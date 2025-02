Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Espero que bien. Con temas complejos y difíciles discurrió esta semana, tanto a nivel nacional como provincial. Las parrillas están frías, todo el mundo en el riel, nadie invita a morfar, como dice el tango. Es lo que hay. Los invito a zambullirnos en los temas, no sin antes recordarles que siempre que llovió, paró. Vamos, que no decaiga! Recuerden que “estamos condenados al éxito” como decía el ex presidente a cargo Eduardo Duhalde.

LA INTERMINABLE AGONÍA DEL SERVICIO COOPERATIVO DE CHUBUT. Con una enjundia digna de mejor objetivo las autoridades de Cammesa se han ensañado con las cooperativas eléctricas de la provincia. El caso de Trelew fue el primero, la intervención de la justicia federal, sabemos de buena fuente, contó con el aval político y avanzó raudamente en el incremento tarifario. Las tarifas vigentes son directamente confiscatorias, los incrementos salariales son exiguos para aquellos que están en blanco y el resto está peor: tanto trabajadores en negro como monotributistas que pelean por la diaria. Dejemos de lado la batería de insultos a la inteligencia de los vecinos de que estos señores hacen gala, llegando al absurdo de reconocer que los socios de la cooperativa ya pagaron lo que hoy se les vuelve a pretender cobrar y así lo reconocen. En el medio la pirotecnia política de siempre que no resuelve nada. Para que se entienda: los usuarios no pueden pagar más. Ese es el mayor problema. Pero ese sistema de exacciones y confiscaciones avanza sobre la Cooperativa de Rawson que ya la justicia designó como interventor a un abogado asesor de Cammesa y le rodeó la manzana a Servicoop de Puerto Madryn. El intendente Gustavo Sastre de Madryn se opone a un incremento del 20% sobre las tarifas, pero ese es el incremento para el mes en curso, después vendrán otros 20% , todos cuanto la paciencia de los usuarios permitan y soporten. El caso de Sarmiento también está en carpeta y muchos se preguntan cuando le tocará el turno a la SCPL de Comodoro Rivadavia. La situación se torna cada vez más oscura. Amenazan con pedir la quiebra, pues pídanla, porque no la piden? Saben perfectamente que el concurso de la Ley de Concursos y Quiebras no les favorece y perderían la potestad cesárea de que hoy hacen gala. Otros, como Lorenzo de la FECH, piden que ante el agotamiento del modelo cooperativo tendrían que tomar el servicio empresas privadas. Puede ser una solución extrema, pero solución al fin, lo que es claro que la capacidad de pago de los vecinos está agotada y la paciencia también.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SENADO SOBRE LA ESTAFA DE QUE SE ACUSA AL PRESIDENTE Javier Milei finalmente no prosperó. El objeto de la investigación estaba centrado en la meme-cripto $Libra que terminó en una estafa y que el presidente promocionó o difundió desde su cuenta privada de la red X. Más allá del caso en sí, que está suficientemente divulgado y con investigaciones administrativas y judiciales en proceso, es importante destacar una cuestión de neto corte político. De los tres senadores de la provincia dos votaron a favor de la creación de la Comisión de investigación, Edith Terenzi y Carlos Linares, no así la senadora Andrea Cristina que votó en contra. Pero hete aquí que para aprobar dicha Comisión se necesitaban 48 votos positivos y en la votación obtuvieron 47. Faltó un voto que bien hubiera podido ser el de la señalada senadora chubutense. Esto le hubiera dado al gobernador Ignacio Torres una herramienta de presión y negociación para obtener aquellas obras de infraestructura, apoyos para emprendimiento productivos y/ o sociales imprescindibles y diversas cuestiones que hacen al diario desenvolvimiento de la provincia. Recordemos que el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharasvilii se reunió con varios de sus pares, de Puerto Madryn, Sarmiento, Rawson y Rada Tilly, para conformar un frente que exija a nación obras para cada una de sus jurisdicciones y fortalecer así las gestiones en ese sentido emprendidas por el gobernador Torres. Además, es un tema no menor, que el ejecutivo nacional no haya enviado el presupuesto al congreso para su tratamiento. En la Constitución Nacional queda claro que es una obligación del Poder ejecutivo y que su falta, en este caso reiterado porque tampoco lo envió el año 2024, constituye “falta grave”, causal de juicio político. Es en esa revisión del presupuesto en que los representantes de las provincias, los senadores, bajo el régimen federal observan que las necesidades de sus respectivas provincias estén mínimamente contempladas. Dicho esto para que no se vea en la acción de la Comisión que se hubiera creado un acto de coacción o extorsion, porque es la misma actitud en que incurre el poder ejecutivo nacional al no enviar en tiempo y forma el Presupuesto Nacional incumpliendo asi la manda constitucional. Se dilapidó una herramienta importantísima, según el criterio imperante en el resto de los senadores que sí apoyaron la moción de creación.

La suspensión de las PASO acelera los tiempos políticos, los partidos deben definir candidatos. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más allá de su costo dinerario y de que representan una encuesta cercana a las elecciones, tenían un objetivo fundamental al tiempo de su creación: evitar la componendas de las burocracias partidarias y abrir el juego a candidatos que de otra forma quedarían atrapados en la telaraña leguleya de los apoderados, sin poder llegar a presentarse. Suspender o eliminar las Paso, solo va a llevar a que la proliferación de nuevos partidos aumente. El PJ aún no definió pero está instalado un clamor para que sea el primer candidato Juan Pablo Luque y eso tiene dos lecturas, unos se lo quieren sacar de encima para la próxima disputa a gobernador descontando que el PJ no puede tallar en esta elección, recordemos que la provincia solo renueva dos diputaciones, pero hay una lectura más fina, que se hace desde el mismo seno de la usina electoral provincial, que cuenta con finas mediciones de opinión, y que ven en Luque un adversario de temer, recordemos que perdió la provincia por un exiguo margen de votos en la provincial pasada y en un escenario sumamente diverso y adverso. Por el lado de LLA César Treffinger insiste en llevar a su hijo y asesor en la cámara de diputados como candidato. Ya “el jefe” Kari le dijo que no era buena idea, que dejaba muchos flancos vulnerables y que se ponga a armar el partido en la provincia. Último aviso parece. Lo más prolijo hasta ahora viene siendo el armado en absoluta reserva que vienen haciendo el gobernador Torres y un pequeño pero selecto grupo de colaboradores. En su proto-partido aún no constituido, podría ser Despierta Chubut, ya ha cobijado radicales con y sin peluca, peronistas garrochistas y convencidos y libertarios silvestres y mostrencos que no obedecen al diputado Treffinger. Cuando se le consulta por los nombres, el grupo se refugia en un cerrado hermetismo, pero según nos dicen la que tiene muchas chances de repetir es la diputa Ana Clara Romero y que acompañada de Gustavo Menna harían fuerza allí donde el oficialismo está más débil, la ciudad de Comodoro Rivadavia, y podrían llegar a garantizar la inclusión de ambos en la Cámara. Como caería dos candidatos de la misma ciudad en el electorado, es el escollo a salvar. En estudio…

Cafecitos, rumores, trascendidos, operaciones, grageas informativas, alcahueterias y otras hierbas. Se está poniendo difícil la situación petrolera en el golfo San Jorge. La debacle ante la retirada de YPF en Santa Cruz, empieza a cruzar la frontera interprovincial. En Chubut es fuerte el rumor por ahora del retiro de YPF de las áreas que aún posee, PECOM no termina de arrancar y para colmo de males la empresa Halliburton despidió 290 trabajadores. El Sindicato petrolero puso el grito en el cielo pero hasta ahora no ha obtenido nada, anuncian un paro general para el 20 de marzo pero la situación es muy difícil

Dentro de ese marco adverso que presenta el sector petrolero, el diputado provincial Juan Pais salió a proponer la explotación minera como alternativa y recomposición de la matriz productiva o extractiva en la provincia. Según el diputado hay explotaciones, como la del uranio, que no están inhibidas por la ley 5001 y que se podrían explotar. Una alternativa compleja sin duda.

Para finalizar se homologó por la secretaría de trabajo nacional la paritaria de los trabajadores nucleados en UOCRA. Corresponde al primer trimestre del mes en curso: enero 1,8% de incremento sobre los salarios de diciembre, febrero: 1,5% y marzo: 1%. Eso si acumulativos. Además dos sumas no remunerativas, o sea ilegales, de $20000 en febrero y marzo. Así queda claro cuál es el ancla de contención inflacionaria: los salarios y también el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores, esto por la locura de incremento tarifarios de los interventores de Cammesa. Mientras tanto crece la desocupación que afecta a unos tres millones de argentinos, mientras sube la tasa de ocupados que buscan mejor remuneración en otros empleos. Cuatro de cada diez trabajadores, por otra parte, son cuentapropistas. Los que esperan “el rebote” en V o en L que sigan esperando.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz