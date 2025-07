Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Acá están los temas más comentados en las peñas y Quinchos de la provincia, más algunas informaciones acotadas por nuestros seguidores. Así que espero que las disfruten

La infaltable recorrida por los partidos políticos. Se acerca octubre (mes de cambios). Se realizó un encuentro libertario en el hotel Aguada de Trelew, la figura convocante fue Nicolás Márquez Noriega, abogado y escritor ultraconservador, quien presentó un libro autobiográfico sobre Javier Milei. El acto fue excusa para mostrar-se al protocandidato Ricardo Bustos. La sala se vio gigante para los 27 asistentes, quienes no parecían muy entusiasmados en la foto.

El que sorprendió con su aparición fue el ex gobernador Martín Buzzi quien junto con Glinski no dudó en apoyar al candidato Dante Bowen en una reunión de militantes justicialistas. Buzzi fiel a su estilo manifestó que le gustó Dante Bowen, “pero sobre todo no me gustan los otros”. Bowen lo miraba con cara de no me ayudes más porfa.

Los libertarios rebeldes a Treffinger y que están bajo el paraguas del gobierno de Nacho se empezaron a juntar y conformaron un Frente Libertario en base a los tres partidos y que son regidos por el presidente del IPV, Guillermo Espada, y por el Sub secretario de Pesca, Diego Brandan. Andan abriendo locales en diferentes ciudades y no ahorran críticas a César Treffinger. Se nota de lejos la jugada… Sin embargo Torres rechazó. categóricamente un acuerdo electoral entre el PRO y LLA, dijo que eso sería un error conceptual.

El PJ conformó un frente opositor a Nacho Torres y Javier Milei, como se esmeraron en comunicar, que se denomina “Unidos Podemos”. Aseguran que habrá internas el 3 de agosto y está integrado por el Chusoto, el PSA, el Frente Renovador, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido de la Victoria, más obviamente el PJ.

Al cierre de la presente edición se preparaba el acto del Frente “Despierta Chubut” del gobernador Nacho Torres en la que se presentaría la fórmula para competir en octubre, los trascendidos aseguran que será integrado por Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

El escándalo judicial se potencia. Esperemos que la feria invernal calme un poco los ánimos. El gobernador Torres sumó al descalabro una dura acusación contra el Juez Claudio Petris, le endilgó conductas delictivas en medio de la puja por la eliminación de los fueros. El gobernador se hizo eco de una publicación periodística de un medio digital que vincula al ex presidente de la Asociación de Magistrados con supuestos favores sexuales a cambio de trabajo, testaferros, violencia y maltrato, según posteó en sus redes sociales. Esto llevó a que el juez renuncie a la presidencia de la Asociación, no sin dejar de señalar que le resultaba más que suspicaz que después de la denuncia al STJ estallara esta denuncia en su contra. O sea que para simplificar tenemos por un lado la denuncia contra el STJ por haberse adjudicado emolumentos y canonjías por fuera de la ley de porcentualidades y por el otro la denuncia ante la justicia de la Asociación de Magistrados que considera inconstitucional el posible ataque a los fueros judiciales. Hay quienes quieren

confundir.

El senador Carlos Linares dio su opinión sobre el tema fueros y sostuvo que son garantías constitucionales, que no deben ser confundidas con privilegios. Están diseñadas para proteger a diversos actores como jueces, legisladores, y otros representantes, frente persecuciones arbitrarias impulsadas por influencias gubernamentales. No especificó mucho más, pero el palito no es para este gallinero.

El conflicto pesquero no termina de resolverse y los ánimos se caldean cada vez más. Esta vez fue Luis Núñez, el titular de sindicato de trabajadores de plantas pesqueras, quien advirtió el impacto del conflicto en las plantas. Dijo que no se está convocando al personal de temporada. El daño a la sociedad que causan los empresarios es evidente, recalcó, y además criticó a las autoridades por no involucrarse: “ los gobiernos de turno no pueden estar ajenos a esta situación que no se resuelve bajando los sueldos a los trabajadores” y enfatizó “hay que empezar a poner nombre y apellido de los empresarios que están haciendo el mayor loby y daño a la sociedad” refiriéndose claramente a Fernando Álvarez Castellanos aunque sin nombrarlo.

Las agencias marítimas también sienten el párate, ni la pandemia pudo paralizar la actividad como este conflicto. Tanto los muelles Piedra Buena y Storni se encuentran paralizados. Víctor Reyes, socio gerente de Port Service explicó cómo repercute esta crisis en toda la ciudad.

La economía del país en un peligroso sube y baja. En solo 45 días los Ahorristas compraron $4.310 millones de dólares. Sigue la fuga de dólares y el FMI mira para otro lado, en mayo solamente, fueron 3.200 millones. En los bancos quedaron depositados apenas un poco más del 1%.

Preocupación de la CAME por el estancamiento del consumo. En mayo cayó un 7% interanual, significa una caída sobre otra caída, y todavía no se llegó al piso.

Otro sector en crisis son los panaderos. “Hay gente que está comiendo una sola vez por día”, manifestó con tristeza el titular del gremio panadero, Juan Maldonado, advirtió sobre una caída profunda en las ventas, el consumo y la producción. También alertó por el impacto social, “este es un gobierno al que le importa tres pitos las pymes, enfatizó.

“La inflación baja en los papeles pero no en la realidad”. El economista Cristian Folger cuestionó la fórmula actual del IPC porque no refleja la realidad del consumo cotidiano. Hoy los servicios tienen más peso que el IPC no refleja. Sobre el descuento de los combustibles a la madrugada fue categórico, “es una payasada. Te están cargando literalmente. No cambia nada en el consumo, ni tiene impacto real en el IPC”, cerró.

El campo no se quedó callado y Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria puso el grito en el cielo: “Milei engañó a todo el electorado agropecuario. Este modelo se cae a corto o mediano plazo, porque es insostenible e inconsistente, está fracasando y va a traer mucho sufrimiento a mucha gente”. Semejante enojo obedece a la restitución de las retenciones a los granos, cosa que como sabemos, saca de quicio a los productores.

En Comodoro el sector hotelero cierra un semestre en caída libre. El porcentaje de ocupación pasó del 46,62 % en enero al 34,91% en junio.

Chubut no exportó petróleo en mayo y las exportaciones en el país cayeron un 33%. En dólares la caída fue del 33,7% interanual y se sumó al retroceso del 26,9% de abril. El acumulado de las exportaciones chubutenses en los cinco primeros meses ascendió a 367 millones de dólares y significaron una disminución del 5,2% respecto de los 387,7 millones de igual periodo del 2024.

El costo hundido de una posible candidatura de Juan Pablo Luque. El ex funcionario Álvarez de Celis, denunciante de la causa Emergencia Climática de Comodoro, ante el sobreseimiento de los fiscales, por el Consejo de la Magistratura, que no quisieron acusar, se mostró contrariado y planteó que las decisiones tienen contenido político y cuestionó explícitamente que la justicia no haya incluido en la causa al ex intendente Luque.

YPF y el fallo judícial de Loretta Preska pone un ingrediente más en la disputa entre el oficialismo y la oposición Por de pronto YPF aumentó los combustibles en un 3,5% y el estado subió los impuestos a los combustibles, por lo que se espera que este no sea el último incremento. El resto de las petroleras no se han manifestado después del último aumento del 5%.

La jueza estadounidense de la zona sur de Nueva York sucesora del recordado juez Griesa, exige que el país ceda el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres. El país por la expropiación fue condenado a pagar $16.000 millones de dólares. Y por si esto fuera poco, todo este cuestionamiento judicial espanta las inversiones necesarias para el desarrollo de Vaca Muerta.

Cafecitos, rumores, trascendidos, chismes, off the récords y demás yerbas. La Universidad Católica Argentina cuestionó los datos del INDEC sobre la disminución de pobreza informados con respecto al primer trimestre del corriente año.

Alarmante. Aumentaron un 38% los casos de tuberculosis en la Argentina por falta de vacunación.

El gobernador Torres se manifestó gratamente frente al crédito otorgado por el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) por un monto de 150 millones de dólares para obras de infraestructura que garantizarán el acceso al agua potable en el sur provincial.

Algunos se desayunaron tarde que el astillero de Comodoro Rivadavia fue adjudicado a una empresa ligada al Turco Elías, dueño de La Nueva de Bahia Blanca y al grupo Moyano.

En junio la factura promedio de gas a nivel país superó los $50.000 por primera vez en la historia.

En la provincia de Buenos Aires se profundiza el conflicto laboral en Molinos Río de La Plata del grupo Pérez Companc, hubo despidos en mayo y junio en un intento de la empresa de imponer una reducción salarial del 40%. Ante la conciliación obligatoria dictada, la empresa se negó a reincorporar a los despedido y amenazo con el cierre del establecimiento, si los trabajadores no aceptan la disminución salarial.

Un amigo de esos que nunca faltan nos asegura que fue visto en un restorán de la Capital muy chic y muy british al titular del ejecutivo provincial en amena charla con el CEO de Pan American, según parece el gobernador intentaba por todos los medios que la empresa aumente la producción cuanto antes para paliar en algo la difícil situación que atraviesa la zona sur de la provincia.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz