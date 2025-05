Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola cómo están? Espero que bien. Acá acompañamos un extracto de las noticias y comentarios más importantes que pudimos recabar en los distintos Quinchos de la provincia. Esperemos que los disfruten.

Comodoro Rivadavia enfrenta una dura coyuntura económica y social y los partidos políticos parecen no advertirlo, siguen en sus acostumbradas peleas internas. Los sindicatos permanecen expectantes. Días pasadas se conocieron las últimas evaluaciones producidas por el Director del Observatorio de economía, Contador César Herrera, de la facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB. Frente a una realidad difícil donde la canasta alimentaria básica en la ciudad petrolera ya supera el millón y medio, el informe especifica, “la estabilidad del dolar no es casual ni estructural se logró achicando la demanda de divisas con medidas financieras de corto plazo, por ejemplo el acceso anticipado a dólares por parte de importadores antes de la devaluación, el uso de bonos para saldar deudas y el incentivo al ingreso de capitales especulativos (carry trade) que aprovechan tasas altas en pesos con bajo riesgo cambiario momentáneo”. Y continúa el exhaustivo informe, “esta estabilidad es un programa económico de cortísimo plazo, una bicicleta financiera que puede desbordarse en cualquier momento. No hay fundamentos estructurales que aseguren que esta baja de la inflación sea sostenible. Se busca administrar tiempos políticos para llegar a las legislativas de octubre. Mientras que las cifras oficiales muestran una baja en la inflación, la realidad cotidiana refleja otra cosa. En Comodoro Rivadavia el costo de la canasta básica de alimentos aumentan por encima del promedio y la percepción de los consumidores refleja esa presión constante sobre el ingreso”. Terminante y lapidario el informe.

La decisión de las empresas pesqueras de que ni congeladores ni fresqueros saldran a la pesca, ni siquiera a la prospección de langostinos, empieza a desatar una controversia conflictiva. Una movilización de proporciones de los sindicatos afectados por este lock out patronal se manifestó días pasados frente a la municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn. El intendente, Gustavo Sastre, salió a la puerta a escuchar el reclamo de los trabajadores, y manifestó, “ la pesca es una de las principales industrias que tiene Madryn y no podemos permitir que no exista la temporada”, llamó también a todas las partes a ceder posiciones para alcanzar una solución. Por su parte, César Zapata, el titular del SOMU, expresó, “no estamos pidiendo aumento solo queremos salir a pescar”. El SOMU convocó a reunión a los demás sindicatos de la actividad. La pesca involucra a más de 15.000 trabajadores por lo que genera una enorme preocupación en la economía local y regional. César Zapata, también abundó, “ estamos ante un lock out patronal y el gobierno, tanto nacional como provincial, está haciendo oídos sordos a nuestra acuciante problemática. Las empresas no contestan nuestros pedido de sentarnos a dialogar, o por lo menos a escucharlos y ver qué es lo que pretenden, porque se niegan a sacar los barcos”. Una de las circunstancias que más irritación provoca y no solo entre los trabajadores, es que la decisión de los propietarios de barcos y empresas pesqueras, en su mayoría españoles, se tomó en el marco de la Expo Global Seafood Barcelona 2025, allí parecen haberse juramentado que ninguno sacaría los pies del plato e irían hasta las últimas consecuencias. En nuestro país este grupo de empresarios se expresa a través de la cámara que los nuclea, la poderosa CAPIP, quien además de pretender negociar a la baja los salarios de los trabajadores, arremetió contra el municipio, en clara represalia por el compromiso del intendente de no moverse del lado del reclamo de los trabajadores, y le reclamó alivio fiscal al municipio de Puerto Madryn. Solicitó la suspensión de la “Tasa de abasto” además de una revisión de los valores actuales de la “Tasa de habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental”. Entre los fundamentos del pedido se menciona la inflación en dólares, el aumento de la presión fiscal en todos los niveles del estado, la pérdida de competitividad cambiaria y, particularmente, el incremento del costo laboral, sobre todo en el caso del personal embarcado. Por su parte el secretario de pesca de la provincia, Andrés Arbeletche, reclamó a Nación la eliminación de las retenciones a la pesca. Complicado panorama.

A la espera de un octubre cada vez más cercano la actividad político partidaria avanza a pasos agigantados. César Treffinger, que no es conocido por la cautela en sus declaraciones, lanzó a los cuatro vientos que lo habían contactado radicales de primera línea y aseguró tener los brazos abiertos para recibirlos, pero siempre dentro de La Libertad Avanza. Por su parte en un encuentro de mujeres radicales realizado en la ciudad de Trelew y al cual fue invitado el intendente Gerardo Merino, nos comentan que estalló una acalorada discusión ya que muchas de las damas presentes se manifestaban a favor de una alianza con LLA. Desmontar esta posición le costó bastante al Intendente y dicen que hasta llegó a pegar un par de gritos. Alla paz radicales.

Por su parte el estratega napoleónico, Gustavo Fita, presidente del PJ, manifestó que se buscará acordar una lista de consenso y de no lograrse se realizarán elecciones internas pero cerradas. Por otra parte, confirmó que hay más de cien pedidos de sanciones de afiliados que fueron candidatos por otros partidos políticos. “Los que juegan por afuera quieren debilitar al Pj” eso es lo que me dice Blas Meza Evans, sostuvo. El que no se quedó callado fue el Coné Díaz que ni lerdo ni perezoso, declaró que “buscan dejar afuera a las listas opositoras” y señaló que “Blas Meza Evans está al frente de ese operativo”, coincidiendo así, sin quererlo con Fita.

Por su parte Gabriel Canedo recorre los diarios y radios de la zona expresando su deseo de ser precandidato a diputado nacional por la UCR y llamó a revertir la matriz productiva de la provincia, “Chubut está sentada sobre una tabla periódica” (?) y que la actividad minera en ese debate puede ser punto de partida, “siempre y cuando se realice un plebiscito que permita definir. La cuestión debe ser tema de agenda para los precandidatos”, planteó. Alguien debería advertir al amigo que si hay algo que las mineras no quieren después de la experiencia de Esquel, es justamente un plebiscito.

Por el lado del oficialismo reina un táctico silencio del gobernador, solo sorprendió Ana Clara Romero al sostener que a ella no la desvive ser candidata, se notó mucho que tiene la vaca atada. Eso no se hace.

Para terminar el que anda suelto de lengua es el diputado nacional José Glinski que acusó a propios y ajenos de no haber dado quorum en la última sesión de diputados como si los faltantes hubieran sido los responsables de no poder sesionar, en las filas del peronismo cayó muy mal, y algunos diputados le pidieron que se ocupe de cosas mas hogareñas, más cercanas….a buen entendedor….

Cafecitos, chismes, habladurías, trascendidos, operaciones y otras yerbas. Tras la derrota de CABA Macri aseguró que no piensa retirarse. Javier Milei, por su parte, lo fustigó duramente, acusándolo de que que para algunas cosas ya está grande y remató, “tiene que entender que su momento en política ya pasó “. No obstante, terminó proponiéndole un “pacto de no llanto” al ex presidente. Durísimo.

Chubut exigió mayor protagonismo al gobierno nacional en las próximas negociaciones por la privatización de la hidroeléctrica Futaleufú.

La empresa San Antonio evalúa desprenderse de equipos petrolíferos en el Golfo San Jorge ante la baja de la actividad: convocó a una subasta de equipos.

En Trelew integrantes del MTE realizaron cortes parciales de la ruta 25 en reclamo por los fondos fiduciarios eliminados por nación y que son imprescindibles para las mejoras barriales que se venían llevando a cabo.

En Vialidad Nacional cunde la intranquilidad, le hacen llegar a los trabajadores las peores noticias de cierre y despidos todas las semanas, así no se puede vivir, manifestó una de las delegadas del personal. Una metodología que pensábamos no volver a verse repetir.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz