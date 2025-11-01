Quién es Rob Jetten, el diputado holandés con chances de ser primer ministro, comprometido con un jugador de hockey de Los Leones

El parlamentario apuesta a formar un nuevo Gobierno con su partido D66.

Las elecciones llevadas a cabo este miércoles en Países Bajos, consagraron como ganador al líder del partido de centro Demócratas 66 (D66), Rob Jetten, quien está en pareja con el jugador argentino de hockey, Nicolás Keenan.

Los resultados dejan a Jetten expectante de cara a formar un nuevo Gobierno y desplazar del gabinete al partido de extrema derecha, liderado por Geert Wilders, Partido de la Libertad (PVV), que quedó detrás de D66 por dos décimas de diferencia.

Jetten es una de las figuras más jóvenes en la política holandesa. De 38 años, es abiertamente homosexual y en 2024 blanqueó su relación con el jugador del seleccionado argentino, quien dio sus primeros pasos en ese deporte en el Club Ciudad de Buenos Aires.

Con el jugador de Los Leones, además, comparten la pasión por el deporte. “De niño y adolescente, era un ávido jugador. El fútbol y el atletismo eran mis mayores pasiones“, sostiene Jetten, y agrega que “a medida que crecía y comenzaba a descubrir mi identidad, era bastante difícil no identificarme con los atletas homosexuales de alto nivel”.

Tras la victoria electoral, el legislador electo asegura que hicieron “una campaña muy positiva porque queremos deshacernos de todo el negativismo en los Países Bajos de los últimos años”. “Quiero traer a los Países Bajos de vuelta al corazón de Europa, porque sin la cooperación europea no somos nada”, señala.

Esta no es la primera vez que Jetten accede al Parlamento, en 2017, asumió con 30 años como el miembro más joven. Desde ese lugar, ahora apuesta a consagrarse como primer ministro, pero para poder formar gobierno, el D66 deberá acordar con otros partidos.

Aquella experiencia no fue fácil para Jetten. Su extrema formalidad, sus lentes y las respuestas ensayadas que dio en una entrevista le valieron el apodo de “Robot Jetten“. Por lo que, para esta campaña relajó su estética, se operó de la vista para quitarse los anteojos, y concurrió a uno de los programas más populares de Holanda, The Smartest Person (La persona más inteligente), de competencia de preguntas y respuestas en donde tuvo una buena performance.

El éxito en el concurso no fue sorprendente para alguien que, de niño, solía leer dos periódicos y ver las noticias de la televisión matutinas antes de ir a la escuela. “Un ‘geek’. Eso es realmente lo que yo era a los 12 años”, admite Jetten con timidez.

El líder de D66 creció en Uden, una ciudad en el sureste del país, en el seno de una familia de padre y madre docentes. Estudió administración pública en la Universidad Radboud de Nimega y trabajó como consultor para ProRail, el organismo gubernamental que gestiona la red de ferrocarriles públicos.

Antes de ser diputado, fue concejal en la ciudad de Nimega. Más tarde, en su primer mandato en el Parlamento, ejerció como portavoz de clima, energía y gas, ferrocarriles, renovación democrática y asuntos económicos.

En 2023 tuvo un traspié electoral, luego de que el D66, bajo su conducción, perdiera 24 bancas, conservando sólo nueve. Dos años después, los observadores atribuyen su éxito a ser menos alarmista sobre el clima y, en general, un político más pragmático.







