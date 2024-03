Quiénes son los ocho acusados por la muerte de Diego Maradona

Hay médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo. Serán juzgados por homicidio con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Ocho son las personas serán juzgadas por la muerte del futbolista. Se trata de los integrantes del equipo médico que atendió al ídolo durante sus últimas semanas de vida en la internación domiciliaria que tuvo en el country de Tigre.

Los acusados son Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal de Maradona), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Gisella Madrid (enfermera), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

El delito que se les imputa es el de “homicidio con dolo eventual”, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, elevó la causa a juicio en junio de 2022. Entre sus fundamentos, señaló que los ocho imputados no cumplieron “con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”. Consideró también que eran “garantes” de la salud del Diez y que, aunque pudieron “revertir” su cuadro cardíaco, no lo hicieron.

Para los fiscales, en tanto, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, ya que sabía que el exfutbolista podía morirse y no hizo nada para evitarlo.

Este miércoles, la Justicia pidió que se haga una inspección ocular en la casa de Tigre donde murió Diego Maradona el 25 de noviembre del 2020.

Leopoldo Luque

Leopoldo Luque es el nombre más conocido entre todos los imputados por la causa de la muerte de Diego Armando Maradona. El médico neurocirujano encargado de la seguridad y el bienestar del ídolo fue uno de los máximos responsables de su deterioro.

Luque fue el que recomendó la intervención quirúrgica en la cabeza de Maradona cuando no era un procedimiento seguro ni tampoco urgente. Además, en los chats y audios se puede ver el desprecio aberrante con el que hablaba del 10.

“Me avergüenzo de algunos mensajes que mandé. Me arrepiento y pido perdón a la familia y a la gente que lo quería mucho”, afirmó en entrevistas. Sin embargo, aseguró: “No tengo miedo de ir preso”.

Leopoldo Luque se mostraba muy cercano a Diego Maradona. (Foto: Redes Leopoldo Luque)

Agustina Cosachov

Agustina Cosachov fue la psiquiatra de Diego Armando Maradona y la responsable de indicar la medicación que tomaba. También firmó la externación de la Clínica Olivos. Es una de las personas que están más complicadas en la causa.

Además, suma otra acusación: falsedad ideológica, esto se debe a que firmó certificados de aptitud mental de Maradona sin siquiera visitarlo. También usó la firma de Diego sin su consentimiento en documentos.

Agustina Cosachov, la psiquiatra principal de Diego Armando Maradona. (Foto: Captura de Instagram)

Ricardo Almirón

Ricardo Omar Almirón fue el enfermero de Diego Armando Maradona y, al igual que muchos de los que rodearon al ídolo argentino en sus últimos días, tiene un extenso prontuario.

El hombre de 40 años tenía un hobby particular: participaba de un grupo de murga de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2022, Almirón fue acusado y procesado por abuso sexual, pero no se dio a conocer el nombre de su víctima, solamente se confirmó que era compañera en la murga.

Según se redactó en la denuncia “tomó por la fuerza” a la chica y debido a que “estaba muy alcoholizada” nunca dio su consentimiento ni se dio cuenta que estaba manteniendo relaciones sexuales. Incluso, desde La Colectiva Murguera afirmaron que no era el primer caso y que “muchas chicas despertaron en una cama junto al denunciado sin recordar nada”.

Ricardo Omar Almirón fue enfermero de Diego Armando Maradona. (Foto: Luciano Thieberger)

Gisela Madrid

Dahiana Gisela Madrid fue una de las enfermeras de Diego Armando Maradona. Tiene 36 años y vive en Villa Bosch. El rol de Madrid en el cuidado del Diez fue clave e incluso fue la que le hizo RCP cuando lo encontraron muerto. “Cuando lo encontré, el cuerpo estaba caliente”, declaró.

Lo cierto es que su relación no fue fácil y Diego la echó en su segundo día de trabajo, aunque se quedó durante una semana ya que no tenía reemplazante. Además, fue la persona que dio la versión de un golpe en la cabeza que sufrió Maradona el miércoles anterior a su muerte.

Además, Madrid mintió en sus declaraciones ya que dijo que escuchó a Diego moverse por la habitación a las 7.30, pero que no entró y lo dejó descansar. Sin embargo, en el informe médico afirmó que había ingresado a la habitación. Ante la Justicia dejó en claro que la obligaron a mentir desde la empresa que la contrató.

Nancy Forlini

Nancy Edith Forlini es médica, tiene 53 años y estaba a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical. Este área le brindó servicios de atención a Maradona en el country de Tigre luego de la última operación a la que se lo sometió.

En una declaración que hizo por escrito en el marco de la investigación, Forlini argumentó que solo le solicitaron que organizara un servicio de enfermería y de acompañantes terapéuticos que estuvieran las 24 horas con el exfutbolista. Señaló, además, a Luque y a Cosachov como los que tomaban todas las decisiones respecto de los tratamientos.

Nancy Forlini, médica imputada en la causa de la muerte de Diego Armando Maradona. (Foto: NA)

Mariano Perroni

Mariano Ariel Perroni tiene 41 años y era el coordinador de enfermeros de Maradona. Trabajaba para la empresa Medidom -subcontratada por Swiss Medical-, que brindaba servicios de enfermería a Maradona en el country de Tigre.

En su declaración indagatoria en junio de 2021, Perroni aseguró que nunca tuvo contacto con el Diez y que sus tareas eran solo administrativas. Además, complicó a Cosachov y a Forlini. Sobre esta última dijo que “mantenía la indicación de no molestar ni invadir” al paciente.

También dijo que contaba con poca información sobre el cuadro de salud de Maradona y que la habitación de la casa del country de Tigre no era adecuada para una internación domiciliaria ya que no contaba con aparatología necesaria.

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Diego Armando Maradona. (Foto: Captura TV)

Carlos Díaz

Carlos “Charly” Díaz es el psicólogo que atendió a Maradona por pedido de Matías Morla. Tiene 30 años, estudió en la Universidad del Salvador y su perfil de Linkedin dice que desde 2015 mantiene un empleo en la Asociación Civil Íntegra. Se especializa en adicciones y también en patologías mentales severas. Es miembro del Centro Argentino de Adicciones, docente y posee un máster en drogadependencias de la USAL y otro en Terapia Cognitiva Conductual en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona.

“Yo llego (a Maradona) a través de Morla. Él me convoca porque un chofer suyo fue paciente mío durante mas de tres años en un tratamiento muy exitoso, quien luego también me fue recomendando con otras personas con problemáticas similares. A raíz de mi especialidad me convoca Matías Morla para poder verlo a Diego, a quien vi por primera ve el 26 de octubre, cuatro días antes de su cumpleaños, y hubo un evento muy particular, que fue el día de la externación de la Clínica Olivos”, contó tiempo atrás.

Carlos Díaz junto a Diego Maradona. (Foto: TN)

Y agregó: “Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento. Ni un solo día”, completó.

Los investigadores entendieron que Díaz era una parte importante del equipo médico que atendió a Maradona en sus últimas semanas de vida. Sin embargo, en su declaración ante la Justicia, el psicólogo aseguró que su intervención en materia de tratamiento de las adicciones fue exitosa y que “en ningún modo pudo haber influido” en la muerte del Diez.

Pedro Di Spagna

Es médico clínico y tiene 49 años. Formaba parte del chat de Whatsapp en el que los enfermeros de la empresa Medidom daban el parte diario e informaban a sus superiores de cualquier eventualidad que ocurriera con la atención de Maradona. De esa conversación participaban Forlini, Perroni, Madrid y Almirón.

Di Spagna tenía que hacer el seguimiento clínico de la internación domiciliaria del Diez. Los fiscales lo imputaron por haber visto al paciente solamente en una ocasión y por no haber hecho los controles de manera adecuada.

“Lo único nosotros y como sugerencia, cubramos la parte legal. Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible. Pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen, ni solicitar exámenes complementarios por razones ajenas a nosotros”, había escrito Di Spagna en el chat tan solo unos días antes de la muerte de Maradona y luego de un informe que avisaba que el exfutbolista se negaba a recibir visitas y atención médica.

Pedro Di Spagna, uno de los ocho imputados en la causa de la muerte de Diego Armando Maradona. (Foto: @CAHuracán)

Fuente: TN