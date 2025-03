Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están. Espero que bien. ¡Qué semanita!! Movido en la provincia y en Nación. Los dejamos en tema, comiditas hubo, hasta los menús tenemos, pero lo dejamos para la próxima.

Un centenario de Gobernador Costa que difícilmente pase al olvido. Todas los aniversarios de las localidades son importantes pero este alcanzó ribetes sobresalientes. Se había pedido que asistieran todos los indentendes de la provincia dado que se empezarían a trazar cuestiones que tenían que ver con el futuro político provincial. La mayoría de los jefes estuvieron, solamente faltaron Luka Jones de 28 de Julio y Dante Bowen de Dolavon, parece que los muchachos, ambos muy jóvenes, tenían información privilegiada de los temas a tratar y, como se dice vulgarmente, “no quisieron quedar pegados” con las definiciones. El acto en sí fue muy emotivo puesto que tuvo como condimento especial la presentación en sociedad del Himno de la Provincia. El cual se ejecutó por primera vez en público, por una querida y reconocida Orquesta del Barrio Inta de Trelew e interpretado por la impecable voz de Fernando Carrasco. La creación del Himno la debemos al recientemente fallecido Delfor Orlando Ap-Iwan. En ese contexto adquirieron mayor valor las palabras del gobernador Torres cuando aseguró “ vamos a seguir defendiendo nuestros valores más importantes que son la identidad y el orgullo de ser chubutenses”. A más de uno de los asistentes, que fueron provistos de la letra del Himno para que pudieran entonarlo, se le escapó un lagrimón en esa fría mañana del interior profundo de Chubut. Después, en una reunión más reservada, el gobernador invitó a que cada intendente trazara un breve informe de la situación local y el mismo pintó un panorama muy crítico de las finanzas provinciales, del nulo apoyo que se recibe desde nación para obras necesarias, pese a que los impuestos específicos a ese fin se recaudan y engrosan el superávit fiscal de la nación ya que no se afectan a sus fines objetivo, cuestión está que el gobernador está reclamando ya en sede judicial. Esa introducción sirvió para entrar en temas más peliagudos que tienen que ver con la matriz productiva de la provincia, que se ve resentida por la disminución de la explotación petrolífera y el éxodo de las empresas hacia el nuevo “El Dorado”, que constituye Vaca Muerta. Lo de Halliburton y los 290 despidos es solamente una muestra, las desvinculaciones son permanentes y las regalías petrolíferas disminuyen por el descenso de la producción y la baja internacional del precio del crudo. Varias voces se han alzado pidiendo poner nuevamente en el tapete la minería, sobre todo de uranio que no es alcanzada por la ley 5001 que regula la actividad, puesto que no se practica a cielo abierto ni con cianuro, lo hizo el titular de la FECH, Carlos “lampara” Lorenzo, el diputado provincial Juan Pais, lo entrelineó el senador Carlos Linares, así que de alguna manera ese tema también fue explicitado y el propio gobernador pidió que si había algún intendente que se opusiera lo manifieste así poder dar la discusión. Fueron más las voces a favor que alguna tímida duda esbozada. En lo político se avanzó en el mismo sentido, el gobernador ni lerdo ni perezoso los cerró a todos en el nuevo partido a conformarse, el cual será transversal a los armados convencionales ya que tendrá como principal y único objetivo la defensa irrestricta de los intereses chubutenses. Quien podría oponerse?. Fiel a su estilo también inquirió a viva voz si alguno de los presentes no estaba de acuerdo a fin de proceder a debatir porque este paso a dar era fundamental y porque también requería del conjunto de las jefaturas locales, pero no hizo falta, nadie osó levantar la voz. O se a que se cerró con aplausos y posteriormente algunos se quedaron al almuerzo consistente en varios corderos al asador preparados al efecto y otros prefierieron partir raudos a sus localidades. Como dijimos al principio un centenario inolvidable por donde se lo observe.

La pesca de la provincia en pleno estado de transformación. La secretaría de pesca de la provincia a través de su titular, Andrés Arbeletche, fue claro y contundente al declarar que la empresa Red Chamber está incumpliendo descaradamente el contrato por la utilización de los bienes de la ex Alpesca e intimó a una revisión de los incumplimientos bajo riesgo de que el estado provincial rescinda el contrato. Las moras incurren en cuestiones cuasi ridículas, como el no pago del canon locativo estipulado en la irrisoria suma de 300.000 pesos mensuales, no pusieron la totalidad de la flota en condiciones a lo cual se habían obligado, ni han maximizado la capacidad de la planta de procesamiento. El CEO de Red Chambers, Marcelo Mou, no se quedó atrás, dijo claramente que “con esta decisión Arbeletche está generando una segunda Alpesca” y justificó los gastos en que había incurrido la firma y los esfuerzos que realiza a diario para mantener el personal y rentabilizar la “inversión multimilllonaria”, según ellos, realizada. La cuestión es que en el transcurso de la semana, el sindicato de la alimentación aclaró que ellos estaban cansados de advertir los incumplimientos de la firma y los marineros enrolados en Somu pidieron volver a sus puestos de origen, cosa que todavía esperan. Arbeletche,ademas, declaró que en caso de rescisión del contrato los puestos de trabajo estaban asegurados puesto que el gobierno subsidiaría los mismos. Esta parece que fue la gota que rebalsó el vaso y discretamente el gobernador, puso a cargo de la negociaciones al ministro de economía Andrés Meiszner a fin de lograr una mejora en la vinculación con la empresa Red Chambers.

Con respecto al resto hay una cerrada posición de las cámaras de la pesca pretendiendo discutir con las organizaciones gremiales del sector el tema precios y salarios, no solo de la pesca, sino del puerto y la estiba. Fue claro, como siempre, Álvarez Castellano de Conarpesa, quien nunca podría ocupar un ministerio de relaciones exteriores, cuando dijo que si no se arriban a acuerdos la flota se para. En realidad la situación es mala, los empresarios no fueron exceptuados de las retenciones o derechos de exportación, el dólar está tan planchado como los precios internacionales y existen destinos comerciales donde deben pagar fuertes aranceles para poder introducir la mercadería . Nación no se hace cargo de la situación y así con un techo de precios que no es flexible a los costes, no queda otra que reducir estos o dejar de operar. Como dice el diplomático Don Fernando Álvarez Castellano “se para la flota”.

La inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y el informe del presidente de la Nación. Todo fue de un patetismo extremo, desde las disposiciones totalitarias para no permitir el ingreso de la prensa gráfica al recinto, hasta un discurso plagado de exabruptos que lo asimiló a un miting de campaña. Las barras aplaudidoras, que colmaron el recinto y las gradas, en un discurso de 80 minutos aproximadamente, se aplaudió más de 70 veces, las estadísticas y exposiciones autolaudatorias a que nos tiene acostumbrados el presidente, los desplantes a la oposición y demás. En concreto muy poco y muy triste todo, un hemiciclo raleado, solo cinco gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA, los miembros de la corte que al menos tuvieron el buen tino de no llevar a Lijo pero si estaba García-Mansilla, Santiago Caputo patoteando al diputado nacional Facundo Manes porque se atrevió a señalar al presidente si se iba a referir a la cripto estafa y la violacion de la constitución en la designación de los miembros de la Corte. En cambio, no hubo referencias a los jubilados, la educación, el trabajo, las empresas, el campo, la ciencia y otras cuestiones que sí son importantes. Si sirve para medir su impacto en la sociedad podemos decir que el rating de encendidos de la TV bajó a la mitad a pesar de ser horario central. Tampoco fue positiva la transmisión en streaming, donde sus hordas se suponen y autoperciben poderosas, en el canal de la Oficina del Presidente apenas había 2000 usuarios siguiendo en vivo la ceremonia, el canal de la TV Pública llegaba a 1200 seguidores , la Transmisión oficial del Canal de Diputados tenía unos 5000 seguidores y el Canal del Senado 1600. El presidente debiera saber que es imposible tapar el cielo con un harnero; venimos de un febrero olvidable, con una caída de las acciones argentinas de más del 15%, con un crecimiento del riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, más del 24%, los aranceles a las importaciones anunciados por el presidente Donald Trump que impactan de lleno en empresas insignias como es Techint y Aluar y que según el ministro de relaciones exteriores, Gerardo Werthein, ni siquiera se plantearon en la reunión de esta semana próximo pasada con el presidente de los EEUU, los bonos de la deuda soberana también cotizaron a la baja y la pérdida de credibilidad producto de la criptoestafa tiene repercusiones insondables. Además las reservas de moneda extranjera están en una baja pronunciada y el retraso cambiario es inocultable. Todo genera dudas y sospechas en los acreedores e inversores financieros. También conocemos que al menor traspié o duda reaccionan retirándose del mercado financiero y no los detiene ni la suba de tasas de interés, como hubo que practicar en el rolleo del 160% , o sea 100 es refinanciación de deuda ya contraída y 60% es nueva deuda. La tasa se elevó al 45%, cuando en el mercado local no llega al 30%.

Estos temas que importan al país no fueron tratados, todo fue soez, insultante y degradante. Las instituciones enlodadas. Una pena.

Cafecitos, habladurías, chismes, trascendidos. El que sudó la gota gorda en la semana es el ministro Toto Caputo, perdió casi 600 millones de dólares de reservas tratando de atajar el dólar y pidió un salvataje urgente al FMI. El riesgo país trepó a los 780 puntos básicos y las reservas del BCRA perforaron el piso de los 28 mil millones de dólares….feito el panorama.

El precio internacional del barril de petróleo baja pero los combustibles en marzo se incrementaron el 1,9 % pese a que es récord el bajo consumo de combustibles.

Según el The New York Times empresarios denunciaron formalmente pedidos de “coimas”, para poder acceder al presidente Javier Milei, y no es Clarin…que como todos sabemos….esta armando un monopolio jajaja

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz