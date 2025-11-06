Quiénes son los gobernadores e intendentes con mejor y peor imagen tras las elecciones legislativas

CB Consultora difundió su encuesta mensual sobre la imagen de los gobernadores e intendentes de Argentina. Quiénes lideran el ranking, quiénes cayeron y quiénes sorprendieron con su crecimiento.

La empresa de Cristian Buttié, CB Consultora, difundió este miércoles los resultados de la primera encuesta nacional de imagen de gobernadores e intendentes luego de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre, abarcó 17.965 casos en las 24 jurisdicciones del país y 9.949 en los municipios, con un margen de error estimado entre 3 y 4 puntos porcentuales.

Los gobernadores con mejor y peor imagen de Argentina

Según el informe, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabeza el ranking con un 61,5% de imagen positiva.

Lo sigue en gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con un 60,4%,

En tercer lugar aparece el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con 59,8%.

En el otro extremo, los mandatarios con menor nivel de aprobación fueron Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,3% de imagen positiva.

Seguido por Axel Kicillof (Buenos Aires), con 47,4%.

Y Ricardo Quintela (La Rioja), con 48%.

El estudio también señaló que el gobernador Gustavo Sáenz (Salta) fue quien más creció en comparación con la medición anterior, al registrar una suba de 4,9 puntos en su imagen positiva.

En cambio, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) experimentó la mayor caída, con una baja de 4,2 puntos.

Los intendentes con mejor y peor imagen de Argentina

En cuanto a los intendentes, el mejor posicionado fue Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital, con 60,8% de aprobación.

Lo sigue Jorge Jofré (Formosa Capital), con 60,3%,

Y Eduardo Tassano (Corrientes Capital), con 59,2%.

Los jefes comunales con peores registros fueron Pablo Grasso (Río Gallegos), con 36,2% de imagen positiva.

Lo sigue Walter Cortés (Bariloche), con 36,7%.

Y Armando Molina (La Rioja Capital), con 36,9%.

En tanto, el intendente Roy Nikisch, de Resistencia, fue el que más creció respecto al mes anterior, con un incremento de 2,9 puntos.

Por el contrario, Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, registró la mayor caída, con una baja de 3 puntos.