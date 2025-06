Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola como están? Espero que bien. Mucha información otra vez, pero no voy a abandonar la tesitura de tratar de incorporar la mayor cantidad de información posible y reflexiones que nos acercan nuestros lectores. Así que adentrémonos en los vericuetos del poder….

De recorrida obligada por los partidos políticos,se acerca octubre (mes de cambios). El inefable ConéDiaz agarró el megáfono, “el ciclo de CFK en el peronismo está terminado”, aseveró con énfasis. Afirmó que la proscripción y la prisión de la expresidenta “no generó el efecto que algunos esperaban”. Mencionó que hay dirigentes peronistas que están esperando que se corra del medio y que no siga obstruyendo el curso normal del partido…..

Por su parte Gustavo Fita diputado provincial y presidente del PJ se fue de visita a Portugal, ya en noviembre del año pasado había estado en Europa, esta vez fue en pos de un revolucionario proyecto de inclusión laboral juvenil a través de la innovación social, así reza en la cartilla. Fue recibido por el alcalde de Coria del Río, Dn Modesto González. Algunos aseveran que solo fue una justificación de sus vacaciones pagas por el erario público, pero no nos consta. Siempre hay gente mala que comenta….

En Puerto Madryn, la directora municipal de Personas Mayores, Marta Rivas, manifestó que los hogares se siguen sosteniendo con recursos municipales pese a la crisis. Inicia la campaña “Buen trato hacia las personas mayores” con una muestra fotográfica denominada, “No perdamos el Humanismo” instalado en el cine-teatro Auditarium y que recorrerá diferentes espacios de la ciudad. Una idea correcta que debería adquirir centralidad en todas las gestiones, sobre todo, las que lleva a cabo nación.

“No vamos a aceptar el “dedazo” de Massa ni de Máximo Kirchner”, así, categóricamente, se expresaron agrupaciones justicialistas chubutenses que no confían ni comulgan con la conducción de Gustavo Fita.

José Glinski, diputado nacional por el Frente de Todos, manifestó que tanto Jorge Taboada como Alfredo Beliz, “quisieron dividir al peronismo”. Resaltó la figura de Dante Bowen y acusó a los sindicalistas de “hacer por las necesidades del gobernador”.

La diputada provincial Vanesa Abril y flamante presidenta del Frente Renovador, reveló que “no hablamos de nombres propios con Sergio (Massa)” para candidatos a diputados nacionales. Mientras que no pocos sectores del PJ exigen elecciones internas cada vez con mayor vehemencia, desde el Frente Renovador y la conducción del PJ trabajan en una lista de consenso para competir contra el espacio de Nacho Torres y Javier Milei.

Conforman el partido “Hacemos” con peronistas alineados con el proyecto de Juan Schiaretti. Exequiel Villagra, diputado provincial (MC) marcó diferencias con Carlos Linares, actual senador nacional y agregó “ni Massa ni Arcioni son peronistas”. Antes de irse y mientras guardaba el “peronometro” en el bolsillo posterior derecho de su pantalón de alpaca, nos confesó que tienen un excelente diálogo político con el gobernador Nacho Torres. ….. todo dicho.

El oficialismo presentará el Frente “Despierta Chubut” en Trelew como el vehículo electoral que se utilizará para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La conformación del anunciado partido provincial parece que ha quedado en suspenso, por ahora postergado; la diputada Ana Clara Romero manifestó que va a acompañar el lanzamiento del Partido “ Despierta Chubut”. Picará la diputada, pasó una sutil factura como quien no quiere la cosa.

El ex senador nacional Mario Cimadevilla se expresó en una entrevista con el periodista Rodrigo Mansilla, en su programa “Invencibles” sin ahorrarse nada, “Chubut, dijo, viene desperdiciando las bancas que tiene en el congreso”. Según Cimadevilla, los diputados y senadores no están a la altura del debate que la provincia necesita. “No veo que ellos tengan protagonismo cuando se discuten los temas nacionales que afectan a la provincia” sostuvo. Decía un correligionario que no comulga mucho con el dicente, “solo le faltó decir, tendría que ir yo”, se alejó riéndose entre los pocos dientes que le quedan.

Finalmente el Frente del justicialista se comprometió a ir a internar el 3 de agosto para definir los cándidatos a las legislativas. Luis Núñez se manifestó considerando que a su criterio Juan Pablo Luque es quien;

tiene mayores posibilidades para triunfar en las legislativas.

En LLA avanza Ricardo Bustos, ratificó su precandidatura y aseguró que en LLA no habrá internas para definir candidaturas. (Están evaluando competencias de payanas para decir candidatos, total piedras nos sobran). Insistió en que su deseo de participar se basa en una fuerte identificación ideológica con el proyecto de Javier Milei y en la intención de “levantar la vara del nivel de calidad de militantes y dirigentes del libertarismo”, en un arrebato de modestia y humildad. En el seno de la militancia libertaria sus declaraciones no cayeron muy bien, lo están esperando….

FMI y cuentas públicas, un intríngulis cada vez más difícil de comprender. Con Milei y Toto Caputo la deuda externa aumentó más de u$s 35.000 M tanto en moneda extranjera como en pesos. El mayor endeudamiento es para poder acumular reservas del BCRA de cara a la meta pactada con el FMI.

En la licuación de los ingresos (haberes jubilatorios y salarios ) y el dólar “pisado” (tipo de cambio artificialmente bajo) habilitado y sostenido por el megaendeudamiento se encuentra el secreto de la des-inflación mileista.

Tanto el gobierno nacional como el FMI, que está sentado a la mesa que diseña la política económica, consideran que el ajuste es necesario pero insuficiente. Tienen la expectativa de fortalecerse políticamente en este año electoral, para que después sí, llegue el tiempo de las “grandes reformas” (laboral, previsional e impositiva) que permitan “peruanizar”definitivamente a la República.

De la reunión con el FMI surgió claramente el incumplimiento con las metas de reservas del BCRA.

Un elemento que no ayuda para nada es que el Morgan Stanley Capital (MSCI) mantuvo la calificación crediticia del país en “mercados independientes” o sea fuera del índice de mercados emergentes, que los habilita a concurrir a la banca privada para obtener financiamiento, durante su revisión anual de mercados.

Así el país deberá esperar un año más para mejorar su calificación crediticia y aspirar a la posibilidad de que fondos internacionales inviertan en acciones.

El Tesoro busca cubrir vencimientos por $ 11 billones, ofrece al mercado LECAPS y BONCAPS y la incógnita es la tasa que ofrecerá para atractivizar la inversión. Finalmente la licitación no fue buena, el Tesoro pudo renovar el 58% de la deuda, por lo que deberá emitir $ 4,3 billones para honrar los vencimientos, esto ejercerá presiones inflacionarias para el próximo mes.

Un déficit que preocupa al FMI es el externo que ya supera los u$s 5.000 millones. La cuenta corriente de la balanza de pagos da negativa por las importaciones y las salidas al exterior de sectores acomodados, junto a la remesa de pago de intereses de la deuda externa. Las dos argentinas, una no llega a fin de mes y la otra viaja al exterior. Profundas diferencias en el poder adquisitivo.

La pesca en estado crítico, alarga una solución a su conflicto, el poder del capital busca reducir por hambre y necesidades la dignidad de los trabajadores. Cierre de plantas y demandas judiciales. En Mar del Plata, el puerto está frenado por un conflicto gremial. La captura de la merluza negra está judicializada en los Tribunales de Comodoro Py por arbitrariedades manifiestas en la asignación de cupos por el Consejo Federal Pesquero y en Chubut CAPIP presiona con la baja salarial a los obreros según la estrategia diseñada en España por los empresarios, con un fuerte lock-out patronal. Detrás de esta movida el que no deja de empujar y no admite ninguna negociación que ablande la posición empresaria es el titular de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano y un puñado de empresarios extranjeros que han sido bautizados como “los fundamentalistas del aire acondicionado”.

La diputada nacional Eugenia Alianiello (PJ) presentó un Proyecto de Declaración de Emergencia de la actividad pesquera. Incluye derechos de exportación, derecho único de explotación, eliminación del impuesto a las ganancias de los trabajadores del sector pesquero y eliminación de todos los impuestos nacionales a los combustibles utilizados por la flota pesquera durante el periodo de emergencia.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, consciente de la posición corporativa patronal comandada por Álvarez Castellano y los ibéricos fundamentalistas del aire acondicionado, envío un mensaje elíptico pero absolutamente claro y concreto, “las decisiones las tiene que tomar el propietario de su empresa y decidir por sí mismo y no por los demás”. Clarito el hombre, como siempre.

Finalmente se suspendió la prospección de langostinos por parte de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, hasta nuevo aviso. Una esperanza más frustrada.

Delegados de SOMU participaron de la movilización nacional en Buenos Aires. El SOMU sigue firme. “No vamos a ceder”. La dirigencia planteó que las Cámaras propusieron una reducción salarial encubierta. “Hay empresas chicas que quieren trabajar, pero la banda de Álvarez Castellano los tienen amenazadas”.

En Mar del Plata el frigorífico SUR TRADE cerró sus puertas y dejó 200 trabajadores en la calle vinculados a través de cooperativas, por la falta de rentabilidad ante la caída de los precios internacionales, encarecimiento de insumos y retenciones. Además decenas de embarcaciones permanecen inactivas , la paralización alcanza la 99% de la flota, lo que agrava el colapso de toda la cadena productiva.

Por su parte, trabajadores pesqueros de Puerto Madryn se manifestaron frente a la planta Mirabella. Reclamaron por la falta de pago de la quincena de 65 trabajadores. El STIA adujo que igual situación están atravesando trabajadores de las pesqueras Nova Fisa y Archemar.

Los empresarios, finalmente rechazaron la contraoferta gremial por no reducir costos. Tras las dos últimas reuniones en Buenos Aires, no se avizoraban señales concretas de solución al conflicto que afecta la captura de langostinos en todo el país. “Las cámaras empresarias siguen aduciendo que no les sirve lo que les ofrece el gobierno. Realmente lo único que les interesa es tocarnos nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y bajar el 30%el salario obrero”, declaró visiblemente indignado, César Zapata, del SOMU DE puerto Madryn.

Al cierre de esta edición el gremio de los capitanes firmó un acuerdo con CAPIP y CAPECA que implicaría un primer paso para destrabar el conflicto que afecta a la flota congeladora tangonera, se comprometieron a iniciar un proceso de adecuación del CCT, coincidieron en que resulta imprescindible preservar la sostenibilidad económica del sector y resguardar los puestos de trabajo. Las partes acordaron establecer nuevos parámetros para la liquidación salarial, fijando valores de referencia basados en los precios promedios de exportación informados por la aduana, incorporando escalas dinámicas y exclusivamente ascendentes. Esta fórmula busca de dotar de previsibilidad y equidad al esquema remunerativo, en sintonía con la evolución del mercado internacional. “Ahora confiamos en que la marinería adopte una postura semejante, donde prime la razonabilidad y el diálogo para encontrar una solución completa a este conflicto que afecta a más de 5.000 familias”, sintetizó Eduardo Boiero, presidente de CAPECA.

Petróleo, empresas, promesas, todo al borde. Iguacel, ex funcionario de Macri e iniciador de la causa vialidad contra CFK, monta un carry trade sobre los pozos que le dio YPF. Se quedó con un negocio de u$s 100 M sin poner un peso. El precio de pertenecer.

El sindicato petrolero exige el pago completo d sueldo y aguinaldos antes del 4 de julio (mira que hay fechas, eh) y advierte sobre posibles retenciones de servicios y tareas. Carlos Gómez también rechazó los diagramas de turno de tareas 12×12 ya que impiden la reinserción de trabajadores despedidos.

Por su parte, Jorge Taboada, en su radio “Camioneros” no se calló nada, “Hay que exigirle a YPF que se haga cargo del pasivo ambiental y de que la gente se quede sin trabajo. Los obreros se bancaron la huida de las operadoras, pero cuando YPF se vaya de Manantiales Behr se va a notar, y mucho. No critico a los que vienen porque vienen a hacer negocios, y está muy bien porque tienen un mercado. Lo que criticó, y me preocupa, es la forma del que se va con la complicidad de los funcionarios. Tienen responsabilidad social, no pueden abandonar la zona y dejar tremendo pasivo ambiental del que nos tenemos que hacer cargo todos, pero también dejan, un gran y doloroso pasivo laboral”. Como siempre el líder camionero sin pelos en la lengua.

Pragmatismo mileista y control social, en caso de que no sea suficiente: Bulrrich y represión. El pragmatismo se evidencia claramente, aunque no se lo admita, si observamos con detenimiento el decurso de la Asignación Universal por Hijo en estos meses de gestión liberticida. Al mismo tiempo que recortaba planes sociales y los fondos para las cooperativas populares , el gobierno aumentó de manera sistemática el monto de la prestación, incluso en términos reales. La AUH debe ser el único ítem del presupuesto que le ganó ha la inflación (157% de incremento desde diciembre 2023, es decir 44,2 % en términos reales). Si el dato no circula públicamente es porque el mismo Milei se encarga de obviarlo de la comunicación pública, consciente que resulta tan relevante para contener a los sectores más desfavorecidos como potencialmente irritante para parte de su electorado.

Rebelión en la granja. Los gobernadores en pie de guerra contra el poder central. Torres junto a todos los gobernadores ratificaron un compromiso por, “una matriz fiscal más justa, federal y que le quite el pie de encima a la producción y el trabajo”. Firmaron un documento conjunto con pedidos concretos: la redistribución del impuesto a los combustibles, y del 1% de la coparticipación federal que va a los ATN. Finalmente los gobernadores terminaron la previa furiosos con Javier Milei, ya que no quiso discutir los fondos que “se roba los ATN”. Los mandatarios acorralaron a los funcionarios que mandaron Toto Caputo y Guillermo Francos al CFI que terminaron retirándose sin poder llegar a ningún acuerdo.

Los gobernadores, algunos calientes como pipas, se juramentaron para activar una ley que incluya más recursos en la coparticipación. Se complica, así,el frente legislativo para Milei. “Inocencia fiscal” no hace pie en Diputados. Una muestra.

La disputa de los gobernadores con el presidente no es menor, implican en total 2,3 billones de pesos, que son los que blindan el ajuste.

El escándalo judicial escala día a día y alcanza ribetes vergonzosos. Mucha preocupación por la pérdida de la institucionalidad en la provincia. El jefe de los fiscales, Jorge “Yoli” Michelarena, preguntado por cómo ve la relación del STJ con la gente de a pie, respondió, “es evidente que no quedó como estaba”. Reconoció que las decisiones con las acordadas generaron distancia con la ciudadanía y hacia adentro del poder judicial.

El gobernador Nacho Torres se resiste a expresarse con respecto a las acordadas de la discordia, consultado por la prensa local, identificó de “alcahueterias ” y la “carrera política” como los males que empañan las buenas prácticas en la política y señaló a la Asociación de Magistrados que se opone a la quita de fueros: “el corporativismo judicial en mi provincia es carroñero” sentenció.

A media semana la asociación de Magistrados y Funcionarios junto al SITRAJUCH tomaron vista de la documentación requerida hace más de un mes en el marco de la Ley de Ética Pública. Son acordadas donde hay nombramientos sin concurso , aumentos salariales, compra de vehículos de alta gama y otros actos que se habían ocultado a la población. Sería inminente la presentación de denuncias penales contra los supremos. Según conocedores esta situación habria suscitado grandes peleas y discusiones entre los ministros quienes recriminan a Daroca y Michelarena haber retrocedido dejando expuesto al resto y sobretodo, contra el presidente Javier Braidan que fue quien garantizó al resto que todo estaba acordado al más alto nivel, y que no habría ningún problema.

La inauguración de la ciudad judicial en Comodoro Rivadavia fue una buena ocasión para que el gobernador Torres critique a los jueces que se oponen a la eliminación de fueros. Ratificó la realización del plebiscito en los tres poderes para la eliminación de los mismos.

Finalmente denunciaron penalmente a los ministros del Superior. La presentación la realizó la Asociación de magistrados y Funcionarios del Chubut y fue ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Entre las acusaciones se encuentran: sobresueldos , pasajes aéreos adjudicados, contrataciones sin concurso, desplazamientos arbitrarios de empleados de probada idoneidad y decisiones administrativas no publicadas. El corpus de la denuncia consta de 49 páginas y lleva la firma de los prestigiosos abogados Alfredo Pérez Galimberti y del constitucionalista Comodorense Rafael Heredia. Argumenta que “ en principio la conducta del presidente del STJ, Dr Javier Gastón Raidan y del resto de los ministros y ministras se encontrarían incursos en el tipo penal Defraudación a la Administración Pública, mediante Administración Desleal”. Muy duro.

Bahia Blanca una muestra más de la indeferencia y crueldad del gobierno de Javier Milei El presidente vetó la Ley de Emergencia por las inundaciones de la ciudad del sur bonaerense que creaba un fondo de ayuda de $200.000 millones. LLA lo había votado favorablemente en el Senado. Sin embargo no le tembló el pulso al presidente cuando, también por decreto, asignó diez veces más para pagar los servicios de la deuda externa.

Tras el veto de la emergencia vecinos de la ciudad cortaron la ruta 3 y reclamaron que casi 4.000 personas no cobraron ningún tipo de ayuda después de haber perdido todo en la inundación. Hasta tiene insepultos sus deudos por desidia de la intendencia.

Rebelión de los libertarios en Bahía por el veto de Milei. “El presidente no sabe lo que ha pasado”, dijo el concejal Carlos Alonso y acusó a sus pares de LLA de apoyar un veto inhumano por lugares en las listas. Estalló la interna.

Nace una nueva CGT combativa ? El Frente de Gremios, conocido como los “150” por la película “300” de los espartanos defendiendo el paso de las Termopilas, ratificó su movilización contra el ajuste y la entrega. Definieron el Frente como de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Están enfrentados a la conducción actual de la CGT a la que catalogan como la superación dialéctica del vandorismo, ya que este ordenaba que había que “golpear para después negociar”; en cambio, esta nueva versión remozada, “amenaza, para después levantar”. La generación de cristal llegó al sindicalismo. Finalmente estos mismos gremios se sumaron a un frente común contra Sturzenegger tras la eliminación de la marina mercante. Las dos CTA, la UOM y organizaciones sociales marcharon el miércoles junto con los jubilados.

Se desploman las acciones de ALUAR. Difícil situación de la empresa y nuevas turbulencias en la fragilizada economía chubutense. Las acciones se ven afectadas por un mercado interno cada vez más estrecho y débil, el incremento de aranceles internacionales ( Estados Unidos impuso un arancel del 50% a sus ingresos al país, antes era del 25% ) y un dólar estable y subvaluado que limita sus exportaciones. Con un retroceso en su cotización bursátil de casi 27% solo en este mes y una pérdida cercana al 35% en lo que va del año, la empresa enfrenta una coyuntura peligrosa. El índice Merval que reúne a las principales empresas argentinas ha sufrido un desplome de alrededor del 16,5% en junio y un acumulado del 22,5% en lo que va del año. ALUAR es la mayor productora de aluminio del país, con más de 50 años de trayectoria; 2300 empleados y una facturación que superó los 1.400 millones de dólares en 2024. Exporta el 70% de su producción a Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania. Esta situación de inestabilidad abre interrogantes profundos en la economía de la provincia y de la ciudad de Puerto Madryn. No se conocen gestiones, ni siquiera declaraciones del gobierno provincial ni de la ministra Mirantes.

Reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) Lugones desencajado trata de parar el aluvión epidemiológico. Chubut participó de COFESA que puso foco en la necesidad imperiosa de reforzar la vacunación. El ministro de salud de la nación Mario Lugones reunió a autoridades sanitarias de todas las provincias y propuso como eje central la promoción de la vacunación y la importancia de garantizar la cobertura completa del calendario nacional en todo el país. Una clara derrota de los terraplanistas antivacunas, aunque a un precio muy alto.

Alquileres por las nubes y salarios por el suelo en Chubut. El 85% de las familias inquilinas no logran cubrir la canasta básica total. Encuestas del Sindicato de Trabajadores inquilinos, establecen la CBT estimada en $1.477.831 según el Observatorio de la Facultad de Economía de la UNPSJB. El 86,3% de las familias encuestadas no reciben ningún tipo de ayuda social ni económica. Similar situación atraviesan los inquilinos de Rawson, Trelew, Esquel y Puerto Madryn. La mayoría de las familias tienen un ingreso igual o inferior a $1.500.000 mensuales sin incluir en el cálculo el valor del alquiler. El costo de la CBT no incluye el alquiler, se encargaron de recalcarnos.

Finalmente intereses económicos extrajurisdiccionales derribaron la barrera sanitaria. Tras 22 años ingresará carne con hueso a la Patagonia. Alerta en el sector rural por el levantamiento. Productores patagonicos rechazaron la decisión del gobierno nacional. Advierten que los precios no bajarán y que se pierde un status sanitario clave para poder exportar. “Esta resolución representa un retroceso en el status sanitario que tanto nos costó conseguir” advirtió Juan José Anglesio, presidente de la sociedad rural de Comodoro Rivadavia. La medida alcanza a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, hasta la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones. Además del impacto sobre el sector bovino, Anglesio remarcó la afectación que podría tener esta decisión sobre la producción ovina, clave en la economía patagónica: “la carne ovina tiene como destino principal la Comunidad Económica Europea, un cambio como este, en el status sanitario podría cerrarnos esos mercados.

Cafecitos, rumores, trascendidos, datos, chismes, informaciones sueltas, operaciones, disimulos y otras yerbas… Con obras e inversiones y mucha gestión, Sarmiento celebró su aniversario 128º. El intendente, Sebastián Balochi, realizó un encendido discurso destacando identidad, gestión y futuro, “Estamos devolviendo al pueblo lo que es del pueblo y lo que se merece por vivir aquí”, remató el intendente.

Parece que es un hecho que en el puerto de Madryn asuma como nuevo administrador Joaquín Aristarain en lugar de Diego Pérez. Algunos señalan que los mellizos de a poquito y con paciencia lograron su cometido y se cobraron viejas deudas….

La madre de Emanuel Centeno, el muchacho desaparecido en Gaiman, que fue, aparentemente, hallado en un rastrillaje en el rio, denuncia que no lo dejaron ver ni reconocer el cuerpo de su hijo. Triste historia está, donde la justicia revela su discriminación de clase.

Puma y Shell ajustaron a la suba el precio de sus combustibles (5%) a raíz del encarecimiento del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente.

PAE proyecta el gasoducto más grande del país para exportar GNL desde Punta Colorada en Río Negro. Con una capacidad para transportar hasta 50 M de m3 por día.

PYMES en alerta: la caída del consumo, falta de crédito y presión de costos, complican su recuperación económica.

El plan económico Milei-Caputo ya generó medio millón de nuevos desempleados. Actividad privada, sector público, monotributistas, personal de casas de familia, y sectores informales, todos padecen el recorte.

El 90% de los consumidores tienen inconvenientes para saldar sus préstamos. Crece la utilización de tarjetas de crédito para compras de alimentos de primera necesidad. Durante el último mes el 40% pidió dinero a familiares o amistades para pagar lo que debe.

Las ventas de soja vienen a ritmo récord en junio y podrían entrar al BCRA hasta u$s 6.500 M

Según la encuestadora Zuban-Córdoba solo uno de cada 5 argentinos tiene dólares ahorrados y el 90% no quiere blanquearlos y el 50% no los quiere gastar si puede evitarlo.

La Cámara de Comercio de Esquel pidió una reunión al intendente Matías Taccetta para quejarse por la venta ilegal de comidas y ropa en la ciudad. No estarían entendiendo la situación social que se está atravesando, la gente hace lo posible para ganar unos pesos decentemente. Que esperan estos señores, que se suiciden? Y en la medida que esta situación recesiva se profundice va a aumentar, sépanlo.

Desde la asunción de Javier Milei diez mil docentes abandonaron las universidades por el derrumbe salarial. Un docente universitario gana hoy $150.000 y los investigadores cobran $300.000. De no creer.

Se perdieron 30.000 empleos metalúrgicos por la apertura indiscriminada de importaciones, el ajuste económico y la desindustrialización. El secretario general de la UOM, Abel Furlán, rechazó la importación masiva de maquinarias usadas.

Puerto Madryn, médicos de primer nivel de atención continúan con medidas de fuerza por reconocimientos salariales y falta de insumos.

Creció 74,3% interanual la facturación de la industria farmacéutica, según el INDEC 69% de ese incremento obedece a las ventas en el mercado interno. Es la industria que marca con el mayor porcentaje de utilidades, en algunos productos,que no son pocos, llegan al 100%.

La empresa global Globant de tecnología que se enfoca en la transformación digital y cognitiva y tiene una fuerte presencia en el sector fintech, despidió más de 1000 empleados, en medio de una caída bursátil y presiones globales.

El número de las compras directas al exterior no tiene techo, en mayo saltaron casi 700%.

Según datos oficiales del INDEC las importaciones representan un 32% del PBI en el primer trimestre. El mayor porcentaje en 13 años.

El atraso en el pago de viaticos a trabajadores de Vialidad Nacional pone en riesgo la continuidad del operativo invernal en la provincia. Soledad García, referente del gremio, afirma que “si los compañeros no pueden mantenerse en los campamentos, las rutas van a quedar desprotegidas”, es decir directamente intransitables por los efectos el frío. Todavía se adeudan los viaticos correspondientes al mes de abril.

Cerraron 12.000 PYMES en el primer año del gobierno de Javier Milei, de enero 2024 a enero 2025, recesión, presión impositiva y las importaciones son algunas de las causas denunciadas por Industriales Pymes Argentinos.

Peligra la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), acumula $ 5.000 millones de deuda con la provincia de Neuquén y la operadora ENSI. Los pagos comprometidos por el gobierno nacional no llegan.

Por el atraso cambiario fue récord la salida de dólares por turismo al exterior, aumentaron un 45,8% interanual.

Estremecedora nota de Cecilia Osorio en El Extremo Sur nos devuelve de un sopapo al medioevo. Niñas de la comunidad Wichi son cazadas como animales en Salta para ser abusadas por criollos poderosos.

Inequidad social: en el país el 10% más rico gana 15 veces más que el 10 % más pobre. Seghun cifras oficiales del INDEC.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz