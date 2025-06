Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola cómo están? Espero que bien. Sí, ya se, no me digan nada, me repasé, pero la verdad fue imposible resumir más la info que viene de los Quinchos de Chubut, Buenos Aires y La Plata. Son muchas las cosas que están pasando y tratamos de cubrir a la mayoría de ellas, por lo menos las más importantes. Que los disfruten.

La situación de la pesca en la provincia está al rojo vivo. No hay más tiempo, urgen soluciones. El SUPA se declaró en estado de alerta ante la falta de visos de superación del conflicto que paraliza la salida de los barcos pesqueros a la prospección del langostino. “La pesca está prendida fuego y el gobierno nacional no reacciona”, se expresó Alexis Gutiérrez, referente del gremio, quien además advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas que está generando el conflicto en las familias de los trabajadores y en la ciudad misma. Sus declaraciones fueron ratificadas de alguna manera por el Intendente Gustavo Sastre quien coincidentemente manifestó que “notamos una pasividad muy importante y pocas ganas de intervenir en el gobierno nacional”. El que lo dijo con todas las letras fue Juan Navarro, secretario de pesca del SOMU, aseveró que “nación está tratando de voltear los sindicatos y a los convenios colectivos de trabajo vigentes; apoyan descaradamente a los empresarios”.

El conflicto golpea ya fuertemente al sector hotelero de Puerto Madryn. El secretario de la Camara ARHCOBA reconoció una parálisis del sector. Preocupación por el presente y por la apertura de la temporada de ballenas.

Finalmente el gobierno provincial convocó a los gremios pesqueros a una reunión urgente para avanzar en la reanudación de la actividad. Tanto el intendente de Puerto Madryn como el secretario de pesca, Andrés Arbeletche, y trabajo provincial, Nicolás Gastón Zárate, coincidieron en que “es fundamental garantizar el cumplimiento de los convenios laborales y proteger una actividad clave para la provincia”. Pero el esperado cónclave fracasó por la ausencia del gobernador Torres. Los trabajadores muy molestos bloquearon el acceso al muelle Storni, mientras agrupaciones disidentes del SOMU, cortaban rutas de acceso a la ciudad, mientras el secretario de pesca prometía una nueva reunión con el gobernador, asegurando que “los trabajadores no van a ser la variable de ajuste y que nación tiene las herramientas para destrabar el conflicto, con la baja de las retenciones y derechos de exportación”, tratando de calmar los ánimos muy caldeados, pese a la baja temperatura reinante.

Por su parte, las cámaras empresarias de la actividad, CAPIP, CAPECA y CEPA, denunciaron parcialmente los convenios colectivos de trabajo relacionados con el ítem “salario por producción de langostinos congelado a bordo”, ante la Secretaría de Trabajo nacional y realizaron expresa reserva federal de accionar judícialmente incluso ante la CSJN de ser necesario.

Luis Núñez, titular del STIA, también se manifestó en el marco del conflicto y consideró que este paro empresario es una extorsión para bajar sueldos e impuestos y que se utiliza a los trabajadores como ariete.

La CAPIP, a través de su presidente Agustín de la Fuente, fue tajante y expresó sin cortapisas que si la otra parte, la parte obrera, no se quiere sentar a negociar el conflicto va a seguir cada vez más lejos de resolverse.

Finalmente y a pedido de los gobernadores Torres de Chubut y Vidal de Santa Cruz se realizará la esperada reunión con las autoridades de pesca y trabajo de nación, en el compromiso estuvo también presente el intendente Gustavo Sastre y los representantes del SOMU, no así las cámaras empresarias. La misma se programó para el martes 17 próximo, en la misma se implementarán medidas de alivio fiscal según lo informado por las autoridades. El tiempo pasa……

Por los partidos políticos a la espera de octubre (mes de cambios) El auto postulado precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) encabezó una convocatoria en Esquel en tren de campaña. Reunió no más de 20 personas pero lo más cómico es que la reunión la convocó en el salón de AJURPE. Justo en los jubilados puso el acento logístico, estos estaban bastante conformes porque no los reprimieron. Algo es algo.

Los radicales, por su parte, a través de una invitación abierta, se reunieron en el comité departamental de El Maiten. El presidente del comité local, Sergio Guajardo, dio la bienvenida a los correligionarios arribados y como corolario de la reunión se ratificó la pertenencia a “Despierta Chubut”. Cada vez es mayor el ruido y las expresiones dentro de la UCR que pretenden un acercamiento con LLA, con o sin la estructura del gobernador Torres.

El intendente de Corcovado, Ariel “Tapado” Molina, se acerca al frente de Alfredo Beliz, los sindicatos y “dicen” que el sastrismo, no nos consta, mientras prepara su propio partido político. Uno más anoten, que después dicen que no hay a quien votar.

Ana Clara Romero, por su parte, remolonea su candidatura o manda un metamensaje, no se sabe, cuando declara que “la persona (candidata a la diputación) tiene que tener un ida y vuelta fluido con el gobernador y tener la camiseta puesta de Chubut”. Muchos creíamos que ella reunía ambas condiciones….

La orden detención, emanada por la CSJN, contra CFK cayó como una bomba en el país, y el PJ de Chubut no fue la excepción, convocó a una reunión para definir el plan de acción. Consideran que CFK es blanco de una desembozada persecución judicial.

Las declaraciones del intendente de Trelew, Gerardo Merino, celebrando el fallo de la corte contra la expresidenta no cayeron muy bien en el peronismo, máxime cuando agregó que “no representaba para nada un golpe a la democracia”.

En Trelew y Puerto Madryn hubo movilizaciones callejeras del PJ, el Frente Renovador y el Chusoto, en apoyo a la expresidente y contra el fallo de a CSJN.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, cuestionó el fallo de la CSJN contra CFK, “nos genera muchas dudas a los habitantes, es un día triste para la república, podría formar parte de un plan para proscribir al peronismo”, reclamó.

Por su parte, el presidente del PJ Esquel, Juan Manuel Peralta, manifestó que el fallo fue “la única manera de sacar a CFK del seno de su pueblo” y añadió “la justicia no es independiente y no mide a todos con la misma vara. Mientras en CABA los estudiantes tomaban colegios secundarios y varias facultades dependientes de la UBA. Uno de los gobernadores más categóricos fue Axel Kicillof quien aseguró que la AmCham, la cámara de comercio de Estados Unidos en Argentina, fue quien pidió directamente la condena de CFK, recordó que hacía poco tiempo 6 sin motivo alguna, Estados Unidos le había retirado la visa a la expresidenta.

La situación es de total indignación en algunos y de sorpresa en otros. La incertidumbre campea sobre la república.

Escala el escándalo de los “supremos”. El STJ paralizado por medidas de fuerza de los empleados y el estupor de magistrados y funcionarios. Se torna difícil recuperar la autoridad e imperio de la investidura. Según datos, dicen, surgidos de las propias áreas internas los aumentos fueron de tres millones como mínimo y los sueldos ascienden hasta la cifra de 9,6 millones por mes.

Las declaraciones del vicegobernador Gustavo Menna cayeron muy mal ya que algunos las tomaron como una discriminación positiva cuando dijo “el aumento de los ministros del Superior es un privilegio” . Es decir que ellos tendrían razón y fundamento por ser un cuerpo superlativo y cúspide del ordenamiento jurídico provincial.

Por su parte el Dr Daniel Báez, ex miembro del STJ, se expresó también en declaraciones a los medios cuestionando los incrementos y otras prerrogativas ; ya se había renovado la flota automotor, expresó, y los sueldos de los actuales ministros estimó que se ubicarían entre los 8 y 10 millones de pesos. También recordó que durante su paso por el STJ se había rechazado el pedido de incorporar secretarios privados para los ministros, “no existía esa figura en el poder judicial de la provincia. Algunos reclamaban privilegios personales, pero se descartó por falta de cargos y de la correspondiente masa salarial” , recordó haciendo memoria.

En el medio del escandalo los supremos convocan al SITRAJUCH a una reunión, pero el presidente del STJ no estuvo presente, el Dr Javier Gastón Raidan, grande fue la indignación de la representación gremial y pese a que la Dra Camila Lucía Banfi los atendió y trató de contestar todas las requisitorias, la reunión se levantó intempestivamente con los enojos referidos.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios decidió por asamblea pedir juicio político al presidente del STJ y denunciar penalmente al resto de los Ministros. El SITRAJUCH y varios Colegios de abogados de la provincia formarán parte de la denuncia.

Cafecitos, trascendidos, rumores, chismes, dimes y diretes y otras yerbas…. La APDH Esquel pidió la intervención de la Defensoria del Pueblo por el corte de la obra social

Unión Personal a monotributistas en forma intempestiva e inconsulta.

Cerca de 1,4 millones de niños en la pobreza extrema según datos del Barómetro de la Deuda Social de la UCA (el 11,4 % de la población), cifras correspondientes al 2024.

Según la CAME las ventas minoristas y pymes no levantan, el consumo no se reactiva, en mayo cayeron un 3% con respecto al mismo mes del año anterior.

En la última sesión del HCD de Esquel, la edil Evangelina Chamorro del Frente Vecinal, pidió explicaciones al intendente Matías Taccetta por la contratación de una consultora para la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo, por la nada despreciable suma de $100 millones…….habrá habido licitación me preguntan algunos vecinos.

Alerta sanitaria en todo el país por un fuerte brote de sarampión. Llaman a reforzar la vacunación, ya que la baja tasa empuja cifras preocupantes y aumentan los niños infectados. En la provincia ninguna de las vacunas obligatorias del calendario llega al 95% de la población, meta a la que se debe propender para que las enfermedades no se propaguen.

El presidente Javier Milei expuso en un foro organizado por empresas de criptomonedas en Madrid, fiel a su estilo se despachó con un “ el estado es una organización criminal y los impuestos, un robo”. Parecía Piotr Kropotkin.

El gobernador Ignacio Torres,indignado por el estado de la ruta 40, propuso enviar un proyecto a la Legislatura local para cobrarle a los camioneros extranjeros. Pero los camioneros de Chile, ni lerdos ni perezosos, amenazaron con cortar el paso por la región de Magallanes. También los trasandinos amenazaron con cortar el paso a sus colegas argentinos a la parte argentina de Tierra del Fuego.

Durante el mes de abril las regalías petroleras que recibe la provincia cayeron a los 27,7 millones y fueron las más bajas en los últimos 52 meses.

Cerró en Pilar, pcia de Bs As, la fábrica de pañales Kimberly-Clark y deja 220 trabajadores en la calle, por abrupta baja en la ventas.

El intendente de Rawson, Damian Biss, sorprendió a propios y extraños con un envío al HCD de un proyecto de ordenanza para crear una empresa municipal de servicios públicos en reemplazo de la Cooperativa local. Tendría la figura de una sociedad anónima con participación estatal. En los considerandos apunta contra la política del Consejo de Administración y detalla la grave situación económica y administrativa de la entidad. Los entendidos consideran que es una privatización ya que en una SA si el sector privado no detenta la mayoría del paquete accionario no invierte, todos atentos para conocer el nombre del privilegiado o los privilegiados. El interventor de la Cooperativa de Rawson, Dr Juan Manuel Ibáñez, no descartó realizar denuncias penales por irregularidades en el manejo de la entidad y de paso, solicitó el infaltable pedido de incremento de tarifa, debe ser por los servicios prestados…

58,3% fue el nivel que alcanzó el uso de maquinaria fabril en el mes de abril 2025 según datos oficiales. Se mantiene por quinto mes por debajo del 60%.

El gobernador Torres según lo anunciado nombró al frente del ISSyS al Lic Pablo Juan Macadam, quien según consta en las gacetillas, posee una amplia experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria y la economía, realizando estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y la UCA de Bs As. También es fundador del Instituto de política económica y gestiones de salud y de Soul Healthcare Consulting SAS, conformada por médicos y economistas especializados en planificación sanitaria y gestión de sistemas de salud públicos y privados. Y también según lo anunciado el Dr Sergio Wisky que abandonaba la presidencia del instituto asumía como Secretario de Salud. Pero hete aqui que según nos relataron prestadores y administrativos de las obras sociales, quienes obviamente pidieron reservas de sus nombres, todos estos cambios surgieron de una supuesta discusión entre la epidemióloga Denise Acosta, a cargo de la secretaria, con el gobernador y que todo lo que se aduce del Lic Macadam es inverificable. Pero la cosa va más allá, nos aseguran que la relación entre Wisky y el gobernador no pasa por su mejor momento, ya que en una reunión de gabinete, cuando se informaba el regreso de Wisky a Salud este interrumpió y de mala manera espetó al miembro informante con un “todo bien, pero a mí me arreglas el sueldo, no me vas a pagar como a todos estos muertos de hambre”, o así nos lo contaron, hasta las ubicaciones en las mesas nos relataron. Volviendo al relato, dicen que se instaló un sepulcral silencio en la sala y se escuchó la estentórea voz del gobernador increpando al desacatado Dr Wisky con un seco “vos me estás hablando a mí?”. Pregunta retórica obviamente y después de dos o tres palabras más el gobernador se levantó,visiblemente molesto, dando por terminada la reunión de gabinete. Más allá de la veracidad de los hechos relatados lo cierto es que Wisky no juró aún como Secretario de Salud y Denise Acosta continúa al frente de la misma.

Después de la reunión de gobernadores con Guillermo Francos por la baja en la Coparticipación Federal de Impuestos y el reclamo por el impuesto a los combustibles, la necesaria y prometida reforma fiscal, hubo una reunión entre gobernadores de la oposición comandado por Axel Kicillof y algunos del Pro, del sur más precisamente, a instancias de una poderosa empresa petrolera que gusta de las acciones políticas, siempre en las sombras, por las ventajas empresarias que siempre les reporta. La detención de la ex presidenta abre un abanico de posibilidades de todo tipo y nadie quiere quedar en orsai como dicen en el barrio.

