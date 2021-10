Quiénes son los líderes mundiales que aparecen en los Pandora Papers

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que tanto presidentes, primer ministros, ex gobernantes y funcionarios gubernamentales, ocultaron activos a través de estructuras financieras offshore, incluso con fines de evasión fiscal.

La denominada investigación “Pandora Papers”, llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revela que tanto gobernantes como exmandatarios mundiales ocultaron activos a través de estructuras financieras offshore, incluso con fines de evasión fiscal.

En la filtración, que incluye casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el planeta, se puede observar maniobras financieras grises de personas que actualmente son presidentes, primeros ministros, funcionarios de alto rango, como así mandatarios que ya dejaron sus cargos en el poder.

Entre los presidentes latinoamericanos enfocados por esta investigación periodística se encuentra el primer mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, quien depositó fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.

También se menciona al presidente de Chile, Sebastián Piñera. En este caso, el trabajo revela la compraventa de la Minera Dominga, desarrollada a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas, entre el mandatario y el empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus “amigos de la infancia”.

A través de un comunicado, la Presidencia de Chile informó: “El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”.

Siguiendo en territorio americano, pero en este caso sobre ex presidentes de Colombia, los documentos mencionaban a César Gaviria Trujillo (1990-1994) y a Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos acudieron a los servicios offshore cuando ya habían dejado el poder pero aún mantienen una notable influencia política en su país.

Gaviria constituyó en 2010, con uno de sus hermanos y otros socios, una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Pastrana pudo mantener en el anonimato una sociedad en Panamá y administrar desde ahí parte de su patrimonio familiar.

Los Pandora Papers revelan que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. El funcionario figura como accionista del grupo, una “shelf company”, un tipo de compañía que se inscribe en un paraíso fiscal y puede permanecer sin actividad durante años, hasta que alguien decide darle un uso.

Los documentos muestran que el ministro del presidente Jair Bolsonaro invirtió en ese año unos US$ 8 millones en la compañía, registrada a su nombre, su esposa y su hija.

En Argentina, están los hermanos del expresidente Mauricio Macri, mencionados en dos sociedades familiares que se acogieron al blanqueo fiscal de 2016 durante la presidencia de Cambiemos. Se trata de Mariano Macri, quien dio su testimonio en el libro “Hermano” donde habló de los negocios de su familia, y Gianfranco.

El rey de Jordania, Abdallah II, creó al menos treinta sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares. Entre otra figura una propiedad de US$ 23 millones en una playa de California.

Los abogados del rey afirmaron que todas las propiedades fueron compradas con su fortuna personal y que la ley jordana no le obliga a pagar impuestos. También señalaron que ese tipo de operaciones son realizadas por razones de seguridad y privacidad.

Entre los exfuncionarios figura el ex primer ministro de Reino Unido (1997 a 2007), Tony Blair. En este caso, se muestra que, desde 2017, Blair y su esposa son los propietarios de un edificio Victoriano de casi US$ 9 millones al adquirir una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair evitaron el pago de US$ 400 mil en impuestos.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia son presuntamente propietarios de una red de empresas en paraísos fiscales. Por otro lado, el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin, no sale directamente en los papeles, pero se le relaciona con activos secretos en Mónaco a través de sus socios.

El actual primer ministro Checoslovaquia, Andrej Babis, colocó 22 millones de dólares en empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia.

Miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, incluidos ministros y sus familiares, son supuestamente propietarios en secreto de empresas y fideicomisos con millones de dólares. También familiares y socios del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participaron en secreto en negocios inmobiliarios en Gran Bretaña por valor de cientos de millones.

Celebridades del espectáculo y el deporte

La cantante colombiana Shakira hizo que al menos tres de sus compañías offshore fueran creadas por una firma llamada OMC Group, según la investigación del ICIJ. Sin embargo, su abogado afirmó que sus cuentas en el extranjero están declaradas y el dinero en ellas está contabilizado, al tiempo que insistió en que Shakira nunca usa cuentas en el extranjero para evadir impuestos.

La modelo y actriz alemana Claudia Schiffer también fue mencionada en los Pandora Papers por tener activos en el extranjero. Sin embargo, sus representantes afirman que ella paga debidamente todos sus impuestos en el Reino Unido. La actriz italiana Monica Bellucci y el tenor español Julio Iglesias también se encuentran entre esas celebridades con activos en el extranjero.

Del mundo del deporte, se encuentra el ex futbolista y técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que según la ICIJ usó una cuenta offshore en Andorra para almacenar sus ingresos por jugar para Al-Ahli en Qatar, pero luego aceptó una oferta de amnistía fiscal y aparentemente cerró la cuenta.

Otro entrenador de fútbol profesional, Carlo Ancelotti, que fue investigado por las autoridades españolas por evasión fiscal, también aparece en los Pandora Papers. Algunas de las empresas que España asocia con el técnico del Real Madrid fueron mencionadas en documentos filtrados.