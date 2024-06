Quién es Taichu, la cantante que grabó un tema con Lali, sorprendió en los Premios Gardel y es cultora del “hotcore”

Comenzó su recorrido en la música con la canción “Luxury” y su disco debut RAWR estuvo nominado como Mejor Álbum de Pop Alternativo

En los últimos días, se viene hablando bastante de Taichu dada su reciente colaboración conLali Espósito—el single “S.O.S.”, donde se mezclan la intensidad de una y la energía pop de la otra— y el osado look que paseó por la alfombra roja de los últimosPremios Gardel. Así, para muchas personas, la pregunta se cayó de madura: ¿y quién es Taichu?

Nacida el 22 de abril de 2001 con el nombre de Tais López Miranda, tiene 23 años y unos cuántos escenarios bien pisados, con apariciones en festivales como el Cosquín Rock y Lollapalooza Argentina. Educada sentimentalmente tanto por el pop como por el flamenco que le acercó su mamá (incluso llegó a cantar en un tablao), Taichu irrumpió en la escena del trap hacia 2019 con su singular “Luxury”, canción que la destacó de ese amorfo universo determinado por los beats, el autotune y las colaboraciones eventuales. Con una performance que supera los límites de la sensualidad y explorando con la electrónica, el hyperpop, dembow y pc music, patentó su estilo “hotcore”; primero desde la plataforma de la Rip Gang —el colectivo artístico en el que se combinó con Dillom, Ill Quentin, Saramalacara y más— y luego por las suyas.

“El hotcore viene siendo la estética visual y sonora que acompaña todo lo que es el disco. Y dentro del hotcore son muchos los elementos: fiesta, champagne, putas, chicas lindas que te dan miedo. También me inspiré y me doy cuenta de que también eso representa lo que yo leo que les hago sentir a las pibas que me escuchan”, ensayó una explicación acerca de su particular estilo.

“Siempre leo que me dicen: ‘Estaba llorando y me siento una perra ahora’. O ‘estoy escuchando a Taichu y me siento una zorra’. Y chabones que dicen: ‘Estoy escuchando a Taichu y me siento una puta.’ Y yo, chocha de que se sientan así. Yo le diría hotcore a lo que hago. Si bien no es el nombre de un género, es más una estética visual y sonora, sí me pasó que cuando pensé en ese concepto escuchaba el disco y dije: ‘¿Qué es esto? Hotcore’. No sé si decirle género porque también mañana te saco una bachata y también va a ser una bachata hotcore. Tiene mi impronta ahí”, dijo en una entrevista que le dio al programa Código Urbano (Quiero música en mi idioma) a propósito del lanzamiento de RAWR, su álbum debut.

Lali y Taichu sacaron su primer tema juntas (Instagram)

Justamente ese trabajo estuvo nominado en los Premios Gardel como Mejor Álbum de Pop Alternativo —categoría que terminó ganando el grupo Nafta con su discoNafta II—y ahí fue que Taichu deslumbró con su llegada a la alfombra roja. Ataviada con un body negro ajustado, estilo traje de baño, y un tapado largo de piel en tonos marrones y grises, se llevó todas las miradas, los flashes y alguna que otra crítica por el estilo de su look, congruente con su música.

En la misma gala, Lali la saludó desde el escenario después de haber ganado el premio a Canción del Año (por “Obsesión”) y desde allí les recordó a los presentes que estaría por salir su primera colaboración juntas. Días antes del lanzamiento de “S.O.S.”, ambas habían expresado la alegría que les dio esta posibilidad de trabajar juntas. “Un honor para mí compartir esta entrega con la reyna del pop! Can’t waittttttt”, escribió Taichu en el posteo al que le adosó el tag “hotcore” y también un tráiler del videoclip del tema. Espósito también compartió el video en su perfil de Instagram y, entre los comentarios, se destacó el de su colega. “Te amo, ke emosion”,le escribió, feliz con la colaboración.

En el videoclip en cuestión, ambas despliegan todo el poderío de su sensualidad con un edificio de oficinas como escenario de escenas sugerentes y BDSM. En primer lugar, la canción lleva la intensidad y la temperatura del hotcore de Taichu, con elementos de jersey club y un guiño a Christina Aguilera al samplear su “Genie in a Bottle”, para luego hacer un espacio de silencio y dejar que entre la energía pop de Lali, quien en su turno se autocita al rescatar el leit motiv de su “Disciplina”. En ese momento, a Espósito se la ve ingresando al lugar ataviada con un sobretodo negro y unas botas de taco alto, para luego tomar el ascensor y subir hasta el piso 27. Al llegar, una secretaria no advierte su llegada y la cantante pasa por al lado de Taichu, a quien se la ve escribiendo algo sobre unas planillas, para pegarle una nalgada y retomar el ritmo de la canción. “Soy XS, me gusta XL / A mí me gusta sólo si duele”, entona Lali en una parte de su verso, sin dejar demasiado lugar a la imaginación.

Imágenes de S.O.S el nuevo videoclip de Lali Espósito y Taichu (Instagram)

Además de la música, entre Lali y Taichu hay un gran punto de conexión y se llama Moria Casán. La diva, ineludible figura de la cultura pop local, fue tributada por ambas en dos canciones de sus cosechas propias. Por un lado, Espósito tomó el célebre “Quiénes son?”, para samplearlo en la canción homónima que está incluida en su álbum LALIe invitar a la propia Moria a protagonizar el videoclip (ganador como Mejor Video Corto en los últimos Gardel). En tanto, Taichu citó una frase que Casán dio en una nota con la revista de cultura cannábica THC (”Cuando fumo me siento una geisha”) para engrosar los versos de “BABYSPICE”.

La canción en cuestión es parte de RAWR, pero Taichu ya se encuentra dándole una vuelta de página a su recorrido: antes de “S.O.S.”, había lanzado su tema “bby katana” y después salió a la luz su colaboración con el DJ y productor Skrillex (”PUSH”) con la que reforzó su arista raver.