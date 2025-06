Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están, espero que bien. Las informaciones que les traemos esta semana no los van a defraudar. Como siempre, pedimos disculpas a nuestros colaboradores ya que es imposible publicar todos los aportes que nos hacen. Pero estamos muy agradecidos. Esperemos que sean de vuestro agrado.

Los partidos políticos de la provincia regulan alineaciones y convocatorias a fin de llegar a octubre (mes de cambios) en las mejores condiciones. La UCR en su Convención Provincial ratificó rápidamente y sin mucho debate la integración al frente “Despierta Chubut” rumbo a las elecciones legislativas de medio término. Para dejar más claro la posición, el Ministro de Justicia, Victoriano Eraso Parodi, descartó de plano cualquier alianza con La Libertad Avanza. Por su parte la senadora nacional Edith Terenzi aprovechó su exposición ante la Convención para criticar al ex ministro de seguridad, Federico Massoni, por su responsabilidad en el crimen de Tino John y lo hizo extensivo al sector del radicalismo que impulsó la candidatura de Massoni en las internas para intendente de Trelew, en clara referencia al tándem Damián Biss-Manuel Pagliaroni. Gustavo Menna, presidente de la UCR y vicegobernador de la provincia, insistió en que la UCR es la agrupación política que más ministros tiene en el desafío de gobernar Chubut. La concejal Trelewense y convencional, Claudia Solís, puntualizó cuestiones que empezaron a circular en el boca a boca, “lo más representativo del radicalismo estuvo presente el sábado en la convención”. Destacó asimismo la tranquilidad con la que se desarrolló el encuentro y volvió a ratificar el compromiso del partido con la alianza “Despierta Chubut”. Respecto a las voces críticas a la conducción expresó que tuvieron la oportunidad de expresarse, porque estuvieron presentes. “Nadie les iba a negar la palabra, pero no la solicitaron”, expresó. También fue enfática al negar la posibilidad de una alianza con LLA y descalificó a quienes impulsarían esa posibilidad, “ese será un grupo que querrá hacer acuerdos por afuera. Han tenido protagonismo en otros momentos del partido, pero hoy no hay división, todo lo contrario”. Una clara alusión a Manuel Pagliaroni y Mario Cimadevilla. Subrayó finalmente, que “las expresiones del sábado fueron unánimes y representaron a toda la provincia”, pretendiendo dar por zanjada toda discusión.

No obstante causó sorpresa la actitud tomada por el concejal de Esquel de Juntos por el Cambio, Juan Margara, quien se apartó del bloque oficialista y armó un bloque unipersonal, el chimento de los lugareños es que en poco tiempo será seguido por el concejal Rafael Crea y que es cuestión de tiempo la incorporación de ambos a LLA. El concejal de Trelew Rubén Cáceres, hombre alineado con Biss y Pagliaroni, no quiso quedarse callado y manifestó que a su entender “sería un error proscribir a LLA y que hay que buscar un entendimiento como se está haciendo en Mendoza, Chaco y Bs As, y otras provincias” graficó. Manuel Pagliaroni, ante tantas indirectas, no le quedó otro camino que poner las cosas blanco sobre negro, “hay una clara sumisión del radicalismo al gobernador, expresó, acompañaré a los candidatos de LLA” aclaró para más datos.

Por su parte, en el PJ las cosas están lejos de aclararse, Lorena Elisaicin produjo unas acertadas y razonadas declaraciones donde exhorta, “hay que correr los egos y que los mejores encabecen” para continuar priorizando “el proyecto colectivo por sobre las apetencias personales”. Lo terminó arruinando mal, cuando al final del reportaje ratificó, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que se está preparando para competir en las internas. Un compañero hacía notar que eso de deponer egos y priorizar los mejores y el proyecto colectivo, en realidad estaban referidos a su persona entonces, un autobombo desmesurado. También el cartero Jara manifestó sus dotes de oráculo y sin quedarse atrás sentenció que “el kirchnerismo está terminado”, envalentonado, pidió internas en el PJ y apuntó contra “los mismos 4 ó 5 dirigentes de siempre que buscan cerrar el partido”. Asimismo repudió las expulsiones partidarias. Acerca de estas, se corren fuertes rumores que se vendrían desafiliaciones masivas por las expulsiones de Gustavo Mac Karthy, Leila Lloyd Jones, César Salamín (intendente de El Hoyo) y de Jorge “Loma” Ávila ( titular del poderoso gremio petrolero). El propio Mac Karthy aprovechó para anunciar que no descarta sentarse con el gobernador Nacho Torres de quien valoró la generosidad que tuvo con su sector . El que le salió al cruce sin contemplaciones fue el presidente del Tribuna de Disciplina partidario, Christian Blotta, quien expresó sin eufemismos, “Mac Karthy es un arrastrado político”,…lapidario.

Otro hecho destacado se dio en el encuentro político-gremial convocado por más de 15 agrupaciones sindicales, entre las que destacan Comercio y Camioneros, que se realizó en el predio del SEC de Puerto Madryn con gran convocatoria, los organizadores hablan de más de 1500 trabajadores, y que contó con la presencia del intendente Gustavo Sastre y de Ricardo Sastre, ex intendente, ex diputado provincial y ex gobernador. Jorge Taboada, el líder camionero, fue quien sintetizó el espíritu de la reunión al expresar que, “nosotros no somos kirchneristas ni de La Campora. La realidad que estamos pasando en Chubut es muy grave. En Comodoro Rivadavia tenemos miles de despidos de la actividad petrolera que no va a volver como nosotros la conocimos durante décadas. La pesca también está atravesando una difícil situación. La obra pública se encuentra paralizada. La UOCRA del valle y de Comodoro están sin trabajo”. También aprovechó para cuestionar el silencio de los legisladores nacionales, “brillan por su ausencia, no dicen nada de lo que está pasando. Tenemos que organizarnos y recuperar ese 33% que nos legó Perón y que hemos perdido. Así podremos contar con muchos representantes para frenar leyes que atenten contra los laburantes”.

Por su parte Alfredo Beliz, del sindicato de Comercio y uno de los principales organizadores, aseguró que este espacio se va a jugar con candidatos propios en las próximas elecciones. En un próximo acto a realizarse en Comodoro Rivadavia el 12 de junio serán dados a conocer, pero todos ya saben que Beliz quiere encabezar la lista.

Crisis laboral en Comodoro Rivadavia. La explotación hidrocarburifera aún no se recupera de la partida de YPF y otras compañías petroleras. El gobernador Ignacio Torres impulsó la firma de un acuerdo para proyectar el futuro energético de Chubut y fortalecer la cuenca del Golfo San Jorge. A la finalización del mismo el gobernador expresó, “nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante acciones que hagan más competitiva nuestra cuenca”. El Acuerdo de Competitividad fue firmado por las operadoras Pan American Energy, PECOM, CAPSA, YPF y Tecpetrol, el gremio de trabajadores petroleros y el de supervisores y los intendentes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Rio Senguerr. Asimismo quedó establecido que el acuerdo deberá ser ratificado por la Legislatura Provincial. No obstante la Cámara que nuclea las pymes de la actividad denunció la exclusión de sus asociadas en las contrataciones de PECOM. Denunciaron que la empresa adjudicó todos los contratos de servicios para la adecuación de yacimientos maduros a una sola empresa recientemente constituida en la ciudad de Bs As, dejando afuera más de 40 pymes locales con trayectoria en la industria, trabajadores de la industria privada, proveedores de servicios metal-mecánicos y logísticos entre otros. Además señalan que esta actitud, vulnera la legislación específica en la materia, donde se establece la prioridad de las empresas locales. Por otra parte lamentan haber sido dejados de lado en la firma del Acuerdo de Competititvidad. Finalmente, Boris Mansilla, el titular de la Cámara, exige se detenga totalmente la rescisión de los contratos y el vaciamiento del personal de las empresas locales hasta que se pueda consensuar una solución, que haya respeto de PECOM a la sociedad que hoy lo recibe. Y hasta fija una fecha límite, la segunda semana de junio. Por su parte el ministro de hidrocarburos de la provincia, Federico Ponce, afirmó que las empresas de servicio deben ser más competitivas y eficientes, “no hay que pensar que porque uno tiene un derecho adquirido de largo plazo, los demás tienen la obligación de contratarlo”.

Cafecitos, rumores, trascendidos, habladurías, chismes, operaciones, y otras yerbas. El crecimiento exponencial en el país del empleo no regulado, en negro, impacta en el sistema previsional tornándolo cada vez más inviable. El estado abandonó los controles del flagelo del empleo ilegal.

Escándalo en el poder judicial, la Asociación de Magistrados pide explicaciones por aumento salariales encubiertos en el Superior Tribunal de Justicia. Existirían gastos de carácter reservados que eluden el sistema de enganche del resto del personal. Además piden explicaciones por nombramientos sin concurso y plantean dudas serias sobre la legalidad y transparencia de ciertos pagos.

Por la apreciación cambiaria llegó el asado de Brasil y siguen creciendo las importaciones de alimentos.

Tendencia creciente: el 91 % de los hogares de la Argentina están endeudados.

Las provincias Patagonicas pierden los subsidios al gas por zona fría. Se esperan fuertes incrementos en próximas facturas.

El ing Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró que para crecer al 3% anual como pretende el gobierno de Javier Milei se necesita una inversión en infraestructura pública de al menos el 9% anual.

Estudios y mediciones realizadas por consultoras de primer nivel, establecen que la percepción de los ciudadanos sobre la inflación, duplica lo publicado por el INDEC.

En Comodoro Rivadavia gastarán $100 millones más para prorrogar el servicio de colectivos. Desde septiembre de 2023 el servicio concesionado a la empresa Patagonia Argentina viene prorrogado. Este sábado 31/5 vuelve a vencer, la empresa, que había dicho que no iba aceptar una nueva prórroga, aceptó a cambio de 100 millones más que deberá erogar el municipio, que se sumarán al subsidio habitual que en mayo superó los $1.600 millones. Esta nueva prórroga sorpresa se dio momentos después de la reunión entre el intendente local, Othar Macharasvilli y la jefa de la oposición, la diputada nacional Ana Clara Romero, tres de los concejales le responden. Participó de la reunión también el asesor letrado de la municipalidad Dr Miguel Criado Arrieta. Se prorroga así el contrato hasta el 31 de agosto del 2025. La provincia aporta $122 millones de subsidios y por venta de pasajes la empresa embolsa $965 millones. Sumen y verán una bonita suma…

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz