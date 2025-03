Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están. Estos Quinchos que traemos, arden, el discurso del gobernador y lo que no se vio, el detrás del evento PescAR y las tribulaciones de los partidos ante la próxima contienda electoral y algunos chismes para pensar. Acá vamos….

El discurso inaugural del 53º periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura, como siempre, dejó mucha tela para cortar. Con una introducción categórica el gobernador Ignacio Torres no trepidó en enunciar “Vamos a recuperar la identidad de los chubutenses, defendiendo siempre los intereses de la provincia”. Se refirió a la situación económica e institucional y resaltó los avances en materia educativa, sanitaria y de infraestructura. El marco, con los brigadistas de combate del fuego ubicados en la primera fila, además de ser sumamente novedoso, permitió un reconocimiento público, que al borde de la sobreactuación, el propio gobernador puso de manifiesto, al descender del estrado y saludar a cada uno de los brigadistas con un efusivo apretón de manos, mientras los semblantes eran destacados por los flashs de los reporteros gráficos y la cerrada ovación de las nutridas barras que colmaron todos los lugares disponibles. Un dato nacional no debe ser dejado de lado: “Por el sillón de Rivadavia van a pasar muchos líderes mediáticos que van a querer refundar la república cada cuatro años, pero nosotros tenemos una oportunidad única que excede mi gobierno, y es recuperar la identidad de ser chubutenses, defendiendo siempre los intereses de la provincia, sin importar quien gobierne a nivel nacional” en una clara alusión al presidente de la nación Javier Milei; y cerró con un autolaudatorio “…sigamos por este camino de trasparencia y honestidad, y en poco tiempo vamos a poner a Chubut en el lugar que se merece”. El “reto” al presidente de la bancada oficialista adquirió ribetes desopilantes, el gobernador mirando fijamente al diputado Daniel Hollman y sin nombrarlo advirtió que si alguien estaba con el celular en la mano, se le pediría que repita el último tramo del discurso. Automáticamente todos los presentes, siguiendo la mirada del gobernador, observaron que el diputado Hollman, todo colorado por la vergüenza, guardaba el móvil subrepticiamente en el interior del saco. Lo que se dice un papelón.

En las repercusiones del discurso el más crítico y categórico, fue el diputado provincial y presidente del PJ, Gustavo Fita, quien manifestó: “Escuchar el relato es una usina de humo, sentí un discurso más mentiroso que el del presidente (Javier Milei), con un alto grado de enfrentamiento hacia los que no piensan como el gobernador”; la diputada Vanessa Abril aunque crítica fue mucho más moderada. Tal vez lo más audaz, y volviendo al discurso del gobernador, fue el tramo donde destacó “…conseguimos el financiamiento por más de 160 millones de dólares para terminar el acueducto y dar solución definitiva al problema del agua en Comodoro Rivadavia.” Sin duda la concreción de esa obra será consagratoria para su gobierno y por tal será evaluada en toda la zona sur de la provincia.

La primer reunión del foro PescAR no tuvo desperdicio. Más que en las esperadas disertaciones de especialistas, dirigentes políticos y empresarios relacionados todos de alguna manera u otra con la actividad pesquera, lo que no tuvo desperdicio fueron los encuentros gastronómicos y los mano a mano que este tipo de reuniones permite y le da un marco de seriedad institucional, que si bien la tiene, no es lo sustancial. Siempre lo más importante corre por cuerda separada. En esos encuentros quedó claro que de no operar fuertemente sobre los intereses de cada uno de los sectores, el futuro de la actividad se encuentra frente a un cuello de botella difícil de superar. Es que con los actuales valores del producto estrella, el langostino, la carrera de trabas a la importación que empiezan a esgrimir algunos mercados del producto, y el retraso cambiario, solo queda el camino de ganar en “productividad y eficiencia”, para seguir con éxito el camino de agregar valor al producto y obtener así mayor rentabilidad. Ahora bien, que es en blanco sobre negro, la famosa ganancia en productividad y eficiencia, simplemente que todos los costos que componen la matriz productiva desciendan, se achiquen, disminuyan, sobre todo salarios, logística y distribución, aranceles y costos portuarios, derechos de exportación o retenciones y obviamente el margen de utilidad empresario. Lo dijo el propio gobernador en la alocución de apertura del evento, con un discurso duro contra empresarios y gremios de la pesca, donde pidió hacer autocrítica y habló de los vicios propios de la actividad. Más claro échale agua.

Se profundiza la crisis del Partido Justicialista que en breve deberá nominar candidatos para las elecciones . El gobernador Torres ha logrado introducir una cuña de división dentro del partido al atraer hacia su frente de gobierno a intendentes y referentes importantes que no están enrolados en las filas del kirchnerismo y necesitan de una manera u otra el concurso del aporte provincial para mantener sus administraciones a flote. Los miembros actuales de la conducción del PJ, resisten este acuerdo y ubican al gobernador Torres más cerca de Milei que de la construcción de un polo opositor que triunfe sobre La Libertad Avanza en las próximas contiendas electorales. Recuerdan su pertenencia al PRO y de las reiteradas oportunidades en que sus representantes en el Congreso han sido funcionales a los intereses del gobierno libertario, y se preguntan con qué beneficio, ya que para la provincia claramente no lo es. La división entre kirchneristas y peronistas no kirchneristas obedecería así a una mera cuestión de intereses que está muy lejos de manifestar disidencias ideológicas partidarias.

Cafecitos, rumores, chismes, habladurías, trascendidos y otras yerbas. Llamó poderosamente la atención el faltazo de dos diputados nacionales al discurso del gobernador en la apertura de sesiones ordinarias del parlamento provincial. Uno es el líder de los libertarios locales, oficiales, César Treffinger, quien está recaliente porque le dividen el partido y le caminan la interna proponiendo desde el oficialismo probables candidatos libertarios afines, como Diego Brandan o la Comisario Laura Mirantes, actual ministra de producción del gabinete provincial. Así Treffinger ve alejarse la posibilidad de postular a su actual asesor en la cámara de diputados de la nación, Valentín Treffinger Saracho, su hijo. Dicen que Karina, el Jefe, ya le dijo que se olvide, que hay que ganar la elección y que la acusación de nepotismo le jugaría en contra. Más que obvio, verdad? La otra ausencia es la de Eugenia Alianiello, más explicable, puesto que ve que sus deseos de repetir difícilmente serían realizables, pero más allá de cuestiones internas o de enrolamientos con fracciones partidarias, es porque cree que el PJ va camino de quedar sin representación en este turno electoral y está buscando otros horizontes en las filas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La ciudad de Trelew está convulsionada por los ajustes tarifarios de la Cooperativa Eléctrica. Los mismos orillan desde el 150% al 300% si tomamos desde la facturacion de diciembre 2024 a la de marzo del corriente año.. Además subrepticiamente, se ha incrementado más que la energía, el servicio de agua y cloacas. La indignación es muy grande, la gente está alterada y manifiesta abiertamente que es imposible de pagar. Quien está atrás de todo esto? No es muy difícil darse cuenta. Es más, un prestigioso matutino tiró un datazo, el interventor designado por el juez Sastre para la Cooperativa de Rawson, un abogado de Cammesa, Juan Manuel Ibáñez y del mismo grupo de confianza del Vice-Presidente de Cammesa, Mario Cairella, tiene un chofer de lujo, Sebastian Dela Vallina. Esa es la punta del ovillo…a buen entendedor…

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz

¿“Vos sos José Pettinato”? extracto de la comedia “Los servicios de siempre“

“Te estamos esperando Nachito”, mensaje de Cristian Ritondo y Diego Santilli, integrantes del equipo de salto en garrocha del PRO