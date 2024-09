Quién es Young Miko, la cantante a la que señalan como la nueva novia de Tini: “Me fascina cantarle a las mujeres”

La artista argentina compartió una postal en su Instagram que reavivó los rumores de romance con su colega portorriqueña

“¿Tini Stoessel está de novia?”. La pregunta sobre el presente amoroso de una de las artistas argentinas más exitosas del momento se hizo viral. La causa del revuelo fue una foto que la misma cantante compartió en su cuenta de Instagram y que reavivó los rumores de una nueva relación sentimental en su vida.

Luego del actor Peter Lanzani, de Pepe Barroso Silva, de Sebastián Yatra y de Rodrigo de Paul, su último gran amor, quien le habría robado el corazón a la ex Violetta, sería Young Miko. ¿Pero, qué se sabe de la joven puertorriqueña que está cada vez más cerca de Tini?

¿Quién es Young Miko?

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona nació el 8 de noviembre de 1997 en el municipio portorriqueño de Añasco y su primera pasión no fue la música sino las artes plásticas. Con la ayuda de sus padres, estudió artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y además aprendió a tatuar. Con el dinero que ganó como tatuadora profesional se compró su primer micrófono y comenzó a grabar sus primeras canciones en su habitación.

Con la intención de convertirse en una gran artista, María Victoria adoptó, como muchos de los raperos de su generación, un nombre de fantasía. Primero eligió “Miko”, una reducción cariñosa de su nombre que muchos ya utilizaban. Luego le agregó el “Young”. El conjunto es un término que proviene del mundo del animé y que significa “hija de dios”. Fanática junto a sus hermanos del estilo de animación japonés, la artista también usa esa influencia para marcar su estética.

Young Miko con Bizarrap en la Music Sessions que registraron juntosInstagram: @bizarrap

Si bien su carrera oficial comenzó en julio de 2021, las primeras canciones que publicó datan de 2019: en ese momento utilizó la plataforma SoundCloud para darse a conocer. De a poco y de la mano de otros artistas de renombre fue encontrando su lugar en la escena musical. Bad Bunny y Karol G fueron algunos de los famosos artistas que la llevaron a sus conciertos. Young Miko también colaboró en proyectos con Arcángel y Feid y fue parte de la sesión número 58 de Bizarrap, el famoso DJ y productor argentino.

De a poco, Young Miko se hizo de un nombre en el mundo del trap y se convirtió en una de las exponentes de la generación Z. Dentro de sus composiciones, uno de sus primeros temas destacados fue “Riri”, canción que interpretó en un shows de Bad Bunny y por el cual recibió una gran ovación. La canción forma parte de Trap Kitty, su primer álbum. En cuanto a sus temas más virales, se puede mencionar “Lisa”, una canción que se popularizó en TikTok gracias a uno de sus versos. “Hablando claro, tengo un problema, y es que rápido me enchulo de las nenas”, fue la frase que le dio gran popularidad alrededor del mundo.

Young Miko en Lollapalooza 2023Tomás Cuesta – LA NACIÓN

Desde que comenzó su carrera, la artista se ocupó de mostrar su compromiso con la comunidad LGTBIQA+ y con el empoderamiento de las mujeres. Su actitud desprejuiciada y sus letras, donde habla abiertamente sobre su sexualidad, la coronaron como una referente de la diversidad. “Mientras más crezco, más me gusta la palabra lesbiana. Siento que es muy linda. De hecho, yo la amo”, comentó en una nota que le brindó a la revista Vogue de México este mes, donde además fue tapa de la publicación. “A mí me fascina cantarle a las mujeres, me apasiona mucho, me encanta escribir para ellas. No sé, I think It’s beautiful”, agregó.

El posteo que motorizó los rumores

La foto que subió Tini en brazos de Young Miko

Durante esta madrugada, Tini subió una foto en sus historias de Instagram en medio de sus vacaciones en Miami. Allí se la puede ver entre los brazos de Miko mirando a la cámara de su teléfono con anteojos negros y una sutil sonrisa. Detrás suyo se logra identificar, por los tatuajes de su brazo, a la artista boricua, pese a que su cara aparece escondida por el pelo de Tini.

A los pocos minutos de la publicación, Tini se hizo tendencia en X y las tinistas -el fandom de seguidoras de la cantante argentina- afirmaba que se trata de una especie de confirmación de una relación sentimental entre la ídola pop y la cantante de trap, las dos de 27 años.

La foto fortalece los rumores acerca de un posible noviazgo entre ambas, relación que se fue fortaleciendo desde hace varios meses, cuando empezaron a compartir salidas nocturnas, con grupos de amigos en común y luego de que trascendieran diferentes imágenes en donde se las pudo ver juntas y muy cercanas.

Fuente: La Nacion