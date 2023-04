Quiénes fueron las dos personas que le rompieron el corazón a la China Suárez

Después de la entrevista de la actriz en Fernet con Grego, en redes sus seguidores revelaron la incógnita.

La China Suárez dio su primera entrevista después de su separación con Rusherking y generó curiosidad por una contundente declaración: contó que dos personas le rompieron el corazón.

Aunque no reveló los nombres de esos dos hombres, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían ser las parejas que dejaron muy triste a la actriz.

“Me rompieron el corazón a los veinte y pico, fue muy duro, era muy celoso y me decía ‘te amo, pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia y con ‘libertad’ hablo de cómo soy yo, no a estar con 20 personas a la vez”, contó la China Suárez en la entrevista y generó comentarios de todo tipo.

Quiénes fueron los hombres que dejaron triste a la China Suárez

La China Suárez contó la anécdota sobre una de sus ex pareja y aseguró que en ese momento tenía “veinte y pico” por lo que los seguidores de la actriz comenzaron a atar cabos de quién fue su pareja en ese entonces.

Nacho Viale fue uno de los primeros mencionados, pero la China estuvo de novia con él cuando tenía 18 años y, tras ese romance, también estuvo con Nico Cabré, papá de Rufina, que terminó a los cuatro meses de su nacimiento cuando tenía 20 (2013).

Tras este tormentoso noviazgo, apareció en escena David Bisbal con quien comenzó a salir a distancia en 2014, cuando tenía 22 años. La actriz y el cantante se conocieron cuando ella participó de un videoclip y duró más de un año.

“Yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi, fue durísimo, fue como la desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje?’ porque claro, me decía ‘te amo, me encantas pero no puedo estar con vos por tu personalidad, no puedo, me hace mal, me da celos”, contó la China sobre ese momento.

Desde la cuenta Gossipeame abrieron la “encuesta” sobre quiénes podrían ser estas personas y los seguidores coincidieron en el cantante español.

Rusherking, el segundo hombre que le rompió el corazón a la China Suárez

Al momento de mencionar a la segunda persona que la dejó triste, la China Suárez no contó ninguna anécdota y trató de eludir la respuesta por lo que las miradas apuntaron hacia Rusherking.

Sobre esta reciente ruptura, la artista intentó no ser detallista pero dio su punto de vista sobre cómo atraviesa el duelo. “Y la vida, boludo. A veces pasa. Qué sé yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo”, contó.

En ese momento, la China Suárez ahondó sobre este proceso y explicó: “Es hacer un duelo y y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir, ‘soy un puntito en el universo, a nadie le importa’. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo”.