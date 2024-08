Quiénes son los periodistas que visitan a Milei en la Quinta de Olivos

Jonatan Viale, Esteban Trebucq y Horacio Cabak son algunos de los comunicadores que pasaron por la residencia presidencial. Los elegidos en medio del conflicto del Gobierno con la prensa.

El vínculo de Javier Milei con la prensa es, en general, tenso. Sin embargo, hay algunos periodistas que lograron construir un vínculo de amistad con el líder de La Libertad Avanza y hasta tuvieron el privilegio de visitarlo en la Quinta de Olivos. No todos los encuentros fueron iguales: hubo reuniones para concretar entrevistas o para compartir información, pero también hubo cenas distendidas con ópera de por medio.

En el periodismo político es fundamental construir las fuentes y es habitual que los comunicadores tengan reuniones en off the récord con los dirigentes. Por eso, más de uno de los que visitó a Milei se mostró molesto con la consulta de PERFIL. En líneas generales, el planteo fue no entender la razón del interés sobre el tema, ya que siempre y en todos los gobiernos los presidentes mantuvieron encuentros de este tipo.

La lista de periodistas que pasaron por Olivos incluye a Jonatan Viale (TN y Radio Rivadavia), Esteban Trebucq (LN+ y El Observador), Horacio Cabak (LN+ y El Observador), Marina Calabró (LN+), Lucas Morando (Radio Rivadavia), Luis Novaresio (LN+ y Radio La Red), José del Río (La Nación) y Ezequiel Burgo (Clarín).

“Me parece desafortunado que se incluya de la misma manera a quienes fuimos por trabajo con aquellos que fueron con familia, varias veces y largas horas”, se quejó una de las personas de la lista. Es cierto. Cuando se miran los registros es fácil inferir quién fue en calidad profesional y quién en calidad de amigo del presidente.

Desde que asumió, Milei solo le concedió entrevistas a un puñado de comunicadores y jamás a alguien que tuviera una línea editorial crítica al gobierno. Una de las primeras medidas de su gobierno fue suspender la pauta oficial a las empresas de medios críticos. La subsecretaría de Trabajo avanzó y se echó para atrás con la matrícula profesional para periodistas. A mediados de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que en Casa Rosada estaban trabajando en una resolución para restringir el ingreso a las conferencias para priorizar la “excelencia”.

A la larguísima lista de episodios de conflictos entre el Gobierno y la prensa se suma que el mismo presidente califica de “ensobrado” a cualquier periodista que lo cuestione y hasta publica agresiones personales en redes. Las visitas a la Quinta de Olivos pueden ser una muestra para saber quiénes están fuera del radar de los ataques de Milei. Si se piensa en el favoritismo por las empresas, La Nación le saca una diferencia descomunal a cualquier otro medio.

Jonatan Viale, Esteban Trebucq y Horacio Cabak, los favoritos de Milei

La primera visita de periodistas a Olivos fue el 17 de febrero. Horacio Cabak se registró a las 13:54 y Marina Calabró a las 14:49. Los dos se fueron a las 17:09.

Calabró y Milei se conocieron hace alrededor de 10 años a través de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y nunca perdieron contacto. Al inicio de la gestión libertaria, se supo que el presidente le ofreció a la periodista que fuera su vocera, pero ella lo rechazó por considerar que el puesto era incompatible con el periodismo. Cabak, por su parte, supo convertirse en este año en un defensor férreo de La Libertad Avanza, sobre todo en X.

La dupla volvió a Olivos el 3 de marzo alrededor de las 20. Ese día, al mismo horario, también ingresaron Jonatan Viale y Esteban Trebucq. Fuera del periodismo, los registros muestran la llegada de Juan Carlos de Pablo, Alberto Benegas Lynch, Juan José Mayol, Sandra Pettovello, Claudio Zuchovicki y Miguel Boggiano.

El periodista Ari Lijalad publicó la planilla en X y Milei le respondió: “Los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini). Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre temas diversos”.

Trebucq ya había estado también el miércoles 21 de febrero poco más de una hora, entre las 13:40 y las 15:55. Y volvió el domingo 10 de marzo, entre las 20:25 y 00:45, probablemente a otro encuentro de ópera.

Viale, por su parte, regresó el sábado 16 de marzo, pero la visita fue especial: su registro (que en las planillas figura con su apellido real, Goldfarb) marca el ingreso a las 19:46 y la salida a las 00:19 junto a su esposa Micaela Kralovetzki y sus dos hijos. Apenas trascendió, la cena íntima del presidente y la familia del periodista se convirtió enseguida en uno de los títulos de los medios.

Hay periodistas que pasaron solo una vez por la residencia presidencial. El miércoles 6 de marzo, Lucas Morando se registró entre las 20:50 y las 23:35, y el jueves 7 de marzo Luis Novaresio concurrió entre las 20:44 y las 00:04. Poco después, el lunes 18, el secretario general de La Nación, José del Río, pasó por Olivos bien temprano, entre las 8:40 y las 10:30 de la mañana.

Las visitas de comunicadores se suspendieron por un tiempo, según los registros oficiales. PERFIL hizo un pedido de acceso a la información pública sobre las visitas que se realizaron entre el 10 de diciembre y el 30 de junio y, justamente, ese último día del mes regresó un periodista a la residencia. El editor jefe de Economía de Clarín, Ezequiel Burgo, ingresó a las 19:54 y se fue a la 01:07 junto al economista Juan Carlos de Pablo, autores del libro La cocina de la política económica argentina, de Frondizi a Milei (Sudamericana) y, según pudo saber PERFIL, la cena con el presidente fue, justamente, para conversar sobre la publicación.

Por Giselle Leclercq-Perfil