son morisquetas ideológicas.

Las iglesias evangélicas prestigiosas y serias del país, se levantaron contra Milei y en carta pública replicaron los dichos blasfemos del presidente y elípticamente el circo de Ledesma, mejor que el Sarrasani.

Crisis petrolera. Comodoro Rivadavia y el golfo San Jorge en la picota. Todo se comenta en voz baja y nadie quiere decir las cosas como son pero la realidad se impone a los deseos. Pozos inactivos, crisis de los contratistas, son algunos de los efectos residuales del retiro de YPF que aún persisten en la zona. Por ejemplo, hay un centenar de pozos de los llamados de alto riesgo en el ejido urbano y el Municipio está en la búsqueda de que sean saneados en base a una nueva normativa ambiental. El proyecto ya está listo, considera el daño ambiental “no transferible” y apunta a exigir compensaciones por los pasivos de explotación petrolera. Veremos cómo se compatibiliza con la ley provincial y las transferencias ya operadas.

Los gremios, aún tímidamente, empiezan a manifestarse por deudas salariales y hasta el pago de aguinaldos y la situación de los contratistas. Por ejemplo, trabajadores despedidos de Weartheford reclaman sus indemnizaciones, son 19 despedidos que desde abril no recibieron sus liquidaciones finales.

Algunos introducen la comparación con Santa Cruz que transfirió las áreas abandonadas por YPF a FOMICRUZ, su empresa estatal, y la provincia ya percibió 140 millones del dólares por el pasivo ambiental que siguen discutiendo y aún no arribaron al número resarcitorio final.

Preocupa la nueva baja de las regalías petroleras en dólares que tocan su piso histórico en 8 años. En mayo Chubut recaudó 27,2 millones de dólares en regalías, el monto más bajo desde septiembre de 2017, exceptuando el año de la pandemia. La retracción se produjo por la baja constante en la producción y por el menor precio del crudo Escalante que descendió a 60 dólares el barril. El impacto recaudatorio afectó las cuentas públicas y presiona el pago de la deuda en dólares garantizada precisamente por las regalías. A lo largo de los primeros cinco meses la retracción fue de 12,8% cayendo desde los 172,4 millones de dólares del 2024 a los 150,3 millones del 2025. La pérdida i. a. de ingresos ascendió a 22 millones de dólares. El 27 del corriente mes vence un pago del BOCADE que demandará alrededor de 32 millones de dólares y como está garantizado por regalías será necesario de un mes de ingresos para afrontar el pago.

Matías Taccetta, el voraz, quiere capturar la administración del centro invernal La Hoya. Consideran que la concesión fue ruinosa para Esquel y perjudicó al comercio local. Javier Comparada, un empresario gastronómico fue descarnado en su análisis, lo que llama la atención es el silencio de conspicuos dirigentes que hoy revistan en las filas del oficialismo, es más son diputados provinciales, que conocen pormenorizadamente la entretela de esa concesión impuesta por el inefable ex gobernador Mariano Arcioni, ellos son el ex intendente Sergio Ongarato y el negociador del contrato, Sixto Bermejo. Habría que preguntarles cómo desandar el camino.

De un plumazo la Patagonia se quedó sin barrera sanitaria. Las provincias en alerta, la drástica decisión que tomó Chile sobre la importación de carne argentina por el levantamiento de la barrera, que por ahora frenaron la importación de productos bovinos. Crece la incertidumbre.

El que se expresó sin pelos en la lengua fue el presidente de la Federación de las Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, quien cuestionó duramente la decisión del gobierno nacional. “A la Patagonia le mintieron” disparó, se falsearon las respuestas oficiales de mercados internacionales como Chile y la Unión Europea que supuestamente no tenían objeciones. “Somos el 33% del territorio nacional, desde acá salen productos, turismo y soberanía. Y sin embargo no hay una mirada estratégica. Si seguimos así vamos camino a más campos abandonados y menos gente viviendo en el territorio. Quien nunca trabajó en el interior profundo no sabe lo que cuesta sostener la producción en estas zonas. Hay cosas que no se miden solamente en lo económico. Y quienes hacen patria en estos lugares están siendo dejados de lado”, señaló con pesar.

Ahora, la Ministra Laura Mirantes permitió el engaño sin poner el grito en el cielo? Como se entiende esto?

Cafecitos, trascendidos, noticias off the récord, chismes, revelaciones y otras yerbas. Las ventas minoristas bajaron en junio. Según CAME la caída i.a.es del 0,5 y de 6,7 respecto al mes anterior. Pese a los descuentos, cuotas, promociones y el aguinaldo.

El consumo de carne vacuna sigue siendo el más bajo de la historia, descendió de 82 kg media de referencia a 49 kg.

Desde el sector PYME aseguran que se perdieron 150.000 empleos formales en lo que va de este año. Julián Moreno, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, advirtió “estamos ante una transferencia brutal al trabajo precario, informal y monotributista. Vamos camino a un modelo de exclusión social. El modelo de dólar barato y costos carísimos en dólares nos saca de competencia en el mundo. Las pymes exportadoras ya no pueden sostener sus ventas externas. El 11% de las que exportaban ya dejaron de hacerlo”.

Histórica caída de la natalidad en el país, 40% en los últimos diez años. Inseguridad económica, crisis laboral, el alto costo de vida, la falta de pareja, y la preocupación por el estado del país y del mundo, entre las causas aducidas por los consultados.

La cantidad de cheques rechazados aumentaron un 32% en los primeros cinco meses del año.

Carrefour anunció que se va del país, sigue así a Wall Mart, Procter & Gamble y Telefónica. Selló un acuerdo con el Deutsche Bank para que lleve adelante la venta. Carrefour lidera el sector por encima de Coto y La Anónima, con 700 sucursales en todo el país de varios formatos y superficies, además cuenta con una entidad financiera propia; está en el país desde hace 42 años y da empleo a 17.000 trabajadores.

Fondos discrecionales (ATN) Chubut fue la provincia con mayor caída i. a. en junio y sigue siendo una de las más perjudicadas del país.

“Lo que está pasando es una tragedia” expresó Rubén Zárate, titular de “Comodoro Conocimiento”, un hombre que conoce, preocupado por el cierre del INTI en Comodoro Rivadavia. Se expresó sin tapujos, “Arturo Puig, uno de los grandes internacionalistas que tuvo el país remarcaba, que para ser viable la autonomía nacional requiere contar con atributos reales. Y el elemento clave hoy más que nunca es un modelo que se asiente en la investigación e innovación en Ciencia y Tecnología.” En el cuadro internacional presente y futuro, los países que carezcan de autonomía tecnológica serán apenas espectadores de la política mundial.

Celulosa Argentina, la principal fabricante de papel del país, quedó al borde del abismo con más de $21.000 millones en cheques rechazados y pedidos de quiebra.

Desde fines del 2023 se perdieron casi 200.000 empleos formales y el salario cayó un 32%. Según un estudio de la UBA, los niveles salariales actuales retrocedieron a valores de hace más de una década. El estudio se basó en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Índice de Salarios proporcionado por el INDEC.

La inseguridad alimentaria afecta al 35,5% de los niños y adolescentes del país. Según el Observatorio Social

de la Universidad Católica Argentina.

Casi la mitad de los argentinos temen perder su trabajo, según una encuesta de Atlas Intel, esa preocupación está por encima de la inflación y de la corrupción.

La situación de retracción de ingresos por regalías descritas en el capítulo pertinente obligó a la máxima autoridad provincial a forzar una reunión con “Marquitos”, los dos solos, en secreto, pero sabemos que lo exhortó a apurar la producción dados los resultados a la vista y, sabedor el mandamás local, de la forma de operar de su interlocutor le hizo jurar y rejurar que no iba a sponsorear a la contra, a ninguna de los dos, dicen que pese al juramento muy tranquilo no se quedó el jefe. Les conoce las mañas…

Con un promedio de 15% de ocupación en hoteles y cabañas el invierno de Chubut atraviesa un párate histórico. La falta de nieve y la crítica situación económica del país dejaron vacíos los principales destinos invernales.

Panaderos analizan dejar de hacer facturas por falta de ventas. El valor de la docena debería ascender a $25.000. Ya cerraron 1400 locales en el país por la caída en el consumo. El costo de producción no puede ser absorbido y los desborda.

El desempleo en la provincia de Buenos Aires asciende al 9,3% y preocupa cada vez más, el cierre de empresas.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz