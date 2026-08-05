¿Quién ordenó la muerte de Daphne Caruana?: la periodista investigaba un caso de corrupción cuando fue asesinada

Daphne Caruana Galizia había investigado la corrupción por más de dos décadas y se encontraba en el centro de una pesquisa con la que pretendía develar los vínculos ocultos entre un multimillonario empresario y el gobierno maltés, cuando una bomba en el asiento de su auto acabó con su vida en 2017. No acabó, sin embargo, con su labor, y ahora su hijo Matthew intenta arrojar luz no solo sobre los hallazgos que la sentenciaron, sino sobre su muerte misma.

Un corte de luz interrumpió brevemente el 22 de julio una audiencia en el juicio que se sigue al empresario Yorgen Fenech, acusado como el autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, ocurrida en 2017, cuando ella tenía 53 años.

Fue una ironía perfectamente del azar, porque Caruana Galizia trataba de determinar los lazos entre Fenech y el Gobierno maltés en una contratación para reparar la agobiada red eléctrica del país cuando su auto voló por los aires una mañana de octubre.

Ahora el juicio contra Fenech se acerca a su punto culminante, con el hijo de Daphne, Matthew Caruana Galizia, como el testigo de excepción que trata de probar los lazos entre Fenech y la muerte de la mujer.

Matthew, un ingeniero de software y periodista de datos, fue precisamente quien introdujo a Daphne a la investigación que finalmente acabó con su vida. En 2015, estaba subiendo millones de archivos a una base de datos para el trabajo colaborativo que mereció un premio Pulitzer por los Papeles de Panamá, cuando llamaron su atención documentos relevantes para Malta.

"Tuve que compartir lo que veía con mi madre. Yo creía que era demasiado importante”, dijo Matthew en declaraciones ante la corte que comparte el diario británico ‘The Guardian’.

Los hallazgos de Matthew y las fuentes de Daphne le permitieron detectar que una firma contable estaba ayudando al entonces ministro de Energía de Malta, Konrad Mizzi, y al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri, a crear empresas offshore y abrir cuentas a nombre de estas.

En 2017, poco antes de su muerte, Daphne y Matthew estaban colaborando en otra filtración: miles de correos electrónicos de la empresa Electrogas, que era propiedad parcial de Fenech, y había ganado una licitación para privatizar parte de la infraestructura eléctrica del país, el proyecto bandera del presidente Joseph Muscat cuando fue electo en 2013.

"Cuando empecé a recibir los datos y los puse en un sistema para que fueran rastreables, pude ver que Yorgen Fenech estaba en el centro de todo. Apareció en innumerables correos electrónicos”, detalló Matthew cuando el fiscal y el juez le pidieron compartir resultados concretos del hallazgo de Daphne.

Un proyecto más allá de la vida

La reportera y bloguera planeaba formar un grupo de periodistas para investigar los hallazgos con un enfoque colaborativo, similar al de los Papeles de Panamá, y había contactado a ‘The Guardian’ para ofrecerle el artículo.

"Nunca llegamos a hacerlo, y de hecho, cuando veo estos correos me late el corazón rápido porque me recuerda aquella época en la que estaba con mi madre planeando qué hacer", recordó Matthew durante su testimonio.

La visión de Caruana Galizia no cayó en saco roto. Después de su asesinato, su hijo creó el Proyecto Daphne, un consorcio de periodistas en el que participaron 45 reporteros de medios como ‘The Guardian’ y la agencia Reuters, quienes se adentraron en los hallazgos de la mujer, para tratar de encontrar pistas que condujeran a establecer la responsabilidad en el atentado que acabó con su vida.

El Proyecto Daphne descubrió que Fenech tenía la intención de pagar sobornos para lograr la concesión de la central eléctrica, y la presión posterior permitió trazar las líneas que lo relacionaron con la muerte de la periodista.

En los siguientes tres meses después del atentando, siete personas identificadas como autores materiales e intermediarios fueron detenidas y hoy purgan condenas de hasta 40 años de prisión, pero tomó dos años más que las autoridades maltesas ordenaran una investigación pública independiente sobre la autoría intelectual del crimen.

Imagen de archivo de Yorgen Fenech, cuando el empresario salió del tribunal luego de ser detenido e interrogado luego de que intentara huir de Malta. La Valeta, 29 de noviembre de 2019. Fenech está ahora acusado de ser el autor intelectual del homicidio de la periodista Daphne Caruano Galizia. AP

En 2019, un supuesto facilitador del homicidio negoció un indulto presidencial, a cambio de revelar a los instigadores. Así fue como Fenech fue detenido y acusado de complicidad en el asesinato, conspiración para provocar una explosión y asociación criminal.

El empresario se ha declarado inocente y ha intercambiado acusaciones con el exjefe de gabinete Schembri, quien no está siendo investigado en relación con el crimen.

Durante su comparecencia en el tribunal la semana pasada, Schembri aseguró que Fenech "dijo cosas que me hicieron creer que podría haber sido él quien lo hizo".

Dos de los tres sicarios que han sido condenados, sin embargo, señalan que la orden partió de Schembri.

Las protestas generalizadas por parte de ciudadanos que denunciaban la inacción gubernamental y la intención del primer ministro Muscat de proteger a su entorno más cercano dieron al traste en 2020 con el Gobierno de éste.

La misión de vida de un hijo

Durante su tiempo en el estrado el 3 de agosto, Matthew reconstruyó el día en el que Daphne fue asesinada, el 16 de octubre de 2017.

"Mi madre me preparó algo de comer. Vio que no había comido nada. Recibió una llamada y salió de casa", recordó el hombre de 40 años en su testimonio. "Volvió a entrar. Había olvidado el talonario de cheques de mi padre — su cuenta estaba congelada en ese momento, y él firmaba los cheques que ella podía usar. Entonces se fue por última vez”.

Minutos después, Matthew escuchó una fuerte explosión e instintivamente echó a andar, con paso cada vez más veloz, hacia la columna de humo que divisaba a lo lejos.

"La bocina sonaba, no paraba. Miré a través del fuego y vi una sombra negra en el auto. Pensé: 'Esa es mi madre’. Miré alrededor para ver si había algo que pudiera usar para abrir la puerta", dijo. "Entonces vi una pierna en el suelo. Pensé: nada, se acabó”.

Imagen de archivo de Matthew Caruana Galizia, hijo de una periodista de investigación asesinada en 2017. La Valeta, 14 de octubre de 2022. AP - Jonathan Borg

Matthew relató que desde entonces tuvo una sola misión de vida: encontrar justicia para su madre: "He puesto toda mi energía en esto. Esto no es algo que una persona normal deba hacer, pero no podíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan por sí solas”.

Se espera un veredicto sobre el caso para este mes. Malta, sin embargo, sigue teniendo otra tarea pendiente, “establecer un plan de acción nacional sobre libertad de prensa y seguridad periodística”, según un comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas, publicado cuando se inició el proceso.

Por Eumar Esaá-France24