Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola cómo están? Espero que bien. Acá hay una apretada síntesis de informaciones que provienen de varias fuentes: Quinchos,asistentes a reuniones, amigos, colaboradores y lectores fieles. Esperemos que les den un pantallazo de una semana chubutense y nacional agitada, muy agitada. Al cierre nos llegan informaciones de que sería inminente el arresto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar que se presente como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en los comicios que se celebran el próximo 7 de septiembre. Los rumores hablan que la detención se espera para el día martes próximo. Esperemos que sean solo rumores, nada bueno sale de proscripciones y persecuciones. Ya deberíamos haberlo aprendido.

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPERANDO A OCTUBRE (mes de cambios). El diputado provincial Juan Pais lanzó la agrupación “Marcelo Guinle” durante una cena en el quincho de Parque Saavedra de Comodoro Rivadavia. Se calcula que será la herramienta de negociación para adentro del PJ, el actual diputado de mínima quiere conservar su banca de diputado. En declaraciones el diputado manifestó, “Torres tiene altas chances de salir tercero en las lecciones de octubre, ante un peronismo unido”. Aunque acto seguido lamentó la dispersión de los sectores sindicales y opinó que es una maniobra que beneficia exclusivamente al gobernador. ¿Denunció implícitamente un pacto liberal-sindical? Se preguntaba un compañero, mientras degustaba una exquisitas achuras de entrada.

Desde el gobierno provincial reaccionaron rápidamente al acto de los sindicatos y el sastrismo en Puerto Madryn, Nacho Torres, magnánimo, anunció “que tienen las puertas abiertas”. Una invitación o un aviso por las corrientes de aire? Alfredo Beliz por su parte, se preparó, “si me echan del PJ voy a estar respondiendo en octubre en las urnas”, esperemos que no sea desde el partido de Nacho, apuntó un compañero de base.

A Leila Lloyd Jones parece que se le acabó la paciencia y no quiere esperarlo más a Adrián Maderna que se tomó un año sabático y decidió avanzar con su partido provincial. ¿se quiebra el modernismo?. Mientras tanto en el PJ de Rawson no quieren distraerse con historias de pago chico y tienen toda su voluntad empeñada en construir su ansiada sede propia. Por las dudas hay quienes opinan que no habría que diseñarla muy amplia.

El libertarismo provincial también quiere ser noticia, desde Puerto Madryn lanzan una nueva propuesta “una nueva forma de de pensar y actuar en política” el Partido Libertario Chubut, su presidente, Juan Manuel Olmedo. No satisfechos con esto, avanzaron en un Frente Libertario integrado por los partidos Liberar, Ahora Vos y el Partido Libertario propiamente dicho. Diego Brandan, como vocero, críticó a César Treffinger y a La Libertad Avanza de Chubut, no descartó ser candidato a diputado nacional por este nuevo espacio y enfáticamente declaró, “los que llevamos la cara de Javier Milei a toda la provincia somos nosotros”. Desde la LLA los trataron de funcionales a Nacho Torres por romper el espacio libertario. Una pelea en ciernes.

En Comodoro Rivadavia la compañera Nancy Pimentel le comunicó a Gustavo Fita, presidente del PJ y actual diputado provincial, que será precandidata a diputada nacional, la acompañará el también comodorense y ex petrolero Carlos Flaquier; también pidió que se los informe como será el proceso de internas partidarias.

Gustavo Fita, por su parte, le contestó por los medios, “la idea es esquivar las elecciones internas, declaró, y buscar el consenso sobre una lista para evitar la fragmentación”.

Y ya que estamos con la rama femenina, la diputada provincial Vanesa Abril quedó como presidenta del Frente Renovador por la renuncia de Alejandro Sandilo que no quiso saber nada con acordar con el PJ, según instrucciones recibidas de la superioridad.

También llamaron la atención las declaraciones del gobernador Torres en América 24 cuando en una nota periodística pidió no volver al pasado: “la candidatura de CFK son los últimos manotazos de ahogado” raro en él, meterse en una pelea extraprovincial, salvo que le haya sido pedido…

La UCR de Puerto Madryn en un encuentro partidario reafirmó el alineamiento con las definiciones provinciales, respaldando la continuidad en el frente Despierta Chubut y el acompañamiento al gobernador Nacho Torres. Un correligionario amigo nos contó que causaron mucho revuelo las declaraciones de la presidenta del comité local, Vanesa Peruzotti, quien admitió poder ser candidata libertaria y que no estaba de acuerdo en proscribir a ese partido político. También en velada respuesta Lorena Moreno, concejal madrinense e integrante de la UCR, consideró que el radicalismo no tiene punto de acuerdo con los libertarios de Milei, ni con sus principios, ni su dogma. Aunque a veces no se note mucho, agregamos nosotros.

Lo que también fue tema de discusiones en todo el espectro político de la provincia fue la actitud de los diputados nacionales César Treffinger y Ana Clara Romero de votar en contra de la emergencia en discapacidad que se aprobó en la Cámara por 149 votos a favor y, 71 en contra y 3 abstenciones. En cuanto al incremento jubilatorio del 7,2% para el sector pasivo, los diputados José Glinski y Eugenio Ainiello votaron a favor, César Treffinger en contra, se abstuvo la diputada Ana Clara Romero, y el diputado “Loma” Ávila, se ausentó, cosa rara en el.

EL CONFLICTO EN LA PESCA AVANZA Y EL ESTADO NO QUIERE INTERVENIR. Un dato no menor es que sin langostinos, el país se arriesga a perder u$s 600 M en exportaciones, que hoy son requeridos más que el agua. Siempre ha sido una actividad conflictiva donde es imprescindible que el estado participe, recordemos que en un reciente relevamiento en la región quedó nuestro país último en el ranking de transparencia pesquera. O sea de donde agarrarse para llamar a las partes a la cordura siempre hay. La Conciliación dictada por la Secretaria de Trabajo de Nación fracasó ya que no hubo acuerdo entre el SOMU y las cámaras empresariales y para la autoridad laboral es un conflicto de partes (?). Los gremios en conjunto, además del SOMU, rechazaron las modificaciones del convenio de trabajo y el organismo laboral no fijó nueva audiencia, por lo que a partir de las 0 horas del día sábado 7 de junio las partes quedan liberadas. Mientras tanto los marineros seguían en la ruta quemando cubiertas y esperando salir a pescar. Los delegados de base del SOMU, a su vez, alertaban por un posible estallido social si se reducían los salarios un 30% como pretende la patronal pesquera.

Por la CAPIP se expresó su presidente, Agustín de la Fuente, quien sintetizó, “los sindicatos se han negado a dialogar en la reunión, la segunda que se celebraba en la Secretaría de Trabajo de Nación con la asistencia del subsecretario de pesca de Nación también. Los sindicatos creen que es una cuestión del estado y una actitud extorsiva de las empresas; pero estamos yendo con la verdad.”

En estas últimas horas los sindicatos portuarios se han reunido para ultimar detalles y profundizar las medidas de fuerza ante la liberación de las partes en conflicto. Desde el SOMU se anunció que desde las 00 hs del sábado se inicia un paro de actividades que involucra también a toda la flota congeladora del país y se movilizan el lunes por las calles de la ciudad portuaria.

EL PODER JUDICIAL QUE SUPIMOS CONSEGUIR La semana empezó tranquila, en comparación con lo que vino después, juraron nuevos funcionarios pero el que más llamó la atención fue el nuevo director de Infraestructura (cargo que no existía) el Arquitecto Gustavo Aguilera hermano de la actual diputada provincial oficialista Andrea Aguilera. Obviamente no se concursó el cargo. La importancia de tener el caballo del comisario, se comentaba en los pasillos de Tribunales. Pero con el correr de los días se conocieron las casi 28 acordadas del Superior Tribunal de Justicia que no se habían publicado y ardió Troya. Gabriela Huenchal, secretaria general del sindicato SITRAJUCH, expresó “hay mucha bronca, fuimos engañados por los propios Ministros”. De las acordadas surgen aumentos en un ítem de representación que incrementa el salario de los supremos entre un 30%y un 60%, 12 pasajes aéreos, una camioneta SW4 para cada uno y una tarjeta de crédito coprporativa del Bco Pcia de Chubut también para cada ministro. Cuando, para peor, se le negaba los aumentos al personal y resto de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial con la consabida muletilla de “no hay plata”. Todo esto en franca violación moral y legal, ya que además de la cuestión ética, no menor en la cabeza del poder, se viola la ley de enganche que está vigente en la provincia. Este estado de cosas y la indignación despertada motivo que el gremio lanzara un plan de lucha y paro general de forma inmediata, exigiendo los pagos adeudados y la derogación de las acordadas del privilegio.

También se expresó en consonancia con el SITRAJUCH, Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Chubut, sobre los aumentos del STJ, “creíamos en su palabra, pero, con esto, perdimos la capacidad de asombro. No sabíamos de esto, ignorábamos estas acordadas. Fue una sorpresa. Nos decían que no había dinero para nadie y siempre fuimos prudentes y respetuosos con eso”.

Por su parte el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, cuestionó fuertemente el aumento de los jueces y advirtió, “ No voy a tolerar más privilegios”. Por su parte el empresario de Trelew y precandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Celso Pontet, fue lapidario con el gobernador; en un comentario al pie de la nota del diario El Chubut, expresó textualmente “ y sigue vendiendo humo el gober!! Fue él el que designó los jueces del Superior, hace declaraciones para quedar bien con la opinión pública!!”

También el Colegio de Abogados de Puerto Madryn acusó al STJ por los aumentos discrecionales, “han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la Justicia”.

Pero quien golpeó duro fue el periodista del prestigioso Diario Jornada, Esteban Gallo, quien en una acertada editorial titulada “El cinismo de los supremos”, se preguntaba, “Para esto vinieron los nuevos ministros? ¿Para esto vino el Dr Raidan al STJ? ¿Este es el aporte que vino a hacer el Dr Giacomone? ¿Está es la diferencia que vinieron a marcar las Dras Banfi y Bustos? ¡ Qué amarga decepción! “, terminante el editorialista.

Encima a la audiencia de partes concertada para tratar el tema con el SITRAJUCH no concurrió el presidente del superior, Dr Javier Gastón Raidan, la Dra Camila Banfi fue la encargada de dar las explicaciones del caso que obviamente no conformaron al gremio que decidió endurecer el reclamo.

Finalmente la Secretaría de trabajo dictó la conciliación obligatoria, el SITRAJUCH fue intimado a dejar sin efecto el paro que había iniciado y se fijó audiencia de parte para el día 19 del corriente mes y año.

CAFECITOS, CHISMES, RUMORES, NOTICIAS BREVES, APOSTILLAS, HABLADURÍAS Y OTRAS YERBAS. Las provincias en alerta por la caída en los giros de la nación. En mayo cayeron un 23% en promedio. Mucha preocupación.

Con los viajes al exterior de los turistas ya se van más dólares de los que ingresan por las explotación de Vaca Muerta.

El aumento de precios y la caída del poder adquisitivo motivaron que el 76% de los connacionales redujeran la frecuencia de su esparcimiento. Ir a comer en familia a una restaurante o pizzería es ya un lujo y ni hablar de asistir a un espectáculo.

En Puerto Madryn prestadores de servicios de discapacidad autoconvocados se sumaron al paro nacional por la emergencia sanitaria y de discapacidad.

Hasta la próxima…..

Por Natalio Ruíz

Cómo les gusta Buenos Aires….Puerto Madero siempre estuvo cerca… y 25 de mayo 11, mucho más.