Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Acá les traemos un ramillete de las informaciones más descolllantes que pudimos recabar de Quinchos y peñas de la provincia, es mucho, pero hay gran cantidad de información que envían colaboradores y quisimos agradecer a todos publicándolos.

Por los partidos políticos camino a octubre (mes de cambios). Sin lugar a dudas gran parte de la comunidad dolavense está satisfecha con la creatividad del intendente Dante Bowen por su impulso para desarrollar eventos que generen atractivos y visitantes. La nueva edición de la “Keipon Fest” fue todo un éxito con visitas de artistas de toda la provincia, ferias y concursos, en un marco de importante público. Esto le ha dado al intendente una proyección provincial que lo coloca como uno de los precandidatos con más posibilidades dentro del PJ. Además integra un sector que busca la democratización en la elección de candidatos a través de elecciones internas, junto a Gamboa, “el cartero Jara”, Pimentel, Peralta y “Coné” Diaz y demás referentes.

Donde el peronismo se disuelve en luchas internas reiteradas es en Comodoro Rivadavia. El ex intendente Luque llamó a defender a la expresidenta CFK pero no pudo evitar un tiro por elevación, “la traición no está dentro de nuestras convicciones”, un dardo explícito al sector de Alfredo Beliz y el líder camionero Jorge Taboada, que hace menos de una semana lanzaron candidatos a diputados por fuera de la estructura del PJ. También arremetió contra el intendente Othar Macharasvili y el gobierno provincial, con un contundente, “hace poco más de un año y medio dejé esta ciudad (Comodoro Rivadavia) con pleno empleo”.

El intendente Othar se vio compelido a contestar los embates y declaró ante la requisitoria de la prensa local, “yo no hablo para la tribuna, hablo para la gente. No me voy a quedar focalizado en la crítica, porque hay que construir”. Confirmo su viaje a CABA para expresar su apoyo a la expresidenta CFK y de paso, desmintió el alejamiento de su viceintendente Sampaoli. Pero la realidad insiste en dejar mal parados a los dirigentes con reclamos concretos. Los vecinos reclaman por obras inconclusas en los barrios y falta de mantenimiento de las calles. En el populoso barrio Mosconi reclaman mayor mantenimiento de calles, concretamente la calle Petrolero San Lorenzo y la limpieza de los cordones cunetas. Son algunos vecinalistas arietes de Luque en su enfrentamiento con el intendente? Algunos lanzaron duras críticas, es cierto que Macharasvilli no gobierna para ningún partido político pero tampoco lo hace para los comodorenses, se escuchó. Muy fuerte.

El diputado nacional José Glinski también quiso terciar en la discusión y efectuó duras críticas por el desempleo en Comodoro y el silencio del gobierno provincial, “en los últimos meses se han perdido entre 2000 y 5000 empleos directos en el petróleo, lo que representa cerca del 50% de la fuerza laboral del rubro”, también cuestionó con el rol de las empresas y de los dirigentes sindicales ya que incluso tras las medidas de alivio al sector dispuestas, los despidos continuaron. “Se les bajaron los impuestos y los despidos siguen ¿Cuál es el negocio?”, se preguntó. “¿Cuál es el negocio de la salida de YPF?”, remató, en una entrevista del programa “Clave política”. Alguien recogerá el guante?

El diputado José Glinski en temas partidarios respaldó al intendente de Dolavon, Dante Bowen, como precandidato y anticipó la realización de internas en el PJ. “Hoy somos la única opción frente a LLA”, considera que se polariza el escenario político entre estas fuerzas dejando relegado a “Despierta Chubut” y al “errático”, por su política de acercamiento-alejamiento gobernador Ignacio Torres.

El planteo de fondo que explicitó Luque es que la alternativa Beliz-Goic es una maniobra de Torres para dividir al peronismo. Los Sastre que tanto Beliz como Taboada quieren incluir a como dé lugar en este frente rupturista, no se dejaron ver por Comodoro Rivadavia. Guerreros de mil batallas, eligen a esta altura cuáles pelear.

Dentro del PJ viene ganando centralidad con profusos llamados a la armonía y la unidad el sempiterno Tomás “el ganso” Eliceche, “nadie quiere ceder terreno y eso frena la renovación del PJ, aseguró que hay que ir a buscar a los compañeros que han sido expulsados”. Finalmente el PJ, para aventar malos entendidos, produjo un comunicado donde desmintió rumores y confirmó que habrá internas antes de octubre, asimismo denuncia que, “hay sectores que quieren sembrar la muletilla de sentirse excluidos del partido”, para tomar rumbos por fuera de la orgánica institucional.

Por el lado del PRO dejaron sentada su posición los representantes provinciales ante la reunión del Consejo Nacional, “hay que dar la pelea sin ser absorbidos por LLA”. Difícil situación atraviesa este partido, al que pertenece el gobernador Torres, que está ante una virtual instancia de desaparición por fagocitación y exceso de garrochismo político.

El CHUSOTO despertó de su letargo cuasi permanente y se subió al tren de reinvindicación de CFK y sentenció que “los poderes concentrados buscan disciplinar a la oposición” y además intimó (?) a que la CSJN de explicaciones sobre el fallo condenatorio….. Tiemblan los tribunales!!

En la UCR quien no detiene su marcha a la precandidatura es el correligionario Caneo que anunció su coequiper en la fórmula, el madrynense Tortoriello que integrará su lista, no se sabe aún en qué lugar, pero es una hábil maniobra ya que el nativo de Madryn pertenece al PRO e iría acompañando a la UCR. Un metamensaje a las autoridades provinciales de la UCR y su ciego seguidismo a un PRO al que ya se le van notando las costuras.

Las autoridades de la Cooperativa eléctrica de Trelew comunicaron que aún no pueden pagar a CAMMESA la factura total del corriente por la compra de energía, pagaron solamente 1000 millones. Así que a buen entendedor pocas palabras…a agarrarse los lienzos…se viene otro pedido de “actualización” tarifaria.

Las peripecias de los “supremos” ponen en vilo la institucionalidad del mismísimo Poder Judicial. Rápidos de reflejos y ante la maroma de cuestionamientos, reclamos, escraches y demás, los jefes de la fiscalía y de la defensa, “Yoli Michelarena y Sebastián Daroca, retrotrajeron sus incrementos salariales percibidos mediante la Acordada del STJ. Se desmarcan así de los ministros del superior y hasta devuelven los emolumentos percibidos desde febrero, dejando a los supremos en orsai. La Asociación de Magistrados celebraron la devolución de los sobresueldos. El gobernador Nacho Torres, también haciendo gala de buenos reflejos, aprovechó esta fisura en el frente de los supremos, y exigió que el STJ retrotraiga los aumentos salariales y se sumen al censo de empleados (?). Le tiraron los datos del censo, como queriendo decir, que ellos habían hecho los deberes.

Finalmente los supremos fueron vencidos por las presiones y autoderogaron los aumentos salariales autoasignados sin mayores precisiones, no aclaran que es lo que se retrotrae, ni se menciona la devolución de los haberes ya percibidos, ni del incremento de viáticos (un día de viáticos de los supremos equivale a una jubilación mínima). Tampoco se hace mención a las designaciones de personas sin concurso, allegados, familiares y amigos. Todo esto fue marcado puntillosamente por la Dra Carina Estefanía, ex titular de la Asociación de Magistrados, quien agregó, “ al STJ le quedan por dar muchas respuestas”, pero, con buen criterio, manifestó que no obstante con estos antecedentes, igual va a quedar empañada la institucionalidad del máximo organismo.

El SITRAJUCH reunido con los ministros del STJ acordaron un incremento para el personal del 14% en 4 cuotas entre junio y septiembre…del presente año calendario.

El conflicto de la pesca sigue sin resolverse, los tiempos se dilatan, la inoperancia oficial es ya indisimulable. El secretario de pesca, Andrés Arbeletche, fue categórico, postuló que “si el único camino es bajar un 30% los salarios por imposición, no se va a llegar a nada”, en una clara alusión al sector empresario. Sin resoluciones, la mesa para abordar el conflicto pasó a mediados de semana, a cuarto intermedio. Participó de la misma, el gobierno provincial con el mismísimo gobernador Torres al frente, el intendente madrynense Gustavo Sastre con funcionarios de pesca y trabajo de nación, el SOMU y las tres cámaras empresarias pesqueras, CAPIP, CAPECA Y CEPA. Los representantes del área de trabajo de la ministra Petovello propusieron eximir de algunos pagos fiscales por tres meses, renovable por igual período, y homologar una parte de los salarios obreros como no remunerativos. (Ilegal y desfinancia a las cajas jubilatorias). Ante esta difícil situación en Puerto Madryn familiares y marineros marcharon por las calles céntricas en reclamo de una solución al conflicto.

El comienzo de la prospección de langostinos en aguas nacionales permitió que el secretario de pesca, Arbeletche, se manifestara optimista, “esta reactivación avizora que estamos ante una pronta solución del conflicto”, se entusiasmó. Mientras continúan las tratativas entre el SOMU, y las cámaras, se anotaron 8 buques para la prospección. En las negociaciones también participan los secretarios de pesca de Río Negro y Santa Cruz.

Finalmente las expectativas se frustraron, fracasó la negociación pesquera: las cámaras insistieron en bajar el ítem producción y el SOMU rechazó la oferta, finalizó abruptamente y sin acuerdo profundizando aún más la crisis que polariza intereses. El SOMU responsabilizó al sector empresario por no buscar soluciones sin disminuir el salario del obrero. La última propuesta patronal que detonó la reunión, pareció una burla, y era en concreto una rebaja salarial encubierta: en lugar de tomar un dólar a la cotización oficial de alrededor de $1200 propusieron un valor aleatorio de $850 o sea una rebaja del mismo orden del 30% aproximado. El gremio pegó el portazo.

Al conocerse los pormenores del fracaso de la negociación, en Puerto Madryn los marineros cortaron la circulación de camiones y vehículos en el muelle Storni. El SOMU realizó asambleas informativas que terminaron por endurecer la posición del gremio. Acusaron indignación las propuestas empresarias de fijar un dólar ficticio. También se expresó el intendente, Gustavo Sastre, “no veo en absoluto que los empresarios tengan intenciones de llegar a un acuerdo, la propuesta del sector al valor del dólar fue desacertada y poco seria”. El SOMU, en las últimas horas decidió volver al corte de rutas ante la falta de soluciones.

Pero por si algo faltaba en este penoso conflicto, se conoció la intención de empresas de Chubut de comprar langostinos de criadero (vanamei) a Ecuador para atenuar la crisis pesquera y poder cumplir con los compromisos de exportación. Esta decisión empresarial pone en riesgo 20.000 puestos de trabajo en Chubut.

La toma de deuda como política de gobierno. Un camino ya transitado y con destino conocido. La provincia de Chubut ante la falta de liquidez que atraviesa, la necesidad de reprogramacion de servicios de deuda vieja en mejores condiciones y para obras de infraestructura , emitió letras del tesoro por 50.000 millones de pesos, que se licitaron esta semana, como parte del inicio del programa de financiamiento por hasta 80.000 millones autorizados por el BCRA. La colocación fue estrictamente de $ 50.007.998 a un año de plazo con vencimiento de intereses trimestrales, la tasa de interés es la TAMAR (Tasa mayorista de Argentina). Como dato, el 18 de junio la tasa fue del 32,3750% nominal anual……hagan cuentas. El proceso fue organizado por el Banco de la provincia y entre los colocadores aparece un amigo de la casa y de la gestión anterior: Puente Hermanos…La garantía está constituida por los Fondos de Coparticipacion Federal de Impuestos. El gobernador sostuvo enfáticamente, “nunca vamos a emitir deuda para cubrir cuentas corrientes”, tras la emisión de deuda de corto plazo, y anunció que la provincia está a la espera de acuerdos con organismos internacionales como CAF, para obtener financiamiento por 250 millones de dólares destinada a una obra estratégica largamente esperada y postergada a la vez , explicó el gobernador, en referencia al acueducto de la ciudad de Comodoro Rivadavia. También, el gobernador Torres, aprovechó la ocasión para marcar la paradoja que implicaría contar con una cuenca petrolera de gran riqueza y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para acceder a un recurso esencial y vital como el agua. Olvidando al menos recriminar a las petroleras que en las perforaciones utilizan agua potable y miran para otro lado cuando llega la factura de las necesidades. Continuando con su mensaje, se puso un poco críptico, al señalar, “ los chubutenses no tiene que pagar la ineficiencia o el choreo (sic)”. Se refirió a un municipio pero que no quiso nombrar. Señaló también, que la emergencia de la provincia tiene que ver con el enfriamiento de la economía, evitando manifestarse sobre la crisis petrolera, pesquera y el incremento arancelario de Estados Unidos al aluminio (lo elevó del 25 al 50%) que evidencian una notable inmadurez en el manejo de la retahíla de conflictos en los nodos estratégicos de la economía de la provincia.

Un nuevo sismo sacudió Vaca Muerta y ya son tres movimientos telúricos en una semana. El Observatorio de Sismicidad inducida confirmó que el nuevo sismo detectado este último martes está relacionado con la fractura hidráulica. Se produjo el 17/6 a las 11:26 con una magnitud de 2,5 en la escala Richter y a una profundidad de 10.000 metros. El epicentro se ubicó a 37 km de Añelo. Según los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en lo que va del 2025 se contabilizan 37 sismos en Neuquén, de los cuales 29 están directamente vinculados a la fractura hidráulica o fracking por su denominación inglesa. Este patrón repetido confirma lo que los especialistas vienen advirtiendo hace años: la sismicidad inducida es un efecto colateral de la explotación no convencional. En palabras del geógrafo Javier Grosso de OSI: “ya nadie niega la relación de la sismicidad con la fractura hidráulica”. No existe ninguna ley ni normativa provincial específica en Neuquén ni en el país que regule la sismicidad inducida.

Y esto es importante porque en Chubut tampoco existe legislación “ad hoc” pese a que ya se renegoció el contrato de Pan American Energy para justamente la explotación no convencional. No hay conocimiento de un mínimo estudio de Impacto Ambiental ni las lógicas previsiones del caso, ya que a diferencia de Vaca Muerta, los yacimientos renegociados se encuentran en cercanías de lugares densamente poblados como Comodoro Rivadavia y Sarmiento, por nombrar los más cercanos. Existe preocupación.

Cafecitos, rumores, trascendidos, chismes, informaciones clasificadas, opiniones reservadas y otras yerbas. En Trelew la asistencia a centros de jubilados aumentó un 90%, debido a las necesidades de toda índole del sector pasivo. Así lo reveló Nancy Maubrigadez, presidente del Centro Solidaridad.

El mal ejemplo cunde, es sabido, los ministros de la la CSJN, después de fallar en la causa Vialidad contra la expresidenta CFK, se aumentaron sus sueldos…..debe haber sido por los servicios prestados.

La audiencia pública por los próximos aumentos tarifarios en la cooperativa 16 de Octubre de Esquel presentó cambios en la reglamentación, en la segunda audiencia solamente 15 vecinos podrán integrar la lista de oradores. Avanza la participación del socio. El día de la audiencia algunos medios se mostraron sorprendidos por la poca participación, “apenas 10 vecinos” titularon algunos colegas…..cosas vedere Sancho.

Fuertes caídas en las ventas por el día del padre en toda la provincia por tercer año consecutivo. Comodoro Rivadavia fue la ciudad de más acusada baja con respecto al año anterior. Desde CAME advierten una situación preocupante para el 2º semestre si el poder adquisitivo popular no se recupera.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la pobreza infantil alcanzó un récord de 67,3% en el primer semestre del año 2024. El norte argentino registró los índices más altos de este flagelo inconcebible.

No se detiene la caída del empleo en el sector privado. El último informe de CEPA detalló que desde la asunción de la gestión Milei a febrero 2025 se destruyeron 108.053 puestos de trabajo registrados. El sector de la construcción es el más afectado (-59.808 puestos), en segundo lugar se encuentra la industria (-21.107 puestos). Los datos oficiales proporcionados por el SIPA para igual período son más graves, extienden a 115.000 empleos perdidos de trabajo registrado en el sector privado. Un caso particular es el derrumbe del empleo doméstico en casas de familia, esta en el nivel más bajo de los últimos diez años.

El BCRA solamente suma reservas vía toma de deuda y ya preocupa el alza de las importaciones. Superaron los 40.000 millones de dólares por primera vez desde principios del 2023. Para el segundo semestre los analistas vaticinan un incremento de la demanda de dólares por importaciones y por los pagos de amortización de deuda.

En Puerto Madryn el Dr Nicolás Ortiz asumió como director del CENPAT-CONICET y advirtió sobre la ya indisimulable crisis del sistema científico.

Diputados patagónicos salieron al cruce de declaraciones del titular de YPF, Horacio Marín, donde anuncia la intención de eliminar el diferencial de combustibles para la zona. Faltaron las voces de los gobernadores.

La CGT nacional mareó a propios y extraños con sus vueltas con el apoyo a la movilización en defensa de CFK. Primero dijo que sí acompañaba, después se rectificó cuando se enteró de que no habría movilización a Comodoro Py, para finalmente dejar liberadas a las organizaciones adheridas para que ellas determinen su concurrencia. O sea….cada vez más cerca del vandorismo y más lejos del pueblo. Cuales intereses defenderán, porque los de los trabajadores seguro que no son.

El país, pese a los denodados esfuerzos del gobierno y sus acólitos en negar la realidad, ya superó los 700 puntos básicos de riesgo, se aleja así de los necesarios 400 puntos básicos para poder acceder al mercado de créditos voluntarios y aliviar las alicaídas reservas del BCRA.

El costo de la construcción aumentó un 3,1% y duplicó así el índice de inflación oficial publicado. Mal dato para los préstamos indexados por este valor o compras al pozo. Es por esto, entre otras cosas más diarias, la desconfianza de la gente en los índices oficiales,”no es lo que veo en el súper”, declaran con rigurosidad matemática. Es por esto que la caída en el consumo no se detiene y ya afecta a alimentos de primera necesidad. Otro ejemplo: lácteos “Verónica” sigue sin rumbo, las plantas siguen paralizadas , crecen las deudas y no se avizora un plan de reactivación.

La petrolera “Aconcagua” entró en default y peligran inversiones millonarias en Río Negro y Mendoza. La empresa comunicó a la CNV que no podrá pagar sus deudas. La cesación de pagos complica al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, que obligó a la entidad que preside a comprar un bono de “Aconcagua” que emitió su hijo…..

Según reiteradas encuestas prolijamente difundidas en todos los medios adictos al actual gobierno nacional, la justicia y el congreso son los poderes del estado con más descrédito social. En Bélgica, el gobierno de coalición liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever logró los apoyos necesarios para suprimir el senado, que considera que ocasiona retrasos en las decisiones legislativas y añade costes a la gestión. Dato.

El gobernador Torres en la recorrida de obras en Esquel, se llenó de estímulos autolaudatorios y exclamó en la entrega de viviendas de Trevelin: “donde antes hubo abandono, hoy hay inversión, futuro y dignidad”. El público guardó un respetuoso silencio. Matías Taccetta, no quiso quedar atrás, y manifestó que “Esquel tiene ahora ( le faltó decir, conmigo) una agenda de desarrollo y generación de empleo”. Mientras seguían de recorrida.

La localidad de Rio Mayo parece que fue la única en toda la provincia en rendir homenaje a Don Martín Miguel de Güemes en el el día conmemorativo de su paso a la inmortalidad. Bien por ellos!

Advierten sobre una aceleración de precios de los alimentos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Mientras tanto el valor de la canasta básica de Comodoro Rivadavia sigue subiendo. Según el último informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, la Canasta Básica Total alcanzó en mayo de 2025 los $1.447.831 para un hogar tipo 2 – pareja de 35 y 31 años con 2 hijos de 6 y 8 años; mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $ 651.027. Estos valores definen, respectivamente, línea de pobreza e indigencia para la población local.

Fuerte rechazo de los productores por el decreto del poder ejecutivo nacional que declaran el fin de la Ley Ovina. Está disponía de un fondo de financiamiento blando a productores ovinos. No se conocen manifestaciones ni gestiones del ministerio respectivo de la provincia.

La economía del país cada vez más concentrada: la provincia de Buenos Aires y CABA aportan más del 50% del PBI total del país. Ver cuadro por aportes provincial en la presente edición.

El desempleo creció al 7,9 % en el país según el INDEC, en la medición correspondiente al primer trimestre del 2025, en el último trimestre del 2024 había acusado el 6,4%. En el aglomerado Trelew-Rawson subió al 5,7% contra el 3% anterior. En tanto el aglomerado Rada Tilly-Comodoro Rivadavia acusó un descenso al 1,3% desde el 1,9 del trimestre anterior. Pese a las cifras del INDEC el desempleo no frena y hay 250.000 desocupados más que que a fines del 2023 y 68.000 más que en el primer trimestre del 2024. Más gente busca trabajo por la baja de los salarios y solo algunos pocos lo consiguen.

Una última encuesta de la UIA revela que una de cada tres empresas industriales registró caída en su producción en abril. Caídas en las ventas, empleo y exportaciones. Según el monitor de desempeño industrial (índice MDI) que elabora la UIA.

Tras el cierre de Nissan, ahora Scania suspende la producción de su planta en Tucumán. Crecen las importaciones de vehículos terminados en tanto se derrumban las exportaciones de autopartes.

El grupo empresario “Albanesi”, que produce el 5% de la energía eléctrica nacional, entra en default y deja impagos 19.500.000 de dólares. El principal acreedor es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES, que ahora absorbe el riesgo de un privado con fondos previsionales. A eso vinieron: privatizar ganancias y estatizar pérdidas, comentaba en la cola de los jubilados una dulce abuelita.

Por Natalio Ruíz